Rente im November 2026: Diese Jahrgänge können mit 63 ohne Abschlag in die Altersrente

Petra ist am 18. Oktober 1963 geboren und hat 38 anrechenbare Versicherungsjahre gesammelt. Sie kann zum 1. November 2026 mit 63 Jahren in Altersrente gehen, doch von rechnerisch 1.600 Euro brutto vor Abschlag bleiben 1.379,20 Euro.

Der Preis für ihren frühen Rentenbeginn beträgt damit monatlich 220,80 Euro – dauerhaft. Wer jetzt seinen Ruhestand plant, sollte deshalb genau prüfen, welche Rentenart möglich ist und auf welches Alter sich ein Abschlag bezieht.

Jahrgang 1963: Mit diesen Geburtsdaten ist der Novemberstart möglich

Wer zwischen dem 2. Oktober und dem 1. November 1963 geboren wurde, erreicht die Altersgrenze für die vorgezogene Altersrente für langjährig Versicherte so, dass diese erstmals am 1. November 2026 beginnen kann. Voraussetzung sind mindestens 35 anrechenbare Versicherungsjahre, wie § 236 SGB VI festlegt.

Für den Jahrgang 1963 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze dieser Rentenart bei 66 Jahren und zehn Monaten. Beim frühesten Beginn mit 63 werden deshalb 46 Monate mit jeweils 0,3 Prozent angesetzt: Das ergibt 13,8 Prozent Abschlag.

Wer früher im Jahr 1963 geboren wurde, kann ebenfalls einen Rentenbeginn im November wählen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Weil der Start dann später als zum frühestmöglichen Termin erfolgt, fällt der Abschlag entsprechend geringer aus.

Jahrgang 1960: Abschlagsfrei, weil die Regelaltersgrenze erreicht ist

Für 1960 Geborene beträgt die Regelaltersgrenze 66 Jahre und vier Monate. Wer zwischen dem 2. Juni und dem 1. Juli 1960 geboren wurde, kann deshalb grundsätzlich ab dem 1. November 2026 die reguläre Altersrente erhalten.

Dafür sind grundsätzlich fünf Versicherungsjahre erforderlich, die sogenannte allgemeine Wartezeit. Auch die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Jahren ist für diesen Jahrgang mit 66 Jahren und vier Monaten abschlagsfrei möglich.

Die Aussage, für einen abschlagsfreien Novemberstart müssten 1960 Geborene unbedingt 35 Versicherungsjahre vorweisen, greift deshalb zu kurz. Bei der Regelaltersrente genügt grundsätzlich die deutlich kürzere Mindestversicherungszeit.

Diese Geburtsgruppen erreichen einen Rentenzugang zum 1. November 2026

Geburtsdatum Rentenart Wartezeit und Altersgrenze Abschlag 2. Oktober bis 1. November 1963 Altersrente für langjährig Versicherte, frühestmöglicher Beginn 35 Jahre; ab 63 Jahren 13,8 Prozent 2. Februar bis 1. März 1962 Altersrente für besonders langjährig Versicherte 45 Jahre; ab 64 Jahren und acht Monaten Keiner 2. Juni bis 1. Juli 1960 Regelaltersrente Grundsätzlich fünf Jahre; ab 66 Jahren und vier Monaten Keiner 2. Juni bis 1. Juli 1960 Altersrente für langjährig Versicherte ohne vorzeitigen Bezug 35 Jahre; ab 66 Jahren und vier Monaten Keiner

Die Zeitspannen sind aus den gesetzlichen Altersgrenzen und den Regeln zum Rentenbeginn berechnet; sie zeigen die Geburtsgruppen, die den jeweiligen Zugang altersbedingt erstmals im November erreichen. Die erforderliche Wartezeit muss ebenfalls erfüllt sein, und die Rente muss rechtzeitig beantragt werden.

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Bei Geburt am Ersten eines Monats wird das betreffende Lebensalter bereits mit Ablauf des Vortages vollendet, weshalb sich ein um einen Monat früherer Rentenbeginn ergeben kann. Weitere Konstellationen enthält unser Überblick zu den Rentenjahrgängen und Altersgrenzen im Jahr 2026.

Nach 45 Versicherungsjahren ist ein früherer Start ohne Abschlag möglich

Für Versicherte des Jahrgangs 1962 liegt die Altersgrenze der Altersrente für besonders langjährig Versicherte bei 64 Jahren und acht Monaten. Bei erfüllten 45 Versicherungsjahren können deshalb zwischen dem 2. Februar und dem 1. März 1962 Geborene erstmals zum 1. November 2026 abschlagsfrei über diese Rentenart starten.

Für den Jahrgang 1963 gilt dagegen eine Altersgrenze von 64 Jahren und zehn Monaten, wie § 236b SGB VI bestimmt. Diese Rente lässt sich auch gegen einen akzeptierten Abschlag nicht weiter vorziehen.

Wer 1963 geboren wurde und trotz bereits erfüllter 45 Jahre mit 63 die Altersrente für langjährig Versicherte beginnt, muss deshalb grundsätzlich die 13,8 Prozent Abschlag hinnehmen. Warum eine lange Versicherungszeit davor nicht automatisch schützt, erläutert auch unser Beitrag „Rente: Trotz 45 Versicherungsjahren 13,8 Prozent Abschlag“.

Der Abschlag bleibt auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze

Die monatliche Kürzung im Eingangsbeispiel summiert sich bei zwölf unveränderten Monatsrenten auf 2.649,60 Euro brutto im Jahr. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie eine mögliche Einkommensteuer sind bei dieser Rechnung noch nicht berücksichtigt.

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Der Abschlag verschwindet beim Erreichen der Regelaltersgrenze nicht; seine Berechnung folgt dem Zugangsfaktor nach § 77 SGB VI. Künftige Rentenanpassungen können den Eurobetrag der Rente erhöhen, beseitigen aber den prozentualen Abschlag nicht.

Auch der spätere Wechsel in eine günstigere Altersrentenart ist nach bindender Bewilligung oder für Zeiten des Altersrentenbezugs grundsätzlich ausgeschlossen, wie § 34 Absatz 2 SGB VI regelt. Die Vorstellung, zunächst die gekürzte Rente zu nehmen und später einfach in die abschlagsfreie 45-Jahre-Rente zu wechseln, kann deshalb teuer werden.

35 Versicherungsjahre sind nicht mit 35 Arbeitsjahren gleichzusetzen

Für die Wartezeit von 35 Jahren werden nach § 51 SGB VI alle Kalendermonate mit rentenrechtlichen Zeiten berücksichtigt. Neben Beitragszeiten können dazu beispielsweise anerkannte Zeiten der Kindererziehung, Pflege, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Ausbildung gehören.

Für die 45 Jahre gelten engere Regeln: Schul- und Studienzeiten zählen als reine Anrechnungszeiten grundsätzlich nicht mit.

Arbeitslosengeldzeiten in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn werden grundsätzlich nur berücksichtigt, wenn der Bezug durch eine Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt ist.

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert die unterschiedlichen anrechenbaren Zeiten ausführlich. Vor der Entscheidung über den Rentenbeginn sollte der Versicherungsverlauf deshalb auf fehlende oder ungeklärte Monate geprüft werden.

Auch im November kann ein Antrag für November noch rechtzeitig sein

Eine Altersrente muss beantragt werden; die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt dafür einen Vorlauf von rund drei Monaten. Diese Empfehlung bedeutet jedoch nicht, dass ein Antrag erst im November einen Rentenbeginn zum 1. November automatisch ausschließt.

Nach § 99 SGB VI kann die Rente vom frühestmöglichen Monat an geleistet werden, wenn der Antrag bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach dem Monat gestellt wird, in dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt wurden. Wer diese Frist versäumt, erhält die Rente grundsätzlich erst ab dem Antragsmonat.

Vor dem Antrag lohnt sich eine konkrete Berechnung der möglichen Starttermine. Dabei sollten die Höhe der monatlichen Rente, zusätzliche Beiträge bei Weiterarbeit und die Rentenzahlungen während eines früheren Ruhestands gemeinsam betrachtet werden.

Vier Fragen und Antworten zur Rente im November 2026

Wer kann zum 1. November 2026 erstmals mit 63 in Rente gehen?

Bei der Altersrente für langjährig Versicherte betrifft das zwischen dem 2. Oktober und dem 1. November 1963 Geborene mit mindestens 35 anrechenbaren Versicherungsjahren. Beim frühestmöglichen Beginn beträgt der dauerhafte Abschlag 13,8 Prozent.

Brauchen 1960 Geborene für den abschlagsfreien Novemberstart 35 Versicherungsjahre?

Für die Regelaltersrente sind grundsätzlich fünf Versicherungsjahre ausreichend. Zwischen dem 2. Juni und dem 1. Juli 1960 Geborene erreichen die dafür geltende Altersgrenze von 66 Jahren und vier Monaten so, dass die Rente zum 1. November 2026 beginnen kann.

Kann ich mit 45 Versicherungsjahren immer mit 63 abschlagsfrei aufhören?

Nein, zusätzlich muss die Altersgrenze für besonders langjährig Versicherte erreicht sein. Sie liegt für den Jahrgang 1962 bei 64 Jahren und acht Monaten und für den Jahrgang 1963 bei 64 Jahren und zehn Monaten.

Entfällt der Abschlag später automatisch?

Nein, der Abschlag bleibt grundsätzlich für die gesamte Bezugsdauer bestehen. Auch das Erreichen der Regelaltersgrenze beseitigt ihn nicht.