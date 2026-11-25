Millionen Menschen mit einem Minijob müssen sich zum Jahreswechsel auf neue Verdienstgrenzen einstellen. Ab dem 1. Januar 2027 dürfen sie regelmäßig bis zu 633 Euro im Monat verdienen. Das sind 30 Euro mehr als bisher. Gleichzeitig steigt der gesetzliche Mindestlohn von 13,90 Euro auf 14,60 Euro pro Stunde.

Die höheren Beträge sind bereits beschlossen. Allerdings bedeutet die neue Minijob-Grenze nicht, dass jeder Beschäftigte 30 Euro zusätzlich erhält. Entscheidend sind der vereinbarte Stundenlohn, die geleistete Arbeitszeit und mögliche Sonderzahlungen.

Gleichzeitig wird politisch darüber diskutiert, ob Minijobs langfristig in ihrer bisherigen Form bestehen bleiben sollen.

Ab Januar 2027 gelten 633 Euro als neue Minijob-Grenze

Die Verdienstgrenze für Minijobs ist seit Oktober 2022 an den gesetzlichen Mindestlohn gekoppelt. Erhöht sich der Mindestlohn, steigt deshalb auch die Grenze für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung.

Zum 1. Januar 2027 verändert sich die Rechnung wie folgt.

Regelung 2026 Ab 2027 Mindestlohn je Stunde 13,90 Euro 14,60 Euro Monatliche Minijob-Grenze 603 Euro 633 Euro Regelmäßiger Jahresverdienst bei zwölf Monaten 7.236 Euro 7.596 Euro

Die monatliche Grenze steigt um 30 Euro. Bei einer ganzjährigen Beschäftigung können damit regelmäßig bis zu 360 Euro mehr verdient werden, ohne allein deshalb die Minijob-Grenze zu überschreiten.

Die Erhöhung beruht auf der Fünften Mindestlohnanpassungsverordnung und der gesetzlichen Berechnung der Geringfügigkeitsgrenze nach § 8 SGB IV.

Wer zum Mindestlohn arbeitet, kann weiterhin rund 43 Stunden leisten

Für Menschen, die zum gesetzlichen Mindestlohn arbeiten, verändert sich die maximal mögliche monatliche Arbeitszeit kaum.

Bei 14,60 Euro pro Stunde lässt sich die neue Grenze von 633 Euro mit rund 43,35 Arbeitsstunden im Monat ausschöpfen.

Im Jahr 2026 waren bei 13,90 Euro Mindestlohn und einer Grenze von 603 Euro rund 43,38 Stunden möglich.

Dass die Grenze um 30 Euro steigt, schafft für diese Beschäftigten also praktisch keinen zusätzlichen zeitlichen Spielraum. Der höhere Verdienst ergibt sich hauptsächlich aus der Anhebung des Stundenlohns.

Wer bisher 40 Stunden monatlich zum Mindestlohn arbeitet, erhält künftig 584 Euro brutto statt 556 Euro. Das sind 28 Euro mehr bei gleicher Arbeitszeit.

Beschäftigte, die bereits mehr als 14,60 Euro je Stunde bekommen, profitieren dagegen nicht zwingend von einer Lohnerhöhung. Bei unverändertem Stundenlohn können sie aber unter Umständen etwas mehr arbeiten.

Bei höherem Stundenlohn sind zusätzliche Arbeitsstunden möglich

Wie viel Beschäftigte ab 2027 arbeiten dürfen, hängt vom tatsächlichen Stundenlohn ab.

Wer beispielsweise 15 Euro pro Stunde bekommt, kann die neue Grenze mit rund 42,2 Stunden monatlich ausschöpfen. Bisher waren es 40,2 Stunden.

Bei 18 Euro Stundenlohn liegt die rechnerische Grenze künftig bei rund 35,16 Stunden, bei 20 Euro bei rund 31,65 Stunden.

Diese Werte sind keine gesetzlich festgelegten Höchstarbeitszeiten. Sie ergeben sich aus der jeweiligen Verdienstgrenze geteilt durch den Stundenlohn.

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Ein Anspruch auf zusätzliche Arbeitsstunden entsteht durch die neue Minijob-Grenze nicht. Ob mehr gearbeitet wird, hängt von den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen ab.

Wie sich die neue Grenze speziell für ältere Beschäftigte auswirkt, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Mindestlohn und Minijob 2027: Rentner dürfen 633 Euro verdienen.

Weihnachtsgeld kann die Verdienstgrenze überschreiten lassen

Bei der Prüfung der Minijob-Grenze zählt nicht nur das gewöhnliche Monatsgehalt.

Auch regelmäßig zu erwartende Sonderzahlungen können berücksichtigt werden. Das gilt beispielsweise für vertraglich zugesichertes Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld.

Ein Beispiel verdeutlicht die Folgen. Eine Beschäftigte verdient 2027 monatlich 600 Euro. Zusätzlich erhält sie nach ihrem Arbeitsvertrag 400 Euro Weihnachtsgeld.

Damit ergibt sich ein regelmäßiger Jahresverdienst von 7.600 Euro. Die zulässige Grenze von 7.596 Euro wird um vier Euro überschritten.

Unter diesen Voraussetzungen liegt keine geringfügig entlohnte Beschäftigung mehr vor. Arbeitgeber müssen deshalb den voraussichtlichen Jahresverdienst einschließlich vorhersehbarer Sonderzahlungen berechnen.

Dabei ist wichtig, dass die jährliche Grenze von 7.596 Euro nur für eine Beschäftigung gilt, die während des gesamten Jahres besteht. Bei kürzeren Beschäftigungszeiträumen ist die Berechnung entsprechend anzupassen.

In Ausnahmefällen sind sogar 1.266 Euro monatlich erlaubt

Ein einzelner Monat mit mehr als 633 Euro führt nicht zwangsläufig dazu, dass der Minijob seinen Status verliert.

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Schwankt der Verdienst, kann die Beschäftigung weiterhin geringfügig sein, wenn die vorausschauende Berechnung die zulässige regelmäßige Verdienstgrenze einhält.

Darüber hinaus gibt es eine Sonderregelung für gelegentliches, unvorhersehbares Überschreiten.

Muss ein Minijobber beispielsweise unerwartet eine erkrankte Kollegin vertreten, darf die monatliche Verdienstgrenze unter den gesetzlichen Voraussetzungen überschritten werden.

Das ist innerhalb eines Zeitjahres in höchstens zwei Kalendermonaten möglich. In diesen Monaten darf der Verdienst jeweils höchstens das Doppelte der geltenden Grenze betragen.

Für 2027 bedeutet das bis zu 1.266 Euro in einem entsprechenden Ausnahmefall.

Eine von Anfang an geplante regelmäßige Überschreitung fällt nicht unter diese Sonderregelung.

Mehr Minijob-Gehalt kann Auswirkungen auf Sozialleistungen haben

Für Menschen, die ergänzend Leistungen des Jobcenters erhalten, ist die höhere Verdienstgrenze besonders wichtig.

Die 633 Euro sind keine zusätzliche Einkommensfreigrenze beim Bürgergeld beziehungsweise bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Erwerbseinkommen wird weiterhin nach den gesetzlichen Freibetragsregeln berücksichtigt.

Wer 2027 regelmäßig 633 Euro aus einem Minijob erzielt, kann nach den derzeit geltenden allgemeinen Freibetragsregeln im Standardfall 217,90 Euro anrechnungsfrei behalten. Der übrige Betrag wird bei der Leistungsberechnung berücksichtigt, sofern keine besonderen Abzüge oder Freibeträge hinzukommen.

Das bedeutet, dass ein höherer Minijobverdienst nicht vollständig als zusätzlich verfügbares Einkommen verbleibt.

Eine ausführliche Beispielrechnung bietet der gegen-hartz.de-Beitrag Grundsicherung und Minijob 2027: So viel bleibt von 633 Euro zusätzlich.

Auch Rentner, die zusätzlich bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen beziehen, sollten prüfen, welche Auswirkungen ein höherer Hinzuverdienst haben kann. Die Minijob-Grenze und die Einkommensfreibeträge der jeweiligen Sozialleistung sind unterschiedliche Regelungen.

Minijobs stehen politisch weiterhin zur Diskussion

Neben der beschlossenen Erhöhung der Verdienstgrenze gibt es eine grundsätzliche Debatte über die Zukunft geringfügiger Beschäftigungen.

Diskutiert wird, Minijobs stärker in die reguläre Sozialversicherung einzubeziehen. Dadurch könnten beispielsweise zusätzliche Ansprüche in der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung entstehen.

Eine solche Umstellung würde allerdings auch die bisherige Beitragsbelastung verändern. Beschäftigte müssten dann möglicherweise einen höheren Anteil ihres Arbeitsentgelts für Sozialversicherungsbeiträge aufwenden.

Entsprechende Vorschläge werden politisch kontrovers diskutiert. Eine generelle Abschaffung der bisherigen Minijobs zum 1. Januar 2027 ist jedoch nicht beschlossen.

Beschäftigte sollten deshalb zwischen der bereits geltenden Mindestlohnverordnung und möglichen späteren Reformen unterscheiden.

Was Minijobber vor dem Jahreswechsel prüfen sollten

Beschäftigte sollten zunächst kontrollieren, welchen Stundenlohn sie derzeit erhalten. Liegt dieser unter dem ab Januar 2027 geltenden gesetzlichen Mindestlohn von 14,60 Euro und greift keine gesetzliche Ausnahme, muss der Arbeitgeber die Vergütung entsprechend anpassen.

Anschließend sollte geprüft werden, wie viele Stunden monatlich vereinbart sind und ob die neue Verdienstgrenze eingehalten wird.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen Arbeitsverträge mit regelmäßig schwankenden Arbeitszeiten oder zusätzlichen Sonderzahlungen.

Wer bereits nahe an der bisherigen Minijob-Grenze arbeitet, sollte die künftige Vergütung rechtzeitig mit dem Arbeitgeber besprechen.

Die neue Grenze bringt Beschäftigten mehr Möglichkeiten beim Verdienst. Ob davon tatsächlich mehr Geld auf dem Konto ankommt, hängt jedoch vom einzelnen Arbeitsverhältnis und gegebenenfalls von weiteren Sozialleistungen ab.

Häufige Fragen zur Minijob-Grenze 2027

Wie viel darf ich 2027 im Minijob verdienen?

Die regelmäßige monatliche Verdienstgrenze beträgt ab dem 1. Januar 2027 633 Euro brutto. Bei einer Beschäftigung über zwölf Monate entspricht das grundsätzlich einem regelmäßigen Jahresverdienst von 7.596 Euro.

Bekomme ich durch die neue Grenze automatisch 30 Euro mehr?

Nein. Die höhere Verdienstgrenze begründet allein keinen Anspruch auf zusätzliche Arbeitsstunden oder eine entsprechende Lohnerhöhung. Beschäftigte, deren Stundenlohn unter dem neuen gesetzlichen Mindestlohn liegt und für die keine Ausnahme gilt, haben jedoch Anspruch auf mindestens 14,60 Euro je Stunde.

Kann ich 2027 in einem Monat mehr als 633 Euro verdienen?

Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Bei zulässigen Verdienstschwankungen kann der Minijobstatus erhalten bleiben. Zusätzlich sind gelegentliche, unvorhersehbare Überschreitungen in höchstens zwei Kalendermonaten innerhalb eines Zeitjahres bis zum Doppelten der Monatsgrenze möglich.

Quellen

Minijob-Zentrale – Minijob 2027: Verdienstgrenze und Mindestlohn steigen, 7. Oktober 2026

Minijob-Zentrale – Mindestlohn und dynamische Verdienstgrenze

Minijob-Zentrale – Geringfügigkeits-Richtlinien 2026 mit den Verdienstgrenzen für 2027

§ 8 SGB IV – Geringfügige Beschäftigung

§ 1 Mindestlohngesetz – Gesetzlicher Mindestlohn

§ 11b SGB II – Absetzbeträge beim Erwerbseinkommen