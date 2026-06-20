Verband warnt vor Benachteiligung junger Menschen durch die Neue Grundsicherung

Der Deutsche Bundesjugendring warnt vor den Folgen der neuen Grundsicherung für junge Menschen. Die Reform tritt zum 1. Juli 2026 in Kraft und verschärft aus Sicht des Verbandes den Druck auf junge Leistungsberechtigte genau in einer Lebensphase, in der sie eigentlich Unterstützung, Qualifizierung und verlässliche Perspektiven brauchen.

Besonders betroffen sind junge Menschen, weil ein großer Teil der Leistungsberechtigten noch keine dreißig Jahre alt ist. Viele befinden sich im Übergang zwischen Schule, Ausbildung, Studium, erster Arbeit, Arbeitslosigkeit oder familiären Krisen.

Die neuen Regeln treffen damit nicht nur Menschen, die dauerhaft auf Leistungen angewiesen sind, sondern auch junge Erwachsene, die kurzfristig Hilfe brauchen.

Junge Menschen haben künftig weniger Schonvermögen

Besonders deutlich kritisiert der Bundesjugendring die geplanten Vermögensregeln. Wer jünger als dreißig Jahre ist, soll künftig nur noch 5.000 Euro Schonvermögen behalten dürfen. Ab dem 31. Lebensjahr steigt dieser Betrag auf 10.000 Euro, ab dem 41. Lebensjahr auf 12.500 Euro und ab dem 51. Lebensjahr auf 20.000 Euro.

Damit werden junge Leistungsberechtigte schlechtergestellt als ältere Menschen im Leistungsbezug. Wer mit 29 Jahren Grundsicherung beantragt, darf nur die Hälfte des Vermögens behalten, das bereits ab 31 Jahren geschützt wäre. Für junge Erwachsene, die sich mühsam erste Rücklagen aufgebaut haben, ist das ein schwerer Einschnitt.

Zwickmühle für junge Menschen

Diese Staffelung sendet ein widersprüchliches Signal. Einerseits wird jungen Menschen ständig gesagt, sie sollten vorsorgen, sparen und eigenständig werden. Andererseits sollen gerade diese ersten Ersparnisse im Leistungsfall sofort angetastet werden.

Wegfall der Karenzzeit erhöht den Druck

Zusätzlich entfällt die bisherige Karenzzeit beim Vermögen. Das bedeutet: Vermögen wird bereits bei Antragstellung geprüft. Auch wer nur kurzfristig auf Grundsicherung angewiesen ist, muss seine Rücklagen offenlegen und gegebenenfalls verwerten.

Übergangsphasen in jungen Jahren werden zur Existenzfalle

Gerade junge Menschen geraten häufig in Übergänge. Ein Ausbildungsplatz beginnt erst in einigen Monaten, ein Praktikum soll eine spätere Beschäftigung ermöglichen, ein Arbeitsvertrag kommt nicht zustande, ein Studium wird abgebrochen oder eine erste Beschäftigung endet in der Probezeit. In solchen Situationen kann die Grundsicherung eine Brücke sein.

Neue Unsicherheit statt Förderung

Wenn aber schon beim ersten Antrag kleinere Ersparnisse aufgebraucht werden müssen, wird diese Brücke brüchig. Wer sich ein finanzielles Polster für Kaution, Umzug, Führerschein, Ausbildungsmaterial oder Notfälle aufgebaut hat, verliert genau den Schutz, der Eigenständigkeit ermöglichen soll.

Warum die Regelung junge Menschen besonders hart trifft

Junge Menschen verfügen in der Regel nicht über hohe Rücklagen. Die 5.000 Euro, die künftig geschützt bleiben sollen, sind oft kein Vermögen im klassischen Sinn, sondern angesparte Sicherheit für den Start ins Erwachsenenleben.

Dazu gehören Geld für eine Mietkaution, Möbel, ein Laptop für Ausbildung oder Studium, Reparaturen, Mobilität oder den Auszug aus einem belastenden Elternhaus. Wer diese Rücklagen erst verbrauchen muss, wird nicht unabhängiger, sondern abhängiger.

Wer früh spart, wird bestraft

Der Bundesjugendring sieht darin einen falschen Anreiz. Wenn junge Menschen erleben, dass Sparen im Leistungsfall bestraft wird, kann das die Bereitschaft schwächen, überhaupt Rücklagen aufzubauen. Mit Generationengerechtigkeit hat eine solche Schlechterstellung wenig zu tun.

Vermittlungsvorrang statt Aus- und Weiterbildung

Kritisch sieht der Bundesjugendring auch die geplante Wiedereinführung des Vermittlungsvorrangs. Jobcenter sollen Leistungsberechtigte künftig wieder vorrangig in Arbeit vermitteln, bevor Weiterbildung, Umschulung oder andere Fördermaßnahmen im Mittelpunkt stehen.

Fördern wird zur Ausnahme

Für Menschen unter dreißig Jahren soll es zwar Ausnahmen geben können, wenn eine Förderung langfristig bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet. Diese Ausnahme ist aber nur als Kann-Regelung ausgestaltet. Damit hängt sie vom Ermessen des Jobcenters ab.

Junge Menschen brauchen nachhaltige Perspektive

Genau das ist problematisch. Junge Menschen brauchen häufig keine schnelle Vermittlung in irgendeinen Job, sondern eine tragfähige berufliche Perspektive. Wer ohne Ausbildung in schlecht bezahlte Arbeit gedrängt wird, kann langfristig in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen feststecken.

Kurzfristige Jobs lösen keine langfristigen Probleme

Eine schnelle Arbeitsaufnahme kann sinnvoll sein, wenn sie stabil, existenzsichernd und passend ist. Sie kann aber schaden, wenn sie Ausbildung, Qualifizierung oder gesundheitliche Stabilisierung verdrängt. Gerade junge Menschen ohne Berufsabschluss brauchen Förderung, nicht bloß Vermittlungsdruck.

Wer mit 19 oder 24 Jahren in eine ungelernte Tätigkeit gedrängt wird, verliert womöglich den Anschluss an Ausbildung oder Weiterbildung. Kurzfristig sinkt dann die Statistik der Arbeitslosigkeit. Langfristig wächst aber das Risiko prekärer Erwerbsbiografien.

Qualifizierung, Begleitung und Perspektive

Der Bundesjugendring fordert deshalb, Qualifizierung, Begleitung und nachhaltige Perspektiven in den Mittelpunkt zu stellen. Eine Grundsicherung für junge Menschen darf nicht nur fragen, wie schnell jemand aus dem Leistungsbezug verschwindet. Sie muss fragen, ob der nächste Schritt wirklich in eine sichere Zukunft führt.

Sanktionen können junge Menschen aus Hilfestrukturen drängen

Besonders scharf kritisiert der Bundesjugendring die geplanten Verschärfungen bei Sanktionen. Bereits bei der ersten Pflichtverletzung sollen Leistungen um 30 Prozent gekürzt werden können. Auch ein vollständiger Wegfall von Leistungen bleibt möglich.

Davon können grundsätzlich auch Minderjährige betroffen sein. Denn junge Menschen gelten im SGB II ab 15 Jahren als erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Damit geraten auch Jugendliche in eine Sanktionslogik, die ihre Existenzsicherung gefährden kann.

Gerade bei jungen Menschen können Sanktionen schwerwiegende Folgen haben. Kürzungen können Schulden auslösen, Konflikte in Familien verschärfen, den Kontakt zum Jobcenter abbrechen lassen oder sogar Wohnungslosigkeit begünstigen.

Wer dann aus Angst vor Kürzungen irgendeine Arbeit annimmt, verzichtet möglicherweise auf Ausbildung und Förderung und befindet sich so in einer Spirale, die in den beruflichen Abgrund führt.

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Minderjährige dürfen nicht unter Existenzdruck geraten

Der Bundesjugendring warnt ausdrücklich davor, Kinder und Jugendliche direkt oder indirekt von vollständigen Leistungskürzungen zu treffen. Ihr Existenzminimum ist staatlich zu sichern. Diese Verantwortung darf nicht durch Sanktionsdruck ausgehöhlt werden.

Minderjährige können viele Umstände, die im Leistungsbezug eine Rolle spielen, nicht selbst kontrollieren. Sie hängen von Eltern, Wohnsituation, Schule, Behörden, familiären Krisen oder gesundheitlichen Belastungen ab. Wenn Jugendliche für Pflichtverletzungen sanktioniert werden, trifft das häufig Lebenslagen, die komplexer sind als ein versäumter Termin.

Statt Sanktionen braucht es niedrigschwellige Hilfe, verlässliche Begleitung und eine verständliche Ansprache. Wer junge Menschen erreichen will, muss Vertrauen aufbauen. Kürzungen zerstören dieses Vertrauen oft genau dort, wo Unterstützung am dringendsten nötig wäre.

Beispiel für die Praxis: Leonie verliert ihre Rücklage

Nehmen wir an, Leonie ist 24 Jahre alt und hat nach mehreren befristeten Jobs 4.800 Euro gespart. Das Geld war für eine Mietkaution, ein gebrauchtes Laptop und den Start einer schulischen Ausbildung gedacht. Dann endet ihr Arbeitsvertrag, und die Ausbildung beginnt erst vier Monate später.

Nach den neuen Regeln liegt Leonie unter der Schonvermögensgrenze von 5.000 Euro. Sie darf das Geld zwar behalten, hat aber kaum Spielraum. Hätte sie 6.500 Euro angespart, müsste sie einen Teil davon einsetzen, obwohl das Geld gerade ihre berufliche Zukunft absichern sollte.

Kommt zusätzlich Vermittlungsdruck hinzu, könnte das Jobcenter sie in eine kurzfristige ungelernte Arbeit drängen. Für Leonie könnten die Folgen fatal sein: Sie würde vielleicht vorübergehend aus dem Leistungsbezug fallen, aber ihre Ausbildung verschieben oder ganz verlieren. Genau vor solchen Fehlanreizen warnt der Bundesjugendring.

Was junge Leistungsberechtigte jetzt beachten sollten

Junge Menschen, die Grundsicherung beantragen müssen, sollten ihre Unterlagen sorgfältig vorbereiten. Dazu gehören Kontoauszüge, Nachweise über Ersparnisse, Mietvertrag, Ausbildungszusagen, Bewerbungen, ärztliche Unterlagen, Schulbescheinigungen und Nachweise über geplante Qualifizierungen.

Wichtig ist außerdem, Förderbedarf deutlich zu begründen. Wer eine Ausbildung, Umschulung oder Weiterbildung anstrebt, sollte erklären, warum diese Maßnahme langfristig bessere Chancen eröffnet als eine sofortige Arbeitsaufnahme. Das kann beim Ermessen des Jobcenters entscheidend sein.

Bei Sanktionen sollten Betroffene nie untätig bleiben. Bescheide müssen genau geprüft werden. Widerspruch, einstweiliger Rechtsschutz beim Sozialgericht und Beratung durch Sozialverbände, Erwerbsloseninitiativen oder Jugendhilfestrukturen können entscheidend sein, wenn Kürzungen die Existenz gefährden.

Was der Bundesjugendring fordert

Der Bundesjugendring fordert, die Auswirkungen der Reform auf junge Menschen stärker zu berücksichtigen. Soziale Sicherheit, Schutz vor Armut, Qualifizierung und nachhaltige Perspektiven müssten im Zentrum stehen. Druck, Sanktionen und die Benachteiligung junger Menschen seien der falsche Weg.

Die Kritik trifft einen grundlegenden Punkt. Junge Menschen werden in Gesetzgebungsprozessen häufig als Randgruppe behandelt, obwohl politische Entscheidungen ihre Lebenswege unmittelbar prägen. Gerade Übergänge zwischen Schule, Ausbildung, Arbeit und Selbstständigkeit sind verletzliche Phasen.

Eine Grundsicherung, die junge Menschen ernst nimmt, muss Orientierung geben, Brücken bauen und eigenständige Lebenswege ermöglichen. Wer junge Menschen früh unter Druck setzt, riskiert nicht nur individuelle Brüche, sondern auch höhere soziale Folgekosten.

FAQ: Neue Grundsicherung und junge Menschen

Wie hoch ist das Schonvermögen für junge Menschen unter 30 Jahren?

Nach den geplanten Regelungen sollen Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres nur 5.000 Euro Schonvermögen behalten dürfen. Ab dem 31. Lebensjahr steigt der Betrag auf 10.000 Euro. Der Bundesjugendring kritisiert diese Staffelung als Benachteiligung junger Menschen.

Warum ist der Wegfall der Karenzzeit problematisch?

Die Karenzzeit schützte Vermögen in der ersten Phase des Leistungsbezugs stärker. Wenn sie entfällt, wird Vermögen bereits bei Antragstellung geprüft. Das trifft besonders Menschen, die nur kurzfristig Hilfe brauchen, etwa beim Übergang in Ausbildung, Arbeit oder eine neue Wohnsituation.

Was bedeutet Vermittlungsvorrang?

Vermittlungsvorrang bedeutet, dass Jobcenter Leistungsberechtigte vorrangig in Arbeit vermitteln sollen. Weiterbildung, Umschulung oder Qualifizierung treten dann eher zurück. Für junge Menschen kann das problematisch sein, wenn dadurch eine langfristig sinnvolle Ausbildung oder Förderung verhindert wird.

Können auch Jugendliche sanktioniert werden?

Grundsätzlich gelten junge Menschen im SGB II ab 15 Jahren als erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Deshalb können auch Minderjährige in den Bereich von Mitwirkungspflichten und Sanktionen geraten. Der Bundesjugendring fordert, Kinder und Jugendliche nicht einer Sanktionslogik auszusetzen, die ihr Existenzminimum gefährdet.

Quellen

Deutscher Bundesjugendring: „Bundesjugendring kritisiert Benachteiligung junger Menschen bei neuer Grundsicherung“, veröffentlicht am 09.06.2026.

Bundesregierung: Informationen zur Umgestaltung des Bürgergeldes zur neuen Grundsicherung, 27.03.2026.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: „Neue Grundsicherung: Verlässliche Unterstützung und nachhaltige Vermittlung“, 05.03.2026.

Deutscher Bundestag: Umgestaltung des Bürgergelds zur Grundsicherung beschlossen, 05.03.2026.

Sozialgesetzbuch Zweites Buch: Regelungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende, Mitwirkungspflichten, Vermögensberücksichtigung und Leistungsminderungen.

Sozialverband Deutschland: Stellungnahme zum Referentenentwurf zur neuen Grundsicherung, 21.11.2025.