Menschen mit Behinderungen müssen erneut um wichtige Unterstützungsleistungen fürchten.

Während Bund, Länder und Kommunen über Einsparungen und eine Reform der Eingliederungshilfe verhandeln, warnen Behindertenverbände davor, dass notwendige Assistenzleistungen künftig eingeschränkt werden könnten.

Die Auseinandersetzung bekommt jetzt eine neue Richtung: Nordrhein-Westfalen fordert vom Bund mindestens fünf Milliarden Euro zusätzliche Entlastung jährlich, um die Kommunen finanziell zu unterstützen. Ein entsprechender Antrag wurde am 18. November 2026 in den Bundesrat eingebracht.

Bundesrat befasst sich mit Milliardenforderung zur Eingliederungshilfe

Die Finanzierung der Eingliederungshilfe entwickelt sich zunehmend zu einem politischen Konflikt zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Besonders die steigenden Ausgaben für Unterstützungsleistungen bringen viele kommunale Haushalte unter Druck.

Nordrhein-Westfalen verlangt deshalb eine deutlich stärkere finanzielle Beteiligung des Bundes. Nach der Bundesratsdrucksache 674/26 vom 18. November 2026 soll die bisherige kommunale Entlastung von fünf Milliarden Euro jährlich um mindestens weitere fünf Milliarden Euro erhöht werden.

Die zusätzlichen Bundesmittel sollen über einen höheren Länderanteil an der Umsatzsteuer bereitgestellt und an die Träger der Eingliederungshilfe weitergegeben werden. Außerdem verlangt Nordrhein-Westfalen, diese Entlastung künftig an die Entwicklung der Ausgaben anzupassen.

Es handelt sich bislang um eine politische Forderung und nicht um eine bereits beschlossene neue Finanzierung. Die Einbringung des Antrags schafft auch keine neue Rechtsgrundlage für Leistungskürzungen.

Steigende Kosten erhöhen den Druck auf Unterstützungsleistungen

In der Begründung des Bundesratsantrags verweist Nordrhein-Westfalen auf stark gestiegene Ausgaben für die Eingliederungshilfe. Allein zwischen 2023 und 2025 seien die Nettoausgaben bundesweit durchschnittlich um fast 2,8 Milliarden Euro pro Jahr gewachsen.

Als Ursachen werden unter anderem höhere Personalkosten, steigende Unterstützungsbedarfe und eine wachsende Zahl leistungsberechtigter Menschen genannt. Die bisherige Entlastung der Kommunen reicht nach Auffassung der Landesregierung nicht mehr aus, um diese Entwicklung aufzufangen.

Damit gerät allerdings ein Bereich der Sozialpolitik unter erheblichen Spar- und Reformdruck, in dem es nicht nur um Geld geht. Für Menschen mit Behinderungen können Assistenzleistungen darüber entscheiden, ob sie selbstständig wohnen, arbeiten, lernen oder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

Welche Leistungen der Eingliederungshilfe sind betroffen?

Die Eingliederungshilfe ist im Sozialgesetzbuch IX geregelt und unterstützt Menschen, die wegen einer Behinderung wesentlich in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe eingeschränkt sind. Dazu gehören beispielsweise Assistenz im Alltag, Leistungen zur Mobilität, Unterstützung bei Bildung und Arbeit sowie Hilfen für selbstbestimmtes Wohnen.

Ein Schwerbehindertenausweis allein begründet nicht automatisch einen Anspruch auf Eingliederungshilfe. Entscheidend sind die gesetzlichen Voraussetzungen und der individuell festgestellte Unterstützungsbedarf nach § 99 SGB IX.

Gerade für Menschen, die dauerhaft Hilfe benötigen, sind verlässliche Leistungen besonders wichtig. Schon eine Verringerung der bewilligten Assistenzstunden kann erhebliche Folgen für den Alltag haben.

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Behindertenverbände warnen vor Einschränkungen

Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung haben sich am 12. November 2026 erneut gegen mögliche Leistungskürzungen ausgesprochen. Nach Gesprächen mit einer Vertreterin des Bundesarbeitsministeriums warnten sie davor, dass Reformen zu weniger Unterstützungsangeboten führen könnten.

Die Verbände weisen darauf hin, dass bereits heute manche Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf keine ausreichenden Angebote finden. Weitere Einschränkungen könnten dazu führen, dass Angehörige noch mehr Betreuung und Unterstützung übernehmen müssen.

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe berichtet über die Warnung der Fachverbände und deren Forderung, bestehende Teilhabemöglichkeiten zu erhalten.

Gemeinsame Assistenz statt individueller Unterstützung?

Besonders umstritten sind Reformüberlegungen, Unterstützungsleistungen künftig stärker gemeinsam zu erbringen. Dabei geht es um das sogenannte Pooling, bei dem sich mehrere leistungsberechtigte Menschen bestimmte Assistenzangebote teilen.

Solche Lösungen können in geeigneten Situationen sinnvoll sein, wenn die individuellen Bedürfnisse tatsächlich erfüllt werden. Problematisch wird es jedoch, wenn die gemeinsame Leistungserbringung allein aus Kostengründen durchgesetzt wird und die notwendige persönliche Unterstützung nicht mehr gewährleistet ist.

In der Diskussion stehen außerdem Änderungen bei der Bedarfsermittlung, bei Verwaltungsabläufen und bei der Steuerung der Leistungserbringung. Ob und in welcher Form diese Überlegungen gesetzlich umgesetzt werden, ist derzeit noch offen.

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Einen ausführlichen Überblick über die diskutierten Maßnahmen bietet unser Beitrag Neue Tabelle zeigt die Kürzungsvorhaben bei Schwerbehinderung und Eingliederungshilfe.

Bundesregierung verspricht bisher keine Leistungskürzungen

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat im Juni 2026 einen Dialogprozess mit Ländern und Kommunen abgeschlossen. Dabei wurden Empfehlungen zur Vereinfachung von Verfahren, zum Bürokratieabbau und zu einer effizienteren Leistungserbringung erarbeitet.

Eine Vertreterin des Ministeriums erklärte bereits im Juni vor dem Petitionsausschuss des Bundestages, der Dialogprozess ziele nicht auf Leistungseinschränkungen für Menschen mit Behinderungen. Vielmehr sollten Verwaltungsabläufe vereinfacht und Verfahren verbessert werden.

Zwischen dieser politischen Zusicherung und den Befürchtungen der Behindertenverbände besteht dennoch ein erheblicher Gegensatz. Denn auch eine Reform, die offiziell nur Abläufe vereinfachen soll, kann praktische Folgen für Betroffene haben, wenn die individuelle Unterstützung dadurch eingeschränkt wird.

Was Menschen mit Behinderung jetzt rechtlich zusteht

Solange der Gesetzgeber keine Änderungen beschließt, gelten die bestehenden gesetzlichen Ansprüche auf Eingliederungshilfe weiter. Der individuelle Bedarf muss nach den gesetzlichen Vorgaben geprüft und die Entscheidung im Einzelfall getroffen werden.

§ 90 SGB IX beschreibt die Aufgabe der Eingliederungshilfe ausdrücklich als Förderung einer selbstbestimmten Lebensführung und gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe. Haushaltsprobleme eines Leistungsträgers beseitigen diese gesetzlichen Ziele nicht.

Werden beantragte Leistungen abgelehnt oder bereits bewilligte Hilfen durch einen neuen Bescheid eingeschränkt, sollten Betroffene die Begründung sorgfältig prüfen. Gegen belastende Bescheide ist grundsätzlich ein Widerspruch möglich, für den in der Regel eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe gilt.

Wichtig sind insbesondere ärztliche Unterlagen, Berichte von Betreuungspersonen und eine nachvollziehbare Darstellung des tatsächlich benötigten Unterstützungsumfangs. Damit lässt sich gegenüber dem Leistungsträger erläutern, warum eine bestimmte Assistenz notwendig ist.

Finanzierungsreform und Leistungskürzung sind nicht dasselbe

Die aktuelle Debatte verbindet zwei unterschiedliche Fragen. Einerseits geht es darum, wer die steigenden Kosten der Eingliederungshilfe bezahlt, andererseits um die Bedingungen, unter denen Menschen mit Behinderungen künftig Unterstützung erhalten.

Die Forderung Nordrhein-Westfalens nach zusätzlichen Bundesmitteln würde zunächst die Finanzierung der Kommunen und Länder betreffen. Sie bedeutet weder eine automatische Verbesserung individueller Leistungen noch deren Kürzung.

Der Bundesratsantrag betont ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen auch künftig auf notwendige Unterstützungsleistungen vertrauen können müssen. Entscheidend wird daher sein, wie dieser Anspruch in möglichen späteren Gesetzesänderungen umgesetzt wird.

Mehr zu den finanziellen Rahmenbedingungen und geltenden Freibeträgen lesen Sie in unserem Beitrag Eingliederungshilfe bei Schwerbehinderung: Höhere Freibeträge und wachsende Sorge vor Kürzungen.

Praxisbeispiel: Wenn eine Assistenzleistung plötzlich reduziert werden soll

Eine 46-jährige Frau mit einer erheblichen körperlichen Behinderung lebt in ihrer eigenen Wohnung und erhält bewilligte Assistenzleistungen für verschiedene Alltagssituationen. Durch diese Unterstützung kann sie ihre täglichen Abläufe selbstbestimmt organisieren und regelmäßig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

Ihr Leistungsträger teilt ihr im Rahmen einer erneuten Bedarfsermittlung mit, dass künftig geprüft werden soll, ob Teile der Unterstützung gemeinsam mit anderen Leistungsberechtigten erbracht werden können. Die Frau befürchtet, dass dadurch notwendige individuelle Hilfe verloren geht.

Eine solche Umstellung darf nicht allein mit dem allgemeinen Hinweis auf steigende Kosten begründet werden. Die gesetzlichen Anforderungen an die individuelle Bedarfsermittlung und an eine bedarfsgerechte Leistungserbringung bleiben zu beachten.

Die Betroffene sollte deshalb ihren konkreten Unterstützungsbedarf dokumentieren und einen möglichen Änderungsbescheid rechtlich prüfen lassen. Bislang diskutierte Reformvorschläge reichen für sich genommen nicht aus, um eine laufende Bewilligung zu ändern.

Häufige Fragen zur Reform der Eingliederungshilfe

1. Werden Leistungen der Eingliederungshilfe ab 2027 gekürzt?

Eine allgemeine gesetzliche Kürzung ist nach dem hier dargestellten Stand nicht beschlossen. Es gibt allerdings Reformvorschläge und politische Diskussionen, deren Auswirkungen von der späteren gesetzlichen Ausgestaltung abhängen.

2. Können Kommunen wegen Geldmangels einfach Assistenzstunden streichen?

Nein, ein allgemeiner Hinweis auf knappe Haushaltsmittel ersetzt keine rechtmäßige Entscheidung über den individuellen Leistungsanspruch. Änderungen müssen auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen und die jeweiligen Voraussetzungen erfüllen.

3. Bedeutet die Forderung nach fünf Milliarden Euro mehr Geld automatisch höhere Leistungen?

Nein, Nordrhein-Westfalen fordert eine zusätzliche finanzielle Entlastung für Länder und Kommunen. Daraus ergibt sich kein unmittelbarer Anspruch einzelner Menschen mit Behinderungen auf eine höhere Geldzahlung oder zusätzliche Assistenzstunden.