Rente: Rentner können Wohnmobil von der Steuer absetzen – nur aber ohne Fehler

Ein Wohnmobil als Unterkunft am Arbeitsort nutzen und die Kosten von der Steuer absetzen: Das kann grundsätzlich infrage kommen – auch für Rentner, die weiterarbeiten. Doch wer am Wochenende mit derselben Unterkunft nach Hause fährt, kann am Finanzamt scheitern. Genau darum ging es vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg.

Unter der Woche am Arbeitsplatz, am Wochenende zu Hause

Der Arbeitnehmer übernachtete während der Arbeitswoche in seinem Wohnmobil am Beschäftigungsort. Für die Heimfahrten zum Familienwohnsitz nutzte er dasselbe Fahrzeug. In seiner Steuererklärung wollte er unter anderem die zeitanteilige Abschreibung des Wohnmobils als Kosten einer doppelten Haushaltsführung berücksichtigen lassen.

Das Finanzgericht erkannte diese Aufwendungen nicht an. Entscheidend war die Nutzung: Die Unterkunft blieb nicht am Arbeitsort, sondern fuhr regelmäßig mit nach Hause. Damit fehlte nach Auffassung des Gerichts die dauerhaft vom Haupthaushalt getrennte Zweitunterkunft.

Ein Wohnmobil ist als Zweitunterkunft nicht ausgeschlossen

Das Gericht stellte zugleich klar: Eine zweite Unterkunft muss keine gewöhnliche Mietwohnung sein. Auch ein Wohnmobil kann grundsätzlich zum Wohnen am Beschäftigungsort geeignet sein.

Für die steuerliche Anerkennung genügt aber nicht, dass sich darin schlafen lässt. Die Unterkunft muss die Voraussetzungen einer doppelten Haushaltsführung erfüllen. Im entschiedenen Fall scheiterte es an der erforderlichen räumlichen Trennung vom Haupthaushalt.

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Daraus ergibt sich ein wichtiger Unterschied: Bleibt das Wohnmobil am Arbeitsort und erfolgt die Heimfahrt mit der Bahn oder einem anderen Fahrzeug, kann die Bewertung anders ausfallen. Eine automatische Anerkennung folgt daraus jedoch nicht.

Für Rentner zählt der Zusammenhang mit der Arbeit

Wer neben seiner Altersrente als Arbeitnehmer beschäftigt ist, kann grundsätzlich beruflich veranlasste Werbungskosten geltend machen. Der Rentenbezug allein begründet dagegen keinen Anspruch, Wohnmobilkosten abzusetzen.

Eine doppelte Haushaltsführung setzt insbesondere voraus, dass außerhalb des Ortes der ersten Tätigkeitsstätte ein eigener Hausstand besteht und zusätzlich am Beschäftigungsort gewohnt wird. Die zweite Unterkunft muss beruflich veranlasst sein.

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Zum eigenen Hausstand gehören grundsätzlich eine Wohnung und eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung. Eine bloße Meldeadresse genügt deshalb nicht. Außerdem muss die steuerliche Behandlung des Arbeitslohns berücksichtigt werden: Ausgaben lassen sich nicht unabhängig von den zugehörigen Einnahmen abziehen.

Steuerlich absetzbar bedeutet nicht kostenlos

Selbst wenn das Finanzamt eine doppelte Haushaltsführung anerkennt, übernimmt es nicht die Anschaffungskosten des Wohnmobils. Werbungskosten mindern grundsätzlich die steuerpflichtigen Einkünfte. Wie viel Steuer dadurch tatsächlich gespart wird, hängt von der persönlichen Berechnung ab.

Eine anerkannte Ausgabe von 1.000 Euro bedeutet also nicht, dass das Finanzamt 1.000 Euro erstattet. Zudem muss für jede Kostenposition geprüft werden, ob und in welcher Höhe sie berücksichtigt werden darf.

Bei einer anerkannten doppelten Haushaltsführung kommen beispielsweise notwendige Unterkunftskosten, Familienheimfahrten und zeitlich begrenzte Verpflegungsmehraufwendungen infrage. Dafür gelten jeweils eigene Voraussetzungen.

Weitere Möglichkeiten erläutert unser Überblick über Ausgaben, die Rentner von der Steuer absetzen können.

Der Wohnmobilurlaub bleibt Privatsache

Eine mehrwöchige Reise wird durch das Urteil nicht zur steuerlich absetzbaren doppelten Haushaltsführung. Wer ausschließlich privat unterwegs ist, kann Campinggebühren, Kraftstoff und Übernachtungskosten nicht auf dieser Grundlage geltend machen. Es fehlt die beruflich veranlasste zweite Unterkunft.

Auch bei gemischter Nutzung sollten berufliche Aufenthalte und private Reisen nachvollziehbar getrennt werden. Hilfreich sind Aufzeichnungen über Übernachtungen, Standorte und Heimfahrten sowie die dazugehörigen Rechnungen.

Wer ein Wohnmobil als Unterkunft für eine Beschäftigung anschaffen möchte, sollte die steuerliche Behandlung vor dem Kauf klären. Die erwartete Steuerersparnis ist erst dann eine belastbare Planungsgrundlage, wenn die konkrete Nutzung und die abziehbaren Kosten geprüft sind.