Witwenrente: Männer verlieren bis zu 1.122 Euro monatlich, wenn sie nicht fragen

Wer seine Ehefrau verliert, hat in Deutschland Anspruch auf Witwerrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Das gilt seit 1984, und dennoch stellen Männer den Antrag deutlich seltener als Frauen. Der Grund ist meistens nicht das Einkommen, sondern fehlende Kenntnis des eigenen Anspruchs.

Wer nicht beantragt, bekommt nichts. Wer zu spät beantragt, verliert bares Geld: Die Witwerrente wird rückwirkend höchstens für 12 Monate vor dem Antragsdatum bewilligt.

Wann Männer Anspruch auf Witwerrente haben

Die gesetzliche Grundlage ist § 46 SGB VI. Danach haben Witwen und Witwer gleichermaßen Anspruch auf Hinterbliebenenrente, wenn die verstorbene Ehegattin mindestens fünf Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert war und der Witwer nicht wieder geheiratet hat.

Das Gesetz unterscheidet zwei Varianten. Die kleine Witwerrente wird ohne weitere Bedingungen gezahlt, aber nur für maximal 24 Monate nach dem Sterbemonat. Die große Witwerrente läuft unbefristet, wenn der Witwer mindestens 47 Jahre alt ist, ein Kind erzieht oder erwerbsgemindert ist.

Die Rente beträgt bei nach 2001 geschlossenen Ehen 55 Prozent der Versichertenrente der verstorbenen Ehefrau. Bei Ehen, die bis Ende 2001 geschlossen wurden und nach altem Recht behandelt werden, gilt ein Satz von 60 Prozent.

Eine Sperrklausel gilt bei sehr kurzen Ehen: Hat die Ehe weniger als ein Jahr gedauert, entfällt der Anspruch in der Regel. Ausnahmen sind möglich, wenn besondere Umstände belegen, dass die Heirat nicht zur Erlangung der Hinterbliebenenversorgung geschlossen wurde.

Einkommensanrechnung: Warum Witwer häufiger gekürzt werden

Witwerrente wird nicht einfach zusätzlich zur eigenen Rente ausgezahlt. Die Deutsche Rentenversicherung rechnet eigenes Einkommen auf die Hinterbliebenenrente an.

Laut Rentenversicherungsbericht 2025 waren zum Stichtag 51,5 Prozent aller Witwerrenten von einer Kürzung betroffen, bei Witwenrenten lag die Quote bei 37,7 Prozent. Die durchschnittliche Kürzung bei Witwern betrug 250 Euro monatlich, bei Witwen 147 Euro.

Der Grund liegt in der Erwerbsbiografie: Männer der betroffenen Jahrgänge hatten im Schnitt höhere eigene Renten und Erwerbseinkommen. Das führt dazu, dass die Einkommensgrenze häufiger überschritten wird.

Was als Einkommen zählt, ist gesetzlich definiert: Arbeitsentgelt, eigene Alters- oder Erwerbsminderungsrenten, Einkommen aus Gewerbebetrieb, Vermietung oder Kapital sowie Betriebsrenten. Maßgeblich ist dabei nicht das steuerliche Bruttoeinkommen, sondern ein nach gesetzlicher Bereinigung ermittelter Nettobetrag.

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Wer nur eine kleine eigene Rente hat oder nicht mehr erwerbstätig ist, liegt oft unterhalb der Einkommensgrenze und erhält die Witwerrente ungekürzt.

Freibetrag ab Juli 2026: Wie viel Einkommen anrechnungsfrei bleibt

Die Anrechnung setzt nicht beim ersten Euro an. Ein Freibetrag schützt einen festen Einkommensanteil. Er berechnet sich nach dem jeweils geltenden Rentenwert und steigt jedes Jahr zum 1. Juli mit der Rentenanpassung.

Mit der Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 steigt der aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Der Freibetrag für die Einkommensanrechnung bei Witwen- und Witwerrenten beträgt dann 1.122,53 Euro monatlich, rund 46 Euro mehr als bisher.

Nur der Teil des eigenen Einkommens, der über diesem Betrag liegt, mindert die Hinterbliebenenrente. Und selbst dann werden nur 40 Prozent dieses übersteigenden Betrags angerechnet.

Ein Rechenbeispiel ab Juli 2026: Ein Witwer bezieht eine eigene Altersrente von 1.400 Euro monatlich. Nach Abzug des Freibetrags verbleiben 277 Euro anrechenbar.

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Davon werden 40 Prozent auf die Witwerrente angerechnet, also rund 111 Euro. Liegt die Witwerrente bei 350 Euro, erhält er nach Kürzung noch rund 239 Euro monatlich. Das ist weniger als die volle Rente, aber immer noch mehr als nichts. Mehr als null, was er ohne Antrag erhielte.

Wer ein waisenrentenberechtigtes Kind hat, erhält einen Zuschlag auf den Freibetrag: Ab Juli 2026 sind das 238 Euro pro Kind. Für einen Witwer mit einem Kind liegt die anrechnungsfreie Grenze damit bei 1.361 Euro.

Die 12-Monats-Frist: Was passiert, wenn der Antrag zu spät kommt

Dieser Punkt kostet die meisten Männer echtes Geld. Die Witwerrente wird nicht automatisch ausgezahlt. Sie beginnt frühestens 12 Kalendermonate vor dem Monat der Antragstellung. Wer nach dem Tod seiner Ehefrau zwei Jahre wartet und dann erst beantragt, verliert dauerhaft den Rentenanspruch für das erste Jahr. Dieser Zeitraum verfällt ersatzlos.

Wer den Antrag im Sterbemonat oder unmittelbar danach stellt, sichert sich den frühestmöglichen Rentenbeginn. Das ist auch deshalb sinnvoll, weil in den ersten drei Monaten nach dem Sterbemonat die Einkommensanrechnung vollständig ausgesetzt ist.

In dieser Zeit, dem sogenannten Sterbevierteljahr, wird die Witwerrente in Höhe der vollen Versichertenrente der Verstorbenen gezahlt, ohne jede Kürzung durch eigenes Einkommen.

War die verstorbene Ehefrau bereits Rentnerin, gibt es zusätzlich die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen nach dem Sterbefall bei einer Filiale der Deutschen Post einen Vorschuss zu beantragen. Dafür genügt die Sterbeurkunde. Dieser Vorschuss wird auf den späteren Rentenanspruch angerechnet, verhindert aber finanzielle Lücken in den ersten Wochen.

So beantragen Männer die Witwerrente

Den Antrag stellt man bei der Deutschen Rentenversicherung: online über die DRV-Website, schriftlich per Formular oder persönlich in einer DRV-Beratungsstelle.

Das zentrale Antragsformular trägt die Nummer R0500. Die DRV benötigt in der Regel die Sterbeurkunde, die Heiratsurkunde, den eigenen Personalausweis und Angaben zu eigenen Einkünften. Wer bereits selbst Altersrente bezieht, hält am besten auch den aktuellen Rentenbescheid bereit.

Die häufigste Fehlannahme lautet: Weil ich genug eigene Rente habe, lohnt sich der Antrag ohnehin nicht. Das stimmt nur, wenn das eigene Einkommen nach Bereinigung so weit über dem Freibetrag liegt, dass die gesamte Witwerrente aufgezehrt wird.

In vielen Fällen verbleibt nach der Anrechnung ein positiver Auszahlungsbetrag. Nur der Antrag zeigt, ob und wie viel. Ohne Antrag prüft die Rentenversicherung nichts.

Häufige Fragen zur Witwerrente für Männer

Kann ich Witwerrente beantragen, wenn ich bereits Altersrente beziehe?

Ja. Eigene Altersrente und Witwerrente können gleichzeitig bezogen werden. Die eigene Rente gilt als anrechenbares Einkommen und mindert die Witwerrente entsprechend der gesetzlichen Anrechnungsregel. Ein Auszahlungsbetrag verbleibt in vielen Fällen, das lässt sich nur durch den Antrag klären.

Gilt das auch für eingetragene Lebenspartnerschaften?

Ja. Das Gesetz stellt eingetragene Lebenspartnerschaften ausdrücklich der Ehe gleich. Überlebende Lebenspartner, unabhängig vom Geschlecht, haben dieselben Ansprüche wie Eheleute.

Was passiert, wenn ich lange mit dem Antrag warte?

Die Witwerrente kann nur für maximal 12 Monate rückwirkend bewilligt werden. Jeder Monat Verzögerung nach Ablauf dieser Frist bedeutet dauerhaften Verlust des Rentenanspruchs für diesen Zeitraum. Wer erst nach zwei Jahren beantragt, verliert ein volles Jahr Witwerrente unwiederbringlich.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026

Deutsche Rentenversicherung: Witwerrente beantragen, Antragsinformationen

Deutsche Rentenversicherung: Rentenversicherungsbericht 2026

Bundesregierung: Rentenwertbestimmungsverordnung 2026

Dejure.org: § 46 SGB VI Witwenrente und Witwerrente

Dejure.org: § 97 SGB VI Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes