Gen Z will lieber die jetzige Rente für Rentner kürzen statt Steuern zu erhöhen

Eine neue Umfrage des Cato Institute zeigt einen deutlichen Generationenkonflikt um die Zukunft der Rente. Demnach sprechen sich viele jüngere Befragte eher dafür aus, Leistungen für heutige und künftige Rentner zu kürzen, als höhere Abgaben für junge Arbeitnehmer hinzunehmen.

Die Aussage ist brisant, weil Social Security in den USA seit Jahrzehnten als Versprechen zwischen den Generationen gilt. Wer heute arbeitet, finanziert über Lohnabgaben die Leistungen der heutigen Rentner. Im Gegenzug erwartet die arbeitende Bevölkerung, später selbst abgesichert zu sein.

Die Umfrage stammt aus den USA, zeigt aber, wie auch in Deutschland der Generationskonflikt ansteigen könnte.

Ein Generationenvertrag unter Druck

Das amerikanische Rentensystem steht vor wachsenden Finanzierungsproblemen. Nach Angaben der Social Security Trustees könnten die kombinierten Reserven der Renten- und Invaliditätsprogramme im Jahr 2034 erschöpft sein. Danach wären nach heutiger Rechtslage noch rund 81 Prozent der zugesagten Leistungen finanzierbar.

Diese Prognose bedeutet nicht, dass Social Security vollständig verschwindet. Sie zeigt aber, dass ohne Reformen entweder Einnahmen steigen, Ausgaben sinken oder beide Seiten angepasst werden müssten. Genau an dieser Stelle zeigt sich der Konflikt zwischen jüngeren und älteren Wählern.

Auch in Deutschland wächst der Generationskoflikt

Auch in Deutschland ist die Debatte um die Finanzierung der gesetzlichen Rente von ähnlichen Spannungen geprägt. Die Alterung der Gesellschaft führt dazu, dass immer weniger Beitragszahler für immer mehr Rentner aufkommen müssen. Dadurch wächst der Druck auf Politik und Sozialversicherung, entweder Beiträge zu erhöhen, das Rentenniveau anzupassen oder mehr Steuermittel einzusetzen.

Für jüngere Generationen in Deutschland stellt sich damit eine vergleichbare Gerechtigkeitsfrage. Viele Berufseinsteiger zahlen bereits hohe Sozialabgaben, während sie zugleich mit teuren Mieten, unsicheren Erwerbsbiografien und der Sorge vor einer späteren Versorgungslücke konfrontiert sind.

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Eine exakt vergleichbare Umfrage zur deutschen Rentenpolitik, die junge Menschen vor die Wahl zwischen Kürzungen für heutige Rentner und höheren eigenen Abgaben stellt, ist bislang nicht prominent belegt. Es gibt jedoch mehrere Erhebungen, die einen ähnlichen Generationenkonflikt sichtbar machen. So zeigte das ZDF-Politbarometer 2025, dass 71 Prozent der Befragten die Rentenpolitik als zu belastend für Jüngere empfinden.

Auch andere Umfragen deuten auf schwindendes Vertrauen in die gesetzliche Rente hin. Laut einer forsa-Erhebung im Auftrag von ING Deutschland und Visa erwartet fast ein Drittel der 18- bis 30-Jährigen, im Alter keine gesetzliche Rente mehr zu erhalten.

Damit ist die deutsche Debatte weniger zugespitzt als die amerikanische, sie kreist aber um dieselbe Frage: Wie viel Belastung kann jüngeren Beitragszahlern zugemutet werden, ohne das Vertrauen in den Generationenvertrag weiter zu schwächen?

Warum Gen Z anders auf die Debatte blickt

Für viele junge Amerikaner ist Social Security kein verlässliches Versprechen mehr, sondern ein unsicheres System mit steigenden Kosten. Die Cato-Umfrage beschreibt, dass eine Mehrheit der unter 30-Jährigen jüngere Arbeitnehmer vor höheren Steuern schützen möchte, selbst wenn dies geringere Leistungen für heutige Rentner bedeuten würde.

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Diese Haltung lässt sich nicht allein als fehlende Solidarität deuten. Viele Angehörige der Generation Z starten ihr Berufsleben mit hohen Wohnkosten, Studienkrediten, unsicheren Beschäftigungsverhältnissen und einer insgesamt teuren Lebenshaltung. Zusätzliche Lohnabgaben würden ihr verfügbares Einkommen unmittelbar senken.

Hinzu kommt ein Vertrauensproblem. Wenn junge Menschen davon ausgehen, später selbst weniger aus dem System zu erhalten, sinkt die Bereitschaft, heute mehr einzuzahlen. Die Debatte wird dadurch stärker als Verteilungsfrage wahrgenommen: Wer trägt die Kosten einer Reform, und wer wird geschützt?

Ältere Amerikaner sehen die Frage völlig anders

Bei älteren Befragten fällt die Bewertung anders aus. Menschen ab 65 Jahren sind deutlich eher dafür, bestehende Leistungen zu schützen, auch wenn dafür höhere Abgaben für jüngere Arbeitnehmer nötig wären. Für viele Rentner ist Social Security keine theoretische Zukunftsfrage, sondern ein monatlicher Einkommensbestandteil.

In den USA sind Millionen Haushalte im Alter stark auf diese Zahlungen angewiesen. Eine Kürzung hätte daher direkte Folgen für Miete, Lebensmittel, Gesundheitskosten und Pflege. Aus Sicht vieler Senioren wäre ein Einschnitt bei laufenden Leistungen ein Bruch politischer Verlässlichkeit.

Die Reformfrage bleibt heikel

Die Politik steht vor einem Dilemma. Steuererhöhungen sind unpopulär, Leistungskürzungen ebenfalls. Je länger Reformen verschoben werden, desto enger wird der Spielraum für schrittweise Anpassungen.

Mögliche Reformen reichen von höheren Lohnabgaben über eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze bis zu geringeren Leistungen für Besserverdienende. Auch ein höheres Renteneintrittsalter wird regelmäßig diskutiert. Jede dieser Optionen trifft andere Gruppen unterschiedlich stark.

Quellen

Cato Institute: Umfrage zu Social Security, Generationengerechtigkeit und Reformoptionen.

Social Security Administration: 2025 Trustees Report mit Projektionen zur Finanzierung bis 2034. :

Center on Budget and Policy Priorities: Einordnung des Trustees Report 2025 und der langfristigen Finanzierungslücke

MarketWatch/Morningstar: Bericht zur Cato-Umfrage und zur Haltung jüngerer Befragter gegenüber Steuererhöhungen und Leistungskürzungen.