Schwerbehinderung: 45.000 Euro gefordert doch das Gericht glaubt die Bewerbung nicht

Ein schwerbehinderter Bewerber fordert nach einer Absage mindestens 45.000 Euro Entschädigung – und verliert vor Gericht. Genau dieser Kontrast macht den Fall aus Hamm so brisant. Denn das Urteil richtet sich nicht gegen die Rechte schwerbehinderter Menschen. Es richtet sich gegen Bewerbungen, die nach Auffassung des Gerichts gar nicht auf eine echte Stelle, sondern auf eine spätere Klage angelegt waren.

Nach der veröffentlichten Fachberichterstattung wies das Arbeitsgericht Hamm die Klage ab, weil weder eine Benachteiligung wegen der Schwerbehinderung ausreichend dargelegt worden sei noch eine ernsthafte Bewerbung erkennbar gewesen sei.

Aus Sicht des Gerichts sprach das Gesamtbild vielmehr für ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen. Damit zieht die Entscheidung eine klare Grenze: Der Schutz aus AGG und SGB IX ist stark. Er ist aber kein Instrument, um aus kalkulierten Absagen Geldforderungen zu machen.

45.000 Euro gefordert – doch das Gericht glaubte die Bewerbung nicht

Im konkreten Fall bewarb sich ein schwerbehinderter Jurist mit einem Grad der Behinderung von 90 auf eine Stelle als Produktmanager bei einem privaten Unternehmen. Gesucht wurde eine Person mit technischer Führungserfahrung, die für Entwicklung, Skalierung und den technischen Erfolg der Plattformen verantwortlich sein sollte. Nach der Absage verlangte der Bewerber mindestens drei Monatsgehälter und bezifferte seine Forderung auf mindestens 45.000 Euro.

Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Nach der Berichterstattung sah es schon keine tragfähig dargelegte Benachteiligung. Vor allem aber hielt es die Bewerbung insgesamt für rechtsmissbräuchlich. Entscheidend war nicht nur ein einzelner Umstand, sondern die Summe mehrerer Punkte.

Besonders ins Gewicht fiel demnach die Entfernung von mehr als 570 Kilometern zwischen Wohnort und Arbeitsort. Hinzu kamen eine fehlende erkennbare Umzugsbereitschaft, eine ungekündigte Vollzeitbeschäftigung und zahlreiche weitere Entschädigungsprozesse des Klägers gegen andere Arbeitgeber.

Für das Gericht ergab sich daraus offenbar kein Bild eines Bewerbers, der die Stelle wirklich antreten wollte. Es sah vielmehr eine Scheinbewerbung mit anschließendem Klageziel.

Das Urteil trifft nicht schwerbehinderte Bewerber – sondern Scheinbewerbungen

Genau an diesem Punkt ist eine saubere Einordnung entscheidend. Das Urteil bedeutet nicht, dass schwerbehinderte Menschen bei Bewerbungen schlechter geschützt wären. Es bedeutet auch nicht, dass Arbeitgeber gesetzliche Pflichten locker nehmen dürften. Die eigentliche Aussage ist eine andere: Rechte bleiben bestehen. Missbrauch kann trotzdem scheitern.

Das Bundesarbeitsgericht hat diese Linie bereits vorgezeichnet. Danach kann ein Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 AGG am Einwand des Rechtsmissbrauchs scheitern, wenn es einer Person von Anfang an nicht um die Stelle selbst ging, sondern nur um den formalen Bewerberstatus und die spätere Geltendmachung von Ansprüchen.

Die Konsequenz ist klar. Nicht jede abgelehnte Bewerbung ist ein Fall von Diskriminierung. Aber auch nicht jede gescheiterte Klage beweist, dass ein Arbeitgeber sauber gehandelt hat. Gerichte prüfen beides: Gab es Anhaltspunkte für eine Benachteiligung? Und war die Bewerbung überhaupt ernst gemeint?

Warum Arbeitgeber das Urteil nicht falsch verstehen dürfen

Wer jetzt glaubt, das Urteil sei ein Freifahrtschein für Arbeitgeber, liest es falsch. Die Schutzvorschriften des SGB IX gelten weiter. Nach § 164 SGB IX müssen Arbeitgeber prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden können. Diese Pflicht gilt allgemein und nicht nur im öffentlichen Dienst.

Noch strenger sind die Regeln für öffentliche Arbeitgeber. § 165 SGB IX enthält besondere Pflichten. Dazu gehört vor allem, dass schwerbehinderte Bewerber grundsätzlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden müssen, wenn ihnen die fachliche Eignung nicht offensichtlich fehlt. Genau diese Einladungspflicht ist in der Praxis oft entscheidend, weil ihre Verletzung ein starkes Indiz für eine Benachteiligung sein kann.

Im Fall aus Hamm spielte genau dieser Unterschied eine wichtige Rolle. Bei dem beklagten Unternehmen handelte es sich nach der Berichterstattung nicht um einen öffentlichen Arbeitgeber. Deshalb griff die besondere Einladungspflicht hier gerade nicht. Das entlastete den Arbeitgeber in diesem Punkt, aber eben nur in diesem.

Die eigentliche Lehre aus dem Fall

Der Fall aus Hamm ist deshalb mehr als nur eine Gerichtsnotiz. Er zeigt, wo der Diskriminierungsschutz endet – und warum diese Grenze wichtig ist. Wer ernsthaft eine Stelle will und wegen einer Behinderung benachteiligt wird, behält seine Rechte. Wer sich dagegen nur auf dem Papier bewirbt, um nach einer Absage Entschädigung zu verlangen, riskiert eine harte Niederlage vor Gericht.

Gerade deshalb schützt das Urteil den Diskriminierungsschutz indirekt sogar. Denn nur wenn Gerichte zwischen echter Benachteiligung und taktischer Scheinbewerbung unterscheiden, bleibt der rechtliche Schutz glaubwürdig. Sonst würden missbräuchliche Klagen und berechtigte Ansprüche in einen Topf geworfen. Genau das verhindert diese Entscheidung.

Für Betroffene ist die Botschaft deshalb doppelt wichtig. Ja, Schutzrechte gelten weiter. Ja, Verfahrensverstöße von Arbeitgebern können weiter erhebliche Folgen haben. Aber nein, diese Rechte taugen nicht als Geschäftsmodell.

Was Betroffene aus dem Urteil mitnehmen sollten

Wer schwerbehindert ist und sich bewirbt, sollte seine Bewerbung erkennbar auf die konkrete Stelle zuschneiden und echtes Interesse zeigen. Das Urteil macht deutlich, dass Gerichte sehr genau auf die Umstände schauen. Passt die Bewerbung überhaupt auf das Profil? Ist die Stelle realistisch erreichbar? Gibt es eine erkennbare Wechselmotivation? Oder wirkt alles nur formal, damit nach einer Absage sofort Ansprüche geltend gemacht werden können?

Die Antwort auf diese Fragen kann am Ende entscheidend sein. Das Urteil aus Hamm schwächt den Schutz schwerbehinderter Menschen nicht. Es macht nur unmissverständlich klar, dass dieser Schutz dort endet, wo eine Bewerbung nicht auf Arbeit, sondern auf Geld gerichtet ist.

FAQ zum Urteil gegen den AGG-Hopper

Was ist die wichtigste Aussage des Urteils?

Das Arbeitsgericht Hamm hat eine Entschädigungsklage eines schwerbehinderten Bewerbers abgewiesen, weil nach der veröffentlichten Berichterstattung weder eine tragfähig dargelegte Benachteiligung noch eine ernsthafte Bewerbung vorlag.

Hat das Urteil die Rechte schwerbehinderter Bewerber geschwächt?

Nein. Die Schutzvorschriften aus AGG und SGB IX gelten weiter. Das Urteil zieht nur dort eine Grenze, wo eine Bewerbung als rechtsmissbräuchlich angesehen wird.

Müssen Arbeitgeber schwerbehinderte Bewerber immer zum Vorstellungsgespräch einladen?

Nein. Diese besondere Pflicht gilt nach § 165 SGB IX für öffentliche Arbeitgeber. Private Arbeitgeber unterliegen dieser Einladungspflicht nicht in derselben Form.

Welche Pflicht gilt auch für private Arbeitgeber?

Nach § 164 SGB IX müssen Arbeitgeber prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden können.

Wann kann eine Diskriminierungsklage trotz Schwerbehinderung scheitern?

Wenn eine Benachteiligung nicht ausreichend dargelegt wird oder wenn das Gericht die Bewerbung insgesamt als rechtsmissbräuchliche Scheinbewerbung bewertet.

