Wohngelderhöhung: So soll das Wohngeld 2027 steigen

Das Wohngeld soll zum 1. Januar 2027 erneut steigen. Grundlage dafür ist keine kurzfristige politische Einzelentscheidung, sondern die gesetzlich vorgesehene Fortschreibung im Zwei-Jahres-Rhythmus. Nach der letzten Anpassung zum 1. Januar 2025 steht damit die nächste Erhöhung für 2027 an.

Eine endgültige Tabelle mit neuen Beträgen liegt bislang noch nicht vor. Erste Einschätzungen gehen jedoch davon aus, dass viele Haushalte mit einem spürbaren Plus rechnen können, sofern die gesetzliche Dynamisierung unverändert umgesetzt wird. Die genaue Höhe hängt weiterhin von Einkommen, Haushaltsgröße, Miete, Belastung und Mietstufe ab.

Warum das Wohngeld 2027 steigen soll

Das Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zu den Wohnkosten. Es richtet sich an Haushalte mit geringem Einkommen, die ihre Miete oder die Belastung für selbst genutztes Wohneigentum nicht vollständig aus eigener Kraft tragen können, aber nicht in die Grundsicherung fallen.

Das Bundesbauministerium beschreibt das Wohngeld-Plus als Unterstützung für Haushalte oberhalb der Grundsicherung und verweist zugleich auf die regelmäßige Dynamisierung der Leistung: BMWSB zum Wohngeld-Plus.

Die gesetzliche Grundlage findet sich in § 43 des Wohngeldgesetzes. Dort ist geregelt, dass bestimmte Werte des Wohngeldes fortgeschrieben werden. Die erste Fortschreibung nach der Wohngeld-Plus-Reform erfolgte zum 1. Januar 2025, die nächste reguläre Anpassung fällt damit auf den 1. Januar 2027: § 43 Wohngeldgesetz.

Was bisher über die mögliche Erhöhung bekannt ist

Offiziell steht bislang nur fest, dass die nächste Fortschreibung gesetzlich vorgesehen ist. Wie hoch das Wohngeld 2027 im Einzelfall ausfällt, wird erst mit der entsprechenden Verordnung und den neuen Berechnungswerten klar. Diese Werte orientieren sich an der Entwicklung von Preisen und Mieten.

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In ersten Prognosen wird davon ausgegangen, dass ein heutiger Wohngeldbetrag von rund 215 Euro je nach Haushalt auf etwa 245 bis 260 Euro steigen könnte. Das wäre kein pauschaler Zuschlag für alle Berechtigten, sondern lediglich eine rechnerische Orientierung. Für einzelne Haushalte kann der Anstieg niedriger oder höher ausfallen.

Warum es keine einheitliche Erhöhung für alle gibt

Das Wohngeld wird individuell berechnet. Entscheidend sind nicht nur die tatsächlichen Wohnkosten, sondern auch die anerkennungsfähigen Höchstbeträge. Außerdem fließen das anrechenbare Einkommen und die Zahl der Haushaltsmitglieder in die Berechnung ein.

Besonders wichtig ist die Mietstufe der jeweiligen Gemeinde. Sie soll abbilden, wie hoch das Mietniveau vor Ort ist. Wer in einer teuren Stadt lebt, kann deshalb bei vergleichbarem Einkommen und ähnlicher Haushaltsgröße einen anderen Anspruch haben als jemand in einer günstigeren Gemeinde.

Was sich 2027 voraussichtlich ändern dürfte

Bereich Erwartete Entwicklung ab 2027 Wohngeldhöhe Die Beträge sollen durch die gesetzliche Fortschreibung steigen, die endgültige Höhe ist aber noch offen. Berechnungswerte Die Werte der Wohngeldformel sollen an Preis- und Mietentwicklung angepasst werden. Anspruch im Einzelfall Der konkrete Betrag bleibt abhängig von Einkommen, Miete, Haushaltsgröße und Wohnort. Antragstellung Wohngeld wird weiterhin nur auf Antrag gezahlt. Zuständig bleibt die örtliche Wohngeldstelle.

Wer besonders auf die neue Berechnung achten sollte

Besonders relevant ist die Anpassung für Rentnerinnen und Rentner mit niedrigen Bezügen, Alleinerziehende, Familien mit geringem Einkommen, Auszubildende unter bestimmten Voraussetzungen sowie Beschäftigte im Niedriglohnbereich. Auch Eigentümerinnen und Eigentümer mit selbst genutztem Wohnraum können Wohngeld als sogenannten Lastenzuschuss erhalten.

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Wer bereits Wohngeld erhält, sollte rechtzeitig prüfen, wann der aktuelle Bewilligungszeitraum endet. Läuft der Bescheid über den Jahreswechsel 2026/2027 hinaus, kann die neue Rechtslage für die weitere Zahlung Bedeutung haben. Wer erstmals einen Antrag stellen will, sollte sich nicht allein auf Prognosen verlassen, sondern den Anspruch bei der zuständigen Behörde prüfen lassen.

Es könnte auch Kürzungen geben

Obwohl die Dynamisierung gesetzlich vorgesehen ist, steht das Wohngeld auch unter haushaltspolitischem Druck. Medienberichte und Verbände verweisen darauf, dass im Bundeshaushalt 2027 Einsparungen diskutiert werden. Solange keine neue gesetzliche Änderung beschlossen ist, bleibt jedoch die bestehende Fortschreibungsregel der Ausgangspunkt.

Für Betroffene bedeutet das: Die Erhöhung ist wahrscheinlicher als eine freiwillige Sonderzahlung, aber die konkrete Ausgestaltung bleibt abzuwarten. Erst die Verordnung mit den neuen Tabellen und Berechnungsgrößen schafft Klarheit. Bis dahin sollten Prognosen nur als Annäherung verstanden werden.

Was Antragstellerinnen und Antragsteller jetzt tun können

Wer bereits Wohngeld bezieht, sollte Einkommensänderungen, Mieterhöhungen und neue Nebenkostenabrechnungen sorgfältig dokumentieren. Diese Angaben können für die Berechnung wichtig sein. Auch Änderungen bei der Haushaltsgröße sollten der Wohngeldstelle mitgeteilt werden.

Wer noch keinen Antrag gestellt hat, kann bereits vor 2027 prüfen, ob ein Anspruch besteht. Das Bundesbauministerium stellt dafür einen Wohngeld-Plus-Rechner zur Orientierung bereit, weist aber darauf hin, dass nur die zuständige Wohngeldbehörde verbindlich entscheiden kann: Wohngeld-Plus-Rechner des BMWSB.

Beispiel aus der Praxis

Eine alleinlebende Rentnerin zahlt 620 Euro Warmmiete und erhält derzeit 215 Euro Wohngeld im Monat. Wenn ihre Miete weiter steigt und die Fortschreibung 2027 wie erwartet greift, könnte ihr Anspruch nach ersten Modellrechnungen auf etwa 245 bis 260 Euro steigen. Entscheidend bleibt aber, ob sich ihr Einkommen, die anerkennungsfähige Miete oder weitere Haushaltsdaten verändern.

Für die Rentnerin wäre die Erhöhung spürbar, aber sie würde die gestiegenen Wohnkosten nicht vollständig ausgleichen. Genau deshalb ist es wichtig, den neuen Bescheid 2027 genau zu prüfen. Bei Unklarheiten kann die Wohngeldstelle erklären, welche Werte in die Berechnung eingeflossen sind.

Fazit

Die erste Prognose zur Wohngeld-Erhöhung 2027 deutet auf ein spürbares Plus für viele Berechtigte hin. Eine pauschale Aussage für alle Haushalte ist aber nicht möglich. Erst die neue Verordnung wird zeigen, wie stark die Beträge tatsächlich steigen.

Sicher ist bereits jetzt: Das Thema wird für viele Haushalte mit niedrigen Einkommen finanziell wichtig. Wer betroffen sein könnte, sollte Unterlagen frühzeitig sammeln, Fristen beachten und den Anspruch nicht erst dann prüfen, wenn die Wohnkosten bereits zur akuten Belastung geworden sind.