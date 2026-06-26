Pflegegeld: 1.855 Euro fehlen weil Pflegekasse das Heim nicht zahlt

Wer einen Angehörigen im vollstationären Pflegeheim hat, kennt die Grundregel: Die Pflegekasse zahlt ihren Anteil direkt ans Heim, ohne dass die pflegebedürftige Person oder ihre Familie als Zwischenstation fungiert. Was weit weniger bekannt ist: Diese Direktzahlung ist keine Gefälligkeit der Pflegekasse, sondern eine gesetzliche Pflicht mit festem Fälligkeitstermin.

Am 18. Juni 2026 hat das Bundessozialgericht in Kassel verhandelt, nach welchen Regeln eine Pflegeeinrichtung diesen Anspruch gerichtlich geltend machen kann. Der Terminbericht stand zum Redaktionsschluss noch nicht zur Verfügung.

Das Verfahren zeigt, dass das Direktzahlungssystem zwischen Pflegeeinrichtungen und Pflegekassen in der Praxis strittig werden kann. Für Angehörige bedeutet das: Wer die Regeln kennt, kann früh erkennen, wenn etwas nicht stimmt.

§ 87a SGB XI: Die gesetzliche Pflicht zur Direktzahlung ans Pflegeheim

Nach § 87a Abs. 3 SGB XI sind die Leistungsbeträge für vollstationäre Pflege von der Pflegekasse mit befreiender Wirkung unmittelbar an das Pflegeheim zu zahlen, fällig jeweils zum 15. eines Monats. Die Norm enthält kein Ermessen: Die Pflegekasse muss zahlen.

Maßgeblich ist der Leistungsbescheid der Pflegekasse, und zwar unabhängig davon, ob dagegen Widerspruch eingelegt wurde oder er noch nicht bestandskräftig ist.

Der Leistungszuschlag, der mit jedem Heimjahr automatisch steigt, fließt auf demselben Weg. Was diese gesetzliche Konstruktion im Einzelfall wert ist, hängt davon ab, dass die Pflegekasse tatsächlich pünktlich zahlt.

Welche Beträge die Pflegekasse monatlich direkt überweisen muss

Zum 15. jeden Monats fließen zwei Positionen direkt ans Heim. Erstens der Pauschalbetrag nach § 43 SGB XI entsprechend dem festgestellten Pflegegrad, zweitens der gestaffelte Leistungszuschlag entsprechend der bisherigen Aufenthaltsdauer. Für Pflegegrad 4 sind das 2026 mindestens 1.855 Euro monatlich.

Wer seit mehr als drei Jahren im Heim lebt, erhält durch den 75-Prozent-Zuschlag auf den pflegebedingten Eigenanteil einen erheblichen weiteren Betrag direkt von der Kasse.

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Ilse M., 81 Jahre, lebt seit vier Jahren in einem Pflegeheim in Baden-Württemberg, Pflegegrad 4. Die Pflegekasse überweist für sie monatlich den Pauschalbetrag von 1.855 Euro sowie den 75-Prozent-Leistungszuschlag direkt an die Einrichtung. Käme diese Zahlung aus, trüge das Heim die pflegebedingten Kosten zunächst allein.

Das BSG hat bereits 2010 klargestellt: Pflegeeinrichtungen dürfen in solchen Fällen im eigenen Namen gegen die Pflegekasse klagen (BSG, B 3 P 4/09 R, 07.10.2010). Genau daran setzt das aktuelle Verfahren an.

Was Angehörige tun können, wenn die Rechnung nicht stimmt

Die monatliche Heimrechnung weist aus, welchen Betrag die Pflegekasse direkt überwiesen hat. Liegt dieser Betrag unter dem, was der Leistungsbescheid der Pflegekasse ausweist, lohnt sofort eine schriftliche Nachfrage beim Heim.

Die Einrichtung hat den Anspruch gegen die Pflegekasse und ist auch der richtige erste Gesprächspartner. Wer einen neuen Leistungsbescheid erhält, der einen niedrigeren Pflegegrad oder geringere Leistungen festlegt, muss innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch einlegen.

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Der Widerspruch ändert zunächst nichts daran, was die Pflegekasse monatlich zahlt: Sie zahlt auf Grundlage des noch nicht bestandskräftigen neuen Bescheids. Wird der Widerspruch gewonnen, zahlt die Pflegekasse die Differenz rückwirkend nach, direkt ans Heim.

Wer die Widerspruchsfrist von einem Monat versäumt, akzeptiert den fehlerhaften Bescheid. Keine Kulanz, keine Verlängerung.

BSG-Urteil 18. Juni 2026: Welche Rechte Angehörige aus dem Verfahren kennen sollten

Das Evangelische Sozialwerk Müllheim e.V., ein diakonischer Träger mit vier stationären Einrichtungen in Südwestdeutschland, hat die Pflegekasse der AOK Baden-Württemberg vor dem Bundessozialgericht verklagt.

Strittig war laut Terminvorschau, nach welchen Regelungen eine Pflegeeinrichtung ihren Erstattungsanspruch gegen die Pflegekasse geltend machen darf. Das BSG dürfte am 18. Juni 2026 entschieden haben; der Terminbericht stand zum Redaktionsschluss noch nicht zur Verfügung.

Dass ein solcher Rechtsstreit vor dem Bundessozialgericht nötig wird, zeigt das eigentliche Problem. Das Gesetz verpflichtet die Pflegekasse eindeutig — und dennoch streiten Pflegeeinrichtungen und Pflegekassen über die Modalitäten.

Für Angehörige gilt: Je klarer diese Regeln höchstrichterlich definiert sind, desto weniger können Zahlungsstreitigkeiten auf den Heimplatz oder den Eigenanteil der Bewohner durchschlagen.

Häufige Fragen zur Direktzahlung der Pflegekasse ans Pflegeheim

Können Angehörige die Direktzahlung selbst einfordern?

Nein. Der Zahlungsanspruch liegt bei der Pflegeeinrichtung, nicht bei der pflegebedürftigen Person oder ihren Angehörigen. Wer als Angehöriger Anhaltspunkte dafür hat, dass die Pflegekasse zu wenig oder zu spät ans Heim zahlt, kann eine Beschwerde bei der Pflegekasse einlegen.

Das Heim selbst ist der richtige Adressat für eine Klage — so wie im Verfahren vom 18. Juni 2026. Angehörige, die den Eindruck haben, das Heim rechne Fehler der Pflegekasse auf den Eigenanteil um, sollten die Abrechnung genau prüfen. Dann empfiehlt sich eine schriftliche Anfrage beim Heim.

Was passiert beim Wechsel der Pflegekasse des Bewohners?

Die neue Pflegekasse tritt automatisch in die Direktzahlungspflicht ein. Das Heim meldet ihr das Einzugsdatum; ab dann läuft die Zahlungspflicht zum 15. jeden Monats. Beim Kassenwechsel sollte aktiv geprüft werden, ob das korrekte Einzugsdatum übernommen wird, denn die bereits absolvierte Aufenthaltsdauer bestimmt die Höhe des monatlichen Zuschlags.

Was gilt, wenn die Pflegekasse den Pflegegrad rückwirkend nach unten korrigiert?

Dann entsteht ein Erstattungsanspruch der Pflegekasse gegenüber dem Heim für zu viel gezahlte Beträge. Wurde der Pflegegrad zu Unrecht gesenkt, muss Widerspruch erhoben werden.

Ein erfolgreicher Widerspruch bewirkt, dass die Pflegekasse den Differenzbetrag nachzahlt. Die Frist beträgt einen Monat ab Zustellung des Änderungsbescheids. Wer diese Frist versäumt, hat in der Regel keine Möglichkeit mehr, den alten Pflegegrad rückwirkend wiederherzustellen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 87a SGB XI Berechnung und Zahlung des Heimentgelts (Fassung 01.01.2026, BEEP, BGBl. 2025 I Nr. 371)

Bundesministerium der Justiz: § 43 SGB XI Inhalt der Pflegeleistung bei vollstationärer Pflege (Fassung 01.01.2025)

Bundesministerium der Justiz: § 43c SGB XI Leistungszuschlag (Fassung 01.01.2025)

Bundessozialgericht: Verhandlung 3. Senat, 18.06.2026, Evangelisches Sozialwerk Müllheim e.V. ./. Pflegekasse bei der AOK Baden-Württemberg (bsg.bund.de, abgerufen 19.06.2026)

Bundessozialgericht: Urteil B 3 P 4/09 R vom 07.10.2010 (BSGE 107, 37 = SozR 4-3300 § 87a Nr. 1)