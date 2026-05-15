Welche Zuschüsse gibt es bei einer 50 Prozent Schwerbehinderung? – Tabelle

Wer von „50 Prozent Schwerbehinderung“ spricht, meint im deutschen Recht in der Regel einen Grad der Behinderung von 50, kurz GdB 50. Ab dieser Schwelle gilt ein Mensch als schwerbehindert, sofern Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt oder Arbeitsplatz in Deutschland liegen. Der Schwerbehindertenausweis ist dafür der amtliche Nachweis.

Ein GdB 50 führt aber nicht automatisch zu einer monatlichen Geldzahlung. Vielmehr eröffnet er den Zugang zu steuerlichen Entlastungen, Hilfen im Arbeitsleben, bestimmten Mobilitätsvergünstigungen, Wohnzuschüssen bei weiteren Voraussetzungen und Schutzrechten im Beruf. Welche Unterstützung tatsächlich greift, hängt oft von zusätzlichen Merkzeichen, vom Pflegegrad, vom Einkommen oder von der beruflichen Situation ab.

Kein pauschaler Zuschuss, sondern ein Bündel an Nachteilsausgleichen

Der häufigste Irrtum lautet: Mit einem GdB 50 gebe es automatisch einen staatlichen Zuschuss. Das ist so nicht richtig. Der GdB beschreibt die Auswirkung gesundheitlicher Einschränkungen auf die Teilhabe, ersetzt aber keine Bedürftigkeitsprüfung und keinen gesonderten Leistungsantrag.

Trotzdem kann der finanzielle Effekt spürbar sein. Der wichtigste direkte Vorteil ist der Behinderten-Pauschbetrag in der Einkommensteuer. Hinzu kommen berufliche Hilfen, die nicht selten teure Arbeitsplatzanpassungen, Assistenz oder technische Ausstattung finanzieren.

Steuerliche Entlastung: 1.140 Euro Behinderten-Pauschbetrag

Bei einem GdB von 50 beträgt der Behinderten-Pauschbetrag derzeit 1.140 Euro pro Jahr. Dieser Betrag wird nicht ausgezahlt, sondern mindert das zu versteuernde Einkommen. Er soll typische behinderungsbedingte Mehraufwendungen pauschal berücksichtigen, ohne dass jede einzelne Ausgabe nachgewiesen werden muss.

Für Menschen mit GdB 50 kann das je nach Einkommen und Steuersatz mehrere hundert Euro Steuerersparnis im Jahr bedeuten. Wer keine Einkommensteuer zahlt, profitiert davon allerdings nicht unmittelbar. In solchen Fällen sind andere Leistungen, etwa Pflegeleistungen, Eingliederungshilfe oder kommunale Hilfen, oft wichtiger.

Arbeit: Zuschüsse für Ausstattung, Assistenz und Arbeitsplatzanpassung

Im Berufsleben kann ein GdB 50 sehr konkrete finanzielle Hilfen auslösen. Dazu gehören technische Arbeitshilfen, etwa höhenverstellbare Tische, größere Bildschirme, Braillezeilen oder Vergrößerungssoftware. Auch Arbeitsassistenz kommt infrage, wenn bestimmte Tätigkeiten behinderungsbedingt nicht ohne Hilfe erledigt werden können.

Die Bundesagentur für Arbeit nennt als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben unter anderem Zusatzurlaub, Kündigungsschutz, technische Arbeitshilfen und die Finanzierung einer Arbeitsassistenz. Die Leistungen sollen den Erhalt oder die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ermöglichen.

Die Integrations- und Inklusionsämter beraten außerdem zu finanziellen Leistungen für schwerbehinderte Beschäftigte und Arbeitgeber. Sie sind im Arbeitsleben zuständig für begleitende Hilfen, den besonderen Kündigungsschutz und Förderungen, die eine Beschäftigung sichern oder erleichtern sollen.

Mehr Urlaub und Kündigungsschutz sind keine Zuschüsse, aber bares Geld wert

Schwerbehinderte Beschäftigte haben bei einer Fünf-Tage-Woche Anspruch auf fünf zusätzliche bezahlte Urlaubstage im Jahr. Bei mehr oder weniger Arbeitstagen pro Woche wird der Anspruch entsprechend angepasst. Dieser Anspruch ergibt sich aus § 208 SGB IX.

Auch der besondere Kündigungsschutz hat wirtschaftliche Bedeutung. Eine Kündigung durch den Arbeitgeber braucht in der Regel vorher die Zustimmung des Integrationsamtes. Das verhindert nicht jede Kündigung, sorgt aber für eine zusätzliche Prüfung und kann Beschäftigung sichern.

Mobilität: Wertmarke, Kfz-Steuer und Kraftfahrzeughilfe

Ein GdB 50 allein reicht für freie Fahrt im Nahverkehr meist nicht aus. Dafür sind bestimmte Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis nötig, etwa G, aG, Gl, H oder Bl. Bei den Merkzeichen G, aG oder Gl ist die Wertmarke in der Regel kostenpflichtig; seit 2025 kostet sie 104 Euro für ein Jahr oder 53 Euro für ein halbes Jahr, während sie bei H oder Bl sowie bei bestimmten Sozialleistungen kostenlos sein kann.

Bei der Kfz-Steuer gibt es für schwerbehinderte Menschen eine vollständige Befreiung oder eine Ermäßigung um 50 Prozent.

Welche Variante gilt, richtet sich nach den Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis. Bei G oder Gl kann eine 50-prozentige Ermäßigung möglich sein, während bei aG, H oder Bl eine vollständige Befreiung in Betracht kommt.

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Für Menschen, die wegen ihrer Behinderung ein Fahrzeug für Arbeit oder Ausbildung benötigen, kann auch Kraftfahrzeughilfe infrage kommen. Die Beschaffung eines Kraftfahrzeugs wird nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung bis zum Kaufpreis, höchstens jedoch bis 22.000 Euro, gefördert; behinderungsbedingte Zusatzausstattung wird gesondert betrachtet.

Wohnen: Zuschüsse für barrierefreien Umbau

Ein GdB 50 allein löst keinen automatischen Zuschuss für den Wohnungsumbau aus. Liegt zusätzlich ein Pflegegrad vor, kann die Pflegekasse aber wohnumfeldverbessernde Maßnahmen bezuschussen. Für Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5 sind bis zu 4.180 Euro pro Maßnahme möglich, bei mehreren Anspruchsberechtigten in einer Wohnung bis zu 16.720 Euro.

Gefördert werden zum Beispiel Türverbreiterungen, fest installierte Rampen, Treppenlifte oder der pflegegerechte Umbau des Badezimmers. Der Antrag sollte vor Beginn der Arbeiten gestellt werden, damit es keine Probleme mit der Bewilligung gibt.

Zusätzlich ist 2026 das KfW-Programm „Barrierereduzierung – Investitionszuschuss“ wieder gestartet. Für Einzelmaßnahmen gibt es 10 Prozent der förderfähigen Kosten, höchstens 2.500 Euro; beim Standard „Altersgerechtes Haus“ sind 12,5 Prozent, höchstens 6.250 Euro, möglich. Der Antrag muss vor Beginn des Vorhabens im KfW-Zuschussportal gestellt werden.

Tabelle: Alle Zuschüsse bei 50 Prozent Schwerbehinderung

Bereich Mögliche Unterstützung bei GdB 50 Wichtige Voraussetzung Zuständige Stelle Steuer Behinderten-Pauschbetrag von 1.140 Euro jährlich Festgestellter GdB 50 Finanzamt Arbeitsplatz Technische Arbeitshilfen, Arbeitsassistenz, Arbeitsplatzanpassung Beruflicher Bedarf, Antrag vor Anschaffung Arbeitsagentur, Rentenversicherung oder Integrationsamt Urlaub Fünf zusätzliche bezahlte Urlaubstage bei Fünf-Tage-Woche Arbeitsverhältnis und Schwerbehinderteneigenschaft Arbeitgeber Kündigungsschutz Zustimmung des Integrationsamtes vor Kündigung In der Regel nach Probezeit Integrationsamt Mobilität Wertmarke, Kfz-Steuerermäßigung oder Kfz-Steuerbefreiung Zusätzliches Merkzeichen Versorgungsamt, Zoll, Nahverkehr Fahrzeug Zuschuss bis 22.000 Euro für ein geeignetes Auto Behinderungsbedingter Bedarf für Arbeit oder Ausbildung Reha-Träger Wohnung Bis zu 4.180 Euro Pflegekassen-Zuschuss Pflegegrad 1 bis 5 Pflegekasse Barriereabbau KfW-Zuschuss bis 2.500 oder 6.250 Euro Antrag vor Baubeginn, verfügbare Mittel KfW

Persönliches Budget: Geld statt Sachleistung

Eine weitere Option ist das Persönliche Budget. Dabei werden Teilhabeleistungen nicht als Sach- oder Dienstleistung erbracht, sondern als Geldleistung oder Gutschein. Betroffene können damit zum Beispiel Assistenz oder andere notwendige Hilfen selbst organisieren.

Das Persönliche Budget ist keine Zusatzleistung neben bestehenden Ansprüchen. Es ist eine andere Form, bereits bewilligungsfähige Teilhabeleistungen zu erhalten. Der Antrag wird beim zuständigen Leistungsträger gestellt, etwa bei der Krankenkasse, Pflegekasse, Rentenversicherung, Arbeitsagentur oder Eingliederungshilfe.

Rente: Früherer Rentenbeginn statt Zuschuss

Auch die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist kein Zuschuss, aber für viele Betroffene finanziell bedeutsam. Voraussetzung ist ein GdB von mindestens 50 zum Rentenbeginn sowie eine Wartezeit von 35 Jahren in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Wer 1964 oder später geboren ist, kann diese Rente ohne Abschläge ab 65 Jahren oder mit Abschlägen ab 62 Jahren beziehen. Für jeden Monat des vorzeitigen Bezugs fallen 0,3 Prozent Abschlag an, maximal 10,8 Prozent. Dieser Abzug bleibt dauerhaft.

Rundfunkbeitrag und weitere Vergünstigungen

Beim Rundfunkbeitrag reicht GdB 50 allein nicht aus. Eine Ermäßigung kommt vor allem mit dem Merkzeichen RF infrage; der ermäßigte Beitrag beträgt ein Drittel des regulären Beitrags. Eine Befreiung ist nur in bestimmten Fällen möglich, etwa bei taubblinden Menschen oder beim Bezug bestimmter Sozialleistungen.

Daneben gibt es örtliche Vergünstigungen, die stark variieren. Manche Kommunen reduzieren Kurtaxe, Eintrittspreise oder Gebühren, private Anbieter gewähren Rabatte auf freiwilliger Basis. Ein Anspruch besteht dort nur, wenn die jeweilige Satzung, Tarifordnung oder Geschäftsbedingung das vorsieht.

Worauf Betroffene beim Antrag achten sollten

Die meisten Hilfen müssen aktiv beantragt werden. Wichtig ist, zuerst den Schwerbehindertenausweis und mögliche Merkzeichen zu prüfen. Bei Umbauten, Hilfsmitteln, Fahrzeughilfen oder Arbeitsplatzanpassungen sollte der Antrag möglichst vor dem Kauf, Vertragsabschluss oder Baubeginn gestellt werden.

Wer nur den GdB 50 eintragen lässt, schöpft mögliche Ansprüche oft nicht aus. Gerade Merkzeichen wie G, aG, H, Bl, Gl oder RF können über Mobilität, Steuervergünstigungen oder Beitragsentlastungen entscheiden. Bei beruflichen Hilfen lohnt sich zudem eine frühzeitige Beratung durch Integrationsamt, Reha-Träger oder Bundesagentur für Arbeit.

Praxisbeispiel

Eine 52-jährige Angestellte mit GdB 50 arbeitet wegen einer chronischen Wirbelsäulenerkrankung weiter in Vollzeit. Sie nutzt den Behinderten-Pauschbetrag von 1.140 Euro in der Steuererklärung, erhält fünf zusätzliche Urlaubstage und beantragt über den zuständigen Reha-Träger einen höhenverstellbaren Schreibtisch sowie einen ergonomischen Bürostuhl.

Später verschlechtert sich ihre Gehfähigkeit, und das Versorgungsamt erkennt zusätzlich das Merkzeichen G an. Dadurch prüft sie, ob für sie die Wertmarke im Nahverkehr oder die 50-prozentige Kfz-Steuerermäßigung günstiger ist. Als sie zudem einen Pflegegrad erhält, beantragt sie vor dem Umbau ihres Badezimmers den Zuschuss der Pflegekasse.