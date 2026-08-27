Bürgergeld: Behörde bleibt auch ohne Jobcenter.digital erreichbar

Jobcenter müssen auch ohne App erreichbar bleiben: Bundesregierung sichert analoge Wege zu

Die Digitalisierung der Jobcenter soll nicht dazu führen, dass Menschen ohne Smartphone, Computer oder technische Kenntnisse ihren Leistungsanspruch verlieren. Die Bundesregierung spricht sich ausdrücklich dafür aus, analoge Zugangswege zur Grundsicherung für Arbeitsuchende dauerhaft zu erhalten.

Leistungsberechtigten sollen keine rechtlichen Nachteile entstehen, wenn sie auf das Onlineportal oder die Jobcenter-App verzichten. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor.

Antrag und Unterlagen sollen weiterhin auf Papier möglich sein

Anträge, Veränderungsmitteilungen und Nachweise sollen auch künftig per Post oder auf einem anderen zugelassenen Weg eingereicht werden können. Die Bundesregierung betont in der Bundestagsdrucksache 21/7276, dass die Erreichbarkeit über den Postweg uneingeschränkt gewährleistet bleiben soll.

Damit erteilt sie einem faktischen App-Zwang zumindest politisch eine Absage. Wer keine geeigneten Geräte besitzt oder den elektronischen Kontakt nicht nutzen möchte, darf auf den Schriftverkehr per Brief zurückgreifen.

Das ist besonders für ältere Leistungsberechtigte, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose und Personen mit geringen technischen Kenntnissen wichtig. Existenzsichernde Leistungen dürfen nicht davon abhängen, ob jemand ein modernes Smartphone besitzt und mehrere Anmeldeverfahren beherrscht.

Wie ein Antrag gestellt werden kann und welche Unterlagen erforderlich sind, zeigt der Ratgeber zum Antrag auf Leistungen des Jobcenters.

Kein gesetzlicher Anspruch auf eine offene Eingangstür

Die Antwort der Bundesregierung bedeutet allerdings nicht, dass jedes Jobcenter jederzeit ohne Termin persönlich erreichbar sein muss. Über die Gestaltung der Eingangszonen und persönlichen Vorsprachen entscheiden bei gemeinsamen Einrichtungen die örtlichen Trägerversammlungen.

Der Bundesregierung liegen keine bundesweiten Angaben dazu vor, wie viele Jobcenter ohne Anmeldung besucht werden können. Sie weiß ebenfalls nicht, in welchen Dienststellen Computer, Scanner oder Beschäftigte zur Unterstützung bei der Onlinebeantragung bereitstehen.

Die Situation kann sich daher von Stadt zu Stadt erheblich unterscheiden. Während manche Jobcenter weiterhin Unterlagen am Empfang annehmen, arbeiten andere überwiegend mit Terminvergaben, Briefkästen und digitalen Kontaktwegen.

Hinzu kommt, dass sich die Angaben der Bundesregierung nur auf gemeinsame Einrichtungen von Bundesagentur für Arbeit und Kommunen beziehen. Für Jobcenter in alleiniger kommunaler Trägerschaft sind die Länder zuständig.

Bundesregierung räumt technische Schwierigkeiten ein

Die digitalen Angebote der Bundesagentur für Arbeit funktionieren nach den Angaben der Bundesregierung nicht für alle Menschen problemlos. Bekannt seien Schwierigkeiten bei der Registrierung, der erneuten Anmeldung und der Bestätigung der Identität.

Als Ursachen werden ältere oder inkompatible Geräte, fehlende Smartphones und Probleme bei der Einrichtung der Sicherheitsverfahren genannt. Die Regierung bestätigt damit Beschwerden, die Betroffene und Beratungsstellen bereits seit längerer Zeit äußern.

Weitere Einzelheiten zu diesen Problemen enthält der Beitrag Bundesregierung gesteht erhebliche Probleme bei Jobcenter.digital ein.

Besonders viele Schwierigkeiten traten nach der Einführung der verpflichtenden Mehr-Faktor-Authentifizierung am 29. April 2025 auf. Sie wurde nach einem Sicherheitsvorfall eingeführt und soll den Missbrauch persönlicher Daten verhindern.

Diese Anmeldeverfahren stehen zur Verfügung

Für den digitalen Zugang können unterschiedliche Verfahren verwendet werden. Seit April 2026 bietet die Bundesagentur außerdem die BA-Secure-App als weitere Möglichkeit an.

Verfahren Funktionsweise Mögliche Hürde Passkey Bestätigung etwa durch Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder Geräte-PIN Häufig an ein bestimmtes Gerät gebunden TOTP-Verfahren Eine App erzeugt zeitlich begrenzte Einmalcodes Einrichtung kann technische Kenntnisse verlangen BundID Identitätsnachweis beispielsweise mit Online-Ausweis oder ELSTER-Zertifikat Zusätzliche Registrierung erforderlich BA-Secure-App Anmeldung wird über eine besondere App der Bundesagentur bestätigt Geeignetes Smartphone und Installation nötig Postweg Schreiben und Unterlagen werden per Brief übermittelt Versanddauer und fehlende sofortige Bestätigung

Ein Gerätewechsel kann dazu führen, dass ein Passkey oder ein Einmalcode-Verfahren neu eingerichtet werden muss. Wer sein Smartphone verliert oder kurzfristig kein funktionierendes Gerät besitzt, kann deshalb vorübergehend den Zugang zum Onlinekonto verlieren.

Die Bundesagentur hat nach eigenen Angaben den technischen Support personell verstärkt. Außerdem sollen Hilfetexte, Selbstbedienungsangebote und die Unterstützung durch Beschäftigte verbessert werden.

Papierpost und digitales Postfach lassen sich nicht frei kombinieren

Leistungsberechtigte können grundsätzlich zwischen elektronischer und postalischer Kommunikation wählen. Eine dauerhafte Kombination beider Wege ist nach den Angaben der Bundesregierung jedoch nicht vorgesehen.

Betroffene können daher nicht allgemein festlegen, dass sie Unterlagen online einreichen, Bescheide und Aufforderungen aber ausschließlich per Brief erhalten möchten. Die Regierung begründet diese Einschränkung mit dem Verwaltungsaufwand.

Für viele Menschen wäre gerade diese Kombination hilfreich. Rechnungen und Nachweise lassen sich schnell hochladen, während wichtige Bescheide auf Papier leichter aufbewahrt und geprüft werden können.

Wer den elektronischen Empfang aktiviert, sollte deshalb sein digitales Postfach regelmäßig prüfen. Das gilt auch dann, wenn einzelne Unterlagen zusätzlich per Post eingereicht werden.

Gewöhnliche E-Mail verliert an Bedeutung

Zahlreiche Jobcenter haben ihre allgemeinen E-Mail-Adressen eingeschränkt oder abgeschaltet. Die Bundesregierung hält die Kommunikation über jobcenter.digital für sicherer und einfacher zu bearbeiten als gewöhnliche E-Mails.

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Unverschlüsselte E-Mails sind wegen der enthaltenen Sozialdaten problematisch. Eine verschlüsselte Übermittlung ist zwar technisch möglich, setzt aber häufig besondere Zertifikate und zusätzliche Kenntnisse voraus.

Schwierig wird es, wenn das Onlineportal nicht erreichbar ist und gleichzeitig keine gewöhnliche E-Mail-Adresse mehr angeboten wird. Dann bleiben vor allem der Postweg, eine persönliche Vorsprache nach den örtlichen Regeln oder die Abgabe über einen Hausbriefkasten.

Bei Fristen ist ein nachweisbarer Zugang besonders wichtig

Analoge Wege bleiben möglich, doch Leistungsberechtigte müssen weiterhin beweisen können, dass ein Schreiben rechtzeitig beim Jobcenter angekommen ist. Das betrifft etwa Anträge, angeforderte Nachweise, Terminabsagen und Widersprüche.

Bei einem Einwurf in den Hausbriefkasten können eine Begleitperson, Fotos oder ein genaues Protokoll als Beweismittel hilfreich sein. Beim Versand per Post bietet ein nachverfolgbarer Zustellungsweg mehr Sicherheit als ein einfacher Brief.

Wer Unterlagen persönlich abgibt, sollte eine Kopie mitnehmen und sich den Eingang darauf bestätigen lassen. Verweigert das Jobcenter eine Bestätigung, sollten Datum, Uhrzeit und anwesende Personen notiert werden.

Technische Fehlermeldungen sollten ebenfalls mit Bildschirmfotos dokumentiert werden. Läuft eine Frist, empfiehlt es sich, sofort auf einen anderen zulässigen Übermittlungsweg auszuweichen.

Vorsicht bei einem digitalen Widerspruch

Für Widersprüche gelten strengere Formvorgaben als für einen gewöhnlichen Leistungsantrag. Eine einfache Nachricht im Onlinekonto kann deshalb unter Umständen nicht ausreichen.

Ein Widerspruch kann schriftlich, in einer gesetzlich zugelassenen elektronischen Form oder zur Niederschrift beim Jobcenter erhoben werden. Beim Dienst „Widerspruch online“ ist ein sicherer Identitätsnachweis erforderlich, etwa über die BundID.

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Kann die Identität nicht ausreichend bestätigt werden, lässt sich der vorbereitete Widerspruch nach Angaben der Bundesregierung als PDF herunterladen. Er muss anschließend innerhalb der Frist auf einem wirksamen Weg an das Jobcenter geschickt werden.

Betroffene sollten sich nicht allein darauf verlassen, dass der Text im Onlinekonto gespeichert wurde. Hinweise zum Vorgehen bietet der Ratgeber zum Widerspruch gegen einen Bescheid des Jobcenters.

Politische Zusage lässt praktische Fragen offen

Die Aussage der Bundesregierung schützt Menschen vor der Erwartung, ausschließlich digital mit dem Jobcenter verkehren zu müssen. Sie beseitigt jedoch nicht alle Schwierigkeiten im Alltag.

Eine bundesweite Vorgabe für offene Eingangszonen, Papierabgabe, Scanner oder regelmäßige Hilfsangebote vor Ort nennt die Regierung nicht. Auch eine Pflicht, den Eingang einer Terminabsage zu bestätigen, lehnt sie ab.

Für Leistungsberechtigte bleibt deshalb entscheidend, die örtlichen Kontaktmöglichkeiten zu prüfen und wichtige Erklärungen beweissicher einzureichen. Die politische Zusage allein ersetzt keinen Nachweis über den rechtzeitigen Eingang.

Beispiel aus der Praxis

Klaus M. bezieht Leistungen des Jobcenters und besitzt nur ein älteres Mobiltelefon. Nachdem die Mehr-Faktor-Anmeldung nicht mehr funktioniert, kann er eine Aufforderung im Onlineportal nicht abrufen.

Er informiert das Jobcenter telefonisch, dokumentiert den Anmeldefehler und schickt die verlangten Kontoauszüge per Einwurf-Einschreiben. Zugleich erklärt er schriftlich, dass er vorerst wieder über den Postweg erreichbar sein möchte.

Das Jobcenter kann ihm nicht allein deshalb eine fehlende Mitwirkung vorwerfen, weil er die App nicht nutzt. Klaus kann außerdem belegen, wann seine Unterlagen eingegangen sind.

Häufige Fragen zu analogen Zugangswegen beim Jobcenter

Darf das Jobcenter mich zur Nutzung der App verpflichten?

Nach der Antwort der Bundesregierung sollen analoge Zugangswege erhalten bleiben. Aus dem Verzicht auf die App oder das Onlineportal sollen keine rechtlichen Nachteile entstehen.

Kann ich einen Antrag weiterhin per Post stellen?

Ja, der Postweg soll uneingeschränkt erhalten bleiben. Wegen möglicher Fristen ist ein nachweisbarer Versand empfehlenswert.

Muss jedes Jobcenter Unterlagen ohne Termin persönlich annehmen?

Eine bundesweit einheitliche Regelung für offene Eingangszonen nennt die Bundesregierung nicht. Die konkrete Organisation hängt vom jeweiligen Jobcenter ab.

Kann ich Schreiben digital versenden und Bescheide trotzdem per Post erhalten?

Eine dauerhafte freie Kombination beider Kommunikationswege ist nach der Antwort der Bundesregierung nicht vorgesehen. Betroffene müssen sich grundsätzlich für den elektronischen oder den postalischen Empfang entscheiden.

Was soll ich tun, wenn die digitale Anmeldung nicht funktioniert?

Die Fehlermeldung sollte mit Datum und Uhrzeit dokumentiert werden. Bei laufenden Fristen sollten Anträge, Widersprüche oder Nachweise unverzüglich auf einem anderen zulässigen Weg eingereicht werden.

Reicht eine Nachricht im Onlinekonto als Widerspruch aus?

Nicht jede Nachricht erfüllt die gesetzlichen Formvorgaben. Sicherer sind der dafür vorgesehene Onlinedienst mit Identitätsnachweis, ein unterschriebener schriftlicher Widerspruch oder die Erklärung zur Niederschrift beim Jobcenter.