Schwerbehinderung: Amt zahlt auch außergewöhnliche Hilfen

Wer gehörlos ist, kann mitten in einer Familienfeier sitzen und trotzdem von fast jedem Gespräch ausgeschlossen bleiben. Für solche besonderen Anlässe kann die Eingliederungshilfe Gebärdensprachdolmetscher oder andere geeignete Kommunikationshilfen finanzieren.

Der Anspruch beschränkt sich nicht auf Arztbesuche und Behördenkontakte. Er hängt aber vom persönlichen Teilhabebedarf und den gesetzlichen Voraussetzungen ab.

§ 82 SGB IX sieht ausdrücklich Leistungen zur Förderung der Verständigung für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen vor. In der Eingliederungshilfe gehört diese Unterstützung nach § 113 Absatz 2 Nummer 6 und Absatz 3 SGB IX zur sozialen Teilhabe.

Sie ist damit ein eigener Leistungsbereich neben den verschiedenen Nachteilsausgleichen und Vergünstigungen bei Schwerbehinderung.

Fiktives Beispiel: Raffaela möchte die Hochzeit ihrer Tochter miterleben

Raffaela ist 48 Jahre alt und lebt in Landau in der Pfalz. Sie ist gehörlos und verständigt sich in Deutscher Gebärdensprache. Ihre Tochter heiratet. Nach der Trauung plant die Familie eine Feier mit gemeinsamem Essen, Ansprachen und Gesprächen. Viele Gäste beherrschen keine Gebärdensprache.

Raffaela möchte die Reden verstehen, selbst etwas sagen und mit den Angehörigen sprechen.

Ihre Tochter kann im Alltag manches vermitteln. Auf ihrer eigenen Hochzeitsfeier kann sie jedoch nicht fortlaufend dolmetschen. Kurze Notizen auf einem Handy reichen Raffaela für wechselnde Gruppengespräche und persönliche Ansprachen nicht aus.

Sie beantragt deshalb für die private Feier einen Gebärdensprachdolmetscher.

Raffaela legt den Ablauf, die benötigten Kommunikation ebenso vor wie einen Kostenvoranschlag. Es geht ausschließlich um Unterstützung, die ihr wegen der Hörbehinderung eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglichen soll.

Ob und in welchem Umfang der Träger die Leistung bewilligt, muss er anhand ihres individuellen Bedarfs prüfen.

Was ein besonderer Anlass sein kann

Eine Hochzeit oder eine andere Familienfeier kann einen besonderen Anlass darstellen. Auch eine Trauerfeier kommt in Betracht. Die Landesdolmetscherzentrale für Gebärdensprache nennt solche familiären Ereignisse als mögliche Einsatzbereiche der Verständigungshilfe im privaten Bereich.

Erklären Sie, welche Bedeutung der Anlass für Ihre sozialen Beziehungen hat und welche Verständigung dort erforderlich ist. Bei Raffaela geht es darum, an einem wichtigen Ereignis im Leben ihrer Tochter aktiv teilzunehmen, statt nur körperlich anwesend zu sein.

§ 82 SGB IX erfasst anlassbezogene Hilfe. Daraus folgt kein pauschaler Anspruch auf Dolmetschung sämtlicher Alltagsgespräche. Das spielt auch bei Streitigkeiten über Gebärdensprachkurse für Pflegeeltern eine Rolle.

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Ein anderer Unterstützungsbedarf ist möglich, dafür gelten allerdings auch andere Vorschriften.

Der Schwerbehindertenausweis ersetzt keine Bedarfsprüfung

Die Eingliederungshilfe setzt grundsätzlich eine wesentliche Einschränkung der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe voraus. Ein bestimmter Grad der Behinderung oder der Ausweis allein entscheidet deshalb nicht über die beantragte Kommunikationshilfe.

Maßgeblich sind die persönlichen Voraussetzungen nach § 99 SGB IX und der konkrete Bedarf.

Der Träger muss die Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigen. Dazu gehören die Art der Kommunikationsbarriere, das Teilhabeziel und geeignete Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen.

Weshalb eine sorgfältige Bedarfsermittlung wichtig ist, zeigt auch der Beitrag über Ablehnungen von Eingliederungshilfe ohne ausreichende Gesamtplanung.

Welche Kommunikationshilfe benötigen Sie tatsächlich?

Das Gesetz nennt neben Gebärdensprachdolmetschern auch andere geeignete Kommunikationshilfen. Nicht jeder Mensch mit einer Hör- oder Sprachbehinderung nutzt dieselbe Verständigungsform.

Beschreiben Sie daher, welche Hilfe für Sie funktioniert und weshalb mögliche Alternativen den Bedarf nicht ausreichend decken.

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Raffaela erläutert beispielsweise, dass sie Ansprachen und spontane Gespräche in Gebärdensprache verfolgen möchte. Der pauschale Hinweis auf Lippenlesen oder gelegentliche schriftliche Zusammenfassungen beantwortet diesen Bedarf nicht.

Auch eine Versorgung mit Hörgeräten ist eine andere Leistung und ersetzt nicht in jedem Fall die notwendige Verständigungshilfe.

So begründen Sie den Antrag für eine private Feier

Stellen Sie den Antrag möglichst früh beim zuständigen Träger der Eingliederungshilfe. Nennen Sie § 113 Absatz 2 Nummer 6 in Verbindung mit § 82 SGB IX und beschreiben Sie die gewünschte Unterstützung.

Das Gesetz sieht für Leistungen der Eingliederungshilfe grundsätzlich einen Antrag vor. Warten Sie deshalb nicht, bis die Feier vorbei und die Rechnung bereits gestellt ist.

Angabe im Antrag Raffaelas konkrete Begründung Anlass und persönliche Bedeutung Private Hochzeitsfeier ihrer Tochter; Teilnahme an Ansprachen und familiären Gesprächen. Kommunikationsbarriere Raffaela ist gehörlos; die meisten Gäste beherrschen keine Gebärdensprache. Benötigte Hilfe Dolmetschung zwischen Deutscher Gebärdensprache und Lautsprache, damit sie verstehen und selbst sprechen beziehungsweise gebärden kann. Zeitraum und Umfang Datum, Ort und begründete Einsatzdauer anhand des geplanten Ablaufs. Kosten und Alternativen Kostenvoranschlag sowie Erklärung, weshalb Handynotizen oder gelegentliche Hilfe der Tochter nicht ausreichen.

Der Kostenvoranschlag sollte die Einsatzdauer und gegebenenfalls Fahrtkosten oder eine fachlich erforderliche Doppelbesetzung nachvollziehbar ausweisen. Klären Sie vor einer verbindlichen Beauftragung, welche Kosten der Träger anerkennt.

Eine eigenständige Buchung begründet keinen Erstattungsanspruch.

Einkommen und Vermögen können eine Rolle spielen

Bei Leistungen zur sozialen Teilhabe können die Einkommens- und Vermögensregeln der Eingliederungshilfe greifen. Ein anerkannter Bedarf bedeutet daher nicht in jedem Fall, dass Sie keinen eigenen Beitrag leisten müssen.

Lassen Sie sich die Berechnung und die angewandten Freibeträge erläutern; Hintergründe finden Sie zu den Freibeträgen der Eingliederungshilfe 2026.

Wenn Sie Unterstützung selbst organisieren möchten, können Sie außerdem die Leistungsform ansprechen. Ein Persönliches Budget statt einer Sachleistung kann unter den jeweiligen Voraussetzungen infrage kommen.

Es schafft jedoch keinen zusätzlichen Anspruch auf eine Leistung, deren Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Arzttermine und Sozialleistungsverfahren folgen anderen Regeln

Bei der Ausführung von Sozialleistungen, etwa ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung, schützt § 17 Absatz 2 SGB I das Recht auf geeignete Kommunikation. Die dafür zuständigen Leistungsträger müssen die entsprechenden Kosten tragen. § 82 SGB IX lässt diese Regel ausdrücklich unberührt.

Ordnen Sie deshalb den Anlass richtig zu. Die private Hochzeitsfeier betrifft einen anderen Bedarf als ein Behandlungsgespräch oder ein Termin im Sozialleistungsverfahren.

Für verschiedene Teile desselben Tages können zudem unterschiedliche Zuständigkeiten bestehen, etwa für die amtliche Trauung und die anschließende private Feier.

Was Sie bei einer Ablehnung tun können

Verlangen Sie einen begründeten Bescheid. Prüfen Sie, ob der Träger Ihre tatsächlichen Kommunikationsmöglichkeiten, den Anlass und den benötigten Umfang berücksichtigt hat. Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung kann Ihnen helfen, den Bedarf zu beschreiben und das Verfahren zu verstehen.

Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe in Deutschland Widerspruch einlegen, wenn die Rechtsbehelfsbelehrung ordnungsgemäß ist. Beantragen Sie bei Bedarf Akteneinsicht; wie Sie Widersprüche zwischen Akteninhalt und Ablehnung erkennen, ist auch für die Vorbereitung Ihrer Begründung hilfreich.

Warten Sie mit dem Widerspruch nicht auf die Akte.

Steht die Feier unmittelbar bevor, kann ein Eilverfahren beim Sozialgericht zu prüfen sein. Dafür müssen Sie sowohl den wahrscheinlichen Leistungsanspruch als auch die besondere Dringlichkeit glaubhaft machen. Der bevorstehende Termin an sich reicht dafür in der Regel nicht aus.

FAQ: Gebärdensprachdolmetscher für private Anlässe

Bezahlt die Eingliederungshilfe jede Familienfeier?

Nein. Der Träger prüft den besonderen Anlass, den individuellen Teilhabebedarf und die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen. Es geht um erforderliche Verständigungshilfe, nicht um die gewöhnlichen Kosten der Feier.

Muss ich einen Gebärdensprachdolmetscher beantragen?

Sie sollten die Hilfe beantragen, die Ihre Verständigung tatsächlich ermöglicht. § 82 SGB IX erfasst auch andere geeignete Kommunikationshilfen.

Reicht es, nach der Feier die Rechnung einzureichen?

Darauf sollten Sie sich nicht verlassen. Beantragen Sie die Leistung rechtzeitig und klären Sie die Kostenübernahme möglichst vor der verbindlichen Beauftragung.

Quellen