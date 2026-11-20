Beim Wohngeld kann ein einziger Tag darüber entscheiden, ob ein Haushalt noch mehrere Hundert Euro erhält oder leer ausgeht. Wer erstmals Wohngeld beantragen möchte, sollte deshalb den 31. Dezember 2026 im Blick behalten, denn ein Antrag im Januar kommt für den Dezember in der Regel zu spät.

Der entscheidende Punkt ist vielen Betroffenen nicht bekannt: Wohngeld wird normalerweise nicht für beliebig weit zurückliegende Monate nachgezahlt. Wer den Antrag rechtzeitig stellt, kann sich dagegen den Anspruch für einen ganzen Monat sichern, selbst wenn die Behörde erst Wochen später entscheidet.

Warum der 31. Dezember beim Wohngeld so wichtig ist

Nach § 25 Absatz 2 Wohngeldgesetz (WoGG) beginnt der Bewilligungszeitraum grundsätzlich am ersten Tag des Monats, in dem der Wohngeldantrag gestellt wird. Voraussetzung ist allerdings, dass die persönlichen und wirtschaftlichen Anspruchsvoraussetzungen in diesem Monat bereits erfüllt sind.

Geht der Antrag beispielsweise am 30. Dezember 2026 bei der Wohngeldbehörde ein, kann ein Anspruch bereits ab dem 1. Dezember bestehen. Wird derselbe Antrag dagegen erst am 2. Januar 2027 gestellt, beginnt der reguläre Bewilligungszeitraum frühestens am 1. Januar.

Der Dezember ist dann normalerweise verloren, selbst wenn der Haushalt schon während des gesamten Monats dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen war. Das Gesetz sieht zwar Ausnahmen vor, doch eine gewöhnliche verspätete Antragstellung gehört nicht dazu.

Ein Monat Unterschied kann mehrere Hundert Euro kosten

Wie viel Geld auf dem Spiel steht, hängt vom Einkommen, der berücksichtigungsfähigen Miete, der Haushaltsgröße und der örtlichen Mietenstufe ab. Besonders für Rentnerinnen und Rentner mit niedrigen Bezügen, Familien und Beschäftigte mit geringem Einkommen kann der verlorene Monat eine erhebliche finanzielle Belastung bedeuten.

Ergibt die Wohngeldberechnung beispielsweise einen monatlichen Anspruch von 280 Euro, kann ein rechtzeitiger Antrag genau diesen Betrag für Dezember sichern. Wird der Antrag erst im Januar gestellt, entfällt die Zahlung für Dezember im Regelfall vollständig.

Eingang des Wohngeldantrags Frühestmöglicher regulärer Leistungsbeginn Möglicher Wohngeldanspruch für Dezember 2026 30. November 2026 1. November 2026 Ja 15. Dezember 2026 1. Dezember 2026 Ja 31. Dezember 2026 1. Dezember 2026 Ja 2. Januar 2027 1. Januar 2027 Im Regelfall nein

Die Tabelle zeigt die gesetzliche Grundregel, keine automatische Bewilligung. Entscheidend bleibt, ob im jeweiligen Monat tatsächlich ein Wohngeldanspruch besteht.

Auch ein formloser Antrag kann die Frist sichern

Wer noch nicht alle Unterlagen zusammengestellt hat, sollte deshalb nicht bis Januar warten. Ein formloser Wohngeldantrag kann grundsätzlich ausreichen, um die Antragstellung noch im Dezember wirksam vorzunehmen.

Die Erklärung muss erkennen lassen, wer die Leistung beantragt, für welche Wohnung sie beantragt wird und dass tatsächlich Wohngeld verlangt wird. Eine mögliche Formulierung lautet: „Hiermit beantrage ich Wohngeld für meine Wohnung ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt. Den ausgefüllten Antrag und die erforderlichen Nachweise reiche ich nach.“

Die antragstellende Person sollte ihren vollständigen Namen, ihre Anschrift und das Datum ergänzen. Der Antrag sollte über einen von der zuständigen Behörde akzeptierten Weg eingereicht werden, wobei ein nachweisbarer Eingang besonders wichtig ist.

Fehlende Einkommensnachweise, Rentenbescheide oder Mietunterlagen können anschließend nachgereicht werden. Ohne die erforderlichen Angaben kann die Behörde allerdings nicht abschließend entscheiden, und wer seine Mitwirkungspflichten trotz Aufforderung nicht erfüllt, riskiert eine Versagung der Leistung.

Vorsicht an Silvester: Der Poststempel schützt nicht

Der 31. Dezember 2026 fällt auf einen Donnerstag, allerdings haben viele Behörden an Silvester geschlossen oder bieten nur eingeschränkte Dienstleistungen an. Betroffene sollten sich deshalb nicht darauf verlassen, dass sie ihren Antrag noch am letzten Tag persönlich abgeben können.

Wer den Antrag per Post verschickt, sollte ausreichend Zeit für die Zustellung einplanen. Entscheidend ist grundsätzlich der rechtzeitige Eingang bei der Behörde und nicht das Datum, an dem der Brief abgeschickt wurde.

Eine digitale Antragstellung kann helfen, sofern die zuständige Wohngeldbehörde ein entsprechendes Verfahren anbietet. Dabei muss der Antrag tatsächlich abgesendet werden, denn ein lediglich gespeicherter Entwurf ist noch keine wirksame Antragstellung.

Welche Probleme dabei auftreten können, zeigt unser Beitrag Wohngeld-Antrag nur gespeichert: Warum ein nicht abgeschickter Onlineantrag gefährlich wird.

Wer bereits Wohngeld bezieht, muss seinen Bescheid prüfen

Der Stichtag betrifft nicht nur Menschen, die erstmals Wohngeld beantragen wollen. Auch bei auslaufenden Bewilligungszeiträumen kann eine verspätete Weiterbeantragung zu finanziellen Lücken führen.

Endet ein Wohngeldbescheid beispielsweise am 30. November 2026, sollte der Weiterleistungsantrag möglichst noch im Dezember eingehen, wenn die Leistung ohne Unterbrechung weiterlaufen soll. Ein erst im Januar eingereichter Antrag kann dazu führen, dass der Zuschuss für Dezember verloren geht.

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Anders sieht es aus, wenn der bestehende Bewilligungszeitraum noch bis zum 31. Dezember läuft. Dann ist der Dezember bereits vom bisherigen Bescheid erfasst, und der neue Antrag soll den Zeitraum ab Januar 2027 absichern.

Wer bereits einen gültigen Bescheid besitzt, sollte deshalb zuerst das dort angegebene Ende des Bewilligungszeitraums kontrollieren. Eine frühzeitige Weiterbeantragung kann außerdem helfen, Verzögerungen bei der Bearbeitung zu vermeiden.

Viele Rentner unterschätzen ihren möglichen Wohngeldanspruch

Besonders ältere Menschen verzichten häufig auf einen Antrag, weil sie vermuten, ihre Rente sei zu hoch. Tatsächlich gibt es keine bundesweit einheitliche Rentengrenze, ab der Wohngeld grundsätzlich ausgeschlossen wäre.

Ob ein Anspruch besteht, hängt unter anderem von den berücksichtigungsfähigen Wohnkosten, dem wohngeldrechtlichen Einkommen und der Zahl der Haushaltsmitglieder ab. Deshalb kann auch bei einer Rente von 1.500 oder 1.700 Euro monatlich noch Wohngeld infrage kommen.

Welche Einkommensverhältnisse eine Bewilligung ermöglichen können, erläutert unser Beitrag Wohngeld 2026: Auch mit diesem Einkommen besteht noch ein Wohngeldanspruch.

Menschen, die bereits Bürgergeld beziehungsweise Grundsicherungsleistungen erhalten und deren Unterkunftskosten dort berücksichtigt werden, sind hingegen regelmäßig vom Wohngeld ausgeschlossen. Für sie gelten andere Regeln, sodass ein zusätzlicher Wohngeldantrag normalerweise nicht zu einer höheren Gesamtleistung führt.

In bestimmten Fällen ist Wohngeld auch rückwirkend möglich

Die Regel zum Beginn des Bewilligungszeitraums kennt gesetzliche Ausnahmen. Wird beispielsweise ein Antrag auf bestimmte Grundsicherungsleistungen abgelehnt, kann unter den Voraussetzungen des § 25 Absatz 3 WoGG auch rückwirkendes Wohngeld möglich sein.

Dafür muss der Wohngeldantrag vor Ablauf des Kalendermonats gestellt werden, der auf die Kenntnis der Ablehnung folgt. Einzelheiten erläutert unser Beitrag Grundsicherung abgelehnt: Diese Frist kann rückwirkendes Wohngeld retten.

Auf eine solche Ausnahme sollten sich Antragsteller jedoch nicht ohne Weiteres verlassen. Wer seinen möglichen Wohngeldanspruch bereits jetzt kennt, sollte die Antragstellung nicht unnötig verschieben.

Wer jetzt handelt, kann sogar mehr als einen Monat sichern

Der 31. Dezember ist die letzte reguläre Möglichkeit, den Dezember 2026 noch als Antragsmonat zu berücksichtigen. Wer allerdings bereits im November anspruchsberechtigt ist und seinen Antrag noch bis zum 30. November einreicht, kann unter Umständen sogar Wohngeld für November und Dezember erhalten.

Eine Verschiebung bis kurz vor Silvester wäre dann finanziell nachteilig. Gerade deshalb lohnt es sich, die eigene Berechtigung möglichst frühzeitig prüfen zu lassen.

Beispiel aus der Praxis: Rentnerin rettet 260 Euro

Die 72-jährige Rentnerin Marianne lebt allein in einer Mietwohnung und erhält eine monatliche Altersrente von 1.420 Euro. Aufgrund ihrer Wohnkosten und ihres wohngeldrechtlichen Einkommens ergibt sich in diesem fiktiven Beispiel ein Anspruch auf 260 Euro Wohngeld monatlich.

Marianne stellt ihren Antrag am 29. Dezember 2026 und reicht fehlende Unterlagen Anfang Januar nach. Die Behörde bewilligt das Wohngeld erst im Februar 2027, berücksichtigt aber bei unveränderten Anspruchsvoraussetzungen bereits den Dezember.

Hätte Marianne ihren Antrag erst am 4. Januar gestellt, wären die 260 Euro für Dezember im Regelfall verloren gewesen. Die rechtzeitige Antragstellung hat ihr damit einen vollständigen Monatsbetrag gesichert.

Häufige Fragen und Antworten zum Wohngeld-Stichtag

1. Muss mein Wohngeldantrag bis zum 31. Dezember 2026 bewilligt sein?

Nein, die Wohngeldbehörde muss bis dahin noch keine Entscheidung getroffen haben. Entscheidend ist grundsätzlich, dass der Antrag rechtzeitig gestellt wurde und die Anspruchsvoraussetzungen im Dezember erfüllt sind.

2. Kann ich den Wohngeldantrag ohne vollständige Unterlagen stellen?

Ja, grundsätzlich ist auch eine formlose Antragstellung zur Fristwahrung möglich. Die erforderlichen Formulare und Nachweise müssen anschließend nachgereicht werden, damit die Behörde den Anspruch prüfen kann.

3. Kann ich im Januar 2027 noch Wohngeld für Dezember 2026 beantragen?

Im Regelfall nicht, weil der Bewilligungszeitraum grundsätzlich erst mit dem Monat der Antragstellung beginnt. Gesetzliche Ausnahmen gibt es insbesondere nach der Ablehnung bestimmter Sozialleistungen, wenn die dafür vorgesehenen Antragsfristen eingehalten werden.