Hilfe zur Pflege: Dann muss das Sozialamt die Pflegekosten übernehmen

Pflegebedürftigkeit kann Familien finanziell stark belasten. Viele Betroffene stellen erst fest, wie hoch die tatsächlichen Kosten sind, wenn ein ambulanter Pflegedienst regelmäßig gebraucht wird oder ein Umzug ins Pflegeheim ansteht.

Die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten. Reichen Rente, Pflegekassenleistungen und eigenes Vermögen nicht aus, kann das Sozialamt mit der sogenannten Hilfe zur Pflege einspringen.

Diese Leistung gehört zur Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch. Die Sozialhilfe muss ausdrücklich auch als Unterstützung für pflegebedürftige Menschen, wenn Pflegekosten ganz oder teilweise nicht selbst getragen werden können, übernehmen.

Warum die Pflegeversicherung oft nicht ausreicht

Viele Pflegebedürftige gehen davon aus, dass ein anerkannter Pflegegrad automatisch bedeutet, dass alle Pflegekosten bezahlt werden. Das ist ein Irrtum.

Die Pflegeversicherung zahlt feste Beträge, deren Höhe vom Pflegegrad und der gewählten Versorgung abhängt. Die tatsächlichen Kosten können jedoch deutlich darüber liegen.

Besonders deutlich wird das im Pflegeheim. Dort fallen neben der pflegerischen Versorgung auch Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Investitionen und weitere Eigenanteile an.

Auch bei häuslicher Pflege kann eine Lücke entstehen. Das passiert etwa, wenn ein Pflegedienst häufiger kommen muss, als die Pflegekasse über Pflegesachleistungen abdeckt.

Wann zahlt das Sozialamt Hilfe zur Pflege?

Das Sozialamt zahlt Hilfe zur Pflege, wenn drei Voraussetzungen zusammenkommen. Die betroffene Person muss pflegebedürftig sein, die notwendigen Pflegekosten müssen entstehen und die eigenen Mittel reichen dafür nicht aus.

Die Hilfe zur Pflege ist damit keine pauschale Zusatzleistung. Sie wird geprüft, wenn der konkrete Pflegebedarf nicht über Pflegeversicherung, Einkommen und verwertbares Vermögen finanziert werden kann.

Das Gesundheitsportal des Bundes erklärt dazu, dass Hilfe zur Pflege eine einkommens- und vermögensabhängige Leistung ist, die den tatsächlichen Pflegebedarf abdecken soll. Voraussetzung sind Pflegebedürftigkeit und finanzielle Bedürftigkeit.

In der Praxis betrifft das häufig Rentnerinnen und Rentner mit niedriger oder mittlerer Rente. Auch Menschen ohne ausreichende Pflegeversicherung oder mit besonders hohem Unterstützungsbedarf können betroffen sein.

Das Sozialamt prüft zuerst Einkommen und Vermögen

Wer Hilfe zur Pflege beantragt, muss seine finanzielle Lage offenlegen. Dazu gehören Renten, Pensionen, Erwerbseinkommen, Kapitalerträge, private Versicherungsleistungen und weitere regelmäßige Einnahmen.

Auch vorhandenes Vermögen wird geprüft. Gemeint sind zum Beispiel Sparguthaben, Wertpapiere, Lebensversicherungen, Grundstücke oder sonstige verwertbare Vermögenswerte.

Nicht jedes Vermögen muss sofort eingesetzt werden. Es gibt geschützte Beträge und Vermögenswerte, die je nach Einzelfall nicht verwertet werden müssen.

Nach aktuellen Übersichten zur Sozialhilfe bleibt bei der Hilfe zur Pflege in der Regel ein Schonbetrag von 10.000 Euro pro erwachsener Person geschützt; bei Ehepaaren können es zusammen 20.000 Euro sein.

Auch der Ehepartner wird mit betrachtet

Bei verheirateten Pflegebedürftigen oder eingetragenen Lebenspartnerschaften prüft das Sozialamt nicht nur die betroffene Person. Auch Einkommen und Vermögen des Partners können in die Berechnung einfließen.

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Das bedeutet aber nicht, dass der Partner mittellos zurückbleiben darf. Das Sozialhilferecht muss den notwendigen Lebensunterhalt des Partners berücksichtigen.

Gerade bei Ehepaaren im Rentenalter ist die Berechnung oft kompliziert. Entscheidend ist, welche laufenden Einnahmen vorhanden sind, welche Ausgaben anerkannt werden und welcher Bedarf dem nicht pflegebedürftigen Partner verbleiben muss.

Können Kinder für die Pflegekosten herangezogen werden?

Viele Familien zögern mit dem Antrag, weil sie befürchten, dass sofort die Kinder zur Kasse gebeten werden. Diese Sorge ist in vielen Fällen unbegründet.

Seit der gesetzlichen Entlastung von Angehörigen werden Kinder erst dann für Elternunterhalt herangezogen, wenn ihr jährliches Bruttoeinkommen über 100.000 Euro liegt. Liegt das Einkommen darunter, findet in der Regel kein Rückgriff statt.

Das Sozialamt kann jedoch Auskünfte verlangen, wenn Anhaltspunkte für ein entsprechend hohes Einkommen bestehen. Für die meisten erwachsenen Kinder bleibt die Hilfe zur Pflege der Eltern daher ohne direkte Zahlungspflicht.

Welche Kosten kann das Sozialamt übernehmen?

Die Hilfe zur Pflege kann sowohl bei häuslicher Pflege als auch bei teilstationärer oder vollstationärer Pflege greifen. Entscheidend ist, welche Versorgung notwendig und angemessen ist.

Bei häuslicher Pflege kann das Sozialamt zusätzliche Kosten für einen Pflegedienst übernehmen, wenn die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen. Auch Hilfsmittel, Pflegehilfen oder unterstützende Leistungen können im Einzelfall relevant sein.

Bei stationärer Pflege geht es häufig um den ungedeckten Eigenanteil im Heim. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass das Sozialamt sich dann beteiligt, wenn Pflegebedürftige sowie Ehe- oder Lebenspartner Pflegekosten nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen tragen können.

Situation Wann Hilfe zur Pflege möglich ist Pflege zu Hause Wenn Pflegegeld oder Pflegesachleistungen nicht ausreichen und notwendige Pflegekosten offen bleiben. Ambulanter Pflegedienst Wenn der Bedarf höher ist als der von der Pflegekasse finanzierte Betrag. Tages- oder Nachtpflege Wenn teilstationäre Pflege notwendig ist und die eigenen Mittel nicht reichen. Pflegeheim Wenn Rente, Pflegekasse und verwertbares Vermögen den Eigenanteil nicht decken. Keine ausreichende Pflegeversicherung Wenn Pflege notwendig ist und keine oder zu geringe vorrangige Leistungen vorhanden sind.

Der Antrag sollte früh gestellt werden

Hilfe zur Pflege sollte möglichst sofort beantragt werden, sobald absehbar ist, dass die Pflegekosten nicht bezahlt werden können. Wer zu lange wartet, riskiert finanzielle Lücken.

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In der Regel ist das Sozialamt am Wohnort der pflegebedürftigen Person zuständig. Bei einem Pflegeheim kann je nach Bundesland und Fallgestaltung auch der bisherige gewöhnliche Aufenthalt bedeutsam sein.

Dem Antrag sollten alle wichtigen Unterlagen beigefügt werden. Dazu gehören Rentenbescheide, Kontoauszüge, Pflegegradbescheid, Heimvertrag, Kostenaufstellungen, Versicherungsunterlagen und Nachweise über Vermögen.

Fehlen Unterlagen, darf das Amt nachfordern. Betroffene sollten Fristen beachten und fehlende Dokumente möglichst schriftlich nachreichen.

Was passiert mit der Rente im Pflegeheim?

Wer im Pflegeheim lebt und Hilfe zur Pflege erhält, muss seine laufenden Einkünfte in der Regel weitgehend für die Heimkosten einsetzen. Das betrifft vor allem die eigene Rente.

Vollständig ohne eigenes Geld bleiben Heimbewohner aber nicht. In stationären Einrichtungen gibt es einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung.

Für volljährige Leistungsberechtigte beträgt dieser Barbetrag 2026 mindestens 152,01 Euro monatlich. Die Höhe ergibt sich aus dem Verhältnis zur Regelbedarfsstufe 1, die 2026 weiterhin 563 Euro beträgt.

Der Barbetrag ist für persönliche Ausgaben gedacht. Dazu können Friseur, Kleidung, Körperpflege, kleine Anschaffungen oder private Besuche gehören.

Welche Fehler Betroffene vermeiden sollten

Ein häufiger Fehler ist der zu späte Antrag. Viele Familien zahlen zunächst über Monate aus Ersparnissen, obwohl längst ein Anspruch auf Hilfe zur Pflege geprüft werden müsste.

Ein weiterer Fehler ist die unvollständige Offenlegung der Finanzen. Das Sozialamt verlangt regelmäßig Nachweise, und fehlende Angaben können die Bearbeitung verzögern.

Problematisch können auch größere Schenkungen kurz vor dem Antrag sein. Hat die pflegebedürftige Person Vermögen verschenkt, kann das Sozialamt prüfen, ob Rückforderungsansprüche bestehen.

Auch ein Heimvertrag sollte nicht vorschnell unterschrieben werden, ohne die Finanzierung zu klären. Angehörige sollten darauf achten, keine private Kostenübernahme zu erklären, wenn sie das rechtlich und finanziell nicht wollen.

Hilfe zur Pflege ist kein Almosen

Viele Betroffene empfinden den Gang zum Sozialamt als belastend. Gerade ältere Menschen haben oft das Gefühl, nach einem langen Arbeitsleben nicht auf staatliche Hilfe angewiesen sein zu dürfen.

Rechtlich ist Hilfe zur Pflege jedoch eine Sozialleistung für eine konkrete Notlage. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann einen Anspruch auf Unterstützung haben.

Das gilt besonders in Zeiten steigender Pflegekosten. Die Leistung soll verhindern, dass notwendige Pflege aus Geldmangel unterbleibt oder Angehörige dauerhaft überfordert werden.

Praxisbeispiel: Wenn die Rente nicht für das Pflegeheim reicht

Frau Schneider ist 82 Jahre alt und hat Pflegegrad 4. Nach mehreren Stürzen kann sie nicht mehr allein zu Hause leben und zieht in ein Pflegeheim.

Die monatlichen Heimkosten liegen nach Abzug der Pflegekassenleistung noch bei 2.150 Euro. Frau Schneider erhält eine Rente von 1.420 Euro und hat noch 8.500 Euro auf dem Sparkonto.

Da ihr Vermögen unter dem geschützten Schonbetrag liegt und die Rente den Eigenanteil nicht deckt, stellt ihre Tochter beim Sozialamt einen Antrag auf Hilfe zur Pflege. Das Amt prüft die Unterlagen und übernimmt den ungedeckten Betrag.

Frau Schneider muss ihre Rente weitgehend einsetzen, behält aber den monatlichen Barbetrag für persönliche Ausgaben. Ihre Tochter muss nur dann mit einer Unterhaltsprüfung rechnen, wenn ihr Jahresbruttoeinkommen über 100.000 Euro liegt.

Fragen und Antworten zur Hilfe zur Pflege

Wann zahlt das Sozialamt die Pflege?

Das Sozialamt zahlt, wenn eine Person pflegebedürftig ist, notwendige Pflegekosten entstehen und diese Kosten nicht durch Pflegekasse, Einkommen oder verwertbares Vermögen gedeckt werden können.

Gilt Hilfe zur Pflege nur für das Pflegeheim?

Nein. Hilfe zur Pflege kann auch bei häuslicher Pflege, ambulanter Pflege, Tagespflege oder Nachtpflege möglich sein. Entscheidend ist der notwendige Pflegebedarf und die finanzielle Bedürftigkeit.

Muss zuerst die Pflegekasse zahlen?

Ja. Leistungen der Pflegeversicherung gehen vor. Das Sozialamt prüft deshalb, ob alle vorrangigen Ansprüche ausgeschöpft wurden.

Wie viel Vermögen darf man behalten?

Bei der Sozialhilfe gibt es geschützte Vermögenswerte. Als allgemeiner Schonbetrag gelten häufig 10.000 Euro pro erwachsener Person, bei Ehepaaren entsprechend 20.000 Euro. Zusätzlich können weitere geschützte Werte hinzukommen, etwa eine angemessene selbst bewohnte Immobilie.

Müssen Kinder für die Pflege der Eltern zahlen?

Kinder werden in der Regel nur dann herangezogen, wenn ihr jährliches Bruttoeinkommen über 100.000 Euro liegt. Liegt es darunter, bleibt der Unterhaltsrückgriff normalerweise aus.

Wann sollte der Antrag gestellt werden?

Der Antrag sollte gestellt werden, sobald absehbar ist, dass Pflegekosten nicht mehr bezahlt werden können. Je früher die Unterlagen beim Sozialamt eingehen, desto eher kann die Kostenübernahme geprüft werden.