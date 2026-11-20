Wer bei einer Pflegebegutachtung knapp unter der Grenze zu Pflegegrad 2 bleibt, kann erhebliche finanzielle Nachteile haben. Schon heute beträgt der Unterschied beim Pflegegeld 347 Euro monatlich.

Mit der geplanten Pflegereform 2027 könnte der Zugang zu Pflegegrad 2 schwieriger werden. Doch für betroffene Familien geht es nicht nur um das Pflegegeld.

Auch Leistungen für einen ambulanten Pflegedienst und die Rentenabsicherung pflegender Angehöriger hängen vom Pflegegrad ab. Der Regierungsentwurf sieht zugleich Schutzregelungen für Menschen vor, die bereits einen Pflegegrad besitzen. Noch ist die Reform nicht beschlossen.

Pflegegrad 2 soll künftig erst ab 30 Punkten beginnen

Nach geltendem Recht reichen bei der Pflegebegutachtung 27 gewichtete Punkte für Pflegegrad 2. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, diese Grenze ab dem 1. Januar 2027 auf 30 Punkte anzuheben.

Wer beispielsweise 28 Punkte erreicht, würde nach den bisherigen Regeln Pflegegrad 2 erhalten. Würde die neue Grenze gelten und ergäbe die geänderte Begutachtung ebenfalls 28 Punkte, käme nach der allgemeinen Einstufung nur Pflegegrad 1 infrage.

Dabei ist wichtig, dass die Reform nicht nur die Punktgrenzen verändert. Auch die Bewertungssystematik soll angepasst werden. Eine bisherige Punktzahl lässt sich deshalb nicht ohne Weiteres auf eine Begutachtung nach neuem Recht übertragen.

Die geplanten Grenzwerte hat gegen-hartz.de bereits im Beitrag Pflegegrad 2: Eine neue 30-Punkte-Grenze soll jetzt eingesetzt werden erläutert.

Warum die finanzielle Lücke größer sein kann als 4.164 Euro

Das Pflegegeld beträgt 2026 bei Pflegegrad 2 monatlich 347 Euro. Bei Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf diese Geldleistung. Über zwölf Monate ergibt sich eine rechnerische Differenz von 4.164 Euro.

Für 2027 sieht der Kabinettsentwurf allerdings ein monatliches Entlastungsbudget in Höhe von 380 Euro bei Pflegegrad 2 vor. Bei zwölf vollen Bezugsmonaten entspräche das 4.560 Euro. Es handelt sich um einen geplanten Leistungsbetrag und nicht um einen bereits bestehenden Anspruch.

Hinzu kommt, dass nicht alle Pflegebedürftigen das volle Pflegegeld erhalten. Wer einen ambulanten Pflegedienst nutzt, kann eine Kombinationsleistung beziehen, bei der sich der Geldbetrag anteilig vermindert.

Auch die Unterstützung durch Pflegedienste ist betroffen

Bei Pflegegrad 2 können Pflegebedürftige 2026 ambulante Pflegesachleistungen von bis zu 796 Euro monatlich nutzen. Für Pflegegrad 1 besteht dieser reguläre Anspruch nicht. Der Regierungsentwurf sieht für Pflegegrad 2 künftig ein Sachleistungsbudget von bis zu 890 Euro vor.

Das bedeutet nicht, dass jedem Betroffenen neben dem Pflegegeld zusätzlich 796 oder 890 Euro ausgezahlt werden. Sachleistungen dienen der Finanzierung tatsächlich erbrachter Pflege durch zugelassene Dienste. Geld- und Sachleistungen können nach den jeweiligen gesetzlichen Regeln miteinander kombiniert werden.

Für eine Familie, die Hilfe beim Waschen, Anziehen oder bei der pflegerischen Betreuung benötigt, kann die Einstufung dennoch darüber entscheiden, ob ein Pflegedienst über die Pflegeversicherung finanziert werden kann.

Auch Rentenbeiträge für Angehörige können entfallen

Besonders weitreichend können die Folgen für Menschen sein, die einen Angehörigen regelmäßig zu Hause pflegen.

Unter den Voraussetzungen des § 44 SGB XI und § 3 SGB VI zahlt die Pflegekasse Rentenversicherungsbeiträge für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen. Erforderlich ist unter anderem, dass die gepflegte Person mindestens Pflegegrad 2 besitzt, die Pflege regelmäßig mindestens zehn Stunden an wenigstens zwei Tagen pro Woche umfasst und die Pflegeperson nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig ist.

Bei Pflegegrad 1 entsteht aus dieser Pflegetätigkeit kein Anspruch bei der Rentenversicherung.

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Je nach Pflegegrad und Leistungsart zahlt die Pflegeversicherung 2026 bei Pflegegrad 2 monatlich zwischen 139,04 und 198,62 Euro an Rentenversicherungsbeiträgen. Das Geld wird nicht an die Pflegeperson ausgezahlt, sondern dient dem Aufbau ihrer Rentenansprüche.

Bestehende Pflegegrade sollen geschützt bleiben

Wer bereits Pflegegrad 2 besitzt, soll ihn durch die neuen Punktgrenzen nicht allein deshalb verlieren. Das sieht die geplante Übergangsregelung in § 142b SGB XI vor.

Eine Neubegutachtung könnte zwar weiterhin zu einer Herabstufung führen, wenn sich der tatsächliche Pflegebedarf entsprechend verändert hat. Die Änderung der Schwellenwerte oder der Bewertungssystematik allein soll dafür aber nicht ausreichen.

Besonders wichtig ist außerdem der Zeitpunkt des Antrags. Nach dem Regierungsentwurf soll bei Erstanträgen das Recht gelten, das bei Antragstellung maßgeblich war.

Welche Bedeutung deshalb der 31. Dezember 2026 haben könnte, erklärt gegen-hartz.de im Beitrag Pflegegrad nur bis Stichtag: Warum der 31. Dezember wichtig wird.

Was Familien vor einer Pflegebegutachtung beachten sollten

Wer bereits Unterstützung im Alltag benötigt, sollte einen notwendigen Pflegegradantrag nicht allein wegen der geplanten Reform aufschieben.

Für die Begutachtung ist entscheidend, welche Einschränkungen der Selbstständigkeit tatsächlich bestehen. Dazu gehören beispielsweise Probleme bei der Körperpflege, beim Anziehen, beim Umgang mit Medikamenten oder bei der Gestaltung des Alltags.

Familien sollten solche Einschränkungen konkret dokumentieren. Hilfreich können ein Pflegetagebuch, ärztliche Befunde und Angaben der pflegenden Angehörigen sein.

Eine erste Orientierung bietet der kostenlose Pflegegrad-Rechner von Autismus Wissen. Mit dem interaktiven Werkzeug können Betroffene und Angehörige ihren Unterstützungsbedarf anhand der Begutachtungsbereiche einschätzen und sich auf eine mögliche Pflegegradfeststellung vorbereiten.

Der Rechner ersetzt weder die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst noch die Entscheidung der Pflegekasse. Maßgeblich bleiben die jeweils geltenden gesetzlichen Bewertungsregeln.

Fällt die Einstufung zu niedrig aus, sollten Betroffene das Gutachten prüfen und gegebenenfalls fristgerecht Widerspruch einlegen.

Häufige Fragen zur Pflegereform 2027

Verliere ich 2027 meinen bisherigen Pflegegrad 2?

Nicht allein wegen der geplanten neuen Punktgrenzen. Der Regierungsentwurf sieht für bestehende Pflegegrade eine Schutzregelung vor. Eine Herabstufung aufgrund einer tatsächlichen Veränderung des Pflegebedarfs bleibt möglich.

Sind die 4.164 Euro ein tatsächlicher Verlust ab 2027?

Nein. Die 4.164 Euro sind die rechnerische Jahresdifferenz beim Pflegegeld nach den Leistungssätzen von 2026. Für 2027 sind andere Beträge und Leistungsregelungen vorgesehen. Ob jemand tatsächlich weniger erhält, hängt von der endgültigen Gesetzesfassung und seiner persönlichen Einstufung ab.

Sollte ich noch 2026 einen Pflegegrad beantragen?

Wer bereits pflegebedürftig ist, sollte einen erforderlichen Antrag zeitnah stellen. Nach der geplanten Übergangsregelung soll für Erstanträge das bei Antragstellung geltende Recht maßgeblich sein. Ob diese Vorschrift unverändert verabschiedet wird, steht noch nicht fest.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit – Regierungsentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes vom 30. September 2026

Bundesministerium für Gesundheit – Fragen und Antworten zum Pflegeneuordnungsgesetz

Bundesregierung – Kabinettsbeschluss zum Pflegeneuordnungsgesetz