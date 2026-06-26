Rente: 6 wichtige Änderungen im Juli 2026 für Millionen Rentner

Zum 1. Juli 2026 ändert sich für Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland spürbar etwas. Die gesetzliche Rente steigt, der Rentenwert wird neu festgelegt und auch bei Zahlterminen, Mitteilungen, Hinterbliebenenrenten und Minijobs gibt es wichtige Punkte zu beachten.

Für viele Haushalte bedeutet der Juli ein höheres monatliches Einkommen. Zugleich lohnt sich ein genauer Blick auf den Rentenbescheid, denn nicht jede Änderung wirkt sich bei allen Betroffenen gleich aus.

1. Die Altersrente steigt zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent

Die wichtigste Änderung betrifft die reguläre Rentenanpassung. Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten bundesweit um 4,24 Prozent, wie die Deutsche Rentenversicherung nach der Zustimmung des Bundesrates mitgeteilt hat.

Damit erhalten Rentnerinnen und Rentner in den alten und neuen Bundesländern denselben Anpassungssatz. Seit der vollständigen Angleichung der Rentenwerte gibt es bei der jährlichen Anpassung keinen Unterschied mehr zwischen Ost und West.

Wer bisher eine Bruttorente von 1.000 Euro erhalten hat, kommt rechnerisch auf 1.042,40 Euro. Bei einer Standardrente nach 45 Beitragsjahren und durchschnittlichem Verdienst ergibt sich nach Angaben der Rentenversicherung ein Plus von 77,85 Euro im Monat.

2. Der aktuelle Rentenwert steigt auf 42,52 Euro

Mit der Rentenerhöhung wird auch der aktuelle Rentenwert neu festgesetzt. Ab dem 1. Juli 2026 beträgt er 42,52 Euro statt bisher 40,79 Euro.

Der Rentenwert bestimmt, wie viel ein Entgeltpunkt in der gesetzlichen Rentenversicherung wert ist. Wer im Laufe des Arbeitslebens beispielsweise 35 Entgeltpunkte erworben hat, erhält ab Juli rechnerisch 35 mal 42,52 Euro als monatliche Bruttorente, bevor Abzüge berücksichtigt werden.

Die Anpassung beruht auf der Rentenwertbestimmungsverordnung 2026. Sie tritt zum 1. Juli 2026 in Kraft und setzt die neuen Werte verbindlich um.

3. Das Rentenplus kommt nicht bei allen am selben Tag an

Ob das höhere Geld bereits Ende Juni oder erst Ende Juli auf dem Konto eingeht, hängt vom Beginn der Rente ab. Wer bis März 2004 in Rente gegangen ist, erhält die Rente im Voraus und bekommt die Juli-Rente deshalb bereits Ende Juni.

Wer seit April 2004 oder später Rente bezieht, erhält die Zahlung nachschüssig am Monatsende. In diesen Fällen wird die erhöhte Juli-Rente erstmals Ende Juli 2026 überwiesen.

Die Überweisung erfolgt automatisch. Ein Antrag auf die Rentenerhöhung ist nicht nötig.

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4. Die Rentenanpassungsmitteilung kommt zwischen Juni und Juli

Rentnerinnen und Rentner erhalten zur Anpassung eine schriftliche Rentenanpassungsmitteilung. Darin steht, wie hoch die neue Rente ausfällt und wann der erhöhte Betrag ausgezahlt wird.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung ist der Versand für den Zeitraum vom 13. Juni bis 24. Juli 2026 vorgesehen. Zuständig sind der Renten Service der Deutschen Post und die Rentenversicherung.

Betroffene sollten das Schreiben sorgfältig prüfen. Besonders wichtig sind die neue Bruttorente, die Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherung sowie der endgültige Zahlbetrag.

5. Höhere Freibeträge bei Hinterbliebenenrenten

Auch viele Bezieherinnen und Bezieher einer Witwen-, Witwer- oder Hinterbliebenenrente profitieren indirekt von der Rentenanpassung. Der Freibetrag bei der Einkommensanrechnung steigt zum 1. Juli 2026 auf 1.122,53 Euro im Monat.

Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich der Freibetrag zusätzlich um 238,11 Euro. Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland weist darauf hin, dass diese Werte bundeseinheitlich gelten.

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Das ist vor allem für Menschen wichtig, die neben der Hinterbliebenenrente eigenes Einkommen haben. Liegt das anrechenbare Einkommen über dem Freibetrag, kann ein Teil davon die Hinterbliebenenrente mindern.

6. Minijobber können ab Juli eine frühere Befreiung von der Rentenversicherungspflicht rückgängig machen

Eine weitere Änderung betrifft Minijobberinnen und Minijobber. Ab dem 1. Juli 2026 können Beschäftigte, die sich in einem Minijob von der Rentenversicherungspflicht haben befreien lassen, diese Befreiung einmalig aufheben.

Der Antrag muss schriftlich oder elektronisch beim Arbeitgeber gestellt werden. Die Aufhebung wirkt nur für die Zukunft und kann nicht rückwirkend genutzt werden.

Für Rentnerinnen und Rentner mit Minijob kann diese Änderung interessant sein, wenn sie weiter Beiträge zahlen und dadurch zusätzliche Rentenansprüche erwerben wollen. Auch für Menschen kurz vor der Altersrente kann die Entscheidung wichtig sein, weil Pflichtbeitragszeiten für bestimmte Wartezeiten zählen.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Änderung Was ab Juli 2026 gilt Rentenerhöhung Die gesetzlichen Renten steigen bundesweit um 4,24 Prozent. Aktueller Rentenwert Ein Entgeltpunkt ist ab dem 1. Juli 2026 42,52 Euro wert. Auszahlung Je nach Rentenbeginn kommt das Plus Ende Juni oder Ende Juli auf dem Konto an. Mitteilung Die Rentenanpassungsmitteilungen werden zwischen Juni und Juli 2026 verschickt. Hinterbliebenenrente Der Freibetrag bei eigenem Einkommen steigt auf 1.122,53 Euro monatlich. Minijob Eine frühere Befreiung von der Rentenversicherungspflicht kann einmalig aufgehoben werden.

Warum die Änderungen für Rentner wichtig sind

Die Rentenerhöhung verbessert die monatliche Bruttorente, doch der Zahlbetrag hängt vom Einzelfall ab. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung werden weiterhin abgezogen, zudem kann die Steuerpflicht eine Bedeutung haben.

Besonders aufmerksam sollten Rentnerinnen und Rentner sein, die zusätzlich arbeiten, eine Hinterbliebenenrente beziehen oder mehrere Einkommensarten haben. In solchen Fällen kann sich die Juli-Anpassung unterschiedlich auswirken.

Auch wer einen Minijob ausübt, sollte die neue Möglichkeit zur Rückkehr in die Rentenversicherungspflicht prüfen. Eine Entscheidung dafür kann kleine Zusatzansprüche bringen, kostet aber einen eigenen Beitragsanteil.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin erhält bisher eine monatliche Bruttorente von 1.250 Euro. Durch die Anpassung um 4,24 Prozent steigt ihre Bruttorente rechnerisch um 53 Euro auf 1.303 Euro.

Da ihre Altersrente erst 2018 begonnen hat, wird sie nachschüssig gezahlt. Das höhere Juli-Geld landet deshalb erstmals Ende Juli 2026 auf ihrem Konto.

Ihr Ehemann ist verstorben, deshalb bezieht sie zusätzlich eine kleine Witwenrente. Weil der Freibetrag bei eigenem Einkommen ab Juli auf 1.122,53 Euro steigt, kann sich auch die Berechnung der Hinterbliebenenrente verändern.

Fragen und Antworten zur Altersrente im Juli 2026

Wie stark steigt die Altersrente im Juli 2026?

Die gesetzlichen Renten steigen zum 1. Juli 2026 bundesweit um 4,24 Prozent. Der neue Wert gilt für Rentnerinnen und Rentner in Ost und West gleichermaßen.

Muss die Rentenerhöhung beantragt werden?

Nein. Die Rentenanpassung erfolgt automatisch, ein Antrag ist nicht erforderlich.

Wann wird die erhöhte Rente ausgezahlt?

Das hängt vom Rentenbeginn ab. Renten mit Beginn bis März 2004 werden im Voraus gezahlt, spätere Renten am Monatsende.

Was steht in der Rentenanpassungsmitteilung?

In der Mitteilung stehen die neue Rentenhöhe, die Abzüge und der Auszahlungstermin. Sie dient als wichtige Kontrolle für den eigenen Zahlbetrag.

Ändert sich auch die Witwenrente?

Ja, Hinterbliebenenrenten steigen ebenfalls mit der Rentenanpassung. Zusätzlich erhöhen sich die Freibeträge bei der Einkommensanrechnung.

Was bedeutet die Minijob-Änderung ab Juli 2026?

Minijobber können eine frühere Befreiung von der Rentenversicherungspflicht einmalig zurücknehmen. Dadurch zahlen sie wieder eigene Beiträge und können zusätzliche rentenrechtliche Zeiten erwerben.