Eine 82-jährige Rentnerin lebt mit Pflegegrad 3 im Pflegeheim und erhält monatlich 1.600 Euro Rente. Nach Abzug der Leistungen ihrer Pflegekasse bleiben rund 3.000 Euro Heimkosten übrig, die sie aus eigener Tasche bezahlen soll.

Ihre Ersparnisse sind weitgehend aufgebraucht, deshalb muss das Sozialamt einspringen. Doch was passiert, wenn die Bundesregierung mit der Pflegereform 2027 die Leistungen der Pflegeversicherung verändert und die Kosten im Pflegeheim weiter steigen?

Die Antwort ist für viele Pflegebedürftige ernüchternd: Die geplante Reform beseitigt die Finanzierungslücke im Pflegeheim nicht, sondern könnte sie teilweise sogar vergrößern. Nach Berechnungen der Bundesregierung müssen Länder und Kommunen deshalb in den kommenden Jahren mit erheblichen zusätzlichen Ausgaben für die Hilfe zur Pflege rechnen.

Pflegereform 2027: Was die Bundesregierung tatsächlich plant

Das Bundeskabinett hat am 30. September 2026 den Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes beschlossen. Wesentliche Änderungen sollen am 1. Januar 2027 in Kraft treten, allerdings befindet sich das Vorhaben noch im parlamentarischen Verfahren.

Mit dem Gesetz will die Bundesregierung die finanziell angeschlagene Pflegeversicherung stabilisieren. Dazu sollen unter anderem Leistungen neu organisiert, die Voraussetzungen für bestimmte Pflegegrade verändert und die Ausgaben der Pflegekassen begrenzt werden.

Für Bewohner von Pflegeheimen bedeutet dies zunächst keine umfassende finanzielle Entlastung. Vor allem die pauschalen Pflegeversicherungsleistungen für die vollstationäre Pflege sollen zum Jahreswechsel 2027 unverändert bleiben.

Welche Auswirkungen die geplanten Änderungen auf Pflegeheimbewohner und Angehörige haben, erläutert auch unser Beitrag Pflegeheim ab 2027: Das soll sich für Angehörige und Pflegeheimbewohner ändern.

Die Pflegekasse bezahlt weiterhin nur einen Teil der Heimkosten

Ein weitverbreitetes Missverständnis besteht darin, dass die Pflegeversicherung bei einem anerkannten Pflegegrad die gesamten Heimkosten übernehmen müsste. Tatsächlich ist sie nach § 4 SGB XI als Teilleistungsversicherung ausgestaltet.

Die Pflegekasse zahlt festgelegte Beträge für die pflegebedingten Aufwendungen. Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und verbleibende Pflegekosten müssen grundsätzlich anderweitig finanziert werden.

Für die vollstationäre Pflege gelten 2026 folgende monatliche Beträge, die nach dem Regierungsentwurf auch 2027 zunächst unverändert bleiben sollen.

Pflegegrad Leistung 2026 Geplant für 2027 Pflegegrad 1 131 Euro Wegfall für neue Leistungsfälle, Bestandsschutz für bisherige Empfänger vorgesehen Pflegegrad 2 805 Euro 805 Euro Pflegegrad 3 1.319 Euro 1.319 Euro Pflegegrad 4 1.855 Euro 1.855 Euro Pflegegrad 5 2.096 Euro 2.096 Euro

Die Beträge sind keine vollständige Übernahme der Pflegeheimkosten. Zusätzlich erhalten Bewohner mit Pflegegrad 2 bis 5 nach § 43c SGB XI gestaffelte Zuschüsse auf ihren verbleibenden pflegebedingten Eigenanteil.

Im ersten Aufenthaltsjahr beträgt dieser Zuschuss 15 Prozent, nach mehr als zwölf Monaten 30 Prozent, nach mehr als 24 Monaten 50 Prozent und nach mehr als 36 Monaten 75 Prozent. Diese Prozentsätze beziehen sich ausschließlich auf den pflegebedingten Eigenanteil, nicht auf Unterkunft, Verpflegung oder Investitionen.

Eine ursprünglich geplante Verlängerung der Wartezeiten um jeweils sechs Monate wurde aus dem Regierungsentwurf gestrichen. Nach der aktuellen Fassung sollen die bisherigen Zuschussstufen erhalten bleiben.

Wann muss das Sozialamt die Pflegekosten übernehmen?

Wenn die Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen, greift unter bestimmten Voraussetzungen die Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch. Die sogenannte Hilfe zur Pflege ist in den §§ 61 ff. SGB XII geregelt.

Sie kommt insbesondere dann in Betracht, wenn notwendige Pflegekosten entstehen und die pflegebedürftige Person diese nicht aus ihrem einzusetzenden Einkommen und Vermögen finanzieren kann. Auch Menschen ohne ausreichenden Anspruch gegenüber einer Pflegeversicherung können unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen erhalten.

Das Sozialamt prüft den individuellen Bedarf und die verfügbaren finanziellen Mittel. Die Hilfe zur Pflege ist dabei keine automatisch gewährte Pauschale, sondern dient der Deckung des rechtlich anerkannten ungedeckten Pflegebedarfs.

Entscheidend ist der Unterschied zwischen der Pflegeversicherung und der Sozialhilfe: Während die Pflegeversicherung feste Leistungsbeträge gewährt, richtet sich die Hilfe zur Pflege nach den notwendigen Kosten und der finanziellen Leistungsfähigkeit des Betroffenen.

Weitere Informationen finden Betroffene im Beitrag Hilfe zur Pflege: Dann muss das Sozialamt die Pflegekosten übernehmen.

Das Sozialamt prüft auch Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten

Die Heimrechnung enthält neben den eigentlichen Pflegekosten weitere Positionen, die von der Pflegekasse grundsätzlich nicht übernommen werden. Dazu gehören die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die vom Heim berechneten Investitionskosten.

Bei finanzieller Bedürftigkeit können auch hierfür Sozialhilfeleistungen in Betracht kommen. Rechtlich ist allerdings zwischen der Hilfe zur Pflege und den Leistungen für den notwendigen Lebensunterhalt zu unterscheiden.

Je nach persönlicher Situation kommen beispielsweise Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Hilfe zum Lebensunterhalt hinzu. Das Sozialamt muss deshalb den gesamten sozialhilferechtlichen Bedarf prüfen und darf die Betrachtung nicht auf die Pflegepauschale beschränken.

Für Pflegeheimbewohner ist außerdem der notwendige persönliche Lebensunterhalt zu berücksichtigen. Dazu gehören nach § 27b SGB XII insbesondere ein Barbetrag für persönliche Bedürfnisse sowie Leistungen für Bekleidung.

Wer im Pflegeheim Sozialhilfe erhält, muss deshalb nicht sämtliche persönlichen Ausgaben aus einem Betrag von null Euro bestreiten. Auch dieser Bedarf gehört zur gesetzlichen Absicherung.

Die Reform könnte die Sozialhilfe deutlich stärker belasten

Besonders aufschlussreich ist eine Antwort der Bundesregierung vom 11. November 2026 auf eine parlamentarische Anfrage. Darin werden erstmals die finanziellen Folgen des Pflegeneuordnungsgesetzes für die Hilfe zur Pflege näher erläutert.

Nach dem Regierungsentwurf werden für 2028 rund 600 Millionen Euro zusätzliche Bruttoausgaben der Sozialhilfeträger erwartet. Für 2029 werden rund 400 Millionen Euro und für 2030 noch rund 350 Millionen Euro veranschlagt.

Der Hauptgrund liegt in einer geplanten Verschiebung der Anpassung der Pflegeversicherungsleistungen. Die nach geltendem Recht für 2028 vorgesehene Erhöhung soll entfallen und durch jährliche Anpassungen ab 2029 ersetzt werden.

Das bedeutet: Steigen die Kosten für Pflegeleistungen, ohne dass die Pflegekassenbeträge entsprechend angehoben werden, vergrößert sich die Finanzierungslücke. Wer diese Lücke nicht selbst schließen kann, benötigt unter Umständen höhere Sozialhilfeleistungen.

Die Bundesregierung erwartet für 2028 durch diese Veränderung schätzungsweise rund 11.500 zusätzliche Empfänger von Hilfe zur Pflege gegenüber der Entwicklung ohne die geplante Reform. Die Berechnung umfasst sowohl ambulant als auch stationär versorgte Pflegebedürftige.

Es handelt sich ausdrücklich um Prognosen und nicht um bereits feststehende Ausgaben. Die Zahlen sind in der Bundestagsdrucksache 21/9093 dokumentiert.

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Mehr Kosten beim Sozialamt, aber kein zusätzlicher Finanzausgleich vorgesehen

Die Pflegeversicherung soll durch die Reform finanziell entlastet werden, während Sozialhilfeträger zunächst zusätzliche Ausgaben tragen müssen. Ein gesonderter finanzieller Ausgleich für diese Mehrbelastungen ist nach der aktuellen Antwort der Bundesregierung nicht vorgesehen.

Das ist sozialpolitisch brisant, weil Länder und Kommunen bereits heute erhebliche Mittel für Pflegebedürftige aufbringen müssen. Die Finanzierungslücke verschwindet nicht dadurch, dass sich der Anteil verändert, den Pflegekassen und Sozialämter jeweils übernehmen.

Die Bundesregierung erwartet zwar ab 2029 dämpfende Effekte durch regelmäßige Leistungsanpassungen, Präventionsmaßnahmen und strengere Einstufungskriterien. Ob diese Erwartungen in der Praxis eintreten, lässt sich derzeit nicht verlässlich beurteilen.

Neue Pflegegrade könnten ab 2027 schwieriger zu erreichen sein

Die geplante Pflegereform verändert außerdem die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit. Insbesondere sollen die Punkteschwellen für bestimmte Pflegegrade steigen.

Wer bislang beispielsweise ab 27 gewichteten Punkten Pflegegrad 2 erreichen konnte, soll nach dem Regierungsentwurf künftig mindestens 30 Punkte benötigen. Für neue Antragsteller kann dies bedeuten, dass sie trotz erheblicher Einschränkungen weniger Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten.

Bestehende Pflegegrade sollen dagegen vor einer Herabstufung allein aufgrund der geänderten Begutachtungsregeln geschützt werden. Der vorgesehene Bestandsschutz verhindert allerdings nicht jede Neubewertung, wenn sich der tatsächliche Pflegebedarf verändert hat.

Welche finanziellen Folgen eine niedrigere Einstufung haben kann, zeigt unser Beitrag Pflegereform 2027: Pflegegrad 1 statt 2 könnte Familien viel kosten.

Besonders problematisch wird Pflegegrad 1 im Pflegeheim

Für neue Leistungsfälle mit Pflegegrad 1 soll nach dem Regierungsentwurf ab 2027 der bisherige stationäre Zuschuss von 131 Euro monatlich entfallen. Menschen, die den Zuschuss bereits vor dem Jahreswechsel beziehen, sollen dagegen geschützt werden.

Hier ist eine weitere Besonderheit wichtig: Die reguläre stationäre Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ist grundsätzlich für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 vorgesehen. Der Wegfall der 131 Euro führt deshalb bei Pflegegrad 1 nicht automatisch zu einem entsprechenden zusätzlichen Anspruch auf Hilfe zur Pflege.

Im Einzelfall muss geprüft werden, welche anderen sozialhilferechtlichen Ansprüche bestehen und ob eine höhere Pflegeeinstufung gerechtfertigt ist. Gerade bei einem dauerhaften Heimaufenthalt sollte der tatsächliche Unterstützungsbedarf sorgfältig festgestellt werden.

Müssen erwachsene Kinder die höheren Pflegeheimkosten bezahlen?

Viele Angehörige befürchten, dass höhere Eigenanteile im Pflegeheim unmittelbar zu einer Zahlungspflicht der Kinder führen. Diese Sorge ist nach geltendem Sozialhilferecht in zahlreichen Fällen unbegründet.

Seit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz gilt grundsätzlich, dass das Sozialamt wegen der Hilfe zur Pflege erst bei erwachsenen Kindern mit einem jährlichen Gesamteinkommen von mehr als 100.000 Euro auf Unterhaltsansprüche zurückgreifen kann. Auch oberhalb dieser Grenze entsteht keine automatische Verpflichtung, sämtliche offenen Heimkosten zu übernehmen.

Anders ist die Situation bei Ehegatten und Lebenspartnern zu beurteilen, deren Einkommen und Vermögen nach den gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt werden können. Lebt ein Ehepartner weiterhin zu Hause, muss dessen eigener notwendiger Lebensunterhalt bei der Berechnung geschützt werden.

Die 100.000-Euro-Grenze soll durch den aktuellen Regierungsentwurf nicht unmittelbar abgeschafft werden. Vorgesehen ist allerdings ein Prüfauftrag, ob nach einer Auswertung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes weitere Änderungen erforderlich sind.

Mehr dazu lesen Sie unter Elternunterhalt fürs Pflegeheim: Die 100.000-Euro-Grenze gilt weiterhin.

Was Betroffene vor steigenden Pflegeheimkosten beachten sollten

Wer bereits Hilfe zur Pflege erhält, sollte eine angekündigte Erhöhung der Heimkosten dem Sozialamt frühzeitig mitteilen. Wichtig sind insbesondere die neue Kostenaufstellung des Pflegeheims und die Angaben darüber, welche Leistungen die Pflegekasse weiterhin übernimmt.

Wer erstmals Sozialhilfe benötigt, sollte nicht warten, bis sich erhebliche Zahlungsrückstände angesammelt haben. Nach § 18 SGB XII setzt die Hilfe zur Pflege grundsätzlich ein, sobald dem zuständigen Sozialhilfeträger bekannt wird, dass die Leistungsvoraussetzungen vorliegen.

Deshalb ist es sinnvoll, den Unterstützungsbedarf nachweisbar schriftlich mitzuteilen und die erforderlichen Nachweise zeitnah einzureichen. Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gelten zusätzliche Antragsregeln.

Erhöht das Heim seine Preise oder verändert die Pflegekasse ihre Leistungen, sollte außerdem überprüft werden, ob ein bestehender Sozialhilfebescheid angepasst werden muss. Werden notwendige Kosten abgelehnt, können Betroffene den Bescheid überprüfen lassen und gegebenenfalls Widerspruch einlegen.

Praxisbeispiel: Wenn die Pflegeheimrechnung die Rente weit übersteigt

Die 82-jährige Rentnerin aus unserem Eingangsbeispiel erhält 1.600 Euro Rente und lebt mit Pflegegrad 3 dauerhaft in einem Pflegeheim. Nach allen Leistungen der Pflegekasse einschließlich des gestaffelten Leistungszuschlags verbleibt eine monatliche Heimrechnung von 3.000 Euro.

Vereinfacht angenommen stehen nach Berücksichtigung ihres persönlichen Bedarfs rund 1.450 Euro ihrer Rente zur Finanzierung der Heimkosten zur Verfügung. Damit verbleibt eine monatliche Lücke von etwa 1.550 Euro.

Besitzt die Rentnerin kein zusätzlich einzusetzendes Vermögen und sind die Heimkosten sozialhilferechtlich anzuerkennen, kommt eine ergänzende Übernahme durch das Sozialamt in Betracht. Die genaue Aufteilung auf Hilfe zur Pflege und Leistungen für den Lebensunterhalt hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.

Steigen die anerkannten Heimkosten anschließend um weitere 200 Euro monatlich, kann sich auch der ungedeckte Bedarf erhöhen. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Sozialamt jede beliebige Preiserhöhung ungeprüft übernehmen muss.

Das Beispiel zeigt das eigentliche Problem der Pflegereform: Solange die Pflegeversicherung nur begrenzte Leistungen zahlt, können steigende Heimkosten Menschen mit niedrigen und mittleren Renten immer schneller in die Sozialhilfe führen.

Vier wichtige Fragen und Antworten zur Pflegereform und Hilfe zur Pflege

1. Wird die Hilfe zur Pflege ab 2027 abgeschafft?

Nein, eine Abschaffung der Hilfe zur Pflege ist im aktuellen Regierungsentwurf nicht vorgesehen. Die Sozialhilfe nach dem SGB XII bleibt grundsätzlich für Pflegebedürftige zuständig, die ihre notwendigen Pflegekosten nicht aus eigenen Mitteln und vorrangigen Leistungen finanzieren können.

2. Übernimmt das Sozialamt höhere Pflegeheimkosten automatisch?

Nein, das Sozialamt muss prüfen, ob die gestiegenen Kosten rechtlich anzuerkennen sind und wie hoch der ungedeckte Bedarf ausfällt. Bei bestehenden Leistungsbeziehern kann eine Neuberechnung erforderlich werden, wenn sich die Heimrechnung oder die Leistungen der Pflegekasse verändern.

3. Müssen Kinder ab 2027 mehr Elternunterhalt bezahlen?

Die bisherige Grenze von 100.000 Euro jährlichem Gesamteinkommen bleibt nach dem aktuellen Regierungsentwurf zunächst bestehen. Höhere Heimkosten allein führen daher nicht dazu, dass erwachsene Kinder unterhalb dieser Grenze zu Elternunterhalt herangezogen werden können.

4. Was sollten Pflegeheimbewohner und Angehörige jetzt tun?

Sie sollten die Heimkosten, den Pflegegrad und die Leistungen der Pflegekasse überprüfen und einen absehbaren ungedeckten Bedarf frühzeitig beim Sozialamt anzeigen. Bereits bestehende Sozialhilfebescheide sollten bei Kostenänderungen kontrolliert werden, damit notwendige Leistungen nicht wegen einer ausbleibenden Neuberechnung fehlen.