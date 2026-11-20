Frau Brunner hat Pflegegrad 3 und wird von ihrem Sohn zu Hause versorgt. Wenn dieser zweimal im Monat für jeweils drei Stunden ausfällt, übernimmt eine Nachbarin die Pflege und erhält dafür insgesamt 84 Euro.

Im Jahr 2026 kann Frau Brunner diese 84 Euro über die Verhinderungspflege abrechnen und erhält ihre 599 Euro Pflegegeld ungekürzt weiter. Nach den Plänen der Bundesregierung könnte sich das ab Januar 2027 grundlegend ändern.

Zwar soll die monatliche Geldleistung bei Pflegegrad 3 auf 630 Euro steigen, doch die Nachbarin müsste Frau Brunner dann grundsätzlich aus diesem Geld bezahlen. Nach Abzug der 84 Euro blieben ihr nur noch 546 Euro und damit 53 Euro weniger als bisher.

Das Beispiel zeigt, warum die geplante Pflegereform für pflegende Angehörige erhebliche Folgen haben könnte. Denn ausgerechnet die Unterstützung, die Familien bei Krankheit, Urlaub oder Überlastung eine Auszeit ermöglicht, soll in ihrer bisherigen Form verschwinden.

Verhinderungspflege soll ab Januar 2027 abgeschafft werden

Mit dem Pflegeneuordnungsgesetz plant die Bundesregierung einen umfassenden Umbau der Pflegeversicherung. Nach dem Kabinettsentwurf vom 30. September 2026 soll die Verhinderungspflege ab dem 1. Januar 2027 nicht mehr als eigenständige Leistung zur Verfügung stehen.

Auch der gemeinsame Jahresbetrag für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege von bis zu 3.539 Euro soll in seiner bisherigen Form entfallen. Stattdessen sollen verschiedene Leistungen auf neue monatliche Budgets und ein gesondertes Überbrückungsbudget verteilt werden.

Für Angehörige bedeutet das möglicherweise einen erheblichen Einschnitt. Während heute zusätzliche Mittel für die zeitweilige Vertretung einer Pflegeperson bereitstehen, müssten Familien viele dieser Ausgaben künftig aus Geldern finanzieren, die bereits für die laufende Pflege benötigt werden.

Bereits jetzt warnt die Lebenshilfe vor den Folgen der geplanten Änderungen, wie gegen-hartz.de zur geplanten Abschaffung der Verhinderungspflege berichtet.

2026 stehen noch bis zu 3.539 Euro für die Ersatzpflege bereit

Seit dem 1. Juli 2025 können Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5 einen gemeinsamen Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege verwenden. Dieser Betrag steht auch 2026 zur Verfügung.

Die Verhinderungspflege ermöglicht es, dass Angehörige, Freunde, Nachbarn oder professionelle Pflegekräfte vorübergehend einspringen. Voraussetzung ist, dass die übliche private Pflegeperson zeitweise verhindert ist und eine notwendige Ersatzpflege organisiert werden muss.

Besonders wichtig ist die Möglichkeit der stundenweisen Verhinderungspflege. Ist die reguläre Pflegeperson weniger als acht Stunden an einem Tag verhindert, bleibt das Pflegegeld vollständig erhalten.

Die Kosten der Ersatzpflege können zusätzlich aus dem gemeinsamen Jahresbetrag erstattet werden. Bei nahen Angehörigen und Personen aus demselben Haushalt gelten allerdings besondere Begrenzungen, während für nicht verwandte Nachbarn grundsätzlich höhere Erstattungen möglich sind.

Die 3.539 Euro sind jedoch kein pauschaler Geldbetrag, der automatisch ausgezahlt wird. Erstattet werden nur tatsächlich entstandene und nachgewiesene Kosten im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen.

Höheres Pflegegeld soll zusätzliche Leistungen ersetzen

Der Regierungsentwurf sieht vor, das bisherige Pflegegeld in ein neues monatliches Entlastungsbudget zu überführen. Die monatlichen Beträge sollen zwar steigen, gleichzeitig müssten daraus aber auch privat organisierte Ersatzpflege und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel bezahlt werden.

Die vorgesehenen Beträge im Vergleich:

Pflegegrad Pflegegeld 2026 Geplantes Entlastungsbudget 2027 Monatliches Plus Pflegegrad 2 347 Euro 380 Euro 33 Euro Pflegegrad 3 599 Euro 630 Euro 31 Euro Pflegegrad 4 800 Euro 890 Euro 90 Euro Pflegegrad 5 990 Euro 1.080 Euro 90 Euro

Die Beträge für 2027 entsprechen dem Regierungsentwurf und sind noch nicht endgültig beschlossen.

Auf den ersten Blick sieht die geplante Erhöhung wie eine Verbesserung aus. Doch der Vergleich berücksichtigt noch nicht, welche bisherigen Zusatzleistungen künftig aus demselben Geld bezahlt werden sollen.

Bei Pflegegrad 3 beträgt das geplante Plus beispielsweise nur 31 Euro monatlich. Wer regelmäßig eine Nachbarin für die Ersatzpflege bezahlt oder bislang erstattungsfähige Pflegehilfsmittel benötigt, könnte damit deutlich schlechter gestellt sein.

📚 Lesen Sie auch: Sozialhilfe und Pflegeheim: Was die Pflegereform 2027 für die Hilfe zur Pflege jetzt bedeutet

Auch der bisherige Anspruch auf Pflegehilfsmittel zum Verbrauch von bis zu 42 Euro monatlich soll als eigenständige Leistung entfallen. Die entsprechenden Ausgaben müssten dann ebenfalls aus den neuen Budgets bestritten werden.

Warum die höheren Monatsbeträge deshalb nicht automatisch eine Verbesserung darstellen, erläutert der Beitrag Pflegereform 2027: Höherer Monatsbetrag – aber das soll davon zusätzlich bezahlt werden.

Pflegedienste sollen künftig über ein anderes Budget bezahlt werden

Wer die Ersatzpflege nicht privat organisieren kann, soll nach dem Regierungsentwurf auf ambulante Pflege- oder Betreuungsdienste zurückgreifen können. Diese Leistungen würden dann grundsätzlich über ein neues monatliches Sachleistungsbudget finanziert.

Bei Pflegegrad 3 soll dieses Budget beispielsweise von derzeit 1.497 Euro für Pflegesachleistungen auf 1.590 Euro steigen. Allerdings wäre die Ersatzpflege damit keine zusätzliche Leistung neben der bisherigen professionellen Versorgung.

Benötigt eine pflegebedürftige Person regelmäßig einen ambulanten Pflegedienst, kann die vorübergehende Vertretung der Angehörigen einen Teil des verfügbaren Sachleistungsbudgets verbrauchen. Dadurch könnte weniger Geld für die gewöhnlichen Pflegeeinsätze übrig bleiben.

Auch die Kombination von Geld- und Sachleistungen soll weiterhin möglich sein. Wird das Sachleistungsbudget teilweise genutzt, verringert sich die monatliche Geldleistung jedoch entsprechend dem vorgesehenen Anrechnungsverfahren.

Familien können deshalb nicht einfach das volle Entlastungsbudget und das gesamte Sachleistungsbudget gleichzeitig beanspruchen. Gerade bei regelmäßig notwendiger Ersatzpflege kann diese Verrechnung erhebliche Auswirkungen haben.

Neues Überbrückungsbudget von 2.285 Euro geplant

Als Ersatz für Teile der bisherigen Kurzzeitpflege und zur Absicherung vorübergehender Versorgungslücken sieht der Gesetzentwurf ein Überbrückungsbudget vor. Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5 sollen dafür bis zu 2.285 Euro jährlich erhalten können.

Das Geld soll unter anderem für stationäre Kurzzeitpflege und professionelle Unterstützung in pflegerischen Akutsituationen eingesetzt werden. Für das Jahr 2027 sind Übergangsmöglichkeiten vorgesehen, weil die geplanten ambulanten Pflegenotdienste noch aufgebaut werden müssen.

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Infrage kommen beispielsweise Situationen, in denen die Hauptpflegeperson plötzlich erkrankt oder die Versorgung aus anderen Gründen nicht mehr ausreichend sichergestellt ist. Nach den Erläuterungen des Bundesgesundheitsministeriums können unter bestimmten Voraussetzungen auch geplante Abwesenheiten erfasst werden.

Entscheidend ist jedoch, dass dieses Budget nicht einfach einen neuen frei verfügbaren Betrag für jede privat organisierte Ersatzpflege darstellt. Wer etwa einen Freund oder Nachbarn als Vertretung bezahlt, könnte diese Kosten nicht ohne Weiteres aus dem Überbrückungsbudget abrechnen.

Das bisherige gemeinsame Jahresbudget von 3.539 Euro würde also nicht lediglich durch weitere 2.285 Euro ergänzt. Vielmehr sollen bisherige Ansprüche anders verteilt und teilweise mit zusätzlichen Voraussetzungen verbunden werden.

Auch bei der Nachbarschaftshilfe sind neue Regeln vorgesehen

Der Regierungsentwurf sieht außerdem ein sogenanntes Sozialraumbudget für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag vor. Bei Pflegegrad 2 bis 5 soll dieses grundsätzlich bis zu 175 Euro monatlich betragen.

Auch anerkannte Einzelhelfer aus der Nachbarschaftshilfe sollen entsprechende Leistungen erbringen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass jede privat vereinbarte Pflegevertretung automatisch über das Sozialraumbudget bezahlt werden dürfte.

Für die Nutzung wären die jeweiligen Anerkennungs- und Leistungsvoraussetzungen entscheidend. Familien sollten daher genau unterscheiden, ob sie eine anerkannte Alltagshilfe oder eine individuell organisierte Ersatzpflege benötigen.

Verhinderungspflege noch 2026 nutzen: Warum der 31. Dezember wichtig ist

Für Pflegebedürftige und Angehörige ist der 31. Dezember 2026 ein wichtiger Stichtag. Nach geltendem Recht steht der gemeinsame Jahresbetrag für Leistungen zur Verfügung, die im jeweiligen Kalenderjahr tatsächlich erbracht werden.

Wer das Budget für 2026 nicht vollständig ausschöpft, kann den ungenutzten Betrag nicht einfach auf 2027 übertragen. Das gilt unabhängig davon, ob die geplante Reform unverändert beschlossen wird oder nicht.

Familien sollten deshalb prüfen, ob sie noch im laufenden Jahr eine notwendige Ersatzpflege oder Kurzzeitpflege benötigen. Eine bereits absehbare Verhinderung der Hauptpflegeperson kann Anlass sein, rechtzeitig eine geeignete Vertretung zu organisieren.

Allerdings dürfen keine Leistungen nur deshalb abgerechnet werden, um das vorhandene Budget auszuschöpfen. Die Pflegekasse übernimmt ausschließlich erstattungsfähige Aufwendungen für tatsächlich durchgeführte Maßnahmen.

Erstattung für Verhinderungspflege aus 2026 ist noch 2027 möglich

Der 31. Dezember 2026 ist nicht mit der Frist für die Einreichung der Rechnungen gleichzusetzen. Seit Anfang 2026 gilt nach § 39 SGB XI, dass Aufwendungen für die Verhinderungspflege spätestens bis zum Ende des folgenden Kalenderjahres zur Erstattung eingereicht werden müssen.

Wer im November oder Dezember 2026 eine Ersatzpflege in Anspruch nimmt, kann die Kosten nach der derzeitigen Rechtslage somit noch bis zum 31. Dezember 2027 bei der Pflegekasse geltend machen. Voraussetzung ist, dass die erforderlichen Nachweise rechtzeitig vorliegen und der Antrag fristgerecht eingeht.

Allerdings besteht wegen der geplanten Neufassung der gesetzlichen Vorschriften noch Klärungsbedarf beim Übergangsrecht. Verbände fordern deshalb ausdrücklich, dass bereits 2026 entstandene Erstattungsansprüche auch nach einer Reform verlässlich abgewickelt werden können.

Wer bereits entsprechende Rechnungen und Nachweise besitzt, sollte mit der Abrechnung daher möglichst nicht unnötig lange warten. Eine frühzeitige Einreichung kann Streit über mögliche Übergangsregelungen vermeiden.

Bundesrat fordert am 20. November Nachbesserungen

Ob die geplanten Einschnitte tatsächlich zum Jahreswechsel umgesetzt werden, ist weiterhin offen. Zwar hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf am 30. September 2026 beschlossen, doch Bundestag und Bundesrat müssen das Gesetzgebungsverfahren noch abschließen.

Bereits bei der ersten Beratung im Bundestag am 5. November kündigten Vertreter der Bundesregierung und der Regierungsfraktionen Nachbesserungen an. Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann erklärte, dass es zum Jahresbeginn nicht zu harten Brüchen bei der Unterstützung Pflegebedürftiger kommen dürfe.

Am 20. November 2026 hat nun auch der Bundesrat umfangreiche Änderungen am Gesetzentwurf gefordert. Die Länder befürchten unter anderem eine Schwächung der häuslichen Pflege und zusätzliche finanzielle Belastungen.

Damit wächst der politische Druck, die geplanten Kürzungen zu überarbeiten. Ob die eigenständige Verhinderungspflege doch erhalten bleibt oder zusätzliche Übergangsregelungen eingeführt werden, ist bislang nicht entschieden.

Für Betroffene bedeutet das: Die angekündigten Änderungen dürfen noch nicht mit geltendem Recht verwechselt werden. Bis eine Neuregelung tatsächlich in Kraft tritt, bestehen die bisherigen gesetzlichen Ansprüche fort.

Was pflegende Angehörige jetzt beachten sollten

Wer einen Angehörigen zu Hause pflegt, sollte die vorhandenen Leistungen für 2026 überprüfen und absehbaren Vertretungsbedarf frühzeitig organisieren. Besonders wichtig sind die verbleibenden Mittel aus dem gemeinsamen Jahresbetrag sowie die ordnungsgemäße Dokumentation bereits entstandener Kosten.

Darüber hinaus sollten Betroffene bei ihrer Pflegekasse klären, welche Möglichkeiten für notwendige Ersatzpflege bestehen und welche Nachweise verlangt werden. Eine individuelle Beratung kann helfen, bestehende Ansprüche auszuschöpfen, ohne spätere Erstattungsprobleme zu riskieren.

Welche Leistungen zusätzlich zum Pflegegeld zur Verfügung stehen, erklärt auch unser Ratgeber Pflegegrad 3: 599 Euro Pflegegeld sind längst nicht alles.

Die eigentliche Gefahr der geplanten Reform besteht nicht darin, dass pflegende Angehörige plötzlich keine Vertretung mehr organisieren dürften. Problematisch ist vielmehr, dass ihnen dafür möglicherweise keine eigenständige Finanzierung mehr zur Verfügung steht und Ersatzpflege mit anderen notwendigen Pflegeausgaben konkurriert.

Vier wichtige Fragen und Antworten zur Verhinderungspflege 2027

1. Wird die Verhinderungspflege ab Januar 2027 wirklich abgeschafft?

Der Regierungsentwurf sieht vor, die eigenständige Verhinderungspflege und den bisherigen gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege abzuschaffen. Das Gesetz ist jedoch noch nicht verabschiedet, sodass sich die Regelungen im parlamentarischen Verfahren ändern können.

2. Verfallen die 3.539 Euro für Verhinderungspflege am 31. Dezember 2026?

Der gemeinsame Jahresbetrag gilt für erstattungsfähige Leistungen des jeweiligen Kalenderjahres und kann nicht einfach auf das folgende Jahr übertragen werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel aus 2026 stehen deshalb nicht automatisch für Ersatzpflege im Jahr 2027 zur Verfügung.

3. Kann ich Rechnungen für Verhinderungspflege aus 2026 noch im Jahr 2027 einreichen?

Ja, nach der derzeitigen Rechtslage müssen die Erstattungsanträge samt Nachweisen spätestens am 31. Dezember 2027 bei der Pflegekasse eingehen. Wegen der geplanten Reform sollten Betroffene dennoch möglichst früh abrechnen und mögliche Änderungen beim Übergangsrecht beachten.

4. Kann eine Nachbarin auch ab 2027 weiterhin die Ersatzpflege übernehmen?

Ja, die private Organisation der Pflege soll nicht verboten werden, allerdings würde nach dem Regierungsentwurf die bisherige zusätzliche Kostenerstattung entfallen. Die Bezahlung müsste dann grundsätzlich aus dem monatlichen Entlastungsbudget erfolgen, soweit nicht andere anerkannte Leistungen oder besondere Regelungen greifen.