Schwerbehinderung: Neue Rechte für pflegende Eltern erhöhen Arbeitnehmerschutz

Eltern, die ein schwerbehindertes Kind täglich pflegen und betreuen, dürfen deshalb im Beruf keine Nachteile erleiden. Der Europäische Gerichtshof hat im September 2025 klargestellt: Verweigert ein Arbeitgeber eine zumutbare Anpassung der Arbeitszeit oder des Einsatzorts, liegt eine verbotene Diskriminierung vor. Aber: Wer zu spät handelt, verliert seinen Entschädigungsanspruch, weil eine Ausschlussfrist von zwei Monaten läuft.

Sandra T., 44, aus Dortmund pflegt ihren 16-jährigen Sohn, der mit einem Grad der Behinderung von 100 auf tägliche Ergotherapie zwischen 15 und 17 Uhr angewiesen ist. Seit Jahren bittet sie ihren Arbeitgeber im Einzelhandel, dauerhaft im Frühdienst eingesetzt zu werden statt im rotierenden Schichtbetrieb.

Die schriftliche Ablehnung: Das Schichtmodell lasse keine Ausnahmen zu. Diese Ablehnung ist nach dem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofs höchstwahrscheinlich rechtswidrig und löst eine Frist aus, die Sandra nicht verpassen darf.

Was das EuGH-Urteil C-38/24 verändert: Behinderungsschutz gilt auch für pflegende Eltern

Mit Urteil vom 11. September 2025 (C-38/24, Bervidi) hat der Europäische Gerichtshof eine Pflicht präzisiert, die in der deutschen Arbeitswelt kaum bekannt ist: Der Schutz vor Diskriminierung wegen einer Behinderung gilt nicht nur für den behinderten Menschen selbst, sondern auch für die Person, die ihn pflegt und betreut.

Wer wegen der Betreuung eines schwerbehinderten Kindes schlechter behandelt wird als Kollegen ohne diese Verpflichtung, wird mittelbar diskriminiert. Das nennt sich Schutz durch Assoziation.

Das ist nicht ganz neu. Bereits 2008 entschied der EuGH im Verfahren Coleman (C-303/06), dass unmittelbare Diskriminierung durch Assoziation verboten ist.

Das aktuelle Urteil geht weiter: Es erstreckt den Schutz ausdrücklich auch auf mittelbare Benachteiligungen und verpflichtet Arbeitgeber, aktiv angemessene Vorkehrungen zu treffen.

Als konkrete Maßnahmen nennt das Gericht die Anpassung der Arbeitszeit, den Wechsel auf einen anderen Arbeitsplatz und organisatorische Änderungen beim Ablauf oder der Aufgabenverteilung.

Die Entscheidung stützt sich auf Artikel 2 und Artikel 5 der europäischen Gleichbehandlungsrichtlinie (2000/78/EG). In Deutschland ist diese Richtlinie durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) umgesetzt. Das Besondere an der deutschen Rechtslage: Im Gesetzestext des AGG steht kein ausdrückliches Assoziationsverbot für pflegende Angehörige.

Deutsche Gerichte sind jedoch durch das EuGH-Urteil verpflichtet, das AGG so auszulegen, als wäre dieser Schutz darin enthalten. Wer also als pflegendes Elternteil benachteiligt wird, kann sich vor deutschen Arbeitsgerichten auf das Urteil vom 11. September 2025 berufen.

Welche Anpassungen pflegende Eltern konkret verlangen können

Die Anpassungspflicht des Arbeitgebers ist kein Freifahrtschein für beliebige Arbeitszeitwünsche. Sie greift, wenn der Betreuungsbedarf nachweisbar eine bestimmte Arbeitszeitgestaltung erfordert und der Arbeitgeber diese ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermöglichen könnte.

Der EuGH hat keine abschließende Liste aufgestellt, aber eindeutige Beispiele gegeben: feste Arbeitszeiten statt rotierendem Schichtbetrieb, die dauerhafte Zuweisung eines festen Arbeitsorts und Arbeitszeitverkürzungen, wenn diese das Betreuungsproblem lösen.

Besonders relevant ist das Wort dauerhaft. Im Ausgangsfall hatte der Arbeitgeber der Klägerin vorübergehend einen festen Einsatzort und feste Zeiten gewährt, eine dauerhafte Vereinbarung aber verweigert. Genau das wertet der EuGH als unzureichend.

Eine befristete Kompromisslösung, die ein dauerhaftes Problem nur überbrückt, genügt der Anpassungspflicht nicht, sofern eine dauerhafte Lösung zumutbar wäre.

Schicht- und Wechseldienstmodelle im Handel, in der Pflege, im Bahnbetrieb und in produzierenden Betrieben stehen damit unter besonderem Prüfdruck. Alleinerziehende mit festen Therapieterminen ihres schwerbehinderten Kindes haben nach dieser Rechtsprechung konkrete Argumente, wenn der Arbeitgeber Frühdienst oder Kernzeiten ohne Begründung ablehnt. Das gilt auch in Teilzeit- und Minijob-Verhältnissen ohne Einschränkung.

Wenn der Arbeitgeber Nein sagt: Schritt für Schritt zum Recht

Das EuGH-Urteil entfaltet seine Wirkung nur, wenn Betroffene aktiv werden. Wer wartet, verliert Ansprüche. Der folgende Weg führt von der Ablehnung zur rechtlichen Durchsetzung.

Schritt 1: Schriftlicher Antrag mit konkreter Begründung. Formulieren Sie Ihren Bedarf präzise und schriftlich. Beschreiben Sie die Pflegesituation, nennen Sie die genauen Zeitfenster, die der Betreuungsbedarf erfordert, und schlagen Sie eine oder mehrere Alternativen vor, die im Betrieb organisatorisch vertretbar erscheinen. Vage mündliche Bitten schaffen keine rechtssichere Grundlage. Der schriftliche Antrag ist der Startpunkt aller weiteren Schritte.

Schritt 2: Ablehnung schriftlich dokumentieren. Lehnt der Arbeitgeber ab, fordern Sie die Begründung ebenfalls schriftlich an. Nur eine klare Ablehnung löst die Fristen aus, die Sie kennen müssen. Bewahren Sie sämtliche Korrespondenz auf: E-Mails, Briefe, Gesprächsnotizen mit Datum und Namen.

Schritt 3: Beschwerde beim Arbeitgeber und Einbindung betrieblicher Stellen. Das AGG gibt Beschäftigten das Recht, sich beim Arbeitgeber zu beschweren, wenn sie sich diskriminiert fühlen. Größere Unternehmen müssen nach dem Gesetz ein internes Beschwerdeverfahren einrichten.

Nutzen Sie diesen Weg: Er kostet nichts, dokumentiert Ihren Protest und kann intern zu einer Lösung führen. Sprechen Sie parallel den Betriebsrat und die Schwerbehindertenvertretung an. Formal sind diese Gremien für behinderte Beschäftigte zuständig, sie beraten in der Praxis aber häufig auch Angehörige und können beim Arbeitgeber vermitteln.

Schritt 4: Schadensersatz und Entschädigung binnen zwei Monaten geltend machen. Ab dem Moment, in dem Sie von der Ablehnung Kenntnis haben, läuft eine Ausschlussfrist von zwei Monaten nach § 15 Abs. 4 AGG. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Ihre Ansprüche schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen. Wer diese Frist versäumt, verliert seinen Entschädigungsanspruch unwiderruflich.

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Schritt 5: Klage beim Arbeitsgericht. Reagiert der Arbeitgeber nicht oder lehnt er die Forderung ab, können Sie klagen. Für Ansprüche auf Entschädigung wegen immaterieller Schäden beginnt nach der schriftlichen Geltendmachung eine weitere Klagefrist.

Holen Sie frühzeitig Rechtsberatung ein: durch einen Fachanwalt für Arbeitsrecht, durch Ihre Gewerkschaft oder durch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die seit Ende 2022 ausdrücklich auch für pflegende Angehörige zuständig ist.

Was der Arbeitgeber schuldet, wenn er ablehnt: Schadensersatz und Entschädigung nach AGG

Wer trotz zumutbarer Möglichkeit die Anpassung verweigert, schuldet mehr als eine Entschuldigung. Das AGG sieht bei Verstößen gegen das Diskriminierungsverbot in § 15 zwei Anspruchsarten vor, die nebeneinander geltend gemacht werden können.

Materieller Schadensersatz erfasst den messbaren Vermögensschaden. Wenn Sandra T. wegen des ungelösten Schichtproblems eine Begleitperson für Therapiefahrten bezahlen musste oder wegen erzwungener Stundenreduktion Einnahmen verloren hat, sind das konkrete Schäden, die der Arbeitgeber ersetzen muss.

Das gilt rückwirkend für den Zeitraum, in dem die Diskriminierung nachweislich bestand. Eine gesetzliche Obergrenze gibt es für den materiellen Schadensersatz nicht.

Entschädigung für immaterielle Schäden ist der zweite Anspruch. Sie erfasst den psychischen Druck, die dauerhafte Belastung und die strukturelle Zurücksetzung. Dieser Anspruch setzt kein Verschulden des Arbeitgebers voraus: Es reicht, dass die Diskriminierung objektiv vorliegt. Die Höhe richtet sich nach Art und Schwere der Benachteiligung und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

Für Angehörige behinderter Kinder ist die Rechtsprechung zu konkreten Beträgen in Deutschland noch nicht gefestigt, da es sich um eine neue Fallkonstellation handelt.

Die entscheidende Frist für beide Ansprüche: zwei Monate ab Kenntnis der Benachteiligung, schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Tarifvertraglich können kürzere Fristen vereinbart sein. Wer einen Tarifvertrag hat, sollte ihn daraufhin prüfen, bevor er sich auf die gesetzliche Frist verlässt.

Wann der Arbeitgeber tatsächlich ablehnen darf: Die Zumutbarkeitsgrenze

Die Anpassungspflicht endet dort, wo sie den Arbeitgeber unverhältnismäßig belastet. Was unverhältnismäßig ist, entscheiden nationale Gerichte im Einzelfall. Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Betriebsgröße, Anzahl verfügbarer Kollegen für die entsprechenden Aufgaben, die Funktion der betroffenen Person im Betrieb und der konkrete organisatorische Aufwand der Anpassung.

Ein Einzelhandelsbetrieb mit acht Beschäftigten in einer Filiale hat bessere Argumente als ein Konzern mit hundert Beschäftigten in derselben Abteilung. Aber auch kleinere Arbeitgeber können sich nicht mit dem pauschalen Verweis auf das Schichtmodell aus der Pflicht nehmen. Sie müssen konkret darlegen, warum die gewünschte Anpassung unmöglich oder unzumutbar ist. Eine Weigerung ohne Begründung genügt nicht.

Offene Rechtsfrage: Der EuGH hat bewusst nicht definiert, wer genau als geschützte Betreuungsperson gilt. Eltern minderjähriger schwerbehinderter Kinder sind nach dem Sachverhalt des Urteils eindeutig erfasst.

Ob auch Eltern volljähriger Kinder mit Behinderung oder andere Angehörige denselben Schutz genießen, bleibt der nationalen Rechtsprechung überlassen. Wer sich auf das Urteil beruft, sollte den Betreuungsbedarf und die familiäre Konstellation sorgfältig dokumentieren.

Das Pflegezeitgesetz und das Familienpflegezeitgesetz regeln vorübergehende Freistellungen: kurzzeitige Auszeiten für akute Pflegesituationen und längere Pflegezeiten von mehreren Monaten. Diese Gesetze ersetzen nicht den Anspruch auf dauerhafte Anpassung der Arbeitsbedingungen, sondern ergänzen ihn.

Wer in einer dauerhaften Betreuungssituation steckt, die sich nicht durch Freistellung lösen lässt, kann sich zusätzlich auf die EuGH-gestützte Anpassungspflicht berufen.

Häufige Fragen zur Arbeitszeitanpassung für pflegende Eltern

Gilt das EuGH-Urteil direkt in Deutschland, auch ohne BAG-Entscheidung?

Ja. EuGH-Urteile zur Auslegung von EU-Richtlinien binden deutsche Gerichte unmittelbar. Arbeitgeber können sich nicht auf eine fehlende Bestätigung durch das Bundesarbeitsgericht berufen. Das Urteil C-38/24 vom 11. September 2025 ist verbindlicher Maßstab für alle deutschen Arbeitsgerichte. Eine BAG-Entscheidung würde die Anwendung konkretisieren, ist aber keine Voraussetzung für die Berufung auf das Urteil.

Muss die Behinderung des Kindes offiziell anerkannt sein?

Ein Schwerbehindertenausweis ist der sicherste Nachweis. Es reicht aber, wenn die Behinderung und der konkrete Betreuungsbedarf anderweitig belegt sind: durch ärztliche Atteste, Therapiepläne, Pflegegutachten oder Bescheide der Pflegekasse. Entscheidend ist, dass die Betreuungsanforderungen objektiv nachvollziehbar sind und der konkrete Zeitbedarf benannt werden kann.

Was passiert, wenn ich die Zwei-Monatsfrist verpasse?

Der Anspruch auf Schadensersatz und Entschädigung nach AGG erlischt unwiderruflich. Die Frist beginnt, sobald Sie von der Ablehnung Kenntnis haben, also in dem Moment, in dem die schriftliche oder mündliche Ablehnung bei Ihnen ankommt. Warten Sie nicht ab, ob der Arbeitgeber nachgibt: Machen Sie Ihre Ansprüche schriftlich geltend, auch wenn gleichzeitig noch Gespräche laufen.

Kann ich die Anpassung verlangen und gleichzeitig Schadensersatz fordern?

Ja, beide Ansprüche stehen nebeneinander. Im bestehenden Arbeitsverhältnis können Sie sowohl die Änderung der Arbeitsbedingungen als auch Entschädigung für bereits erlittene Nachteile verlangen. Einen Anspruch auf die Begründung eines Arbeitsverhältnisses oder auf eine bestimmte Stelle begründet das AGG dagegen nicht.

Gilt der Schutz auch, wenn das schwerbehinderte Kind bereits volljährig ist?

Das hat der EuGH in seinem Urteil vom 11. September 2025 nicht abschließend entschieden. Der Ausgangsfall betraf ein minderjähriges Kind. Ob Eltern volljähriger schwerbehinderter Kinder denselben Schutz genießen, ist noch nicht durch nationale Gerichte bestätigt. Wer in dieser Konstellation eine Anpassung verlangt, sollte den Betreuungsbedarf besonders sorgfältig dokumentieren und frühzeitig rechtliche Beratung suchen.

Quellen:

Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Diskriminierung von Eltern und pflegenden Angehörigen im Beruf

Gleiss Lutz Rechtsanwälte: Brüssel Aktuell, Arbeitgeber-Schutzpflicht bei Mitdiskriminierung von Eltern behinderter Kinder, September 2025