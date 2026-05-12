Schwerbehinderung: Rückwirkende Schwerbehindertenrente – DRV lehnt ab, Sozialgericht gibt Rentner Recht

Klaus M., 61, aus Nürnberg hat den Bescheid des Versorgungsamts in der Hand: Grad der Behinderung 50, anerkannt rückwirkend seit seinem 58. Geburtstag, also seit dem Jahr seines Rentenbeginns. Er rechnet nach. Wäre die Schwerbehinderung schon damals anerkannt gewesen, hätte er Anspruch auf die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehabt.

Statt 10,8 Prozent Abschlag hätte er mit deutlich geringeren Kürzungen in Rente gehen können. Er stellt einen Überprüfungsantrag bei der Deutschen Rentenversicherung. Drei Monate später kommt der Ablehnungsbescheid: Er habe keine Schwerbehindertenrente beantragt.

Der Bescheid sei bestandskräftig. Eine Neuberechnung komme nicht in Betracht. Klaus M. glaubt, er habe verloren. Er hat nicht verloren – aber er muss jetzt widersprechen.

DRV lehnt Überprüfungsantrag Schwerbehindertenrente ab: Was das bedeutet und was jetzt zählt

Wer einen rückwirkend anerkannten Grad der Behinderung von 50 hat und deshalb einen Überprüfungsantrag bei der Deutschen Rentenversicherung stellt, erlebt in der Beratungspraxis häufig eine Ablehnung.

Die Rentenversicherung schreibt, der ursprüngliche Rentenantrag sei auf eine andere Rentenart gerichtet gewesen, der Bescheid sei längst bestandskräftig, und eine Umstellung komme daher nicht in Betracht.

Beide Argumente sind im richtigen Fall falsch. Das Bundessozialgericht hat den ersten Einwand 2007 ausdrücklich zurückgewiesen. Den zweiten Einwand überwindet das Sozialgesetz selbst. Ob die Ablehnung hält oder nicht, hängt von einer Frage ab, die die DRV in ihrem Ablehnungsbescheid oft nicht vollständig prüft:

Lagen die Voraussetzungen für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen tatsächlich beim ursprünglichen Rentenbeginn vor? Wenn ja, ist der Überprüfungsantrag begründet – und der Widerspruch hat eine reale Chance.

Argument 1: „Die Schwerbehindertenrente wurde nicht ausdrücklich beantragt” – warum das falsch ist

Die DRV argumentiert häufig, ein Rentenantrag richte sich auf die beantragte Rentenart, und wer im Formular eine reguläre vorzeitige Altersrente angekreuzt habe, habe eben keine Schwerbehindertenrente beantragt. Diese Auslegung hat das Bundessozialgericht ausdrücklich verworfen.

Das Gericht hat klargestellt, dass ein Rentenantrag im Sozialrecht nach dem Meistbegünstigungsprinzip auszulegen ist. Der Antragsteller stellt damit nicht einen Antrag auf eine spezifisch benannte Rentenart, sondern auf die für ihn rechtlich mögliche und wirtschaftlich günstigste Altersrente.

Die Rentenversicherung hat beim Erlass des Bescheids von sich aus zu prüfen, welche Rentenart dem Versicherten zusteht. Unterlässt sie diese Prüfung, weil zum Zeitpunkt der Antragstellung kein Schwerbehindertenstatus vorlag, und wird der Schwerbehindertenstatus später rückwirkend anerkannt, ist das Recht nachträglich unrichtig angewandt worden. Genau das ist der Tatbestand des Überprüfungsverfahrens.

Für den Widerspruch bedeutet das: Das DRV-Argument der fehlenden expliziten Beantragung ist keine materielle Ablehnung. Es ist eine Formalie, die das Bundessozialgericht als Ablehnungsgrund ausgeschlossen hat.

Argument 2: „Der Rentenbescheid ist bestandskräftig” – § 44 SGB X macht diese Schranke passierbar

Das zweite häufige DRV-Argument trifft zwar zu: Der alte Rentenbescheid ist bestandskräftig. Die Widerspruchsfrist ist abgelaufen. An dieser Tatsache ändert sich nichts. Aber Bestandskraft ist kein Hindernis für das Überprüfungsverfahren, denn das Überprüfungsverfahren wurde genau für diesen Fall geschaffen.

Das Sozialgesetzbuch schreibt vor, dass ein bestandskräftiger Bescheid zurückzunehmen ist, wenn bei seinem Erlass das Recht unrichtig angewandt wurde und Sozialleistungen deshalb zu Unrecht nicht erbracht wurden. „Auch nachdem er unanfechtbar geworden ist” – dieser Wortlaut steht im Gesetz.

Die Bestandskraft des Rentenbescheids ist daher kein Ablehnungsgrund für den Überprüfungsantrag. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass das Überprüfungsverfahren überhaupt greift.

Wer im Widerspruch mit diesem DRV-Einwand konfrontiert ist, sollte ihn genau so behandeln: als formale Fehllenkung des Verfahrens, nicht als inhaltliche Ablehnung. Der Widerspruch benennt, dass die Bestandskraft eines Bescheids das Überprüfungsverfahren nach geltendem Recht nicht sperrt. Das ist kein Streitpunkt, das ist gesetzlicher Grundsatz.

Wann die DRV zu Recht ablehnt: drei materielle Grenzen

Nicht jede DRV-Ablehnung ist rechtswidrig. Das Bundessozialgericht hat 2024 in einer Grundsatzentscheidung klargestellt, unter welchen Voraussetzungen die rückwirkende Umstellung der Rentenart tatsächlich scheitern muss. Diese Grenzen sind materieller Natur, sie hängen vom jeweiligen Einzelfall ab.

Die erste Grenze: Der GdB 50 muss rückwirkend auf einen Zeitpunkt vor oder genau bei Rentenbeginn festgestellt worden sein. Wenn das Versorgungsamt den Grad der Behinderung rückwirkend auf das Datum des Rentenbeginns oder früher anerkennt, ist diese Hürde genommen.

Wenn der GdB erst für die Zeit nach Rentenbeginn anerkannt wird, gibt es keine materielle Grundlage für die Umstellung. Die Erkrankung, die die Schwerbehinderung begründet, muss objektiv zum Rentenbeginn bereits vorgelegen haben.

Die zweite Grenze: Die weiteren Voraussetzungen des § 236a SGB VI müssen beim ursprünglichen Rentenbeginn erfüllt gewesen sein.

Wer die Wartezeit von 35 Versicherungsjahren nicht erfüllt, wer das für seinen Jahrgang maßgebliche Mindestalter für die Schwerbehindertenrente nicht erreicht hatte, oder wer zum Zeitpunkt des Rentenbeginns nicht in Deutschland wohnte und damit keinen Inlandsbezug aufwies, hat auch mit rückwirkendem GdB 50 keinen Anspruch auf die Schwerbehindertenrente. Die DRV darf in diesen Fällen ablehnen, und die Ablehnung ist rechtmäßig.

Die dritte Grenze: Das Günstigkeitsprinzip öffnet nur dann eine Tür, wenn die rückwirkend korrekte Rentenart tatsächlich günstiger ist. Wer ohnehin mit der regulären Regelaltersgrenze in Rente gegangen ist und keine Abschläge hatte, profitiert von der Umstellung auf die Schwerbehindertenrente unter Umständen gar nicht.

Ist die bisherige Rente rechnerisch genauso hoch wie die, die sich aus der Schwerbehindertenrente ergeben hätte, gibt es nichts nachzuzahlen. Ob ein Unterschied besteht, lässt sich nur durch eine Vergleichsberechnung feststellen.

Nur wenn alle drei materiellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Überprüfungsantrag inhaltlich begründet. Vor dem Widerspruch lohnt sich die ehrliche Selbstprüfung anhand dieser drei Punkte. Wer bereits einen Bescheid des Versorgungsamts mit rückwirkender Anerkennung vor Rentenbeginn hat, die 35 Wartejahre erfüllt, und vorzeitig mit Abschlägen in Rente gegangen ist, sollte widersprechen.

Widerspruch gegen die Ablehnung: Frist, Aufbau, Beweismittel

Gegen den ablehnenden Bescheid der DRV läuft eine Widerspruchsfrist von einem Monat ab Bekanntgabe. Wer diese Frist versäumt, verliert nicht den Anspruch auf das Überprüfungsverfahren, wohl aber die einfachste Möglichkeit, eine Korrektur zu erreichen.

Nach Fristablauf bleibt der Klageweg, der aufwendiger ist. Der Widerspruch sollte daher zügig erhoben werden, sobald der Ablehnungsbescheid im Briefkasten liegt.

Der Widerspruch ist schriftlich an den zuständigen DRV-Träger zu richten. Ein kurzes Widerspruchsschreiben mit folgenden Kernaussagen genügt:

Ich widerspreche dem Bescheid vom [Datum]. Der ablehnende Bescheid prüft nicht, ob die Voraussetzungen der Altersrente für schwerbehinderte Menschen zum Zeitpunkt des Rentenbeginns materiell vorlagen. Mein Rentenantrag war nach dem Meistbegünstigungsprinzip auf die günstigste Rentenart gerichtet.

Das Unterbleiben einer expliziten Benennung der Rentenart ist kein Ablehnungsgrund. Die Bestandskraft des ursprünglichen Rentenbescheids steht dem Überprüfungsverfahren nicht entgegen. Ich bitte um erneute Prüfung.

Dem Widerspruch sind beizufügen: der GdB-Bescheid des Versorgungsamts mit dem rückwirkenden Feststellungsdatum und der ursprüngliche Rentenbescheid. Falls das Versorgungsamt den GdB ohne ausführliche ärztliche Dokumentation anerkannt hat, empfehlen sich zusätzlich ärztliche Unterlagen, die belegen, dass die Einschränkung bereits zum Rentenbeginn bestand.

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Gibt die DRV dem Widerspruch statt, wird die Rente neu berechnet. Die Differenz zum bisherigen Rentenbetrag wird rückwirkend für bis zu vier Jahre nachgezahlt. Für die Zukunft erhöht sich die laufende Rente.

Klage am Sozialgericht: was sie kostet, wie lange sie dauert, wann sie sinnvoll ist

Weist die DRV den Widerspruch ebenfalls zurück, bleibt die Klage beim zuständigen Sozialgericht. Das Verfahren ist für Versicherte und Rentner kostenfrei. Gerichtsgebühren fallen nicht an, und wer das Verfahren verliert, muss der DRV keine Kosten erstatten.

Wer einen Rechtsbeistand beauftragt – Anwalt oder Rentenberater – trägt dessen Kosten zunächst selbst, erhält sie bei Obsiegen aber erstattet. Für die Klage gilt: Sie muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheids beim Sozialgericht eingereicht werden. Diese Frist ist unbedingt einzuhalten.

Sozialgerichtsverfahren in Rentensachen dauern je nach Gericht und Auslastung zwischen einem und drei Jahren, mitunter auch länger. Das ist lang, hat aber einen entscheidenden Vorteil: Der Antrag bei der DRV und der Widerspruch sind bereits gestellt und datiert.

Für die rückwirkende Nachzahlung kommt es auf den Zeitpunkt des ersten Antrags an, nicht auf den Zeitpunkt des abschließenden Urteils. Wer 2024 einen Überprüfungsantrag gestellt hat und 2027 vor Gericht recht bekommt, erhält die Nachzahlung rückwirkend ab dem Jahr 2024 – also für vier Jahre.

Ob ein Klageverfahren sinnvoll ist, entscheiden die drei materiellen Voraussetzungen aus dem vorigen Abschnitt: Liegt der GdB rückwirkend vor Rentenbeginn? Sind Wartezeit und Altersgrenze erfüllt? Ist die Rentendifferenz positiv? Wenn ja und die DRV trotzdem ablehnt, lohnt die Klage. VdK oder SoVD leisten in solchen Verfahren Beistand.

Die Vier-Jahres-Falle: warum Zögern die Nachzahlung vernichtet

Wer den rückwirkend anerkannten GdB-Bescheid in der Hand hält und nicht sofort handelt, verliert monatlich Geld. Die Vierjahresfrist für rückwirkende Nachzahlungen bemisst sich ab dem Jahr der Antragstellung, nicht ab dem Jahr der endgültigen Entscheidung.

Wer heute, im Mai 2026, einen Überprüfungsantrag stellt, kann Nachzahlungen bis zum 1. Januar 2022 erhalten. Wer weitere sechs Monate wartet und den Antrag erst im November 2026 einreicht, verliert den Anspruch auf die Monate von Januar bis Oktober 2022 endgültig.

Das klingt abstrakt, summiert sich aber bei einer monatlichen Rentendifferenz von 100 bis 200 Euro schnell auf mehrere Tausend Euro. Werner H., 68, aus Kassel hat seinen GdB-Bescheid im Januar 2026 erhalten, rückwirkend anerkannt auf seinen Rentenbeginn im Januar 2020.

Er stellt den Überprüfungsantrag im Mai 2026. Die Nachzahlung reicht damit bis Januar 2022. Die Monate von Januar 2020 bis Dezember 2021 sind für die Nachzahlung verloren, weil sie außerhalb der Vierjahresfrist liegen.

Wer nach einer DRV-Ablehnung Widerspruch eingelegt hat, muss keinen neuen Überprüfungsantrag stellen. Der Zeitpunkt des ersten Antrags bleibt für die Fristberechnung maßgeblich.

Im laufenden Widerspruchs- oder Klageverfahren läuft die Vierjahresfrist also nicht neu an. Was verloren ist, weil es vor dem Antragsmonat liegt, ist aber endgültig verloren – daran ändert auch ein gewonnenes Klageverfahren nichts mehr.

Häufige Fragen bei DRV-Ablehnung nach § 44-Antrag

Kann ich den Widerspruch selbst schreiben, oder brauche ich einen Anwalt?

Der Widerspruch kann formlos und ohne Anwalt eingereicht werden. Er muss innerhalb der Monatsfrist beim zuständigen DRV-Träger eingehen. Eine kurze Begründung mit Verweis auf den rückwirkenden GdB-Bescheid und das Meistbegünstigungsprinzip ist ausreichend.

Anwaltliche Vertretung empfiehlt sich erst bei Klageerhebung am Sozialgericht, ist aber auch dort keine zwingende Voraussetzung.

Was passiert, wenn ich die Widerspruchsfrist versäumt habe?

Die Widerspruchsfrist bezieht sich auf den DRV-Ablehnungsbescheid, nicht auf den Überprüfungsantrag selbst. Der Überprüfungsantrag kennt keine Antragsverjährung; er kann jederzeit neu gestellt werden.

Wer die Widerspruchsfrist versäumt, verliert lediglich die Möglichkeit des Widerspruchsverfahrens, kann aber erneut einen Überprüfungsantrag stellen – mit dem dann aktuellen Antragsdatum als Ausgangspunkt für die Vierjahresfrist.

Warum verweist die DRV manchmal auf das Urteil vom Juni 2024, um abzulehnen?

Das Bundessozialgericht hat im Juni 2024 die Grenzen des Günstigkeitsprinzips konkretisiert. Das Urteil schließt die rückwirkende Umstellung aus, wenn die Voraussetzungen der Schwerbehindertenrente zum Rentenbeginn objektiv nicht vorlagen, etwa weil die Erkrankung erst danach entstand oder die Wartezeit fehlte.

Es hebt das Meistbegünstigungsprinzip aus dem Urteil von 2007 nicht auf. Wenn die materiellen Voraussetzungen vorlagen und nur die formale Anerkennung des GdB fehlte, gilt weiterhin der ältere Grundsatz.

Gilt die rückwirkende Umstellung auch für Jahrgänge ab 1964?

Ja, jedoch auf anderer gesetzlicher Grundlage. Für Jahrgänge ab 1964 gilt nicht § 236a SGB VI, sondern § 37 SGB VI. Die Altersgrenze für die abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen liegt dort bei 65 Jahren, der frühestmögliche vorzeitige Bezug bei 62 Jahren.

Das Überprüfungsverfahren steht auch diesen Jahrgängen offen, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Was tun, wenn die DRV nach dem Widerspruch keine Entscheidung trifft?

Bleibt die DRV nach Widerspruchseinlegung mehr als drei Monate untätig, ohne dass ein sachlicher Grund vorliegt, kann eine Untätigkeitsklage am Sozialgericht erhoben werden.

Diese erzwingt keine inhaltliche Entscheidung in der Sache, aber eine Entscheidung über den Widerspruch innerhalb einer vom Gericht gesetzten Frist.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 44 SGB X – Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes (gesetze-im-internet.de)

Bundesministerium der Justiz: § 236a SGB VI – Altersrente für schwerbehinderte Menschen (gesetze-im-internet.de)

Bundesministerium der Justiz: § 77 SGB VI – Zugangsfaktor (gesetze-im-internet.de)

Bundesministerium der Justiz: § 183 SGG – Kostenfreiheit des Verfahrens (gesetze-im-internet.de)

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisung zu § 236a SGB VI – Altersrente für schwerbehinderte Menschen (rvrecht.deutsche-rentenversicherung.de)

Bundessozialgericht: Urteil vom 29. November 2007, B 13 R 44/07 R – Meistbegünstigungsprinzip bei der Auslegung von Rentenanträgen

Bundessozialgericht: Urteil vom 27. Juni 2024, B 5 R 14/22 R – Grenzen der rückwirkenden Rentenerhöhung bei nachträglicher GdB-Änderung