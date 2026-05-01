Diese Mieterhöhung müssen sich Mieter 2026 nun nicht mehr gefallen lassen

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Eine Mieterhöhung ist für viele Haushalte ein heikler Moment. Nicht jede Ankündigung des Vermieters ist jedoch automatisch wirksam, und nicht jede Erhöhung muss hingenommen werden. Das deutsche Mietrecht unterscheidet sehr genau danach, auf welcher Grundlage die Miete steigen soll. Davon hängt ab, ob ein Mieter zustimmen muss, ob er die Erhöhung ganz oder teilweise zurückweisen darf und welche Fristen auf beiden Seiten gelten.

Wer eine Mieterhöhung erhält, sollte deshalb nicht vorschnell reagieren. Maßgeblich ist zunächst die Frage, um welche Art von Erhöhung es sich handelt.

Im laufenden Wohnraummietverhältnis kommen vor allem vier Konstellationen in Betracht: die Erhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, die Erhöhung nach einer Modernisierung, die Anpassung bei einer Indexmiete sowie Veränderungen bei Betriebskosten. Für jede dieser Varianten gelten eigene Regeln. Ein pauschales „Der Vermieter darf die Miete erhöhen“ gibt es im Gesetz gerade nicht.

Die häufigste Mieterhöhung: Erhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete

Am bekanntesten ist die klassische Mieterhöhung nach § 558 BGB. Dabei verlangt der Vermieter die Zustimmung des Mieters zu einer höheren Miete, weil die bisherige Miete unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Diese Form der Erhöhung ist aber nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.

Zunächst muss die Miete zu dem Zeitpunkt, ab dem die Erhöhung gelten soll, seit 15 Monaten unverändert gewesen sein.

Außerdem darf der Vermieter das Erhöhungsverlangen frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung geltend machen. Schon an diesen Fristen scheitern in der Praxis viele Schreiben. Wer also eine Mieterhöhung erhält, obwohl die letzte Anpassung noch nicht lange genug zurückliegt, darf die Zustimmung verweigern.

Hinzu kommt die sogenannte Kappungsgrenze. Selbst wenn die ortsübliche Vergleichsmiete deutlich höher liegt, darf die Miete innerhalb von drei Jahren grundsätzlich nicht um mehr als 20 Prozent steigen.

In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt gilt eine abgesenkte Grenze von 15 Prozent, sofern das jeweilige Bundesland dies per Rechtsverordnung festgelegt hat. Überschreitet das Erhöhungsverlangen diese Grenze, ist es in der geforderten Höhe nicht durchsetzbar.

Ebenso wichtig ist die Frage, ob die verlangte neue Miete überhaupt der ortsüblichen Vergleichsmiete entspricht. Der Vermieter darf nicht einfach einen beliebigen Betrag festsetzen.

Er muss seine Forderung begründen, etwa mit einem Mietspiegel, einer Mietdatenbank, einem Sachverständigengutachten oder mit der Benennung von Vergleichswohnungen. Fehlt eine ordnungsgemäße Begründung oder ist sie offensichtlich fehlerhaft, kann der Mieter die Zustimmung ablehnen.

Gründe, wann Mieter eine Mieterhöhung ablehnen können

Grund für die Ablehnung Kurz erklärt Die gesetzliche Wartefrist wurde nicht eingehalten Eine Erhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete ist nur möglich, wenn die Miete zum Zeitpunkt der Erhöhung seit 15 Monaten unverändert ist. Wird früher erhöht, kann der Mieter die Zustimmung verweigern. Das Erhöhungsverlangen kam zu früh nach der letzten Erhöhung Der Vermieter darf ein neues Erhöhungsverlangen grundsätzlich erst ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung stellen. Liegt dieser Zeitraum noch nicht vor, ist die Forderung angreifbar. Die Kappungsgrenze wird überschritten Innerhalb von drei Jahren darf die Miete meist nicht um mehr als 20 Prozent steigen. In vielen angespannten Wohnungsmärkten liegt die Grenze sogar bei 15 Prozent. Wird darüber hinaus erhöht, darf der Mieter ablehnen. Die verlangte Miete liegt über der ortsüblichen Vergleichsmiete Der Vermieter darf bei einer Erhöhung nach § 558 BGB nicht mehr verlangen als die ortsübliche Vergleichsmiete. Ist der geforderte Betrag zu hoch, muss der Mieter nicht zustimmen. Die Mieterhöhung ist nicht ausreichend begründet Der Vermieter muss die Erhöhung in Textform erklären und nachvollziehbar begründen, etwa mit einem Mietspiegel, Vergleichswohnungen oder einem Gutachten. Fehlt diese Begründung, ist die Forderung unwirksam. Der Mietspiegel wurde falsch angewendet Wird die Wohnung bei Baujahr, Größe, Ausstattung oder Lage falsch eingeordnet, kann die Berechnung fehlerhaft sein. Dann darf der Mieter die Erhöhung zurückweisen oder nur teilweise akzeptieren. Die angegebenen Vergleichswohnungen sind nicht wirklich vergleichbar Vergleichswohnungen müssen in Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage ähnlich sein. Sind sie deutlich hochwertiger oder anders gelegen, trägt die Begründung nicht. Es liegt eine Staffelmiete vor Während einer wirksam vereinbarten Staffelmiete sind Erhöhungen nach den üblichen Regeln zur Vergleichsmiete ausgeschlossen. Verlangt der Vermieter trotzdem eine zusätzliche Erhöhung, kann der Mieter sie ablehnen. Es liegt eine Indexmiete vor und die falsche Erhöhungsart wurde gewählt Bei einer wirksamen Indexmiete ist eine Erhöhung nach der ortsüblichen Vergleichsmiete ausgeschlossen. Verlangt der Vermieter dennoch eine solche Anpassung, muss der Mieter nicht zustimmen. Die Indexerhöhung wurde nicht korrekt berechnet Bei einer Indexmiete muss der Vermieter die Veränderung des Preisindexes und den neuen Mietbetrag in Textform nachvollziehbar darlegen. Fehlt diese Berechnung, ist die Forderung fehlerhaft. Bei einer Modernisierung wurden auch reine Reparaturkosten umgelegt Nur echte Modernisierungskosten dürfen auf die Miete umgelegt werden. Kosten für reine Instandhaltung oder Instandsetzung muss der Vermieter selbst tragen. Werden solche Kosten mitberechnet, kann der Mieter die Erhöhung angreifen. Die Modernisierungskosten sind nicht nachvollziehbar aufgeschlüsselt Der Vermieter muss erklären, welche Kosten entstanden sind und welcher Anteil auf die konkrete Wohnung entfällt. Ohne nachvollziehbare Berechnung darf die Erhöhung zurückgewiesen werden. Die gesetzliche Obergrenze bei Modernisierung wird überschritten Auch bei Modernisierung gibt es eine gesetzliche Begrenzung der Erhöhung pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren. Wird diese Grenze überschritten, ist die Forderung in dieser Höhe unzulässig. Für den Mieter liegt ein Härtefall vor Eine Modernisierungsmieterhöhung kann unzulässig sein, wenn sie für den Mieter eine unzumutbare Härte darstellt. Das kann etwa bei sehr geringer wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit eine Rolle spielen. Die vertragliche Grundlage fehlt Nicht jede monatliche Mehrbelastung ist automatisch erlaubt. Wenn der Mietvertrag eine bestimmte Umlage oder Anpassung nicht trägt, kann der Mieter die Forderung ablehnen.

Formfehler machen eine Mieterhöhung angreifbar

Das Gesetz verlangt, dass ein Mieterhöhungsverlangen in Textform erklärt und begründet wird. Es reicht also nicht, dass der Vermieter die neue Miete schlicht ankündigt oder mündlich mitteilt. Das Schreiben muss erkennen lassen, warum die Erhöhung verlangt wird und auf welche Tatsachen sie gestützt wird.

Gerade beim Verweis auf einen Mietspiegel zeigt sich häufig, ob die Erklärung tragfähig ist. Es muss nachvollziehbar sein, wie der Vermieter die Wohnung eingeordnet hat.

Dazu gehören etwa Größe, Baujahr, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage. Werden hierbei falsche Angaben gemacht, etwa zur Wohnfläche oder zur Ausstattungsqualität, kann die Berechnung unzutreffend sein. Dann darf der Mieter die Zustimmung verweigern oder jedenfalls nur einem niedrigeren Betrag zustimmen.

Auch ungenaue oder unvollständige Vergleichswohnungen können die Erhöhung zu Fall bringen. Vergleichbar sind Wohnungen nur dann, wenn sie in Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage tatsächlich ähnlich sind. Werden Wohnungen genannt, die deutlich besser ausgestattet, größer oder in einer anderen Wohnlage liegen, ist das Verlangen angreifbar.

Der Mieter muss nicht sofort zustimmen

Viele Mieter glauben, sie müssten nach Zugang des Schreibens umgehend zahlen oder unterschreiben. Das ist nicht richtig. Bei einer Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete läuft zunächst eine Überlegungs- und Zustimmungsfrist. Stimmt der Mieter zu, schuldet er die erhöhte Miete erst mit Beginn des dritten Kalendermonats nach Zugang des Erhöhungsverlangens.

Verweigert der Mieter die Zustimmung, tritt die Erhöhung nicht automatisch in Kraft. Der Vermieter muss dann auf Zustimmung klagen.

Dafür hat er wiederum nur eine begrenzte Frist. Tut er das nicht rechtzeitig, ist das konkrete Erhöhungsverlangen erledigt. Für Mieter bedeutet das: Schweigen allein ist nicht immer die klügste Strategie, aber ein ablehnendes oder zurückhaltendes Verhalten führt nicht unmittelbar dazu, dass die höhere Miete sofort geschuldet wird.

Wann eine Ablehnung besonders naheliegt

Eine Ablehnung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die gesetzliche Wartefrist nicht eingehalten wurde, wenn die Kappungsgrenze überschritten ist, wenn die verlangte Miete über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt oder wenn das Schreiben formell mangelhaft ist.

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Auch Rechenfehler, falsche Wohnflächenangaben oder eine fehlerhafte Einordnung in den Mietspiegel können den Anspruch entfallen lassen oder zumindest verringern.

In vielen Fällen ist nicht die gesamte Erhöhung unzulässig, sondern nur ein Teil. Dann kann es sinnvoll sein, die Zustimmung nur in der Höhe zu erteilen, die rechtlich nachvollziehbar erscheint. Eine solche teilweise Zustimmung kann später im Streitfall von Bedeutung sein, weil sie zeigt, dass der Mieter die Sache geprüft und nicht pauschal blockiert hat.

Besonderheiten bei Staffelmiete und Indexmiete

Nicht jede Wohnung unterliegt den Regeln der Vergleichsmiete. Wurde im Mietvertrag eine Staffelmiete vereinbart, ist während ihrer Laufzeit eine Erhöhung nach den Vorschriften über die Vergleichsmiete und grundsätzlich auch nach den üblichen Modernisierungsvorschriften ausgeschlossen.

Die jeweilige Staffel muss schriftlich vereinbart sein und den Erhöhungsbetrag in Geld genau ausweisen. Fehlt es daran, ist die Klausel angreifbar.

Bei einer Indexmiete ist eine Erhöhung nach § 558 BGB ausgeschlossen. Die Miete richtet sich dann nach dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Preisindex.

Auch hier muss die Vereinbarung schriftlich getroffen worden sein. Außerdem muss die Miete, von bestimmten Ausnahmen abgesehen, jeweils mindestens ein Jahr unverändert bleiben. Eine spätere Anpassung muss in Textform erklärt werden; die Indexveränderung und der neue Geldbetrag müssen nachvollziehbar angegeben sein. Fehlt eine saubere Berechnung, kann der Mieter die geforderte Erhöhung zurückweisen.

Für Mieter ist das wichtig, weil Vermieter bisweilen die falsche Anspruchsgrundlage wählen. Wer etwa bei bestehender Indexmiete plötzlich eine Erhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete verlangt, bewegt sich außerhalb der gesetzlichen Regeln. Eine solche Forderung kann abgelehnt werden.

Mieterhöhung nach Modernisierung: Nicht jede Baustelle rechtfertigt mehr Miete

Besonders konfliktträchtig sind Mieterhöhungen nach Modernisierungsmaßnahmen. Das Gesetz erlaubt dem Vermieter grundsätzlich, die jährliche Miete um 8 Prozent der für die Wohnung aufgewendeten Modernisierungskosten zu erhöhen. Doch auch hier ist entscheidend, was tatsächlich modernisiert wurde.

Nicht jede Baumaßnahme ist eine umlagefähige Modernisierung. Reine Instandhaltung oder Instandsetzung darf nicht auf den Mieter als Modernisierungsmieterhöhung abgewälzt werden.

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Wenn also etwa alte, verschlissene Bauteile ohnehin hätten repariert oder ersetzt werden müssen, müssen diese Erhaltungskosten bei der Berechnung herausgerechnet werden. Das ist in der Praxis einer der häufigsten Streitpunkte.

Hinzu kommt, dass die Kosten wohnungsbezogen und nachvollziehbar aufgeschlüsselt werden müssen. Werden Maßnahmen für mehrere Wohnungen oder das ganze Gebäude durchgeführt, muss der auf die einzelne Wohnung entfallende Anteil plausibel erläutert werden. Fehlt diese Berechnung oder bleibt unklar, welche Kosten überhaupt angesetzt wurden, kann der Mieter die Erhöhung zurückweisen.

Auch bei Modernisierung gelten Grenzen

Die Modernisierungsmieterhöhung ist gesetzlich gedeckelt. Innerhalb von sechs Jahren darf sich die monatliche Miete aufgrund solcher Maßnahmen grundsätzlich nicht um mehr als 3 Euro pro Quadratmeter erhöhen.

Lag die Miete vor der Erhöhung unter 7 Euro pro Quadratmeter, beträgt die Grenze 2 Euro pro Quadratmeter. Für bestimmte Heizungsmodernisierungen gelten zusätzliche Sonderregeln.

Außerdem verlangt das Gesetz eine ordnungsgemäße Erhöhungserklärung in Textform. Darin muss die Erhöhung auf Grundlage der entstandenen Kosten berechnet und erläutert werden.

Hat der Vermieter die Modernisierung vorab nicht ordnungsgemäß angekündigt oder liegt die tatsächliche Erhöhung mehr als 10 Prozent über der angekündigten, verschiebt sich zumindest der Zeitpunkt, ab dem die höhere Miete verlangt werden kann.

Das bedeutet: Auch wenn die Maßnahme an sich zulässig war, ist die spätere Mieterhöhung noch längst nicht automatisch wirksam. Mieter dürfen die Berechnung prüfen und unzulässige Positionen beanstanden.

Der Härteeinwand kann eine Modernisierungsmieterhöhung stoppen

Besonders bedeutsam ist bei Modernisierung der sogenannte Härteeinwand. Eine Mieterhöhung ist ausgeschlossen, soweit sie auch unter Berücksichtigung der voraussichtlichen künftigen Betriebskosten für den Mieter eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist.

Damit erkennt das Gesetz an, dass nicht jede rechnerisch mögliche Erhöhung für den betroffenen Haushalt auch zumutbar ist.

Dieser Einwand greift nicht grenzenlos. Der Mieter muss Härtegründe grundsätzlich innerhalb einer bestimmten Frist in Textform mitteilen, nämlich bis zum Ablauf des Monats, der auf den Zugang der Modernisierungsankündigung folgt.

Wer diese Frist verstreichen lässt, verliert unter Umständen wichtige Verteidigungsmöglichkeiten. Deshalb ist in Modernisierungsfällen schnelles Handeln besonders wichtig.

Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen. Hat der Vermieter in der Modernisierungsankündigung nicht ordnungsgemäß auf Form und Frist des Härteeinwands hingewiesen, ist der Mieter nicht in derselben Weise an die strengen Fristen gebunden.

Für die Praxis heißt das: Schon ein Blick auf die Ankündigung kann entscheiden, ob sich ein Härtefall noch geltend machen lässt.

Betriebskosten sind keine klassische Mieterhöhung, aber ebenfalls begrenzt

Nicht jede höhere monatliche Belastung ist eine Mieterhöhung im eigentlichen Sinn. Bei Betriebskostenpauschalen oder Vorauszahlungen kann sich die Zahlungspflicht ebenfalls ändern. Doch auch hierfür braucht der Vermieter eine gesetzliche Grundlage.

Bei einer Betriebskostenpauschale darf der Vermieter gestiegene Kosten nur dann auf den Mieter umlegen, wenn dies im Mietvertrag vereinbart ist. Die Erklärung muss in Textform erfolgen und den Grund der Umlage bezeichnen und erläutern.

Sind Betriebskostenvorauszahlungen vereinbart, kann nach einer Abrechnung eine Anpassung auf eine angemessene Höhe verlangt werden. Maßstab bleibt dabei der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit.

Mieter dürfen eine Anpassung deshalb ablehnen, wenn sie nicht auf einer ordnungsgemäßen Abrechnung beruht, wenn sie offensichtlich unangemessen ist oder wenn der Mietvertrag die verlangte Umlage gar nicht trägt. Gerade hier lohnt sich eine genaue Prüfung, weil höhere Vorauszahlungen schnell mit einer „Mieterhöhung“ verwechselt werden, obwohl rechtlich etwas anderes gemeint ist.

Sonderkündigungsrecht nach einer Mieterhöhung

Selbst wenn eine Mieterhöhung rechtlich wirksam sein sollte, ist der Mieter ihr nicht in jedem Fall schutzlos ausgesetzt. Bei einer Erhöhung nach § 558 oder nach § 559 BGB steht ihm ein Sonderkündigungsrecht zu. Kündigt er fristgerecht, tritt die Mieterhöhung nicht ein.

Dieses Recht ist in der öffentlichen Wahrnehmung oft weniger bekannt als die materiellen Einwände gegen die Erhöhung selbst.

Für manche Haushalte ist es dennoch von großer praktischer Bedeutung, etwa wenn die neue Miete wirtschaftlich zwar vielleicht noch rechtlich zulässig, aber im Alltag kaum tragbar wäre. Dann kann die Sonderkündigung der Weg sein, um sich ohne Übernahme der höheren Miete aus dem Vertrag zu lösen.

Ein häufiger Irrtum: Ablehnen heißt nicht einfach gar nichts tun

Eine Mieterhöhung abzulehnen bedeutet nicht, das Schreiben kommentarlos beiseitezulegen. Rechtlich klüger ist es, die Erklärung genau zu prüfen, Fristen zu notieren und dem Vermieter schriftlich mitzuteilen, aus welchen Gründen keine Zustimmung erteilt wird oder nur teilweise Zustimmung in Betracht kommt. Das schafft Klarheit und kann in einem späteren Verfahren hilfreich sein.

Ebenso problematisch ist es, eine verlangte höhere Miete einfach dauerhaft vorbehaltlos zu zahlen. Je nach Fall kann darin ein Indiz für eine akzeptierte Vertragsänderung gesehen werden. Deshalb sollten Mieter bei Zweifeln nicht vorschnell handeln, sondern die Rechtsgrundlage der Forderung sorgfältig prüfen.

Was am Ende entscheidend ist

Ein Mieter darf eine Mieterhöhung immer dann ablehnen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen nicht eingehalten sind. Bei der Vergleichsmiete betrifft das vor allem Fristen, Begründung, Kappungsgrenze und die tatsächliche Höhe der ortsüblichen Miete.

Bei der Modernisierung geht es vor allem um die Abgrenzung zu reinen Erhaltungsmaßnahmen, um die korrekte Kostenberechnung, um gesetzliche Obergrenzen und um mögliche Härtefälle. Bei Index- und Staffelmieten stellt sich häufig schon die Vorfrage, ob die verlangte Erhöhungsart überhaupt zur vertraglichen Mietstruktur passt.

Die wichtigste Erkenntnis lautet deshalb: Eine Mieterhöhung ist kein bloßes Machtwort des Vermieters, sondern ein rechtlich streng geregelter Vorgang. Wer das Schreiben prüft, Fristen beachtet und die richtige Anspruchsgrundlage erkennt, kann unzulässige Forderungen erfolgreich zurückweisen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz / Gesetze im Internet, Bürgerliches Gesetzbuch, § 557a Staffelmiete, insbesondere zur Schriftform, zur Mindestlaufzeit der Staffeln und zum Ausschluss anderer Erhöhungen während der Staffelmiete.