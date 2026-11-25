Eine gut funktionierende Hüftprothese kann nach einem Arbeitsunfall mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 10 Prozent bewertet werden, eine gut funktionierende Knieprothese mit 20 Prozent. Dieser Unterschied kann über eine laufende Unfallrente entscheiden.

Die MdE-Tabelle zeigt, welche Erfahrungswerte bei der Begutachtung herangezogen werden. Für den Rentenbescheid kommt es darauf an, welche Einschränkungen nach dem Unfall oder der Berufskrankheit tatsächlich bleiben.

Minderung der Erwerbsfähigkeit in der Tabelle

Seit dem 1. Januar 2026 kommen nach Angaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) neue Erfahrungswerte für ausgewählte Verletzungsfolgen zur Anwendung, darunter Gelenkversteifungen und künstliche Gelenke. Für Gliedmaßenverluste hat die DGUV bereits 2019 ein eigenes Konsenspapier veröffentlicht.

Ausgewählte MdE-Erfahrungswerte der gesetzlichen Unfallversicherung Verletzungsfolge MdE-Eckwert Einseitige Versteifung des unteren Sprunggelenks in günstiger Stellung 10 Prozent Einseitige Hüftprothese mit guter Funktion 10 Prozent Einseitige Versteifung des oberen Sprunggelenks in günstiger Stellung 20 Prozent Einseitige Knieprothese mit guter Funktion 20 Prozent Einseitige Knieprothese mit eingeschränkter Funktion Ab 30 Prozent Einseitige Knieversteifung in günstiger Stellung 30 Prozent Verlust eines Daumens im Grundgelenk 30 Prozent Verlust eines Beins auf Höhe des Unterschenkels 40 Prozent Verlust einer Hand 60 Prozent

Die Werte beziehen sich auf die jeweils beschriebenen Funktionsbefunde. Bei einer Knieprothese gehören zur guten Funktion etwa eine Beugung von mehr als 90 Grad, freie Streckung und stabile Seitenbänder.

Die DGUV beschreibt die neuen Eckwerte als Mindestwerte für die aufgeführten Funktionsbefunde. Medizinisch begründete Abweichungen nach oben sind möglich.

Die Angaben stammen aus dem Konsenspapier zu Gelenk- und Wirbelsäulenverletzungen, dem Konsenspapier zu Gliedmaßenverlusten und dem DGUV-Rundschreiben zur Anwendung der neuen Werte.

Was die Berufsgenossenschaft bei der MdE prüft

Die MdE gibt in Prozent an, in welchem Umfang die Folgen eines Arbeitsunfalls, eines versicherten Wegeunfalls oder einer anerkannten Berufskrankheit die Arbeitsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschränken. Je nach Verletzung kann es darauf ankommen, wie lange jemand stehen kann, wie belastbar ein Gelenk ist oder wie sicher die Hand noch greift.

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Wer seine bisherige Arbeit aufgeben muss, erhält allein deshalb keine höhere MdE. Das Gesetz erlaubt zwar, den Verlust besonderer beruflicher Fähigkeiten unter bestimmten Voraussetzungen zu berücksichtigen, doch wie eng diese Ausnahme ist, zeigt der Fall eines Lkw-Fahrers nach einem Arbeitsunfall.

Ab 20 Prozent kann eine Unfallrente zustehen

Bei einem einzelnen Versicherungsfall besteht Anspruch auf eine Verletztenrente, wenn die MdE mindestens 20 Prozent beträgt und über die 26. Woche nach dem Versicherungsfall hinaus anhält. Diese Voraussetzungen stehen in § 56 SGB VII.

Die Rentenhöhe hängt von der festgestellten MdE und dem Jahresarbeitsverdienst ab. Dafür zählt im Regelfall das Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen aus den zwölf Kalendermonaten vor dem Monat des Versicherungsfalls, wie § 82 SGB VII regelt.

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Die Vollrente bei einer MdE von 100 Prozent beträgt zwei Drittel des Jahresarbeitsverdienstes. Bei 20 Prozent MdE zahlt der Unfallversicherungsträger 20 Prozent dieser Vollrente.

MdE, Schwerbehinderung und Erwerbsminderungsrente folgen eigenen Regeln

Der Grad der Behinderung (GdB) beschreibt, wie stark gesundheitliche Beeinträchtigungen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einschränken. Er berücksichtigt Beeinträchtigungen unabhängig von ihrer Ursache und lässt sich aus der MdE-Tabelle nicht ableiten, wie der Vergleich mit der GdB-Tabelle für das Schwerbehindertenrecht zeigt.

Bei der Erwerbsminderungsrente prüft die Deutsche Rentenversicherung vor allem, wie viele Stunden jemand unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts noch täglich arbeiten kann. Für eine volle Erwerbsminderung liegt die medizinische Grenze in der Regel bei weniger als drei Stunden, für eine teilweise bei drei bis unter sechs Stunden.

Für einen Rentenanspruch gelten außerdem die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nach § 43 SGB VI. Wie das tägliche Leistungsvermögen geprüft wird, erläutert der Beitrag zum Gutachten bei der Erwerbsminderungsrente.

Praxisbeispiel – 466,67 Euro Unfallrente im Monat

Eine Lageristin bekommt nach einem anerkannten Arbeitsunfall eine Knieprothese. Das Knie lässt sich wieder gut bewegen, doch die Unfallfolgen bestehen über die 26. Woche hinaus und die Berufsgenossenschaft stellt eine MdE von 20 Prozent fest.

Bei einem zugrunde gelegten Jahresarbeitsverdienst von 42.000 Euro beträgt die rechnerische Vollrente 28.000 Euro im Jahr. Davon erhält die Lageristin 20 Prozent, also 5.600 Euro im Jahr oder rechnerisch rund 466,67 Euro im Monat.

Drei Fragen und Antworten zur Minderung der Erwerbsfähigkeit

Reichen 10 Prozent MdE für eine Unfallrente?

Bei einem einzelnen Versicherungsfall liegt die Schwelle bei 20 Prozent. Bei mehreren Versicherungsfällen zählt jede fortbestehende Einzel-MdE ab 10 Prozent, sofern die berücksichtigten Werte zusammen mindestens 20 Prozent erreichen.

Kann ich weiterarbeiten und trotzdem Unfallrente bekommen?

Ja. Die Unfallversicherung bewertet, wie die Unfallfolgen Ihre Einsatzmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschränken, auch wenn Sie Ihren bisherigen Arbeitsplatz behalten.

Was kann ich tun, wenn die Berufsgenossenschaft meine MdE zu niedrig ansetzt?

Legen Sie bei der Berufsgenossenschaft grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch ein und beantragen Sie zugleich Akteneinsicht. Die Begründung können Sie nachreichen, sobald Sie geprüft haben, welche Funktionsbefunde das Gutachten erfasst und welche Einschränkungen fehlen.

Die Rechtsgrundlagen sind § 84 SGG zur Widerspruchsfrist und § 25 SGB X zur Akteneinsicht.