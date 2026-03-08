Mehr Wohngeld bei Schwerbehinderung durch höheren Freibetrag

Lesedauer 4 Minuten

Menschen mit Schwerbehinderung können beim Wohngeld auch im Jahr 2026 von einem besonderen Freibetrag profitieren. Dabei geht es um 1.800 Euro pro Jahr, die bei der Einkommensberechnung unberücksichtigt bleiben können. Das kann dazu führen, dass überhaupt erst ein Anspruch auf Wohngeld entsteht oder dass die Leistung höher ausfällt als ohne diesen Abzug.

Der Freibetrag ist deshalb so wichtig, weil das Wohngeld stets vom anrechenbaren Gesamteinkommen eines Haushalts abhängt. Sinkt dieses rechnerisch durch einen gesetzlichen Freibetrag, verbessert sich die Ausgangslage im Antragsverfahren.

Gerade für Haushalte mit niedrigen Einkommen, hohen Wohnkosten und zusätzlicher Belastung durch gesundheitliche Einschränkungen kann das spürbare finanzielle Auswirkungen haben.

Wie der Freibetrag funktioniert

Das Wohngeld ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten für Haushalte mit geringem Einkommen. Ob und in welcher Höhe ein Anspruch besteht, richtet sich vor allem nach drei Faktoren: nach der Zahl der Haushaltsmitglieder, nach der zuschussfähigen Miete oder Belastung und nach dem Gesamteinkommen. An dieser Stelle kommt der Freibetrag für schwerbehinderte Menschen ins Spiel.

Nach dem Wohngeldgesetz werden 1.800 Euro jährlich für jedes schwerbehinderte zu berücksichtigende Haushaltsmitglied vom Einkommen abgezogen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Gemeint ist also kein zusätzlicher Auszahlungsbetrag in bar, sondern ein Abzug bei der Berechnung. Der Staat behandelt einen Teil des Einkommens damit so, als wäre es für die Wohngeldprüfung nicht vorhanden.

Im Ergebnis fällt das maßgebliche Jahreseinkommen niedriger aus. Dadurch kann sich der Wohngeldanspruch verbessern. Für Betroffene ist das oft ein wichtiger Unterschied, weil schon vergleichsweise kleine Veränderungen beim anrechenbaren Einkommen darüber entscheiden können, ob ein Antrag bewilligt oder abgelehnt wird.

Wer den Freibetrag erhalten kann

Der Freibetrag gilt nicht automatisch für jede anerkannte Behinderung. Maßgeblich sind die Vorgaben des Wohngeldgesetzes. Danach kommt der Betrag von 1.800 Euro für schwerbehinderte Haushaltsmitglieder in Betracht, wenn ein Grad der Behinderung von 100 vorliegt.

Er gilt außerdem bei einem Grad der Behinderung von unter 100, wenn gleichzeitig Pflegebedürftigkeit im Sinne häuslicher oder teilstationärer Pflege oder Blindheit beziehungsweise hochgradige Sehbehinderung vorliegt.

Damit ist die Regelung klar auf Fälle zugeschnitten, in denen neben der Behinderung eine besonders starke gesundheitliche Beeinträchtigung oder ein zusätzlicher Unterstützungsbedarf besteht. Für die Wohngeldstelle ist deshalb nicht nur der Grad der Behinderung wichtig, sondern gegebenenfalls auch ein Nachweis über Pflegebedürftigkeit oder über die anerkannte Sehbehinderung.

Tabelle: So wirkt sich der Freibetrag bei Schwerbehinderung auf das Wohngeld 2026 aus

Ausgangslage Wirkung auf das Wohngeld Der Freibetrag wird nicht berücksichtigt Das anrechenbare Einkommen bleibt höher. Dadurch fällt das Wohngeld meist niedriger aus oder ein Anspruch entfällt. Der Freibetrag von 1.800 Euro pro Jahr wird berücksichtigt Das Jahreseinkommen sinkt rechnerisch um 1.800 Euro. Dadurch verbessert sich die Berechnungsgrundlage beim Wohngeld. Umgerechnet auf den Monat 1.800 Euro pro Jahr entsprechen 150 Euro pro Monat, die beim Einkommen nicht mitgerechnet werden. Haushalt liegt knapp über der Einkommensgrenze Der Freibetrag kann dazu führen, dass doch noch ein Wohngeldanspruch entsteht. Wohngeldanspruch besteht bereits Der Freibetrag kann die monatliche Wohngeldhöhe zusätzlich anheben. Mehrere begünstigte Personen im Haushalt Wenn die Voraussetzungen mehrfach erfüllt sind, kann sich der Effekt auf die Berechnung entsprechend verstärken.

Warum die Regelung 2026 besonders wichtig bleibt

Auch 2026 bleibt das Wohngeld für viele Haushalte ein wichtiges Instrument, um steigende Wohnkosten abzufedern. Der Freibetrag für schwerbehinderte Menschen hat dabei eine besondere soziale Funktion. Er trägt dem Umstand Rechnung, dass gesundheitliche Einschränkungen häufig mit zusätzlichen Ausgaben, geringerem finanziellen Spielraum und höherem Unterstützungsbedarf verbunden sind.

Zwar verändert der Freibetrag nicht die Miete selbst, aber er kann die rechnerische Belastung des Haushalts spürbar verringern. Vor allem dann, wenn das Einkommen knapp oberhalb der Anspruchsgrenze liegt, kann der Abzug den Ausschlag geben. Für viele Betroffene ist das deshalb kein technisches Detail, sondern ein entscheidender Punkt im gesamten Verfahren.

Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Frau lebt in einer Mietwohnung und verfügt über ein eher knappes Einkommen. Sie ist schwerbehindert und erfüllt die Voraussetzungen für den Wohngeld-Freibetrag von 1.800 Euro im Jahr. Ohne diesen Freibetrag liegt ihr anrechenbares Einkommen bei der Wohngeldberechnung etwas höher. Dadurch fällt das Wohngeld niedriger aus.

Wird der Freibetrag berücksichtigt, reduziert sich das Jahreseinkommen rechnerisch um 1.800 Euro. Das entspricht monatlich 150 Euro weniger an anrechenbarem Einkommen.

Für die Wohngeldstelle sieht es damit so aus, als stünde der Antragstellerin jeden Monat weniger Einkommen zur Verfügung. In der Folge kann sich das Wohngeld erhöhen. Je nach Miethöhe, Haushaltsgröße und Einkommenssituation kann der Unterschied spürbar sein. In manchen Fällen führt der Freibetrag sogar dazu, dass überhaupt erst ein Anspruch auf Wohngeld entsteht.

Was Antragsteller beachten sollten

Wer Wohngeld beantragt, sollte den Freibetrag nicht übersehen. In der Praxis kommt es darauf an, dass die Schwerbehinderung und die weiteren Voraussetzungen vollständig nachgewiesen werden. Dafür sind in der Regel der Schwerbehindertenausweis oder der Feststellungsbescheid sowie gegebenenfalls Unterlagen zur Pflegebedürftigkeit oder zur anerkannten Blindheit beziehungsweise hochgradigen Sehbehinderung erforderlich.

Wichtig ist außerdem, dass der Freibetrag personenbezogen berücksichtigt wird. Leben mehrere Personen im Haushalt, wird nicht pauschal der gesamte Haushalt begünstigt, sondern das jeweilige schwerbehinderte Haushaltsmitglied. Sind die Voraussetzungen bei mehr als einer Person erfüllt, kann sich das entsprechend mehrfach auswirken.

Gerade weil das Wohngeldrecht stark von Einzelheiten abhängt, lohnt sich ein genauer Blick in den Bescheid oder in die Berechnung. Denn der Freibetrag entfaltet seine Wirkung nur dann vollständig, wenn die Voraussetzungen korrekt erfasst wurden.

Der Unterschied zwischen Freibetrag und direkter Leistung

In der öffentlichen Darstellung entsteht häufig der Eindruck, schwerbehinderte Menschen bekämen beim Wohngeld einfach 1.800 Euro zusätzlich ausgezahlt. Das ist nicht der Fall. Der Betrag wird nicht als Zuschuss überwiesen, sondern als Einkommensfreibetrag berücksichtigt.

Das bedeutet: Die tatsächliche Entlastung hängt vom Einzelfall ab. Manche Haushalte erhalten durch den Freibetrag deutlich mehr Wohngeld, andere rutschen dadurch überhaupt erst in die Förderfähigkeit hinein. Wie hoch der finanzielle Vorteil konkret ausfällt, lässt sich daher nur anhand der gesamten Haushaltsdaten beurteilen.

Ein wichtiger Nachteilsausgleich im Wohngeldrecht

Der Freibetrag von 1.800 Euro bleibt 2026 ein wichtiger Bestandteil des Wohngeldrechts für schwerbehinderte Menschen. Er mindert nicht die Wohnkosten unmittelbar, verbessert aber die Einkommensseite der Berechnung und kann damit den Zugang zur Leistung erheblich erleichtern. Für viele Betroffene ist das ein wirksamer Nachteilsausgleich in einem Bereich, der angesichts hoher Mieten und knapper Haushaltsbudgets zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Wer zu den begünstigten Personengruppen gehört, sollte bei einem Wohngeldantrag daher genau prüfen, ob der Freibetrag angesetzt wurde. Gerade bei knappen Einkommen kann dieser Abzug den entscheidenden Unterschied machen.

