Gerd 67 will trotz Rente weiterarbeiten – doch das übersieht der Rentner

Gerd ist 67 Jahre alt, bezieht Altersrente und fühlt sich noch fit genug, weiterzuarbeiten. Sein früherer Arbeitgeber würde ihn gern an zwei bis drei Tagen pro Woche zurückholen. Für Gerd klingt das nach einer einfachen Rechnung: mehr Beschäftigung, mehr Geld, mehr Rente.

Doch ganz so unkompliziert ist es nicht. Wer trotz Rente weiterarbeitet, darf zwar in vielen Fällen unbegrenzt hinzuverdienen. Trotzdem können Steuern, Sozialabgaben, Krankenversicherung und die Art des Arbeitsvertrags darüber entscheiden, wie viel am Ende wirklich übrig bleibt.

Hinzuverdienst ist bei Altersrenten meist kein Problem mehr

Viele Rentnerinnen und Rentner erinnern sich noch an frühere Hinzuverdienstgrenzen. Diese Sorge ist bei einer Altersrente heute meist unbegründet. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung dürfen Bezieher einer Altersrente grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Altersrente deshalb gekürzt wird.

Das gilt nicht nur für Menschen, die bereits die Regelaltersgrenze erreicht haben. Auch bei vorgezogenen Altersrenten wurden die früheren Hinzuverdienstgrenzen abgeschafft. Gerd kann also grundsätzlich arbeiten, ohne dass seine gesetzliche Altersrente allein wegen des Lohns sinkt.

Der entscheidende Punkt ist nicht die Rente, sondern die Steuer

Was Gerd leicht übersieht: Sein Arbeitslohn kommt steuerlich nicht isoliert hinzu. Die gesetzliche Rente ist je nach Rentenbeginn teilweise steuerpflichtig, der neue Lohn erhöht zusätzlich das Jahreseinkommen. Dadurch kann eine Steuererklärung erforderlich werden oder eine bereits bestehende Steuerlast steigen.

Gerade bei Rentnern mit Betriebsrente, privater Vorsorge oder Mieteinnahmen kann der zusätzliche Job spürbare Folgen haben. Wer nur auf den Bruttolohn schaut, kalkuliert zu optimistisch. Entscheidend ist, was nach Lohnsteuer, möglichen Nachzahlungen und Versicherungsbeiträgen tatsächlich bleibt.

Die Aktivrente kann helfen, aber nicht in jedem Fall

Seit 2026 gibt es zusätzlich die Aktivrente. Nach Angaben der Bundesregierung können Menschen, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze freiwillig weiterarbeiten, bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuverdienen. Die Regelung soll ältere Beschäftigte entlasten und Weiterarbeit attraktiver machen.

Gerd sollte aber nicht automatisch davon ausgehen, dass jeder Job im Ruhestand darunterfällt. Es kommt auf die konkreten Voraussetzungen an, etwa darauf, ob die Regelaltersgrenze erreicht ist und ob es sich um begünstigten Arbeitslohn handelt. Außerdem ersetzt der Steuerbonus keine Prüfung der Sozialabgaben.

Kranken- und Pflegeversicherung dürfen nicht vergessen werden

Ein weiterer Punkt betrifft die Kranken- und Pflegeversicherung. Rentnerinnen und Rentner zahlen Beiträge aus ihrer Rente. Kommen weitere Einkünfte hinzu, können auch darauf Beiträge anfallen.

Wer als Rentner abhängig beschäftigt ist, kann je nach Umfang der Beschäftigung wieder Beiträge über den Arbeitgeber zahlen. Bei einem Minijob gelten andere Regeln als bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Deshalb sollte Gerd vor Vertragsbeginn klären, wie sein Job eingestuft wird.

Minijob, Teilzeit oder Rückkehr in Vollzeit: Die Unterschiede sind groß

Für Gerd macht es einen erheblichen Unterschied, ob er nur wenige Stunden im Monat arbeitet oder wieder regelmäßig in Teilzeit einsteigt. Ein Minijob kann einfach wirken, bringt aber begrenztes Einkommen. Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bringt meist mehr Geld, kann aber mehr Abzüge auslösen.

Auch arbeitsrechtlich sollte Gerd genau hinsehen. Befristung, Urlaubsanspruch, Kündigungsfristen und Arbeitszeit müssen sauber geregelt sein. Wer „nur ein bisschen aushilft“, sollte trotzdem einen klaren Vertrag haben.

Was Gerd prüfen sollte Warum es wichtig ist Art der Rente Bei Altersrenten ist unbegrenzter Hinzuverdienst möglich, bei anderen Rentenarten können Grenzen gelten. Regelaltersgrenze Sie kann darüber entscheiden, ob steuerliche Vorteile wie die Aktivrente in Betracht kommen. Brutto- und Nettolohn Steuern und Beiträge können den tatsächlichen Vorteil deutlich verringern. Kranken- und Pflegeversicherung Weitere Einkünfte können zusätzliche Beiträge auslösen. Arbeitsvertrag Arbeitszeit, Befristung, Urlaub und Kündigungsregeln sollten schriftlich festgelegt sein.

Auch die eigene Belastbarkeit gehört zur Rechnung

Neben Geldfragen sollte Gerd ehrlich auf seine Gesundheit schauen. Viele Menschen unterschätzen, wie anstrengend regelmäßige Arbeit nach dem Renteneintritt sein kann. Besonders körperliche Tätigkeiten, Schichtarbeit oder hoher Termindruck können schneller belasten als erwartet.

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Sinnvoll ist oft ein vorsichtiger Einstieg. Wer zunächst mit wenigen Stunden beginnt, kann prüfen, ob Arbeit, Freizeit, Arzttermine und Erholung zusammenpassen. Ein höherer Verdienst nützt wenig, wenn die neue Belastung dauerhaft zu groß wird.

Beratung schützt vor teuren Überraschungen

Gerd sollte sich nicht allein auf Aussagen des Arbeitgebers oder Bekannter verlassen. Die Deutsche Rentenversicherung, die Krankenkasse und ein Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater können unterschiedliche Fragen klären. Gerade bei mehreren Einkunftsarten lohnt sich eine kurze Prüfung vor dem ersten Arbeitstag.

Wichtig ist außerdem, die eigene Steuerklasse und mögliche Vorauszahlungen im Blick zu behalten. Auch wenn monatlich zunächst genug überwiesen wird, kann am Jahresende eine Nachzahlung entstehen. Das ist der Punkt, den viele arbeitende Rentner unterschätzen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Gerd nimmt nach Rentenbeginn eine Teilzeitstelle an und verdient 1.500 Euro brutto im Monat. Seine Altersrente wird dadurch nicht gekürzt. Er freut sich zunächst über das zusätzliche Einkommen.

Erst bei der Steuererklärung merkt er, dass Rente und Arbeitslohn zusammen betrachtet werden. Zusätzlich prüft seine Krankenkasse, welche Beiträge auf die Beschäftigung anfallen. Gerds Fehler war also nicht, weiterzuarbeiten, sondern ohne Nettorechnung und Beratung zu starten.

Die bessere Lösung wäre gewesen, vor Vertragsabschluss eine einfache Probeberechnung zu machen. Dann hätte er gesehen, wie viel netto bleibt und ob ein geringerer Stundenumfang möglicherweise sinnvoller gewesen wäre. Für viele Rentner ist Weiterarbeit attraktiv, aber nur dann, wenn die finanziellen Folgen vorher klar sind.

Fragen und Antworten

Frage 1: Darf Gerd als Rentner überhaupt weiterarbeiten?

Ja, wer eine Altersrente bezieht, darf grundsätzlich weiterarbeiten. Bei der gesetzlichen Altersrente wird der Hinzuverdienst in der Regel nicht mehr auf die Rente angerechnet. Gerd sollte aber prüfen, ob es sich wirklich um eine Altersrente handelt, denn bei anderen Rentenarten können andere Regeln gelten.

Frage 2: Wird seine Rente gekürzt, wenn er wieder Geld verdient?

Bei einer Altersrente wird die Rente durch zusätzlichen Arbeitslohn normalerweise nicht gekürzt. Das bedeutet aber nicht, dass Gerd den vollen Bruttolohn behalten kann. Steuern und mögliche Sozialabgaben können das zusätzliche Einkommen deutlich verringern.

Frage 3: Was übersieht Gerd häufig bei der Weiterarbeit im Ruhestand?

Viele Rentner unterschätzen die steuerlichen Folgen. Rente und Arbeitslohn werden bei der Einkommensteuer gemeinsam betrachtet. Dadurch kann eine Steuererklärung nötig werden oder eine Nachzahlung entstehen.

Frage 4: Spielt die Krankenversicherung bei einem Job im Ruhestand eine Rolle?

Ja, die Kranken- und Pflegeversicherung sollte Gerd unbedingt prüfen. Je nach Beschäftigungsform können zusätzliche Beiträge fällig werden. Besonders der Unterschied zwischen Minijob und sozialversicherungspflichtiger Teilzeitstelle ist wichtig.

Frage 5: Was sollte Gerd tun, bevor er den Arbeitsvertrag unterschreibt?

Er sollte sich eine Nettorechnung machen lassen und klären, welche Steuern und Beiträge anfallen. Außerdem sollte der Vertrag Arbeitszeit, Befristung, Urlaub und Kündigungsfristen eindeutig regeln. Sinnvoll ist auch eine Beratung bei Rentenversicherung, Krankenkasse oder Steuerberatung.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zu Altersrente und unbegrenztem Hinzuverdienst, Bundesregierung und Bundesfinanzministerium: Fragen und Antworten zur Aktivrente ab 2026, Deutsche Rentenversicherung: Informationen zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner.