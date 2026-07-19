Schwerbehindertenausweis im Ausland: Welche Vergünstigungen jetzt gelten

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Schwerbehindertenausweis im Ausland: Welche Vergünstigungen tatsächlich gelten

Viele Menschen mit einer Schwerbehinderung erwarten, dass ihr deutscher Schwerbehindertenausweis auch im Ausland automatisch zu Ermäßigungen führt. In der Praxis hängt die Anerkennung jedoch vom Reiseland, den dortigen Vorschriften und den Bedingungen des jeweiligen Anbieters ab.

Der Grad der Behinderung und deutsche Merkzeichen wie „G“, „aG“, „B“, „H“ oder „Bl“ entfalten außerhalb Deutschlands bisher grundsätzlich keine verbindliche Wirkung. Dennoch akzeptieren zahlreiche Museen, Sehenswürdigkeiten, Verkehrsbetriebe und Freizeiteinrichtungen den Ausweis freiwillig.

Besondere Regeln gelten für den blauen EU-Parkausweis und für Unterstützungsleistungen bei Flug-, Bahn-, Bus- und Schiffsreisen. Diese Ansprüche dürfen nicht mit einer allgemeinen Ermäßigung verwechselt werden.

Der deutsche Schwerbehindertenausweis ist bislang ein nationaler Nachweis

Der Schwerbehindertenausweis bestätigt, dass in Deutschland ein Grad der Behinderung von mindestens 50 festgestellt wurde. Er dient außerdem als Nachweis für die eingetragenen Merkzeichen und die damit verbundenen Nachteilsausgleiche nach deutschem Recht.

Andere Staaten sind im Jahr 2026 jedoch noch nicht generell verpflichtet, den deutschen Ausweis als gleichwertigen Behindertennachweis anzuerkennen. Eine ausländische Behörde, ein Verkehrsunternehmen oder ein Museum kann deshalb eigene Nachweise verlangen oder die Vergünstigung vollständig ablehnen.

Das betrifft auch das Beiblatt mit Wertmarke. Die in Deutschland mögliche unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr lässt sich nicht ohne Weiteres auf Busse, Straßenbahnen oder Regionalzüge im Ausland übertragen.

Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen deutschen Merkzeichen und europäischen Nachweisen bietet der Beitrag „Schwerbehinderung: Merkzeichen und EU-Nachweise“.

Diese Vergünstigungen können im Ausland angeboten werden

Ermäßigungen finden sich besonders häufig bei Museen, historischen Gebäuden, Zoos, Freizeitparks, öffentlichen Veranstaltungen und kommunalen Freizeiteinrichtungen. Teilweise wird der Eintritt für Menschen mit Behinderungen reduziert, während die Begleitperson kostenlos eingelassen wird.

Ein Anspruch entsteht daraus nicht automatisch. Ob der deutsche Ausweis ausreicht, ergibt sich aus den Tarifbedingungen des Veranstalters oder aus den Vorschriften des Reiselandes.

Bereich Was mit deutschem Ausweis häufig möglich ist Automatischer Anspruch im Ausland? Museen und Sehenswürdigkeiten Ermäßigter oder kostenloser Eintritt wird teilweise freiwillig gewährt Nein Begleitperson Teilweise kostenloser Eintritt oder ermäßigtes Ticket Nein, das Merkzeichen „B“ genügt nicht überall Öffentlicher Nahverkehr Einzelne Verkehrsbetriebe bieten Sondertarife an Nein Bahnreisen Kostenlose Hilfe beim Ein-, Aus- und Umsteigen nach EU-Recht Ja, bei erfüllten Voraussetzungen innerhalb der EU Flugreisen Kostenlose Unterstützung am Flughafen und beim Einsteigen Ja, bei erfüllten Voraussetzungen innerhalb der EU Behindertenparkplätze Nutzung nach den Regeln des Reiselandes mit blauem EU-Parkausweis Grundsätzlich innerhalb der EU, aber mit unterschiedlichen Bedingungen Maut und Straßengebühren Einzelne Staaten oder Betreiber sehen Befreiungen vor Nein Tourismusabgabe In einigen Städten gibt es Befreiungen oder Ermäßigungen Nein

Museen und Sehenswürdigkeiten entscheiden häufig selbst

Viele öffentliche Museen und Sehenswürdigkeiten im europäischen Ausland gewähren Menschen mit Behinderungen einen reduzierten Eintritt. Häufig wird dabei nicht nach einem bestimmten Grad der Behinderung unterschieden, sondern lediglich ein amtlicher Nachweis verlangt.

Ein deutscher Schwerbehindertenausweis wird an der Kasse vielfach akzeptiert, obwohl dazu noch keine allgemeine Verpflichtung besteht. Probleme können entstehen, wenn die Angaben auf dem Ausweis nicht verstanden werden oder der Anbieter ausschließlich einen nationalen Behindertennachweis nennt.

Bei Onlinebuchungen sollte geprüft werden, ob ein ermäßigtes Ticket bereits im Internet gebucht werden kann. Manchmal ist die Ermäßigung nur an der Tageskasse erhältlich, weil dort der Ausweis vorgelegt werden muss.

Wer auf eine kostenlose Begleitperson angewiesen ist, sollte dies vor dem Ticketkauf schriftlich erfragen. Das deutsche Merkzeichen „B“ wird zwar häufig als nachvollziehbarer Hinweis akzeptiert, verpflichtet den ausländischen Anbieter aber noch nicht zur kostenlosen Mitnahme.

Die deutsche Wertmarke gilt nicht automatisch in ausländischen Verkehrsmitteln

Die unentgeltliche Beförderung mit Schwerbehindertenausweis, Beiblatt und Wertmarke beruht auf deutschen Vorschriften. Ausländische Verkehrsunternehmen müssen diese Regelung nicht übernehmen.

Für Straßenbahnen, U-Bahnen, Stadtbusse und Regionalzüge ist deshalb grundsätzlich ein reguläres Ticket erforderlich, wenn der ausländische Anbieter keinen eigenen Schwerbehindertentarif anbietet. Das gilt auch dann, wenn der Ausweis die Merkzeichen „G“, „aG“, „H“, „Bl“ oder „B“ enthält.

Bei grenzüberschreitenden Bahnfahrten können unterschiedliche Bedingungen für den deutschen und den ausländischen Streckenabschnitt gelten. Vor der Buchung sollte daher beim jeweiligen Bahnunternehmen geprüft werden, ob für die schwerbehinderte Person oder ihre Begleitung ein besonderer Tarif angeboten wird.

Kostenlose Reisehilfe ist keine Fahrpreisermäßigung

Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität haben innerhalb der EU besondere Fahrgast- und Fluggastrechte. Diese Rechte bestehen unabhängig davon, ob ein deutscher Schwerbehindertenausweis anerkannt wird.

Bei Flugreisen umfasst die kostenlose Unterstützung unter anderem Hilfe mit dem Gepäck, die Begleitung durch den Flughafen sowie Unterstützung beim Ein- und Aussteigen. Außerdem können anerkannte Assistenzhunde, medizinische Geräte und bis zu zwei Mobilitätshilfen unter bestimmten Voraussetzungen kostenlos befördert werden.

Der Hilfebedarf sollte spätestens 48 Stunden vor dem Flug bei der Fluggesellschaft, dem Reiseveranstalter oder der Buchungsstelle angemeldet werden. Ohne vorherige Anmeldung müssen Flughafen und Fluggesellschaft zumindest angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Reise zu ermöglichen.

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Bei Bahnreisen sollte die Unterstützung grundsätzlich mindestens 24 Stunden vorher angemeldet werden. Einige EU-Staaten dürfen noch eine Frist von 36 Stunden vorsehen.

Für Fernbusreisen auf Linien mit einer planmäßigen Entfernung von mindestens 250 Kilometern gilt regelmäßig eine Anmeldefrist von 36 Stunden. Bei Schiffsreisen sollte die erforderliche Hilfe mindestens 48 Stunden vorher angekündigt werden.

Die Einzelheiten erläutert das offizielle EU-Portal „Rechte von Reisenden mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität“.

Das Merkzeichen „B“ macht die Begleitperson nicht überall kostenlos

In Deutschland weist das Merkzeichen „B“ auf die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson hin. Im Ausland entsteht daraus nicht automatisch ein Anspruch auf eine kostenlose Fahrkarte oder freien Eintritt.

Viele Museen und Freizeiteinrichtungen lassen die Begleitperson dennoch kostenlos ein. Andere verlangen ein ermäßigtes oder reguläres Ticket.

Auch bei Flugreisen muss die Begleitperson nach den derzeitigen EU-Regeln grundsätzlich ein eigenes Ticket besitzen. Eine Fluggesellschaft kann aus Sicherheitsgründen verlangen, dass eine Person mit Behinderung begleitet wird, ohne die Begleitperson zwingend kostenlos befördern zu müssen.

Anders kann es bei Bahn-, Fernbus- oder Schiffsreisen sein, wenn das Unternehmen die Begleitung aus Sicherheitsgründen ausdrücklich verlangt. Unter den jeweiligen EU-Fahrgastrechten kann die vorgeschriebene Begleitperson dann Anspruch auf kostenlose Beförderung haben.

Beim Parken ist der blaue EU-Parkausweis entscheidend

Der deutsche Schwerbehindertenausweis allein berechtigt auch im Ausland nicht dazu, einen Behindertenparkplatz zu benutzen. Dafür wird der blaue EU-Parkausweis benötigt.

Dieser Parkausweis ist für die grenzüberschreitende Verwendung innerhalb der Europäischen Union vorgesehen. Er muss gut sichtbar mit der Vorderseite hinter der Windschutzscheibe ausgelegt werden.

Welche Parkerleichterungen gelten, richtet sich trotzdem nach dem Recht des besuchten Staates und teilweise nach den örtlichen Vorschriften. Kostenloses Parken, längere Parkzeiten oder Ausnahmen von Halteverboten können daher von Land zu Land und sogar von Stadt zu Stadt verschieden sein.

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Vor Reisebeginn sollten Betroffene die Länderinformationen auf der EU-Seite zum EU-Parkausweis für Personen mit Behinderungen prüfen. Dort lassen sich die Bedingungen für die einzelnen EU-Staaten aufrufen.

Der orangefarbene Parkausweis reicht im Ausland nicht aus

Der orangefarbene Parkausweis vermittelt Parkerleichterungen innerhalb Deutschlands. Er berechtigt jedoch nicht zur Nutzung der mit einem Rollstuhlsymbol gekennzeichneten Behindertenparkplätze und besitzt keine allgemeine Gültigkeit im Ausland.

Wer ausschließlich einen orangefarbenen Parkausweis hat, sollte im Reiseland nicht davon ausgehen, dieselben Ausnahmen wie in Deutschland nutzen zu dürfen. Ohne ausdrückliche Bestätigung der ausländischen Behörde besteht das Risiko eines Bußgeldes oder des Abschleppens.

Auch eine Kombination aus orangefarbenem Parkausweis und Schwerbehindertenausweis ersetzt den blauen EU-Parkausweis nicht. Vor allem bei Reisen mit dem Auto muss deshalb genau zwischen den verschiedenen Dokumenten unterschieden werden.

Keine allgemeine Befreiung von Maut oder Tourismusabgaben

Einige Staaten, Regionen oder Straßenbetreiber bieten Menschen mit Behinderungen Ermäßigungen bei Mautgebühren an. Daraus lässt sich jedoch keine europaweite Befreiung ableiten.

Teilweise muss die Vergünstigung vor der Fahrt beantragt und das Fahrzeugkennzeichen registriert werden. In anderen Fällen gelten die Ausnahmen nur für Personen mit Wohnsitz im jeweiligen Staat oder für bestimmte Fahrzeugarten.

Ähnlich unterschiedlich sind die Vorschriften zu kommunalen Tourismus- und Übernachtungsabgaben. Manche Städte befreien Menschen mit Behinderungen und ihre Begleitung, während andere keine Ermäßigung anbieten.

Hotels dürfen ebenfalls eigene Bedingungen festlegen, soweit keine örtliche Vorschrift eingreift. Der Schwerbehindertenausweis führt deshalb nicht automatisch zu einem günstigeren Zimmerpreis.

Der Europäische Behindertenausweis kommt erst ab 2028

Die Europäische Union hat mit der Richtlinie 2024/2841 einen gemeinsamen Europäischen Behindertenausweis und einen neuen Europäischen Parkausweis beschlossen. Die Mitgliedstaaten müssen die erforderlichen Vorschriften bis zum 5. Juni 2027 verabschieden und ab dem 5. Juni 2028 anwenden.

Der neue Ausweis soll bei vorübergehenden Aufenthalten sicherstellen, dass Reisende dieselben besonderen Bedingungen erhalten wie Menschen mit anerkannter Behinderung im besuchten EU-Staat. Dazu können ermäßigte Eintrittspreise, vorrangiger Zugang, persönliche Unterstützung oder Vergünstigungen für Begleitpersonen gehören.

Auch der künftige EU-Ausweis wird jedoch keine einheitlichen Rabatte schaffen. Er verbessert den Nachweis, verpflichtet einen Staat oder Anbieter aber nicht dazu, eine Vergünstigung einzuführen, die es dort bisher nicht gibt.

Bis die neuen Vorschriften ab Juni 2028 angewendet werden, bleibt der deutsche Schwerbehindertenausweis im Ausland überwiegend ein freiwillig akzeptierter Nachweis. Die verbindlichen Fristen ergeben sich aus der EU-Richtlinie 2024/2841.

Außerhalb der EU ist eine vorherige Anfrage besonders wichtig

In Staaten außerhalb der Europäischen Union gibt es keine allgemeine Verpflichtung zur Anerkennung des deutschen Schwerbehindertenausweises. Das betrifft unter anderem die Schweiz und das Vereinigte Königreich.

Ein Museum, Verkehrsunternehmen oder Freizeitpark kann den deutschen Ausweis trotzdem freiwillig akzeptieren. Reisende sollten sich diese Anerkennung möglichst vorab schriftlich bestätigen lassen.

Auch beim Parken dürfen die EU-Regeln nicht ungeprüft auf Drittstaaten übertragen werden. Entscheidend sind die Vorgaben des Reiselandes sowie mögliche örtliche Einschränkungen.

Diese Vorbereitung verhindert Probleme am Urlaubsort

Der Schwerbehindertenausweis sollte im Original mitgenommen werden. Ein Foto auf dem Smartphone oder eine Kopie wird von vielen Anbietern nicht als ausreichender Nachweis angesehen.

Bei nicht sichtbaren Behinderungen kann zusätzlich eine kurze ärztliche Bescheinigung in englischer Sprache oder in der Sprache des Reiselandes hilfreich sein. Sie schafft keinen Anspruch auf Rabatte, kann aber den Unterstützungsbedarf nachvollziehbar erklären.

Wer mit Rollstuhl, Elektrorollstuhl, Sauerstoffgerät oder anderen medizinischen Hilfsmitteln reist, sollte die Beförderung frühzeitig mit dem Verkehrsunternehmen abstimmen. Besonders bei Akkus gelten im Flugverkehr technische und sicherheitsbezogene Vorgaben.

Zusätzlich sollten die Europäische Krankenversicherungskarte und ein geeigneter Auslandskrankenschutz vorhanden sein. Die Krankenversicherungskarte ersetzt weder den Schwerbehindertenausweis noch den Parkausweis.

Beispiel aus der Praxis

Sabine besitzt einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „G“ und „B“ und reist mit ihrem Ehemann nach Spanien. In einem städtischen Museum erhält sie gegen Vorlage des deutschen Ausweises einen reduzierten Eintritt, während ihr Mann als Begleitperson kostenlos eingelassen wird.

Für den örtlichen Bus müssen beide dennoch reguläre Fahrkarten kaufen, weil die deutsche Wertmarke dort nicht anerkannt wird. Die Unterstützung beim Einsteigen in den gebuchten Zug meldet Sabine am Vortag beim Bahnunternehmen an und erhält diese Hilfe kostenlos.

Für den Mietwagen kann sie keinen Behindertenparkplatz nutzen, weil sie keinen blauen EU-Parkausweis besitzt. Ihr Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „G“ reicht dafür nicht aus.

Häufige Fragen zum Schwerbehindertenausweis im Ausland

1. Ist der deutsche Schwerbehindertenausweis in der gesamten EU gültig?

Er kann als Nachweis vorgezeigt werden, wird aber im Jahr 2026 noch nicht überall verbindlich anerkannt. Viele Einrichtungen akzeptieren ihn freiwillig und gewähren eigene Ermäßigungen.

2. Kann ich mit Ausweis und Wertmarke im Ausland kostenlos Bus und Bahn fahren?

Nein, die deutsche Wertmarke gilt nicht automatisch in ausländischen Verkehrsmitteln. Entscheidend sind die Tarife und Vorschriften des jeweiligen Verkehrsunternehmens.

3. Darf ich mit dem Schwerbehindertenausweis auf Behindertenparkplätzen parken?

Nein, dafür ist grundsätzlich der blaue EU-Parkausweis erforderlich. Der Schwerbehindertenausweis, ein Merkzeichen oder der orangefarbene Parkausweis genügen nicht.

4. Wird die Begleitperson mit dem Merkzeichen „B“ kostenlos befördert?

Im Ausland entsteht durch das Merkzeichen „B“ kein allgemeiner Anspruch auf kostenlose Beförderung. Einzelne Verkehrsunternehmen und Freizeiteinrichtungen können die Begleitperson dennoch kostenlos oder ermäßigt mitnehmen.

5. Habe ich am Flughafen auch ohne anerkannten Schwerbehindertenausweis Anspruch auf Hilfe?

Ja, EU-Reisende mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität haben grundsätzlich Anspruch auf kostenlose Unterstützung. Der Hilfebedarf sollte möglichst mindestens 48 Stunden vor dem Flug angemeldet werden.

6. Wann kommt der einheitliche Europäische Behindertenausweis?

Die EU-Staaten müssen die neuen Vorschriften ab dem 5. Juni 2028 anwenden. Der Ausweis soll die Anerkennung erleichtern, schafft aber auch künftig keine überall identischen Vergünstigungen.

Stand: 19. Juli 2026. Da sich Tarife, örtliche Parkregeln und Anerkennungsbedingungen ändern können, sollten Reisende die Angaben vor der Buchung beim jeweiligen Anbieter prüfen.