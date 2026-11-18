Menschen mit Behinderungen müssen ihre Unterstützung nicht immer über einen vorgegebenen Dienst organisieren. Mit dem Persönlichen Budget können sie bewilligte Teilhabeleistungen als Geldbetrag erhalten und selbst entscheiden, wer sie im Alltag unterstützt. Das ermöglicht mehr Selbstbestimmung, bringt aber auch Verantwortung mit sich.

Wie sich diese Unterstützung praktisch umsetzen lässt, ist am 17. November 2026 Thema eines Online-Fachseminars der Paritätischen Akademie Sachsen, das im Veranstaltungskalender der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) angekündigt wurde. Im Mittelpunkt stehen die Budgethöhe, persönliche Assistenz und die Möglichkeiten einer Unterstützung rund um die Uhr.

Persönliches Budget ist ein gesetzlicher Anspruch

Nach § 29 SGB IX können Menschen mit Behinderungen beantragen, dass ihnen zustehende Teilhabeleistungen als Persönliches Budget ausgeführt werden. Statt eine bestimmte Dienstleistung unmittelbar vom Leistungsträger zu erhalten, bekommen sie in der Regel monatlich Geld, um geeignete Unterstützung selbst zu organisieren.

Das Persönliche Budget ist keine zusätzliche Sozialleistung. Es verändert die Art, wie ein bereits bestehender Leistungsanspruch erfüllt wird. Voraussetzung ist deshalb, dass ein entsprechender Unterstützungsbedarf besteht und die rechtlichen Voraussetzungen der jeweiligen Leistung erfüllt sind.

Welche Unterstützung lässt sich damit finanzieren?

Ein Persönliches Budget kommt beispielsweise für Assistenz beim selbstständigen Wohnen, bei der Alltagsgestaltung oder bei der gesellschaftlichen Teilhabe infrage. Auch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und bestimmte Pflegeleistungen können einbezogen werden.

Davon können ebenfalls Menschen mit Autismus profitieren, wenn sie Anspruch auf entsprechende Teilhabeleistungen haben. Das Fachportal Autismus Wissen erklärt das Persönliche Budget bei Autismus und zeigt, wie Betroffene oder ihre Eltern bewilligte Unterstützung selbst verwalten können.

So funktioniert der Antrag auf ein Persönliches Budget

Der Antrag kann beim zuständigen Rehabilitationsträger gestellt werden, beispielsweise beim Träger der Eingliederungshilfe. Sind mehrere Leistungsträger beteiligt, wird das Verfahren koordiniert. Eine Behinderung allein reicht für die Bewilligung nicht aus.

Anschließend wird geprüft, welche Unterstützung tatsächlich erforderlich ist. Bei der Eingliederungshilfe erfolgt dies im Rahmen der individuellen Bedarfsermittlung und Gesamtplanung. Betroffene werden beteiligt und können ihre Wünsche zu den Leistungen einbringen.

Wie viel Geld steht Betroffenen zu?

Einen festen monatlichen Betrag gibt es beim Persönlichen Budget nicht. Die Höhe richtet sich nach dem individuell festgestellten Bedarf und muss auch erforderliche Beratung und Unterstützung berücksichtigen.

Dabei soll das Budget die Kosten der bisher festgestellten Leistungen, die ohne das Persönliche Budget erbracht würden, nicht überschreiten. Das Gesetz sieht somit keine beliebig frei wählbare Geldsumme vor. Für laufende Leistungen wird die Bedarfsermittlung in der Regel alle zwei Jahre wiederholt.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Selbst gewählte Assistenz bringt auch Verantwortung

Betroffene können beispielsweise einen Assistenzdienst beauftragen oder eigene Assistenzkräfte beschäftigen. Beim sogenannten Arbeitgebermodell übernehmen sie selbst Arbeitgeberpflichten, etwa die Lohnzahlung, Sozialversicherungsbeiträge und die Organisation von Vertretungen.

Im Dienstleistungsmodell übernimmt dagegen ein beauftragter Anbieter wesentliche Aufgaben der Personalorganisation. Welche Lösung geeignet ist, hängt vom Unterstützungsbedarf und den persönlichen Möglichkeiten ab.

Zur Umsetzung wird in der Regel eine Zielvereinbarung geschlossen. Darin werden unter anderem die Leistungsziele, die Höhe des Budgets und erforderliche Nachweise festgelegt. Die Entscheidung für diese Leistungsform bindet Berechtigte nach § 29 SGB IX für sechs Monate.

Vor der Antragstellung unabhängige Beratung nutzen

Wer ein Persönliches Budget beantragen möchte, sollte zunächst dokumentieren, welche Unterstützung benötigt wird, wie häufig sie erforderlich ist und welche Kosten entstehen. Gerade bei umfangreicher Assistenz müssen auch Ausfälle, Vertretungen und organisatorische Aufgaben berücksichtigt werden.

Eine Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) kann helfen, die Möglichkeiten zu klären und den Antrag vorzubereiten. Wichtig ist, dass das bewilligte Budget den tatsächlich festgestellten Bedarf decken kann.

Häufige Fragen zum Persönlichen Budget

Brauche ich einen Schwerbehindertenausweis?

Nein. Entscheidend ist der Anspruch auf eine budgetfähige Leistung. Ein Schwerbehindertenausweis ist keine allgemeine Voraussetzung.

Können Eltern ein Persönliches Budget für ihr Kind beantragen?

Ja. Auch für leistungsberechtigte Kinder können Eltern ein Persönliches Budget beantragen, beispielsweise für geeignete Assistenz- oder Teilhabeleistungen.

Kann ich mit dem Budget Angehörige bezahlen?

Das kann im Einzelfall möglich sein. Entscheidend sind die Art der bewilligten Leistung, die tatsächliche Leistungserbringung und die rechtlichen Voraussetzungen. Eine pauschale Erlaubnis zur Bezahlung sämtlicher Angehörigen besteht nicht.

Quellen

§ 29 SGB IX – Persönliches Budget

§ 117 SGB IX – Gesamtplanverfahren

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Fragen und Antworten zum Persönlichen Budget

DVfR – Fachveranstaltung zum Persönlichen Budget am 17. November 2026