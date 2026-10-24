Pflegekasse antwortet nicht: Nach dieser Frist gilt der Umbauzuschuss als genehmigt

Der Kostenvoranschlag liegt bei der Pflegekasse, der Badumbau ist dringend nötig – doch eine Entscheidung bleibt aus. Das müssen Sie nicht unbegrenzt hinnehmen. Für Anträge auf Zuschüsse zu sogenannten wohnumfeldverbessernden Maßnahmen gelten gesetzliche Entscheidungsfristen.

Versäumt die Pflegekasse die maßgebliche Frist, ohne rechtzeitig schriftlich einen hinreichenden Grund mitzuteilen, kann die beantragte Leistung als genehmigt gelten.

Darauf weist das Bundesgesundheitsministerium in seiner Information zur Wohnungsanpassung mit Stand vom 14. September 2026 hin. Es geht um bestehendes Recht, nicht um eine neue Förderung. Entscheidend sind Ihr konkreter Antrag, sein Eingang bei der Pflegekasse und die Frage, was Ihnen die Kasse innerhalb der Frist mitgeteilt hat.

Für welche Umbauten die Regel gilt

Die Vorschrift betrifft Zuschüsse nach § 40 Absatz 4 SGB XI. Die Pflegekasse kann damit beispielsweise eine bodengleiche Dusche, breitere Türen oder fest eingebaute Rampen fördern. Voraussetzung ist, dass die Anpassung die häusliche Pflege ermöglicht, erheblich erleichtert oder eine möglichst selbstständige Lebensführung wiederherstellt.

Einen solchen Umbauzuschuss gibt es bereits ab Pflegegrad 1.

Eine Diagnose oder ein Schwerbehindertenausweis allein ersetzt diese Voraussetzungen nicht. Beschreiben Sie deshalb, welche Barriere Sie im Alltag behindert und was sich durch den Umbau konkret verbessert.

Wenn die Wohnung nicht mehr zur Behinderung passt, hängt der zuständige Kostenträger auch vom Zweck der benötigten Hilfe ab.

Drei Wochen sind die Regel, fünf Wochen die Ausnahme

Nach § 40 Absatz 7 SGB XI muss die Pflegekasse grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang entscheiden. Beteiligt sie zur Prüfung der Notwendigkeit eine Pflegefachperson oder den Medizinischen Dienst, beträgt die Frist fünf Wochen.

Das BMG beschreibt dies für Wohnungsanpassungen als Verlängerung bei einem notwendigen medizinischen Gutachten.

Die fünf Wochen laufen ebenfalls ab Antragseingang. Es kommen also nicht fünf weitere Wochen zur Drei-Wochen-Frist hinzu. Eine interne Weitergabe an eine andere Sachbearbeitung schafft für sich genommen ebenfalls keine neue Frist.

Situation Bedeutung für Ihren Antrag Prüfung ohne entsprechende Beteiligung einer Pflegefachperson oder des Medizinischen Dienstes Grundsätzlich drei Wochen ab Antragseingang. Entsprechende fachliche oder medizinische Prüfung Grundsätzlich fünf Wochen ab Antragseingang. Rechtzeitige schriftliche Mitteilung eines hinreichenden Verzögerungsgrundes Der bloße Ablauf der ursprünglichen Frist löst die Genehmigungsfiktion nicht ohne Weiteres aus. Fristablauf ohne eine solche Mitteilung und ohne rechtzeitige Entscheidung Die gesetzliche Genehmigungsfiktion kann greifen.

Der Eingang zählt – nicht das Datum auf Ihrem Brief

Bewahren Sie eine vollständige Kopie des Antrags und aller Anlagen auf. Bei einem Online-Antrag sichern Sie die Eingangsbestätigung und die übermittelten Dokumente. Bei persönlicher Abgabe lassen Sie den Eingang auf einer Kopie bestätigen.

Bei Postversand sollten Sie neben einem Zustellnachweis auch festhalten können, welche Unterlagen Sie verschickt haben.

Formulieren Sie möglichst genau, welchen Zuschuss Sie für welche Arbeiten beantragen. Fügen Sie einen aufgeschlüsselten Kostenvoranschlag bei und erklären Sie den Pflegebezug. Fotos oder eine Skizze können die Situation verdeutlichen.

Gerade beim Antrag auf einen notwendigen Wohnungsumbau hilft eine konkrete Beschreibung mehr als der allgemeine Wunsch nach einem neuen Badezimmer.

Das Gesetz knüpft an den Antragseingang an. Fehlende Unterlagen bedeuten deshalb nicht, dass die Pflegekasse den Fristbeginn beliebig verschieben darf.

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Reichen Sie berechtigt angeforderte Nachweise dennoch zügig nach. Ob fehlende Informationen einen hinreichenden Verzögerungsgrund bilden, hängt vom Einzelfall ab.

Eine Eingangsbestätigung rechtfertigt noch keine Verzögerung

Prüfen Sie jedes Schreiben der Pflegekasse auf seinen Inhalt. „Ihr Antrag ist eingegangen“ bestätigt zunächst nur den Empfang. Auch der Hinweis „Ihr Anliegen wird bearbeitet“ erklärt noch nicht, weshalb eine Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Frist unmöglich ist.

§ 40 Absatz 7 SGB XI verlangt einen hinreichenden Grund.

Die Kasse muss Ihnen die Verzögerung rechtzeitig schriftlich mitteilen. Ein Telefonat allein erfüllt diese Vorgabe nicht. Notieren Sie deshalb bei jedem Schreiben das Zugangsdatum und bewahren Sie den Umschlag auf.

Fragen Sie bei einer unklaren Nachricht nach, welches konkrete Hindernis besteht und bis wann die Kasse entscheiden will. Nicht jede Nachricht verhindert die Genehmigungsfiktion.

Fiktives Beispiel: Charlotte wartet auf ihren Badumbau

Charlotte ist 56 Jahre alt, lebt in Nürnberg und hat Multiple Sklerose, und Pflegegrad 2. Der hohe Einstieg in ihre Badewanne lässt sich für sie nur noch mit Hilfe bewältigen.

Eine bodengleiche Dusche soll den Transfer erleichtern. Der Kostenvoranschlag beträgt 7.600 Euro; Charlotte beantragt dafür einen Zuschuss von 4.180 Euro.

Ihr Antrag samt Kostenvoranschlag geht nachweislich am Montag, dem 7. September 2026, bei der Pflegekasse ein. Diese beteiligt weder den Medizinischen Dienst noch eine Pflegefachperson.

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Die Drei-Wochen-Frist endet damit am Montag, dem 28. September 2026. Bis dahin erhält Charlotte weder eine Entscheidung noch eine schriftliche Mitteilung mit einem hinreichenden Verzögerungsgrund.

Charlotte beruft sich nun schriftlich auf die Genehmigungsfiktion. Sie nennt das Eingangsdatum, legt die Bestätigung erneut bei und verlangt die Umsetzung des beantragten Zuschusses. Sie verlangt nicht die gesamten 7.600 Euro: Ihr Antrag betrifft 4.180 Euro.

Die verbleibenden 3.420 Euro muss sie anderweitig finanzieren. Möglichkeiten, Zuschüsse für die Wohnraumanpassung zu kombinieren, sollte sie vor der Auftragsvergabe prüfen.

Genehmigungsfiktion bedeutet keinen unbegrenzten Umbauetat

Der gesetzliche Höchstzuschuss beträgt derzeit 4.180 Euro je Maßnahme und pflegebedürftiger Person. Der von 4.000 auf 4.180 Euro erhöhte Zuschuss ist keine Zusage, jede Handwerkerrechnung vollständig zu übernehmen. Maßgeblich bleibt, welche Leistung Sie konkret beantragt haben.

Erweitern Sie die Arbeiten später um zusätzliche, bisher nicht beantragte Leistungen, sollten Sie dafür keine automatische Deckung unterstellen. Auch ist der Höchstbetrag kein jährlich neu verfügbares Guthaben.

Verändert sich die Pflegesituation und werden deshalb weitere Anpassungen erforderlich, kann allerdings ein erneuter Umbauzuschuss infrage kommen.

Nach Fristablauf die Leistung ausdrücklich einfordern

Stellen Sie den Ablauf schriftlich zusammen. Antragseingang, beantragte Arbeiten, Zuschusshöhe, fachliche Begutachtung und sämtliche Nachrichten der Kasse. Bitten Sie um schriftliche Bestätigung, dass die beantragte Leistung wegen Fristablaufs als genehmigt gilt, sowie um Angaben zur Abrechnung.

Eine zusätzliche Mahnung ist nach dem Gesetz keine Voraussetzung für den Eintritt der Fiktion; sie hilft Ihnen aber, die Leistung tatsächlich durchzusetzen.

Dass eine Fristversäumnis finanzielle Folgen haben kann, zeigt auch der auf gegen-hartz.de dargestellte Fall „Pflegekasse verpasst Drei-Wochen-Frist: Mann bekommt 4.000 Euro“. Ob die Voraussetzungen bei Ihnen vorliegen, müssen Sie anhand Ihres eigenen Verfahrens prüfen.

Bestreitet die Kasse den Fristablauf oder die Genehmigungsfiktion, lassen Sie die Unterlagen vor einem finanziell bindenden Umbauauftrag sozialrechtlich prüfen. Eine Bestätigung macht einen bereits eingetretenen Anspruch nicht erst wirksam.

Sie kann aber verhindern, dass Sie den Zuschuss vorfinanzieren und anschließend darüber streiten müssen.

Eine spätere Ablehnung nicht einfach abheften

Lehnt die Pflegekasse Ihren Antrag nachträglich ab, ignorieren Sie den Bescheid nicht. Legen Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch ein und beachten Sie die Rechtsbehelfsbelehrung. Begründen Sie sowohl den pflegerischen Bedarf als auch den aus Ihrer Sicht maßgeblichen Fristablauf.

Fordern Sie gegebenenfalls Unterlagen an, aus denen sich die behauptete Beteiligung des Medizinischen Dienstes ergibt.

Die Prüfung des Umbauzuschusses ist von der Einstufung in einen Pflegegrad zu unterscheiden. Falls bereits die Einstufung falsch erscheint, finden Sie ergänzende Hinweise zum Widerspruch gegen einen abgelehnten oder zu niedrigen Pflegegrad.

Bei Mietwohnungen bleibt die Umbauerlaubnis ein eigenes Thema

Eine Leistung der Pflegekasse ersetzt nicht die erforderliche Zustimmung Ihres Vermieters zu baulichen Veränderungen. § 554 BGB kann Ihnen einen Anspruch auf Erlaubnis verschaffen; dabei kommt es unter anderem auf die Zumutbarkeit an. Klären Sie deshalb Finanzierung und bauliche Erlaubnis rechtzeitig.

Wie wichtig die konkrete Ausführung ist, zeigt der Beitrag zum Streit um einen behindertengerechten Umbau in einer Mietwohnung.

Reicht die bestehende Wohnung trotz Umbauten dauerhaft nicht aus, kann eine andere Wohnlösung sinnvoll sein. Unter bestimmten Voraussetzungen beteiligt sich die Pflegekasse auch an einem Umzug in eine pflegegerechte Wohnung.

Die hier erläuterte Fristprüfung ersetzt jedoch keine Prüfung des jeweils beantragten Zuschusses.

FAQ: Umbauantrag und Entscheidungsfrist

Zählen bei den drei Wochen nur Arbeitstage?

Nein, es handelt sich um Kalenderwochen. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, verschiebt es sich grundsätzlich auf den nächsten Werktag. Maßgeblich ist § 26 SGB X.

Verhindert jedes Schreiben der Pflegekasse die Genehmigungsfiktion?

Nein. Eine bloße Eingangsbestätigung genügt dafür nicht. Entscheidend ist eine rechtzeitige schriftliche Mitteilung mit einem hinreichenden Grund für die Verzögerung.

Muss ich den Umbau vollständig selbst bezahlen, wenn die Kasse schweigt?

Nicht zwangsläufig. Prüfen Sie die Genehmigungsfiktion und fordern Sie den beantragten Zuschuss ein. Aus dem Schweigen folgt aber keine pauschale Übernahme sämtlicher Umbaukosten.

Quellen

AOK: Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.

Bundesministerium für Gesundheit: Zuschüsse zur Wohnungsanpassung, Stand: 14. September 2026.

Gesetze im Internet: § 554 BGB – Barrierereduzierung, E-Mobilität und Einbruchsschutz.

Gesetze im Internet: § 26 SGB X – Fristen und Termine.

Gesetze im Internet: § 40 SGB XI – Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen, besonders Absätze 4 und 7.

Gesetze im Internet: § 84 SGG – Frist und Form des Widerspruchs.