Wann kommt die Mütterrente 3 und wann steigt dadurch die Rente?

Lesedauer 4 Minuten

Die Entscheidung steht: Die Mütterrente 3 kommt. Millionen Frauen und Männer, die ihre Kinder vor 1992 großgezogen haben, dürfen auf einen spürbaren Rentenzuschlag hoffen. Viele möchten endlich wissen, wann die neue Mütterrente III startet und ab welchem Zeitpunkt der zusätzlich Anspruch an Rente tatsächlich fließt.

Mütterrente 3 ist beschlossen – warum die Umsetzung dennoch Zeit braucht

Die Politik hat die Einführung der Mütterrente 3 fest im Gesetz vorgesehen. Bevor die Leistung jedoch bei den Menschen ankommt, muss die Rentenversicherung umfangreiche Vorbereitungen treffen. Das Gesetz legt verbindlich fest, wann die neuen Ansprüche gelten und wie die Rentenversicherung sie praktisch umsetzt.

Die Bundesregierung legte den Start der Mütterrente 3 im Gesetz zum 1. Januar 2027 fest. Doch dieser Stichtag ist nur der rentenrechtliche Beginn, aber nicht der tatsächliche Zahlungsstart.

Dr. Utz Anhalt: So steigt die Rente mit der Mütterrente

Was ist der Grund für die Mütterrente 3?

Die Mütterrente 3 soll eine lang bestehende Ungleichbehandlung beseitigen. Eltern, die ihre Kinder vor 1992 großgezogen haben, erhalten bis heute weniger Rentenpunkte als Eltern jüngerer Kinder. Diese Rentendifferenz entstand, weil das Rentenrecht frühere Erziehungsleistungen deutlich geringer bewertete.

Gleiche Rentenleistung für ältere Elterngeneration

Viele Betroffene empfinden diese Ungleichbehandlung seit Jahren als ungerecht – insbesondere, weil Erziehung damals häufig mit deutlich weniger staatlicher Unterstützung verbunden war. Die Politik reagiert jetzt auf diese Kritik und will die Rentenleistung für alle Eltern angleichen.

Mit der Mütterrente 3 zieht der Gesetzgeber die Rentenansprüche der älteren Elterngeneration mit denen gleich, deren Kinder ab 1992 geboren wurden. Die Reform würdigt damit die Erziehungsarbeit einer ganzen Generation und stärkt ihre finanzielle Situation im Alter.

Wann kommt die Mütterrente wirklich?

Die Rentenversicherung steht vor einer enormen Herausforderung. Sie muss Millionen Versicherungsverläufe prüfen, ergänzen und neu berechnen. Diese gewaltige Aufgabe erfordert IT-Anpassungen, neue Berechnungslogiken und zusätzliche Kapazitäten. Deshalb rechnet die Rentenversicherung damit, die neuen Ansprüche erst ab 1. Januar 2028 technisch umsetzen zu können.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) bestätigt diese Einschätzung: Die Mütterrente 3 tritt am 1. Januar 2027 in Kraft, wird aber erst ab 1. Januar 2028 technisch umsetzbar sein. Für das Jahr 2027 erfolgt eine rückwirkende Auszahlung.

Damit sichert die Regierung, dass niemand Geld verliert. Auch wenn die tatsächlichen Überweisungen erst 2028 starten, erhalten alle Berechtigten den Rentenzuschlag vollständig ab dem gesetzlichen Beginn im Jahr 2027.

Was geplant ist: mehr Rentenpunkte und zusätzliche Erziehungszeiten

Die Reform bringt eine vollständige Gleichstellung zwischen Eltern von Kindern vor und nach 1992. Die Koalition plant, allen Betroffenen 0,5 zusätzliche Rentenpunkte pro Kind gutzuschreiben und sechs weitere Monate Erziehungszeit anzurechnen.

📚 Lesen Sie auch: Deshalb sind die letzten 5 Jahre vor der Rente wichtig

Diese deutliche Aufwertung der Erziehungsleistung steigert die Rente spürbar – sowohl bei bereits laufenden Renten als auch bei zukünftigen Rentenansprüchen. Die Mütterrente 3 ist beschlossen, doch die Rentenversicherung muss diese Veränderungen auch technisch umsetzen, bevor die höheren Beträge fließen.

Beispielrechnungen: So viel mehr Rente ist möglich

Die Auswirkungen der Mütterrente 3 lassen sich an konkreten Fällen gut erkennen. Für Maria H., die drei vor 1992 geborene Kinder großgezogen hat, bedeutet die Reform einen deutlichen finanziellen Vorteil. Sie erhält für jedes Kind 0,5 zusätzliche Rentenpunkte und kommt so insgesamt auf 1,5 Punkte.

Multipliziert mit dem aktuellen Rentenwert von 40,79 Euro ergibt sich für sie ein monatlicher Mehrbetrag von rund 61,19 Euro. Diese Summe erhält sie lebenslang – unabhängig davon, ob sie bereits Rente bezieht oder erst später in den Ruhestand geht.

Auch Sabine K., die ein vor 1992 geborenes Kind großgezogen hat, profitiert deutlich. Für sie werden 0,5 zusätzliche Rentenpunkte angerechnet, was bei einem Rentenwert von 40,79 Euro eine monatliche Erhöhung der Rente um etwa 20,40 Euro bedeutet. Dadurch verbessert sich auch ihre finanzielle Situation im Alter spürbar.

Es gibt keine Altersgrenze

Es gibt für den Anspruch auf Mütterrente keine Altersgrenze. Auch als Bestandsrentner oder Bestandsrentnerin erhalten Sie diesen Zuschlag auf Ihre Rente, wenn Sie die erforderlichen Erziehungszeiten vorweisen.

Es ist dabei auch egal, ob Sie 67 Jahre, 75 Jahre oder 85 Jahre alt sind. Das Alter spielt keine Rolle, sondern es zählt nur, ob Sie die sonstigen Voraussetzungen dieses Rentenzuschlags erfüllen.

Ein Blick zurück: Was frühere Reformen über die Umsetzung verraten

Ein Blick auf die Mütterrente 1 zeigt, wie die Rentenversicherung solche Anpassungen in der Vergangenheit bewältigt hat. 2014 passte sie Millionen Renten an und entschied sich für eine pragmatische Lösung: Bestandsrentnerinnen und -rentner erhielten direkte Zuschläge, ohne jeden Rentenbescheid komplett neu zu berechnen.

Eltern, die damals noch keine Rente bezogen, bekamen aktualisierte Versicherungsverläufe mit neuen Erziehungszeiten. Diese Vorgehensweise beschleunigte die Umsetzung erheblich. Fachleute erwarten, dass die Rentenversicherung auch bei der Mütterrente 3 ähnlich verfährt – insbesondere angesichts der enormen Zahl Betroffener.

Gilt die Mütterrente nur für Mütter?

Nein, der populäre Begriff „Mütterrente“ führt in die Irre. Denn es handelt sich um eine Anrechnung von Zeiten der Kindererziehung. Rechtlich haben alle Elternteile einen Anspruch, also auch die Väter, und zudem Erziehende wie Adoptiv-, Pflege- oder Stiefeltern. Entscheidend ist, wer das Kind überwiegend erzogen hat.

Allerdings geht die Rentenversicherung erst einmal davon aus, dass die Hauptlast der Erziehung bei der Mutter lag, und falls der Vater diese trug, müssen Sie dies der Versicherung mitteilen. Haben Sie beide die Erziehung zu gleichen Teilen übernommen, müssen Sie sich einigen, wer die Mütterrente bezieht und dies gegenüber der Rentenversicherung schriftlich erklären. Nur einer oder eine von Ihnen kann diese Leistung erhalten.

Was Sie als betroffene Eltern erwarten können

Wenn Sie bereits eine Rente beziehen, dürfen Sie den Zuschlag voraussichtlich automatisch erhalten. Ein Antrag ist nach bisherigen Erfahrungen nicht notwendig, da die Rentenversicherung solche Anpassungen selbst vornimmt.

Falls Sie noch keine Rente beziehen, trägt die Rentenversicherung die zusätzlichen Monate und Rentenpunkte in Ihr Versicherungskonto ein. Dadurch wächst Ihre spätere Alters- oder Erwerbsminderungsrente deutlich.

Und das Wichtigste: Auch wenn die Auszahlung erst 2028 startet, erhalten Sie das Geld rückwirkend ab dem gesetzlichen Stichtag 2027. Niemand verliert Ansprüche.

FAQ – Die wichtigsten Fragen zur Mütterrente 3

1. Muss ich für die Mütterrente 3 einen Antrag stellen?

Die Rentenversicherung nimmt die Gutschriften in der Regel automatisch vor. Sie sollten jedoch prüfen, ob die Rentenkasse Ihren bestehenden Anspruch erfasst hat.

2. Ab wann gilt die Mütterrente 3 offiziell?

Der gesetzliche Starttermin ist der 1. Januar 2027.

3. Wann fließt der zusätzliche Rentenanspruch?

Die Auszahlung beginnt voraussichtlich 2028 und erfolgt rückwirkend für das Jahr 2027.

4. Wie erhöht die Mütterrente 3 meine Rente?

Sie erhalten pro Kind 0,5 Rentenpunkte und sechs zusätzliche Monate Erziehungszeit, was Ihre Rentenansprüche deutlich stärkt.

5. Gilt die Rente nur für Mütter?

Nein, es handelt sich um eine Anerkennung von Erziehungszeiten. Ein Anspruch besteht für die Person, die hauptsächlich für die Kindererziehung verantwortlich war, egal, ob Vater oder Mutter.

Fazit

Die Mütterrente 3 bringt endlich die Gerechtigkeit, die viele Eltern seit Jahren einfordern. Sie stärkt die Renten jener Generation, die ihre Kinder vor 1992 großgezogen hat – oft unter schwierigen Bedingungen und mit weniger staatlicher Unterstützung als heute.

Auch wenn die Umsetzung technisch anspruchsvoll ist und die Auszahlung erst 2028 startet, greift die Reform rückwirkend. Damit setzt der Gesetzgeber ein klares Zeichen: Die Erziehungsleistung dieser Generation zählt – und sie wird finanziell anerkannt.