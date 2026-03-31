Schwerbehinderung: EU-Behindertenkarte für 90 Millionen Menschen ist begrenzt

Lesedauer 7 Minuten

Helga M., 67 Jahre alt, GdB 70, Merkzeichen G und B, plant mit ihrem Mann eine Reise nach Barcelona. In Deutschland fährt ihre Begleitperson kostenlos mit der Bahn, im Museum zahlt sie ermäßigt, mit ihrer Wertmarke fährt sie kostenfrei im Nahverkehr. An der Museumskasse in Barcelona zeigt sie ihren grünen Schwerbehindertenausweis – und erntet ein Schulterzucken.

Der deutsche Ausweis gilt dort rechtlich nichts. Kein Rabatt, keine Begleitperson-Regelung, kein Vortritt. Das betrifft nicht nur Helga M., sondern 7,8 Millionen Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung in Deutschland. EU-weit leben rund 90 Millionen Menschen mit einer Form von Behinderung – 29 Prozent von ihnen sind von Armut bedroht.

Die EU will das ändern. Mit der Richtlinie (EU) 2024/2841 hat sie Ende 2024 die Rechtsgrundlage für eine europaweit anerkannte Behindertenkarte geschaffen, die European Disability Card.

Spätestens ab dem 5. Juni 2028 müssen alle 27 Mitgliedstaaten die Karte ausgeben und anerkennen. Deutschland bereitet die Einführung bereits 2026 vor. Doch wer die Richtlinie genau liest, stößt auf Lücken, die den Fortschritt für viele Betroffene zur Enttäuschung machen dürften.

EU-Behindertenkarte: Diese Vergünstigungen soll sie ab 2028 bringen

Die Karte soll den Behindertenstatus EU-weit nachweisen. Wer sie vorzeigt, soll im Reiseland dieselben Vergünstigungen erhalten wie Einheimische mit anerkannter Behinderung. Ab 2028 heißt das für Helga M.: In Barcelona dieselben Ermäßigungen wie eine Spanierin mit vergleichbarem Status – freier oder vergünstigter Eintritt ins Museum, vorrangiger Zugang bei Veranstaltungen, kostenlose Mitnahme ihrer Begleitperson in der Metro.

Klingt nach viel. Aber der entscheidende Haken steckt im Kleingedruckten der Richtlinie: Die Karte gibt nur Zugang zu dem, was das jeweilige Reiseland für seine eigene Bevölkerung mit Behinderung vorsieht. Bietet ein Land keine Ermäßigungen für Museumsbesuche, bringt die Karte dort auch keinen Rabatt. Kennt ein Land keine kostenlose Begleitperson im ÖPNV, ändert die Karte daran nichts.

Verbesserte Mobilität europaweit

Die Richtlinie definiert den Geltungsbereich breit: Personenverkehr wie Bus und Bahn, Dienstleistungen aus dem freiberuflichen und gewerblichen Bereich, Einrichtungen wie Schwimmbäder, Museen oder Beratungsstellen, außerdem EU-Mobilitätsprogramme wie Erasmus+. Parallel kommt ein verbesserter Europäischer Parkausweis in einheitlichem Format mit Braille-Schrift, der Betroffenen in allen EU-Ländern Vorzugsrechte beim Parken sichern soll – einschließlich Zugang zu Zonen mit Verkehrsbeschränkungen.

Die Karte selbst ist kostenlos, kommt als Plastikkarte im Scheckkartenformat und digital, wird beim Versorgungsamt beantragt und ersetzt nicht den deutschen Schwerbehindertenausweis nach § 152 Abs. 5 SGB IX. Sie ergänzt ihn. In Deutschland sollen beide Dokumente perspektivisch in einem einzigen Ausweis zusammengeführt werden.

Wo die EU-Behindertenkarte Betroffene im Stich lässt

Sozialleistungen bleiben komplett außen vor. Die Karte öffnet keinen Zugang zu Grundsicherung, Eingliederungshilfe, Pflegeleistungen oder Krankenversicherungsleistungen im Aufenthaltsland. Allerdings: EU-Bürger haben bei Kurzaufenthalten generell keinen Anspruch auf Sozialleistungen des Gastlandes – das ist kein Sonderproblem der Behindertenkarte, sondern Grundprinzip des Freizügigkeitsrechts.

Die eigentliche Kritik geht tiefer: Die EU hätte zumindest für bestimmte Unterstützungsleistungen – etwa Assistenz im Alltag oder Hilfsmittelversorgung – eine grenzüberschreitende Regelung schaffen können. Die EU hat darauf verzichtet – auch weil die gewählte Rechtsgrundlage der Richtlinie (Binnenmarkt- und Verkehrskompetenzen) Sozialleistungen nicht abdeckt.

Für Betroffene, die im EU-Ausland auf mehr als Museumseintritt und Parkplatz angewiesen sind, bleibt eine Leerstelle, die mit der Karte allein nicht zu schließen ist.

Nutzen zeitlich begrenzt

Die Drei-Monats-Grenze macht die Karte zum Touristikausweis. Die EU-Behindertenkarte gilt ausschließlich für Kurzaufenthalte von maximal drei Monaten. Für einen zweiwöchigen Urlaub reicht das. Aber was ist mit der Erwerbsminderungsrentnerin, die sechs Monate bei ihrer Tochter in Portugal lebt?

Oder mit dem Arbeitnehmer, der für ein halbes Jahr in die Niederlande entsandt wird? Der SoVD kritisiert die Begrenzung deutlich: Auch Menschen mit Behinderungen wollten überall in Europa leben, arbeiten und studieren können – nicht nur Urlaub machen.

Eine Ausnahme gibt es für Teilnehmende an EU-Mobilitätsprogrammen wie Erasmus+ und für Personen, die im Ausland arbeiten oder studieren: Sie können die Karte nutzen, bis der nationale Behindertenstatus im Gastland anerkannt wird. Alle anderen müssen nach drei Monaten einen nationalen Antrag stellen – in fremder Sprache, nach fremden Zuerkennungskriterien.

Länderspezifische Entscheidungen bleiben

Was die Karte wert ist, entscheidet jedes Land für sich. Die Richtlinie schreibt nicht vor, welche konkreten Vergünstigungen ein Mitgliedstaat gewähren muss. Die Ausgestaltung bleibt Sache der nationalen Regierungen, der Kommunen und der einzelnen Anbieter.

Was in Spanien als Ermäßigung gilt, existiert in Bulgarien möglicherweise gar nicht. Die Karte harmonisiert den Nachweis – nicht die Leistungen. Betroffene müssen vor jeder Reise recherchieren, welche Vorteile im Zielland tatsächlich bestehen. Wer die Karte an der Museumskasse in Madrid vorzeigt, weiß erst dort, ob der Rabatt 50 Prozent beträgt, 10 Prozent oder null.

Definition nicht einheitlich in Europa

Wer als „behindert” gilt, bleibt national definiert. Ein GdB von 50 in Deutschland, in Frankreich ein taux d’incapacité von mindestens 80 Prozent für die umfassende Carte Mobilité Inclusion, in Österreich ein eigenes Feststellungsverfahren – die Systeme sind kaum vergleichbar. Die EU-Karte setzt auf dem jeweiligen nationalen Status auf, ohne ihn zu vereinheitlichen.

📚 Lesen Sie auch: Rente bei Schwerbehinderung: Erst dann lohnt der Rentenstart

Praktische Folge: Wer von einem EU-Land in ein anderes zieht und dort den nationalen Status neu beantragen muss, kann an völlig anderen Bewertungsmaßstäben scheitern – obwohl die EU-Karte im alten Heimatland problemlos funktioniert hat.

Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt mahnen zur Vorsicht. Von 2016 bis 2019 testeten acht EU-Länder eine Vorgängerversion der Karte: Belgien, Zypern, Estland, Finnland, Italien, Malta, Rumänien und Slowenien. Die EU-Kommission bewertete das Projekt 2021 positiv – die Details zeigen aber Schwächen. In den meisten Pilotländern galt der Ausweis nur für Kultur, Sport und Freizeit.

Der öffentliche Nahverkehr blieb fast überall ausgeschlossen – nur Zypern und Finnland erkannten die Karte auch im ÖPNV an. In Belgien beantragten gerade einmal 200.000 von fast einer Million anerkannten Betroffenen die Karte. Eine Nutzungsquote von 20 Prozent – trotz kostenloser Ausgabe. Das spricht weniger gegen die Karte selbst als gegen ihre Bekanntheit und Alltagsrelevanz in der bisherigen Ausgestaltung.

EU-Behindertenkarte in Deutschland: Zeitplan und offene Fragen

Die Fristen stehen fest. Bis zum 5. Juni 2027 muss Deutschland die Richtlinie in nationales Recht umsetzen – das bedeutet eine Anpassung des Schwerbehindertenrechts im SGB IX und der Regelungen zu Parkerleichterungen.

Bis zum 5. Juni 2028 muss die Karte ausgestellt und anerkannt werden können. Federführend ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Ende 2025 lud es gemeinsam mit der Bundesdruckerei Fachverbände wie die Lebenshilfe zu Workshops ein, um die Gestaltung des digitalen Ausweises mitzuentwickeln.

Die Herausforderung liegt in der Praxis. Die Versorgungsämter in den Bundesländern sind schon heute die Engstelle im Schwerbehindertenrecht: monatelange Bearbeitungszeiten bei Erstanträgen, überlastete Gutachterdienste, schleppende Digitalisierung.

Seit dem 1. Januar 2026 müssen sie zusätzlich den GdB elektronisch ans Finanzamt übermitteln und auf die digitale Steuer-ID-Verknüpfung umstellen. Ab 2027 soll zusätzlich ein komplett neues Kartenformat eingeführt werden, das mit der geplanten European Digital Identity Wallet kompatibel sein muss – einer digitalen Brieftasche, deren technische Infrastruktur noch im Aufbau ist.

Ob die Ämter das bis 2028 flächendeckend schaffen, ist eine offene Frage. Ein Referentenentwurf zur Umsetzung der Richtlinie liegt bislang nicht vor.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Wer einen Schwerbehindertenausweis besitzt, muss aktuell nichts unternehmen. Die EU-Karte wird nicht automatisch zugeschickt, sondern muss zu gegebener Zeit beantragt werden. Neue Antragswege und Formulare werden voraussichtlich erst 2027 oder 2028 zur Verfügung stehen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Bis dahin lohnt sich ein offensiver Umgang mit dem bestehenden Ausweis. Vor jeder EU-Reise direkt bei Museen, Verkehrsgesellschaften und Veranstaltern nachfragen, ob der deutsche Schwerbehindertenausweis anerkannt wird. In der Praxis funktioniert das überraschend oft auf Kulanzbasis – viele Einrichtungen gewähren Ermäßigungen, auch ohne rechtliche Verpflichtung.

Wichtig dabei: Die kostenlose Mitnahme von Begleitpersonen, wie in Deutschland beim Merkzeichen „B” nach § 228 Abs. 4 SGB IX üblich, gibt es im EU-Ausland fast nirgends. Das muss vorab geklärt werden, um böse Überraschungen an der Kasse zu vermeiden.

Wer in die bisherigen Pilotprojekt-Länder Belgien, Zypern, Estland, Finnland, Italien, Malta, Rumänien oder Slowenien reist, hat einen zusätzlichen Ansatzpunkt: Dort wird die Karte aus dem Pilotprojekt weiterhin gegenseitig anerkannt. Es kann sich lohnen, vor Reiseantritt gezielt nachzufragen – etwa per E-Mail an das Museum oder den Veranstalter mit dem Hinweis auf die European Disability Card und den eigenen nationalen Ausweis.

EU-Behindertenkarte: Fortschritt mit Konstruktionsfehler

Dass Menschen mit Behinderung im Jahr 2026 an jeder EU-Binnengrenze ihren Status verlieren, ist ein Versagen des europäischen Freizügigkeitsgedankens. Die European Disability Card wird diesen Zustand mildern. Helga M. wird ihre Karte in Barcelona vorzeigen können, statt auf Kulanz zu hoffen. Das ist ein Fortschritt – nach Jahrzehnten des Stillstands.

Aber die Konstruktion der Richtlinie offenbart, wo die EU ihre eigenen Ansprüche verfehlt. Sozialleistungen ausgeklammert, drei Monate Gültigkeit, keine einheitlichen Vergünstigungen, kein gemeinsamer Behindertenstatus. Wer dauerhaft in einem anderen EU-Land leben will, steht vor denselben bürokratischen Mauern wie bisher.

Die Bundesregierung hätte bei der nationalen Umsetzung die Möglichkeit, über den Mindeststandard der Richtlinie hinauszugehen – etwa durch eine freiwillige Verlängerung der Gültigkeit oder durch verbindliche Regelungen für öffentliche Einrichtungen. Ob sie diesen Spielraum nutzt, wird sich am Referentenentwurf zeigen.

Betroffene sollten die Umsetzung aufmerksam verfolgen – und aktiv werden: Wer Mitglied im VdK, SoVD oder einer Selbsthilfeorganisation ist, kann dort gezielt auf die nationale Umsetzung drängen. Alle anderen können sich an die Schwerbehindertenvertretung ihres Arbeitgebers oder an die unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) wenden, um ihre Interessen sichtbar zu machen. Was Deutschland aus der Richtlinie macht, ist noch nicht entschieden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Muss ich die EU-Behindertenkarte beantragen? Ja. Eine automatische Zusendung ist bislang nicht vorgesehen. Der Antrag wird voraussichtlich bei den Versorgungsämtern gestellt. Wie das Verfahren in Deutschland genau aussehen wird, steht noch nicht fest. Aktuell besteht kein Handlungsbedarf.

Ab wann kann ich die Karte nutzen? Verbindlich ab dem 5. Juni 2028. Deutschland bereitet eine freiwillige Einführung ab 2026 vor, eine verbindliche nationale Frist dafür gibt es aber nicht.

Kostet die Karte etwas? Nein. Die Richtlinie schreibt vor, dass Ausstellung und Verlängerung kostenlos sind – physisch wie digital.

Wo gilt die Karte? Im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum: in allen 27 EU-Staaten sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen. Nicht in der Schweiz, nicht in Großbritannien.

Ersetzt die EU-Behindertenkarte den deutschen Schwerbehindertenausweis? Nein. Die EU-Karte ergänzt den nationalen Ausweis nach § 152 SGB IX. Für alle inländischen Nachteilsausgleiche – vom Behinderten-Pauschbetrag nach § 33b EStG bis zur Freifahrtberechtigung nach § 228 SGB IX – bleibt der Schwerbehindertenausweis maßgeblich. In Deutschland sollen beide Dokumente perspektivisch in einem Ausweis zusammengeführt werden.

Können auch Drittstaatsangehörige die Karte bekommen? Ja. Die ergänzende Richtlinie (EU) 2024/2842 schließt Drittstaatsangehörige ein, die sich rechtmäßig in einem EU-Land aufhalten und dort einen anerkannten Behindertenstatus haben.

Wie sieht die Karte aus? Scheckkartenformat, dunkel- und hellblau, zweisprachig (Englisch plus Landessprache), mit Foto, QR-Code und Gültigkeitsdaten. Der Buchstabe „A” auf der Karte zeigt an, dass Anspruch auf Begleitung durch Assistenzkräfte oder Assistenztiere besteht.

Was ist mit dem Europäischen Parkausweis? Die Richtlinie führt parallel einen verbesserten EU-Parkausweis in einheitlichem Format ein, der die unterschiedlichen nationalen Formate ersetzt. Er sichert Vorzugsrechte beim Parken in allen EU-Ländern, einschließlich Zugang zu verkehrsbeschränkten Zonen.

Quellen und weiterführende Informationen:

EU-Rat: Europäischer Behindertenausweis

EUR-Lex: Richtlinie (EU) 2024/2841

EU-Kommission: European Disability Card

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland: EU-Behindertenausweis – Wann kommt er?

Sozialverband VdK: Fragen und Antworten zum Europäischen Behindertenausweis

SoVD: Behindertenausweis für die ganze EU kommt

Bundesvereinigung Lebenshilfe: Schwerbehindertenausweis

European Disability Forum: EU Disability Card and EU Parking Card

ver.di sopoaktuell Nr. 381: Das ändert sich 2026 für Menschen mit Schwerbehinderung

DVFR: Studie zum Pilotprojekt EU-Behindertenausweis