Bürgergeld: Jobcenter kann ab 2027 wieder Frührente erzwingen, mit dauerhaften Folgen

Für ältere Bürgergeld-Beziehende kann ab 2027 eine gefährliche Regelung zurückkehren. Derzeit schützt eine befristete Sonderregel davor, dass Jobcenter Menschen gegen ihren Willen in eine vorzeitige Altersrente mit Abschlägen drängen.

Dieser Schutz läuft nach aktueller Rechtslage am 31. Dezember 2026 aus. Wird er nicht verlängert, können Jobcenter ab 2027 wieder verlangen, dass Leistungsberechtigte eine vorgezogene Altersrente beantragen – auch dann, wenn dadurch lebenslange Rentenabschläge entstehen.

Warum Bürgergeld und Altersrente rechtlich zusammenhängen

Bürgergeld ist eine nachrangige Sozialleistung. Das bedeutet: Wer eine andere vorrangige Leistung beanspruchen kann, muss diese grundsätzlich zuerst nutzen.

Zu diesen vorrangigen Leistungen gehört auch die Altersrente. Nach Paragraf 12a Sozialgesetzbuch Zweites Buch können Leistungsberechtigte verpflichtet sein, andere Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn dadurch Hilfebedürftigkeit vermieden, beseitigt oder verringert wird.

Genau hier liegt das Problem. Wer bereits mit 63 oder später eine vorzeitige Altersrente bekommen kann, könnte ab 2027 vom Jobcenter aufgefordert werden, diese Rente zu beantragen – obwohl die reguläre Altersrente erst später ohne Abschläge erreichbar wäre.

Bis Ende 2026 schützt eine Sonderregel vor der Zwangsrente

Seit Einführung des Bürgergeldes gilt ein befristeter Schutz. Für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2026 müssen Leistungsberechtigte keine vorzeitige Altersrente beantragen.

Dieser Schutz war sozialpolitisch wichtig. Denn eine vorzeitige Altersrente ist keine harmlose Verschiebung des Leistungsbezugs. Sie kann zu dauerhaften Kürzungen führen, die Betroffene bis zum Lebensende tragen müssen.

Wenn der Gesetzgeber die Schutzregel nicht verlängert, endet diese Sicherheit mit Ablauf des Jahres 2026. Dann kann die alte Rechtslage wieder greifen.

Ab 2027 kann die Rente dauerhaft niedriger ausfallen

Wer vorzeitig in Altersrente geht, muss Rentenabschläge hinnehmen. Pro Monat, den die Rente vor der maßgeblichen Altersgrenze beginnt, werden 0,3 Prozent von der Rente abgezogen.

Bei einem vorzeitigen Rentenbeginn über mehrere Jahre kann sich der Abschlag auf bis zu 14,4 Prozent summieren. Diese Kürzung gilt nicht nur für ein paar Monate, sondern grundsätzlich dauerhaft.

Das bedeutet: Wer wegen einer Jobcenter-Aufforderung früher in Rente geht, kann im Alter jeden Monat weniger Geld zur Verfügung haben. Für Menschen mit ohnehin niedrigen Renten ist das besonders gefährlich.

Jobcenter darf nicht pauschal alle Älteren anschreiben

Eine Zwangsverrentung darf nicht automatisch erfolgen. Das Jobcenter muss den Einzelfall prüfen und eine Ermessensentscheidung treffen.

Das heißt: Die Behörde darf nicht einfach alle Bürgergeld-Beziehenden ab einem bestimmten Alter mit Standardbriefen auffordern, eine vorgezogene Altersrente zu beantragen. Sie muss prüfen, ob die Aufforderung im konkreten Fall zumutbar und rechtmäßig ist.

Dabei spielen persönliche Umstände eine wichtige Rolle. Dazu gehören eine laufende Beschäftigung, eine bald erreichbare abschlagsfreie Rente, gesundheitliche Belastungen, Pflegeverantwortung, eine bevorstehende Arbeitsaufnahme oder die Frage, ob die betroffene Person durch die Frühverrentung direkt in die Grundsicherung im Alter rutschen würde.

Diese Schutzgründe können die Zwangsrente verhindern

Besonders wichtig ist die sogenannte Unbilligkeitsverordnung. Sie regelt Fälle, in denen Bürgergeld-Beziehende nicht verpflichtet sind, eine vorgezogene Altersrente in Anspruch zu nehmen.

Ein Schutzgrund liegt vor, wenn Betroffene Bürgergeld nur ergänzend beziehen, weil zugleich Arbeitslosengeld I gezahlt wird. In solchen Fällen soll die vorzeitige Altersrente nicht erzwungen werden.

Auch wer in naher Zukunft eine abschlagsfreie Altersrente erreichen kann, ist besonders geschützt. Es wäre unbillig, jemanden kurz vor dem abschlagsfreien Rentenbeginn noch in eine Rente mit lebenslangen Abschlägen zu drängen.

Ein weiterer Schutzgrund besteht bei laufender sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung oder bei relevanter selbstständiger Tätigkeit. Wer arbeitet und nur ergänzend Bürgergeld benötigt, darf nicht ohne Weiteres aus dem Erwerbsleben gedrängt werden.

Auch eine konkret bevorstehende Arbeitsaufnahme kann schützen. Dafür sollten Betroffene aber eine schriftliche Zusage, einen Arbeitsvertrag oder vergleichbare Nachweise vorlegen können.

Die Grundsicherungsfalle ist der wichtigste Schutzgrund

In der Praxis besonders bedeutsam ist die sogenannte Grundsicherungsfalle. Wenn die vorzeitige Altersrente so niedrig wäre, dass Betroffene anschließend sofort Grundsicherung im Alter beantragen müssten, kann eine erzwungene Frühverrentung unbillig sein.

Der Grund ist einfach: Der Staat würde dann nicht wirklich eine dauerhafte Hilfebedürftigkeit vermeiden. Er würde die betroffene Person nur vom Bürgergeld in die Grundsicherung im Alter verschieben.

Für Betroffene hätte das aber gravierende Folgen. Sie müssten lebenslange Rentenabschläge hinnehmen, obwohl die staatliche Unterstützung weiter notwendig bliebe.

Widerspruch gegen die Aufforderung ist entscheidend

Wer ab 2027 eine Aufforderung des Jobcenters erhält, eine vorzeitige Altersrente zu beantragen, sollte sofort reagieren. In der Regel gilt eine Widerspruchsfrist von einem Monat.

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Diese Frist ist entscheidend. Wird sie versäumt, kann die Aufforderung bestandskräftig werden. Dann wird es deutlich schwieriger, sich gegen die Folgen zu wehren.

Im Widerspruch sollten Betroffene nicht nur allgemein schreiben, dass sie die Rente nicht wollen. Sie sollten konkret darlegen, welcher Schutzgrund vorliegt und warum die Aufforderung im Einzelfall unzumutbar ist.

Warum jeder Monat zählt

Selbst wenn sich eine vorzeitige Altersrente nicht vollständig verhindern lässt, kann ein Widerspruch Zeit verschaffen. Das ist finanziell wichtig.

Denn jeder Monat, in dem der Rentenbeginn später liegt, verringert den dauerhaften Abschlag um 0,3 Prozentpunkte. Wer den Rentenbeginn um sechs Monate hinausschiebt, kann also 1,8 Prozentpunkte Abschlag vermeiden.

Bei niedrigen Renten klingt das zunächst wenig. Auf ein ganzes Rentnerleben gerechnet können daraus aber mehrere tausend Euro werden.

Beispiel für die Praxis: Ansgar soll früher in Rente gehen

Ansgar ist 63 Jahre alt und bezieht Bürgergeld. Er hat viele Jahre gearbeitet, kommt aber nach Arbeitslosigkeit und gesundheitlichen Problemen nicht mehr dauerhaft in Beschäftigung. Seine reguläre Altersrente könnte er erst später ohne Abschläge erhalten.

Ab 2027 erhält Ansgar vom Jobcenter ein Schreiben. Darin wird er aufgefordert, eine vorzeitige Altersrente zu beantragen. Laut Rentenauskunft hätte er dadurch lebenslange Abschläge. Seine Rente wäre so niedrig, dass er voraussichtlich sofort zusätzlich Grundsicherung im Alter bräuchte.

Ansgar sollte in diesem Fall nicht einfach den Rentenantrag stellen. Er sollte innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen und auf die drohende Grundsicherungsbedürftigkeit hinweisen.

Zusätzlich sollte er seine Rentenauskunft, Berechnungen zur erwarteten Rentenhöhe, Mietkosten und laufende Belastungen beifügen. Wenn er nachweisen kann, dass die Frühverrentung ihn nur vom Bürgergeld in die Grundsicherung im Alter verschiebt, liegt ein starkes Argument gegen die Aufforderung vor.

Was Betroffene sofort prüfen sollten

Betroffene sollten zuerst klären, ob sie überhaupt eine vorzeitige Altersrente beanspruchen könnten. Dafür ist eine aktuelle Rentenauskunft der Deutschen Rentenversicherung wichtig.

Dann sollte geprüft werden, wie hoch die Rente mit Abschlägen wäre und wann eine abschlagsfreie Rente möglich ist. Entscheidend ist auch, ob nach Rentenbeginn weiterhin Grundsicherung im Alter nötig wäre.

Wer arbeitet, bald eine Arbeit aufnehmen kann oder Arbeitslosengeld I erhält, sollte diese Umstände ebenfalls nachweisen. Je konkreter die Unterlagen sind, desto besser lässt sich eine unbillige Härte begründen.

Jobcenter muss den Einzelfall begründen

Eine rechtmäßige Aufforderung darf nicht aus Textbausteinen bestehen. Das Jobcenter muss erkennen lassen, dass es die konkrete Lebenssituation geprüft hat.

Fehlt diese Einzelfallprüfung, ist das ein wichtiger Angriffspunkt. Betroffene können dann geltend machen, dass die Behörde ihr Ermessen nicht richtig ausgeübt hat.

Das gilt besonders, wenn im Schreiben nur pauschal steht, dass die Altersrente vorrangig sei. Eine solche Begründung reicht nicht aus, wenn persönliche Schutzgründe nicht geprüft wurden.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Kann das Jobcenter Bürgergeld-Beziehende ab 2027 wieder in die Rente schicken?

Nach aktueller Rechtslage kann das ab 2027 wieder möglich werden, wenn der befristete Schutz nicht verlängert wird. Bis zum 31. Dezember 2026 besteht noch Schutz vor der Pflicht, eine vorzeitige Altersrente mit Abschlägen zu beantragen.

Wie hoch können die Abschläge bei vorzeitiger Altersrente sein?

Für jeden Monat des vorzeitigen Rentenbeginns werden 0,3 Prozent abgezogen. Je nach Rentenart und Rentenbeginn können daraus bis zu 14,4 Prozent dauerhafte Kürzung entstehen.

Muss ich eine Aufforderung des Jobcenters einfach hinnehmen?

Nein. Gegen eine Aufforderung kann in der Regel innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Betroffene sollten dabei konkrete Schutzgründe nennen und Nachweise beifügen.

Welche Schutzgründe können gegen eine Zwangsrente sprechen?

Schutzgründe können Arbeitslosengeld I, eine bald erreichbare abschlagsfreie Rente, laufende Beschäftigung, bevorstehende Arbeitsaufnahme oder die drohende Grundsicherung im Alter sein.

Warum ist die Grundsicherungsfalle so wichtig?

Wenn die vorzeitige Rente so niedrig wäre, dass Betroffene sofort Grundsicherung im Alter brauchen, wird Hilfebedürftigkeit nicht wirklich beendet. In solchen Fällen kann die Aufforderung zur Frühverrentung unbillig sein.

Fazit: Wer ein Jobcenter-Schreiben bekommt, muss schnell handeln

Ab 2027 kann für ältere Bürgergeld-Beziehende wieder eine riskante Rechtslage entstehen. Wenn der Gesetzgeber die Schutzregel nicht verlängert, droht die Rückkehr der Zwangsverrentung mit lebenslangen Abschlägen.

Betroffene sollten eine Aufforderung des Jobcenters niemals ungeprüft akzeptieren. Entscheidend sind die Rentenhöhe, der mögliche Abschlag, der Zeitpunkt der abschlagsfreien Rente und die Frage, ob anschließend Grundsicherung im Alter nötig wäre.

Wer rechtzeitig Widerspruch einlegt, Schutzgründe vorträgt und Nachweise beifügt, kann die Zwangsrente verhindern oder zumindest wertvolle Monate gewinnen. Jeder Monat zählt, denn jeder spätere Rentenbeginn kann dauerhafte Rentenkürzungen verringern.