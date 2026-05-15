Bürgergeld: Jobcenter gibt Daten an Dritte weiter – BSG stoppt diese Praxis

Das Jobcenter weiß viel über Sie: Ihre Einkommensverhältnisse, Ihre Wohnsituation, Ihre Gesundheitseinschränkungen, mitunter sogar Details aus Ihrer Familiengeschichte. All diese Daten stehen unter dem Schutz des Sozialgeheimnisses. Trotzdem geben Jobcenter diese Informationen regelmäßig weiter, an Vermieter, Arbeitgeber, Hausverwaltungen, und berufen sich dabei auf ihre Ermittlungspflichten.

Das Bundessozialgericht hat dieser Praxis klare Grenzen gesetzt. Was diese Grenzen sind, wie Sie einen Verstoß erkennen und wie Sie sich Schritt für Schritt wehren, erklärt dieser Guide.

Die gesetzliche Grundlage ist eindeutig: Nach § 35 Abs. 1 SGB I hat jede Person Anspruch darauf, dass die sie betreffenden Sozialdaten von den Leistungsträgern nicht unbefugt verarbeitet werden.

Dieses Sozialgeheimnis gilt nicht nur gegenüber Privatpersonen, sondern auch gegenüber anderen Behörden und Stellen, die nicht zum Verfahren gehören. Das Jobcenter ist Hüter Ihrer Daten, nicht deren Verteiler.

Was das Jobcenter mit Ihren Bürgergeld-Daten darf und was nicht

Das Sozialgeheimnis schützt alle Informationen, die das Jobcenter im Rahmen des SGB II über Sie erhebt: die Höhe Ihrer Leistungen, Ihre Mietverhältnisse, Ihre Bedarfsgemeinschaft, Ihre Krankheitsgeschichte im Zusammenhang mit Erwerbsminderung, Ihre Schulden und Ihre Kontobewegungen. Diese Daten dürfen nur verarbeitet werden, soweit das Sozialgesetzbuch es ausdrücklich erlaubt.

Was erlaubt ist: Das Jobcenter darf Daten innerhalb der eigenen Behörde weitergeben, soweit die zuständigen Sachbearbeiter sie für ihre Aufgabe brauchen. Es darf Daten an andere Sozialleistungsträger übermitteln, wenn das zur Erfüllung sozialer Aufgaben erforderlich ist. Name und Anschrift dürfen in engen Grenzen auch an potenzielle Arbeitgeber weitergegeben werden, soweit die Arbeitsvermittlung das verlangt. Außerdem führt das Jobcenter gesetzlich erlaubte automatisierte Datenabgleiche durch: Bankkonten, Rentenansprüche und andere Leistungsbezüge werden maschinell geprüft. Das ist kein Verstoß.

Was verboten ist: Das Jobcenter darf Ihren Leistungsbezug nicht ohne Ihre Einwilligung an Vermieter, Hausverwaltungen oder sonstige private Dritte weitergeben. Es darf Sie nicht zwingen, Ihren Bürgergeld-Bezug gegenüber Dritten offenzulegen, wenn dafür keine gesetzliche Grundlage besteht. Es muss vor jedem Kontakt mit Dritten prüfen, ob der Sachverhalt durch direkte Rücksprache mit Ihnen selbst oder anhand interner Unterlagen geklärt werden kann. Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn das Jobcenter eine Amtsermittlungspflicht geltend macht.

Die fünf häufigsten Datenschutzverstöße von Jobcentern in der Praxis

Kontaktaufnahme mit Vermietern ohne Einwilligung: Das Jobcenter schreibt Ihren Vermieter an oder ruft dort an, um Mietdetails zu klären, und teilt dabei mit, dass Sie Bürgergeld beziehen. Genau das hat das Bundessozialgericht als rechtswidrig eingestuft. Ohne Ihre vorherige Einwilligung ist auch eine angebliche Ermittlungspflicht kein Freifahrtschein für die Weitergabe Ihrer Sozialdaten.

Pflicht zur Vermieterbescheinigung: Viele Jobcenter fordern routinemäßig ein Formular, das Vermieter ausfüllen und unterschreiben müssen. Allein durch diesen Vorgang erfährt der Vermieter, dass sein Mieter Bürgergeld bezieht, ohne dass das nötig wäre. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat klar gestellt: Das Jobcenter darf Kunden nicht zur Vorlage einer vom Vermieter ausgefüllten und unterschriebenen Mietbescheinigung verpflichten. Alle benötigten Angaben lassen sich aus Mietvertrag und Nebenkostenabrechnung entnehmen.

Weitergabe an Maßnahmeträger oder Beratungseinrichtungen: Wenn das Jobcenter Sie in eine Maßnahme oder eine Beratungseinrichtung vermittelt, werden dabei Daten übermittelt. Das ist nur im gesetzlich geregelten Umfang zulässig. Übermittelt das Jobcenter mehr Daten als nötig, etwa Gesundheitsinformationen an eine Bewerbungscoach-Stelle, liegt ein Verstoß vor.

Öffentliche Datenweitergabe über das Internet: Während der Corona-Pandemie nutzten mindestens 25 Jobcenter und Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit ihre Internetseiten für die öffentliche Zustellung von Bescheiden und stellten dabei Namen, Anschriften sowie Leistungsdetails der Betroffenen frei zugänglich online. Das verstößt gegen den Sozialdatenschutz, der eine solche Veröffentlichung nicht vorsieht.

Nicht autorisierter interner Zugriff: Das Sozialgeheimnis gilt auch innerhalb des Jobcenters. Sachbearbeiter dürfen nur auf die Daten zugreifen, die sie für ihre konkrete Aufgabe benötigen. Greift ein Mitarbeiter auf Ihren Akt zu, ohne zuständig zu sein, liegt darin ein Verstoß gegen das Sozialgeheimnis vor.

Was das Bundessozialgericht dem Jobcenter verboten hat

Ein Ehepaar aus dem Landkreis Emmendingen beantragte beim zuständigen Jobcenter die darlehensweise Übernahme einer Mietkaution für eine neue Wohnung. Anstatt das Antragsverfahren mit dem Ehepaar zu klären, schrieb das Jobcenter direkt an den Haus- und Grundbesitzerverein und telefonierte mehrfach mit dem Ehemann der früheren Vermieterin. Dabei wurde offenbart, dass die Antragsteller Leistungen nach dem SGB II beziehen. Das Einverständnis des Ehepaars hatte das Jobcenter vorher nicht eingeholt.

Das Bundessozialgericht stellte am 25. Januar 2012 fest (B 14 AS 65/11 R): Das Jobcenter hatte durch diese Schreiben und Telefonate unbefugt Sozialgeheimnisse der Kläger offenbart. Der Leistungsbezug ist ein Sozialdatum, dessen Weitergabe an Dritte eine gesetzliche Erlaubnisgrundlage oder eine ausdrückliche Einwilligung voraussetzt. Die Amtsermittlungspflicht rechtfertigt das Offenbaren von Sozialdaten gegenüber außenstehenden Privaten nicht.

Das Gericht hob hervor: Bevor das Jobcenter Kontakt zu Dritten aufnimmt, muss es prüfen, ob der Sachverhalt durch direkte Rücksprache mit den Betroffenen selbst oder durch interne Unterlagen geklärt werden kann. Ermittlungsbedarf enthebt die Behörde nicht davon, den kürzesten und am wenigsten eingriffsintensiven Weg zu nehmen. Bis heute ist dieses Urteil der zentrale Referenzpunkt im Sozialdatenschutz.

Schritt für Schritt: So melden Sie einen Datenschutzverstoß des Jobcenters

Schritt 1: Verstoß dokumentieren. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und Inhalt der rechtswidrigen Datenweitergabe so präzise wie möglich. Bewahren Sie alle schriftlichen Unterlagen auf: Schreiben des Jobcenters an Dritte, Ihre eigene Korrespondenz, Aussagen von Personen, die über Ihre Situation informiert wurden. Je konkreter Ihre Dokumentation, desto stärker Ihre Position.

Schritt 2: Datenschutzbeauftragten des Jobcenters ansprechen. Jedes Jobcenter hat einen behördlichen Datenschutzbeauftragten, der in seiner Funktion unabhängig und verpflichtet ist, Ihrer Beschwerde nachzugehen. Eine Beschwerde direkt beim Datenschutzbeauftragten des Jobcenters ist der schnellste erste Weg und löst viele Fälle ohne weitere Eskalation.

Schritt 3: Beschwerde beim BfDI oder der Landesdatenschutzbehörde. Für Jobcenter als gemeinsame Einrichtungen von Bundesagentur für Arbeit und kommunalem Träger ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) zuständig. Für Jobcenter in alleiniger kommunaler Trägerschaft ist die jeweilige Landesdatenschutzbehörde zuständig. Die BfDI-Beschwerde ist kostenlos und formlos möglich über das Online-Formular auf bfdi.bund.de. Der BfDI fordert das Jobcenter zur Stellungnahme auf, prüft den Sachverhalt und kann Beanstandungsverfahren einleiten.

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Schritt 4: Akteneinsicht beantragen. Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Sozialdaten zu verlangen, kostenlos und auf Antrag. Das schließt Auskunft über Herkunft, Empfänger und Speicherzweck ein. Eine Akteneinsicht hilft Ihnen, festzustellen, welche Daten weitergegeben wurden und an wen.

Schritt 5: Gerichtlicher Rechtsweg. Möchten Sie gerichtlich feststellen lassen, dass das Jobcenter Ihre Sozialgeheimnisse rechtswidrig offenbart hat, ist eine Feststellungsklage vor dem Sozialgericht der richtige Weg. Geht es Ihnen darum, künftige Verletzungen zu verhindern, kommt zusätzlich eine Unterlassungsklage in Betracht. Für diese Entscheidung empfehlen sich eine Sozialrechtsberatungsstelle oder ein Anwalt für Sozialrecht.

Schadensersatz und weitere Datenschutzrechte: Was Sie konkret einfordern können

Wer durch eine rechtswidrige Datenweitergabe des Jobcenters einen konkreten Schaden erlitten hat, kann nach Art. 82 der Datenschutz-Grundverordnung Schadensersatz verlangen. Das umfasst materielle Schäden, zum Beispiel wenn Sie wegen der Offenbarung Ihres Leistungsbezugs eine Wohnung verloren haben oder ein Jobangebot weggefallen ist, und immaterielle Schäden wie soziale Stigmatisierung oder erhebliche psychische Belastung.

Wichtig: Das Bundessozialgericht hat am 24. September 2024 klargestellt, dass ein bloßer Datenschutzverstoß allein noch keinen Schadensersatzanspruch begründet. Sie müssen einen konkreten Schaden darlegen. Ein Vermieter, der die Vermietung nach dem Schreiben des Jobcenters verweigert hat, ist ein klarer materieller Schaden. Für die Klage ist das Sozialgericht zuständig.

Markus D., 44, aus Leipzig, beantragte beim Jobcenter die Übernahme seiner Mietkaution. Das Jobcenter wandte sich direkt an seinen künftigen Vermieter und teilte mit, dass er Bürgergeld bezieht. Der Vermieter zog das Mietangebot zurück. Markus D. musste eine teurere Wohnung anmieten und zahlt seitdem 90 Euro mehr Miete pro Monat. Dieser monatliche Mehrschaden ist ein belastbarer Anknüpfungspunkt für einen Schadensersatzanspruch.

Neben dem Schadensersatz haben Sie das Recht auf Berichtigung falscher Daten in Ihrer Akte sowie das Recht auf Löschung nicht mehr benötigter Daten, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Bei Kontoauszügen hat das Bundessozialgericht eine Aufbewahrungsdauer von bis zu zehn Jahren als zulässig bestätigt. Sie haben aber das Recht, die Schwärzung von Angaben zu verlangen, die für die Zweckerfüllung nicht benötigt werden, etwa religiöse oder gesundheitliche Informationen auf Kontoauszügen.

Häufige Fragen zum Datenschutz im Jobcenter

Darf das Jobcenter meine Anschrift ohne mein Wissen an meinen Vermieter weitergeben?

Nein. Sozialdaten dürfen nur verarbeitet werden, wenn das Sozialgesetzbuch es ausdrücklich erlaubt. Eine Übermittlung Ihrer Adresse an Vermieter ist ohne gesetzliche Grundlage oder Ihre Einwilligung unzulässig. Ausnahmen gelten nur, wo das Jobcenter im Rahmen der Direktzahlung von Miete an Vermieter tätig wird und die Übermittlung zur Aufgabenerfüllung zwingend notwendig ist.

Muss ich einen Kostenvorschuss zahlen, wenn ich den BfDI einschalte?

Nein. Die Beschwerde beim BfDI ist kostenlos und an keine Form gebunden. Sie brauchen keine anwaltliche Vertretung. Kosten entstehen erst, wenn Sie ein gerichtliches Klageverfahren einleiten und kein Anspruch auf Prozesskostenhilfe besteht.

Was passiert, wenn das Jobcenter den Verstoß nicht anerkennt?

Erkennt das Jobcenter den Verstoß nicht an, können Sie parallel mehrere Wege gehen: Beschwerde beim BfDI, Feststellungsklage vor dem Sozialgericht sowie bei konkretem Schaden eine Schadensersatzklage. Der BfDI hat Beanstandungsbefugnis und kann das Jobcenter verpflichten, seine Praxis zu ändern. Für das Gerichtsverfahren ist keine vorherige BfDI-Beschwerde Voraussetzung.

Gilt das Sozialgeheimnis auch nach dem Ende meines Leistungsbezugs?

Ja. Das Sozialgeheimnis erlischt nicht mit dem Ende des Bürgergeld-Bezugs. Ihre Daten bleiben während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geschützt, und das Jobcenter darf diese Daten auch nach Abschluss des Verfahrens nicht unzulässig weitergeben. Mitarbeiter des Jobcenters sind verpflichtet, das Sozialgeheimnis auch noch nach dem Ende ihrer eigenen Tätigkeit zu wahren.

Darf das Jobcenter meinen Arbeitgeber über meinen Bürgergeld-Bezug informieren?

Das hängt vom Kontext ab. Name und Anschrift dürfen in engen Grenzen an potenzielle Arbeitgeber im Rahmen der Arbeitsvermittlung weitergegeben werden. Weitergehende Informationen wie Leistungshöhe, Schuldensituation oder Gesundheitsdaten dürfen jedoch nicht übermittelt werden. Außerhalb der Arbeitsvermittlung gelten für jedwede Kontaktaufnahme mit bestehenden oder früheren Arbeitgebern sehr enge Grenzen.

Quellen:

Bundessozialgericht: Urteil vom 25.01.2012, B 14 AS 65/11 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 24.09.2024, B 07 AS 15/23 R

Gesetze-im-Internet: § 35 SGB I (Sozialgeheimnis)

Gesetze-im-Internet: §§ 67a, 67b, 69, 83, 85 SGB X (Sozialdatenschutz)

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI): Datenschutzbeschwerde in der Arbeitsverwaltung, bfdi.bund.de

BfDI: Rundschreiben Nr. 12 zu Vermieterbescheinigungen