So hoch ist die Rente nach 45 Jahren Arbeit – Tabelle zeigt Rentenhöhe

Wer 45 Jahre gearbeitet hat, erwartet im Ruhestand eine verlässliche gesetzliche Rente. Doch die tatsächliche Höhe hängt nicht allein von der Zahl der Arbeitsjahre ab, sondern vor allem vom Einkommen während des Erwerbslebens.

Für das Jahr 2026 lässt sich die spätere Monatsrente gut anhand der sogenannten Entgeltpunkte abschätzen. Ein Entgeltpunkt entsteht, wenn das eigene Jahreseinkommen genau dem Durchschnittsentgelt aller gesetzlich Versicherten entspricht.

Warum 45 Arbeitsjahre nicht automatisch eine hohe Rente bedeuten

Die Zahl 45 hat in der gesetzlichen Rentenversicherung eine besondere Bedeutung. Sie steht häufig für ein langes Erwerbsleben und wird auch mit der Altersrente für besonders langjährig Versicherte verbunden.

Für die Rentenhöhe zählt aber nicht nur, wie lange jemand gearbeitet hat. Entscheidend ist, wie viele Entgeltpunkte in dieser Zeit gesammelt wurden.

Wer 45 Jahre lang immer genau den Durchschnittslohn verdient hat, kommt auf 45 Entgeltpunkte. Wer dauerhaft nur die Hälfte des Durchschnitts verdient hat, kommt nach 45 Jahren nur auf 22,5 Entgeltpunkte.

Der Rentenwert 2026: Das bringt ein Rentenpunkt

Bis zum 30. Juni 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 40,79 Euro. Zum 1. Juli 2026 steigt er nach den vorliegenden Angaben des Bundesarbeitsministeriums auf 42,52 Euro.

Damit ergibt sich für die klassische Standardrente nach 45 Beitragsjahren mit Durchschnittsverdienst ab Juli 2026 eine monatliche Bruttorente von 1.913,40 Euro. Vor Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie möglicher Steuern ist das der wichtigste Orientierungswert.

Wichtig ist: Die gesetzliche Rente ist eine Bruttorente. Was tatsächlich auf dem Konto ankommt, fällt niedriger aus, weil Rentnerinnen und Rentner in der Regel Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zahlen müssen.

Tabelle: Rente nach 45 Arbeitsjahren im Jahr 2026

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft, wie hoch die monatliche Bruttorente nach 45 Arbeitsjahren ausfallen kann. Grundlage ist der Rentenwert von 42,52 Euro ab Juli 2026.

Durchschnittlicher Verdienst über 45 Jahre Monatliche Bruttorente ab Juli 2026 50 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 957 Euro 75 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 1.435 Euro 100 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 1.913 Euro 125 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 2.392 Euro 150 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 2.870 Euro 175 Prozent des Durchschnittsverdienstes ca. 3.348 Euro Verdienst an der Beitragsbemessungsgrenze 2026 ca. 3.736 Euro

Was die Tabelle zeigt

Die Tabelle macht deutlich, wie stark sich das Einkommen über das gesamte Berufsleben auswirkt. 45 Jahre Arbeit führen nur dann zur Standardrente, wenn in jedem Jahr ungefähr der Durchschnittsverdienst erreicht wurde.

Für 2026 liegt das vorläufige Durchschnittsentgelt in der gesetzlichen Rentenversicherung bei 51.944 Euro im Jahr. Das entspricht rechnerisch rund 4.329 Euro brutto im Monat.

Wer dauerhaft darunter verdient, sammelt entsprechend weniger Entgeltpunkte. Wer darüber liegt, sammelt mehr Entgeltpunkte, allerdings nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze.

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Warum Spitzenverdiener nicht unbegrenzt Rentenpunkte sammeln

In der gesetzlichen Rentenversicherung werden Beiträge nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze erhoben. Im Jahr 2026 liegt diese Grenze in der allgemeinen Rentenversicherung bei 101.400 Euro jährlich beziehungsweise 8.450 Euro monatlich.

Wer mehr verdient, zahlt auf den darüberliegenden Teil seines Einkommens keine Rentenbeiträge. Deshalb steigen auch die gesetzlichen Rentenansprüche oberhalb dieser Grenze nicht weiter.

Das erklärt, warum die gesetzliche Rente selbst bei sehr hohen Gehältern begrenzt bleibt. Für viele Gutverdiener bleibt zusätzliche private oder betriebliche Vorsorge deshalb ein wichtiger Baustein.

Bruttorente ist nicht Nettorente

Die in der Tabelle genannten Beträge sind Bruttowerte. Davon gehen im Ruhestand regelmäßig Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung ab.

Außerdem kann Einkommensteuer anfallen. Ob und in welcher Höhe Steuern gezahlt werden müssen, hängt unter anderem vom Rentenbeginn, der gesamten Jahreseinkunft und möglichen weiteren Einnahmen ab.

Deshalb sollte die Tabelle nicht als exakte Netto-Prognose verstanden werden. Sie eignet sich als Orientierung, um die Größenordnung der gesetzlichen Rente nach 45 Arbeitsjahren besser einzuschätzen.

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Was bei der persönlichen Rentenhöhe zusätzlich zählt

In der Praxis verlaufen Erwerbsbiografien selten vollkommen gleichmäßig. Zeiten mit Teilzeit, Arbeitslosigkeit, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen oder Selbstständigkeit können die spätere Rente verändern.

Auch Ausbildungszeiten, Minijobs und Phasen ohne Beiträge können sich auswirken. Entscheidend ist am Ende der individuelle Versicherungsverlauf.

Wer wissen will, wie hoch die eigene Rente voraussichtlich ausfällt, sollte die Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung prüfen. Dort sind die bisher erworbenen Ansprüche und eine Hochrechnung bis zum Rentenbeginn aufgeführt.

Tabelle: Rentenpunkte nach Arbeitsjahren

Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Rentenpunkte sich je nach Zahl der Arbeitsjahre ergeben können. Grundlage ist die Annahme, dass in jedem Jahr genau der Durchschnittsverdienst erzielt wird.

Arbeitsjahre mit Durchschnittsverdienst Gesammelte Rentenpunkte 5 Jahre 5 Rentenpunkte 10 Jahre 10 Rentenpunkte 15 Jahre 15 Rentenpunkte 20 Jahre 20 Rentenpunkte 25 Jahre 25 Rentenpunkte 30 Jahre 30 Rentenpunkte 35 Jahre 35 Rentenpunkte 40 Jahre 40 Rentenpunkte 45 Jahre 45 Rentenpunkte

Wer jedes Jahr genau den Durchschnittsverdienst erreicht, erhält pro Jahr einen Rentenpunkt. Nach 45 Jahren ergeben sich dadurch 45 Rentenpunkte.

Liegt das Einkommen dauerhaft unter dem Durchschnitt, fällt die Zahl der Rentenpunkte entsprechend niedriger aus. Wer beispielsweise nur die Hälfte des Durchschnittsverdienstes erzielt, sammelt pro Jahr 0,5 Rentenpunkte und kommt nach 45 Jahren auf 22,5 Rentenpunkte.

Beispiel aus der Praxis

Eine Arbeitnehmerin arbeitet 45 Jahre lang sozialversicherungspflichtig und verdient im Durchschnitt etwa 75 Prozent des jeweiligen Durchschnittsentgelts. Sie sammelt dadurch rechnerisch 33,75 Entgeltpunkte.

Bei einem Rentenwert von 42,52 Euro ergibt sich ab Juli 2026 eine monatliche Bruttorente von rund 1.435 Euro. Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen bleibt ihr netto weniger.

Das Beispiel zeigt: Selbst ein langes Arbeitsleben schützt nicht automatisch vor einer eher knappen Altersrente. Wer über viele Jahre unterdurchschnittlich verdient, sollte früh prüfen, ob zusätzliche Vorsorge möglich ist.

Fragen und Antworten zur Rente nach 45 Arbeitsjahren 2026

Wie hoch ist die Rente nach 45 Arbeitsjahren im Jahr 2026?

Wer 45 Jahre lang immer genau den Durchschnittsverdienst erzielt hat, kommt ab Juli 2026 auf eine monatliche Bruttorente von rund 1.913 Euro. Grundlage dafür sind 45 Entgeltpunkte und ein Rentenwert von 42,52 Euro.

Bekommt jeder nach 45 Arbeitsjahren die gleiche Rente?

Nein. Die Rentenhöhe hängt vor allem davon ab, wie viel jemand während des Berufslebens verdient hat. Wer unter dem Durchschnitt verdient, sammelt weniger Entgeltpunkte und erhält entsprechend weniger Rente.

Was bedeutet ein Entgeltpunkt?

Ein Entgeltpunkt entsteht, wenn das eigene Jahreseinkommen genau dem Durchschnittsentgelt aller gesetzlich Versicherten entspricht. Liegt das Einkommen darunter oder darüber, werden entsprechend weniger oder mehr Entgeltpunkte gutgeschrieben.

Ist die Rente nach 45 Jahren eine Nettorente?

Nein. Die genannten Beträge sind Bruttowerte. Davon gehen in der Regel Beiträge zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung ab, außerdem kann Einkommensteuer anfallen.

Warum bekommen Gutverdiener nicht unbegrenzt mehr gesetzliche Rente?

Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung werden nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze erhoben. Einkommen oberhalb dieser Grenze erhöht die gesetzlichen Rentenansprüche nicht weiter.

Wie kann man die eigene Rentenhöhe genauer einschätzen?

Die beste Orientierung bietet die persönliche Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung. Dort stehen die bisher erworbenen Ansprüche und eine Hochrechnung der voraussichtlichen späteren Rente.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Rentenanpassung 2026, Rentenwert ab 1. Juli 2026 und Standardrente nach 45 Beitragsjahren.

Deutsche Rentenversicherung: Werte, Zahlen und Tabellen Januar bis Juni 2026, Rentenwert 40,79 Euro und Standardrente bis 30. Juni 2026.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Sozialversicherungsrechengrößen 2026, vorläufiges Durchschnittsentgelt 51.944 Euro und Beitragsbemessungsgrenze 101.400 Euro jährlich.