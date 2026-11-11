Rentner aufgepasst: Bei Deutschlandticket-Abos droht zum Jahresende die Kündigung

Wer sein Deutschlandticket bei der Deutschen Bahn abonniert hat, sollte jetzt die Vertragsmitteilungen prüfen. Für betroffene Bestandsabos muss die Zustimmung zu den neuen Konditionen bis zum 30. November 2026 vorliegen, sonst endet das Abo am 31. Dezember 2026.

Für Rentnerinnen und Rentner, die mit Bus und Bahn zum Arzt, zum Einkaufen oder zu Angehörigen fahren, kann eine übersehene Nachricht damit unangenehme Folgen haben. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Verlangt mein Anbieter eine Rückmeldung?

Ab Januar kostet das reguläre Deutschlandticket 66,80 Euro

Zum 1. Januar 2027 steigt der reguläre Monatspreis von 63 Euro auf 66,80 Euro, wie die Bundesregierung zum Deutschlandticket mitteilt. Das sind 3,80 Euro mehr im Monat und bei zwölf Monaten Nutzung 45,60 Euro zusätzlich im Jahr.

Wer das reguläre Ticket ein ganzes Jahr behält, zahlt damit 801,60 Euro statt bisher 756 Euro. Gerade bei einer kleinen Rente lohnt es sich, zugleich nach regionalen Vergünstigungen zu fragen.

Der Anbieter entscheidet, ob Sie reagieren müssen

Eine allgemeine Klickpflicht für sämtliche Deutschlandticket-Abonnenten gibt es nicht. Prüfen Sie deshalb in Ihrer Bestellbestätigung oder im Kundenkonto, bei welchem Unternehmen Ihr Vertrag besteht.

Die Berliner Verkehrsbetriebe erklären ausdrücklich, dass ihre Deutschlandticket-Abos ohne aktive Zustimmung weiterlaufen und der Abbuchungsbetrag automatisch angepasst wird. Die S-Bahn Berlin verlangt dagegen bei betroffenen Bestandsverträgen eine Zustimmung bis zum 30. November 2026.

Vertrag beziehungsweise Anbieter Was ist zu tun? Was passiert ohne Zustimmung? Deutsche Bahn: betroffenes Abo vor dem 15. Oktober 2026 bestellt Den neuen Konditionen bis zum 30. November 2026 zustimmen, wenn das Abo weiterlaufen soll. Das Abo endet am 31. Dezember 2026. Deutsche Bahn: Abo ab dem 15. Oktober 2026 bestellt Keine gesonderte Zustimmung erforderlich; die neuen Konditionen wurden bereits bei der Bestellung mitgeteilt. Das Abo läuft zu den neuen Konditionen weiter, sofern es nicht selbst gekündigt wird. S-Bahn Berlin: betroffenes Bestandsabo Der Preisanpassung bis zum 30. November 2026 zustimmen. Das Abo wird zum 31. Dezember 2026 beendet. BVG Keine aktive Zustimmung zur Preisanpassung erforderlich. Das Abo läuft weiter; der neue Preis wird automatisch berücksichtigt.

Bei der S-Bahn Berlin entfällt die Zustimmung nach deren Angaben für Verträge, die nach dem 6. Oktober 2026 abgeschlossen wurden. Für andere Anbieter sollten Fahrgäste deren eigene Mitteilungen prüfen, statt die Regeln der Deutschen Bahn ungeprüft zu übertragen.

So stimmen Bahn-Kunden der Änderung zu

Nach den Hinweisen von DB Regio können Betroffene sich im Aboportal der Bahn anmelden, ihr Deutschlandticket aufrufen und die Funktion „Vertragsänderung zustimmen“ nutzen. Dort lässt sich die Fortführung zu den neuen Konditionen bestätigen oder ablehnen.

Auch im DB Navigator führt der Weg über das geöffnete Deutschlandticket und das Menü unterhalb des Tickets. Je nach Anzeige steht die Zustimmungsfunktion dort unmittelbar bereit oder ist über den Wechsel ins Aboportal erreichbar.

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Zustimmen muss die Person, die das Abo bestellt hat und Vertragspartner ist. Hat beispielsweise die Tochter das Ticket für ihren Vater bestellt, muss sie die Rückmeldung übernehmen.

Mit dem Klick werden auch neue Bedingungen akzeptiert

Die Deutsche Bahn erläutert in ihren Vertragsinformationen, dass die Zustimmung zugleich ergänzende Tarifbedingungen umfasst. Für die von DB Regio in ihrem Namen verkauften Deutschlandtickets soll bei künftigen Preisänderungen keine erneute Zustimmung mehr erforderlich sein; das reguläre Kündigungsrecht bleibt bestehen.

Nach der Rückmeldung wechselt die Anzeige laut Bahn zu „Vertragsänderung einsehen“, wo sich das Ergebnis kontrollieren lässt. Beim Handyticket kann die Aktualisierung bis zu 48 Stunden dauern.

Frist verpasst: Bei der Bahn bleibt noch eine Möglichkeit

Wer den 30. November verpasst, muss sein Bahn-Abo nicht zwangsläufig endgültig verlieren. Bis zum eingetragenen Kündigungsdatum am 31. Dezember 2026 lässt es sich im Aboportal oder DB Navigator über „Abo reaktivieren“ zu den neuen Konditionen fortsetzen.

Nach diesem Datum verweist die Bahn auf den Abschluss eines neuen Abonnements. Vor der ersten Fahrt im Januar sollten Betroffene deshalb prüfen, ob tatsächlich ein gültiges Ticket vorliegt.

Bei kleiner Rente lohnt der Blick auf regionale Rabatte

Ein Blick auf örtliche Angebote kann die höhere Monatsbelastung abfedern: In einigen Regionen gibt es Zuschüsse zum Deutschlandticket oder besondere Seniorentarife. Der Hamburger Verkehrsverbund bietet beispielsweise ein vergünstigtes Deutschlandticket für Menschen ab 67 Jahren mit Wohnsitz in Hamburg an.

Welche Vergünstigung infrage kommt, hängt vom Wohnort und den jeweiligen Voraussetzungen ab. Gegen-Hartz erläutert dazu, wo Rentner ein vergünstigtes Deutschlandticket erhalten können.

Auch ein Wohngeldbescheid kann regional den Zugang zu einem günstigeren Nahverkehrsangebot eröffnen, wie unser Beitrag über Ticketvergünstigungen für Wohngeldbezieher zeigt. Für einen Wechsel sollten Interessierte die Preise und Bedingungen ab Januar 2027 beim jeweiligen Anbieter erfragen.