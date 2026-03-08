Schwerbehinderung: Neue Regeln verschärfen den Grad der Behinderung

Lesedauer 7 Minuten

Mit der Neufassung der Maßstäbe zur Bewertung des Grades der Behinderung steht ab 2026 eine Veränderung bevor, die für viele Betroffene erhebliche praktische Folgen haben kann.

Nach den neuen Vorgaben, die im Zusammenhang mit der sechsten Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung stehen, wird die Feststellung des GdB künftig spürbar strenger und zugleich genauer an den tatsächlichen Auswirkungen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ausgerichtet.

Damit verändert sich nicht nur die Arbeitsweise der Versorgungsämter, sondern auch die Ausgangslage für Menschen, die auf Nachteilsausgleiche, arbeitsrechtlichen Schutz oder rentenrechtliche Vorteile angewiesen sind.

Die Neuregelung steht für einen Wandel in der Bewertungspraxis. Nicht mehr die Diagnose als solche soll im Vordergrund stehen, sondern die Frage, wie stark eine Erkrankung oder Funktionsstörung das Leben eines Menschen tatsächlich beeinträchtigt.

Für viele Antragstellerinnen und Antragsteller bedeutet das: Wer seinen Gesundheitszustand nur über Befunde und Diagnosen beschreibt, ohne die konkreten Folgen für Alltag, Beruf und soziale Teilhabe nachvollziehbar darzustellen, könnte künftig schlechter gestellt werden als bisher. Zugleich eröffnet die Reform jenen bessere Chancen, die ihre tatsächlichen Einschränkungen präzise dokumentieren und belegen können.

Weg von der bloßen Diagnose: Die Teilhabebeeinträchtigung rückt in den Vordergrund

Die wohl wichtigste Veränderung besteht darin, dass der GdB künftig noch deutlicher an der konkreten Einschränkung der gesellschaftlichen Teilhabe gemessen werden soll.

Das entspricht einer Entwicklung, die sich in der sozialgerichtlichen Rechtsprechung bereits seit längerem abgezeichnet hat. Nicht entscheidend ist allein, welche Krankheit oder gesundheitliche Störung vorliegt. Maßgeblich ist vielmehr, welche Auswirkungen diese Beeinträchtigung auf die Lebensführung hat.

Damit verändert sich die Perspektive der Behörden. Künftig wird genauer gefragt, welche körperlichen, geistigen oder seelischen Funktionen dauerhaft beeinträchtigt sind, wie stark die Fähigkeit zur selbstständigen Lebensführung eingeschränkt ist und welche Belastungen im Erwerbsleben tatsächlich bestehen.

Wer etwa eine chronische Erkrankung hat, diese aber im Alltag mit vergleichsweise geringen Einschränkungen kompensieren kann, muss unter Umständen mit einer geringeren Bewertung rechnen als jemand, bei dem dieselbe Diagnose zu deutlichen funktionellen Nachteilen führt.

An der gesetzlichen Grundstruktur ändert sich dabei nichts. Die Feststellung des Grades der Behinderung erfolgt weiterhin auf Grundlage von § 152 SGB IX in Verbindung mit der Versorgungsmedizin-Verordnung. Der GdB wird auch künftig in Zehnerschritten von 20 bis 100 festgestellt. Ab einem Wert von 50 liegt weiterhin eine Schwerbehinderung vor. Neu ist jedoch die Schärfe, mit der die tatsächlichen Folgen einer Erkrankung oder Behinderung in den Blick genommen werden.

Tabelle: Das hat sich jetzt bei der GdB-Einstufung geändert

Alt Neuregelung ab 2026 Die Bewertung des Grades der Behinderung orientierte sich in der Praxis häufig stärker an der Diagnose und an typisierten medizinischen Zuordnungen. Die Bewertung richtet sich deutlich stärker nach den konkreten Auswirkungen auf Alltag, Beruf und gesellschaftliche Teilhabe. Die Krankheit oder gesundheitliche Störung stand oft stärker im Vordergrund der Beurteilung. Nicht die Diagnose als solche ist ausschlaggebend, sondern die tatsächliche funktionelle Einschränkung. Viele Betroffene gingen davon aus, dass ärztliche Diagnosen und Befunde für eine höhere Einstufung weitgehend ausreichen. Diagnosen allein genügen nicht mehr; erforderlich ist eine nachvollziehbare Darstellung der realen Belastungen und Teilhabeeinschränkungen. Mehrere Erkrankungen wurden von Betroffenen häufig gedanklich wie Einzelwerte behandelt, die sich zu einem höheren Gesamt-GdB addieren lassen. Eine rechnerische Addition einzelner Leiden wird ausdrücklich nicht vorgenommen; maßgeblich ist die Gesamtwürdigung aller Auswirkungen. Zusätzliche Gesundheitsstörungen wurden oft schon wegen ihres Vorliegens als erhöhend angesehen. Weitere Erkrankungen erhöhen den Gesamt-GdB nur dann, wenn sie die Teilhabebeeinträchtigung tatsächlich verstärken. Die Wechselwirkungen mehrerer Leiden wurden in Anträgen nicht immer ausführlich dargestellt. Betroffene müssen genauer darlegen, wie sich mehrere Beeinträchtigungen gegenseitig verschärfen und im Alltag auswirken. Änderungsanträge wurden von vielen Betroffenen vor allem als Chance auf eine Höherstufung verstanden. Änderungsanträge führen zu einer erneuten umfassenden Prüfung und bergen ausdrücklich auch das Risiko einer Herabstufung. Nach Ablauf einer Heilungsbewährung blieb für Betroffene die frühere schwere Erkrankung in der Wahrnehmung oft stärker prägend. Nach der Heilungsbewährung zählen nur noch die verbliebenen dauerhaften funktionellen Einschränkungen. Die Vorbereitung eines Antrags war häufig stärker medizinisch geprägt, etwa durch Diagnosen, Befunde und Atteste. Die Vorbereitung muss stärker alltags- und berufsbezogen erfolgen, mit konkreten Angaben zu Belastungsgrenzen, Hilfebedarf und Einschränkungen. Die behördliche Prüfung wurde vielfach als stärker schematisch wahrgenommen. Die Prüfung soll strenger, differenzierter und stärker am Einzelfall orientiert erfolgen. Für Nachteilsausgleiche, Kündigungsschutz und Rentenvorteile war vor allem die bisherige Feststellung maßgeblich. Diese Vorteile bleiben zwar an den festgestellten GdB gebunden, können aber durch strengere Neubewertungen leichter gefährdet sein. Der Fokus lag stärker auf der medizinischen Einordnung einer Behinderung. Der Fokus liegt auf der praktischen Frage, wie stark die selbstständige Lebensführung und die Erwerbsfähigkeit tatsächlich beeinträchtigt sind.

Die Verwaltung prüft künftig genauer und konkreter

Für die Praxis der Versorgungsämter bedeutet die Reform eine deutlich intensivere Einzelfallprüfung. Es reicht künftig noch weniger aus, ärztliche Diagnosen oder standardisierte Atteste vorzulegen. Vielmehr wird entscheidend sein, ob aus den Unterlagen klar hervorgeht, wie sich die gesundheitlichen Einschränkungen im täglichen Leben auswirken.

Von Bedeutung ist beispielsweise, ob Betroffene alltägliche Verrichtungen nur unter Schmerzen oder mit erheblichem Zeitaufwand bewältigen können, ob sie auf Unterstützung angewiesen sind, ob ihre Mobilität eingeschränkt ist oder ob sie im Berufsleben nur noch unter erheblichen Belastungen arbeitsfähig sind.

Auch soziale Kontakte, die Fähigkeit zur Teilnahme am öffentlichen Leben oder Einschränkungen bei Kommunikation und Orientierung können stärker in die Beurteilung einfließen.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehinderung: Ab Januar 2026 gibt es jetzt 70 Euro

Für Betroffene steigt damit der Druck, ihre Situation nicht abstrakt, sondern sehr konkret zu schildern. Es genügt nicht mehr, eine Krankheit zu benennen. Es muss nachvollziehbar werden, was diese Krankheit im praktischen Leben bedeutet.

Wer etwa unter mehreren gesundheitlichen Störungen leidet, sollte nicht nur die Diagnosen aufführen, sondern deutlich machen, welche Folgen sich daraus in ihrer Gesamtheit ergeben. Gerade hier dürfte die neue Bewertungspraxis in vielen Verfahren den Ausschlag geben.

Keine rechnerische Addition mehr: Warum die Gesamtwürdigung so wichtig ist

Ein weiterer wesentlicher Punkt der Reform betrifft den Umgang mit mehreren Beeinträchtigungen. Die Vorstellung, einzelne GdB-Werte für verschiedene Leiden ließen sich einfach zusammenzählen, war bereits nach bisherigem Recht problematisch. Mit der neuen Bewertungslogik wird nun noch klarer hervorgehoben, dass allein eine umfassende Gesamtwürdigung entscheidet.

Die Behörden werden künftig noch genauer prüfen, ob zusätzliche Erkrankungen die bereits bestehende Teilhabebeeinträchtigung tatsächlich verstärken oder ob sich die Auswirkungen überschneiden, ohne den Alltag wesentlich weiter zu erschweren.

Das bedeutet in der Praxis: Nicht jede weitere Diagnose führt automatisch zu einem höheren Gesamt-GdB. Ein zusätzlicher Befund kann bei der Bewertung unter Umständen kaum ins Gewicht fallen, wenn er die Lebensführung nur unwesentlich weiter einschränkt.

Gerade für Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen ist das von erheblicher Bedeutung. Sie müssen überzeugend darlegen, dass sich die einzelnen Leiden nicht nur nebeneinander feststellen lassen, sondern dass sie in ihrer Wechselwirkung zu einer spürbar stärkeren Belastung führen.

Wer diesen Zusammenhang nicht schlüssig aufzeigt, läuft Gefahr, trotz zahlreicher gesundheitlicher Probleme nur eine vergleichsweise moderate Gesamtbewertung zu erhalten.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Höherstufung ist möglich – aber auch die Herabsetzung wird wahrscheinlicher

Die Reform bringt nicht nur neue Maßstäbe für Erstanträge mit sich, sondern betrifft auch bestehende Feststellungen und spätere Änderungsverfahren. Besonders aufmerksam sollten Betroffene auf die sogenannte Heilungsbewährung schauen. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird nicht mehr allein auf die frühere schwere Erkrankung oder deren ursprüngliche Behandlungsgeschichte abgestellt, sondern auf die verbliebenen dauerhaften funktionellen Einschränkungen.

Das kann in der Praxis dazu führen, dass ein zuvor anerkannter GdB neu bewertet und gegebenenfalls abgesenkt wird. Gerade Menschen, die ab 2026 einen Änderungsantrag stellen möchten, sollten deshalb die neue Bewertungslogik genau beachten.

Denn mit einem solchen Antrag wird in der Regel nicht nur ein einzelner Aspekt überprüft, sondern der gesamte Gesundheitszustand neu in den Blick genommen. Das Verfahren ist deshalb keineswegs automatisch ein Weg zu einer höheren Einstufung. Es kann ebenso zu einer Herabsetzung führen.

Diese Gefahr ist besonders relevant, wenn Betroffene auf bestimmte Rechte angewiesen sind, die an das Vorliegen einer Schwerbehinderung oder an eine bestimmte GdB-Höhe anknüpfen. Wer den Schwellenwert von 50 unterschreitet, kann dadurch erhebliche Nachteile erleiden. Das betrifft insbesondere die vorgezogene Altersrente für schwerbehinderte Menschen, den besonderen Kündigungsschutz sowie steuerliche Vergünstigungen und weitere Nachteilsausgleiche.

Warum die Reform gerade für Rentner und ältere Beschäftigte brisant ist

Für schwerbehinderte Rentnerinnen und Rentner oder für Menschen, die kurz vor dem Übergang in eine Altersrente stehen, hat die Reform eine besondere Tragweite. Die Anerkennung einer Schwerbehinderung kann darüber entscheiden, ob ein früherer Renteneintritt mit günstigeren Bedingungen möglich ist. Fällt der GdB infolge einer Neubewertung unter die maßgebliche Grenze, kann das erhebliche finanzielle Folgen nach sich ziehen.

Auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen die Entwicklung aufmerksam verfolgen. Der besondere Kündigungsschutz nach dem Sozialgesetzbuch ist für viele Beschäftigte mit gesundheitlichen Einschränkungen ein wichtiger Schutzmechanismus. Wird der Schwerbehindertenstatus entzogen oder nicht mehr erreicht, kann dies die arbeitsrechtliche Position deutlich schwächen. Hinzu kommen steuerliche Entlastungen und weitere Nachteilsausgleiche, die vom festgestellten Grad der Behinderung abhängen.

Damit bekommt die Antragstellung eine neue wirtschaftliche Bedeutung. Es geht nicht nur um eine formale Einstufung durch die Behörde, sondern um konkrete finanzielle, soziale und arbeitsrechtliche Folgen. Je strenger und differenzierter die Prüfung ausfällt, desto bedeutsamer wird eine präzise Vorbereitung.

Was Betroffene bei einem Antrag künftig stärker beachten müssen

Aus der neuen Bewertungspraxis ergibt sich, dass medizinische Unterlagen noch gezielter auf die tatsächlichen funktionellen Einschränkungen ausgerichtet sein sollten. Berichte, die nur Diagnosen, Laborwerte oder bildgebende Befunde enthalten, ohne die Auswirkungen auf Alltag und Beruf zu beschreiben, dürften in vielen Fällen nicht mehr ausreichen, um eine hohe Bewertung zu begründen.

Wichtiger werden nachvollziehbare Darstellungen von Belastungsgrenzen, wiederkehrenden Ausfällen, eingeschränkter Belastbarkeit, notwendiger Hilfe im Alltag und den konkreten Folgen im Berufsleben.

Auch die Wechselwirkungen mehrerer Erkrankungen sollten nicht nur erwähnt, sondern in ihrer praktischen Bedeutung beschrieben werden. Wer etwa an orthopädischen Beschwerden, chronischen Schmerzen und psychischen Belastungen leidet, muss deutlich machen, wie diese Beeinträchtigungen zusammenwirken und die Lebensführung insgesamt erschweren.

Damit verlagert sich das Gewicht im Verfahren stärker auf die Qualität der Darstellung. Nicht die Länge der Unterlagen wird entscheidend sein, sondern deren Aussagekraft. Je konkreter sich aus Attesten und Befundberichten ergibt, welche Einschränkungen tatsächlich bestehen, desto eher ist eine sachgerechte Bewertung zu erwarten.

Mehr Systematik, aber auch mehr Anforderungen an die Betroffenen

Befürworter der Reform dürften hervorheben, dass die Neuregelung mehr Klarheit und Systematik in die Bewertung bringen kann. Wer bislang unter einer schematischen oder uneinheitlichen Praxis gelitten hat, könnte von der stärkeren Orientierung an tatsächlichen Funktionsbeeinträchtigungen profitieren. Insbesondere in Fällen, in denen eine Diagnose auf dem Papier zunächst wenig dramatisch erscheint, die Auswirkungen im Alltag aber erheblich sind, kann die neue Betrachtungsweise gerechtere Ergebnisse ermöglichen.

Auf der anderen Seite steigt die Hürde für jene, die ihren Antrag nicht ausreichend vorbereiten oder deren gesundheitliche Einschränkungen sich nur schwer dokumentieren lassen.

Gerade bei Erkrankungen mit schwankendem Verlauf, bei psychischen Leiden oder bei komplexen Mehrfacherkrankungen kann es schwierig sein, die Teilhabebeeinträchtigung so darzustellen, dass sie von der Behörde vollständig erfasst wird. Die Reform verlangt deshalb von den Betroffenen ein höheres Maß an Vorbereitung, Dokumentation und strategischem Vorgehen.

Diese Entwicklung dürfte auch die Bedeutung fachkundiger Beratung erhöhen. Wer weitreichende Folgen für Rente, Arbeitsplatz oder steuerliche Entlastungen vermeiden will, sollte einen Antrag nicht nebenbei stellen. Das Verfahren wird ab 2026 stärker davon abhängen, wie überzeugend und lebensnah die tatsächlichen Einschränkungen beschrieben werden.

Die Reform verändert die Spielregeln im Schwerbehindertenrecht

Die Neufassung der GdB-Bewertung ab 2026 markiert einen Einschnitt im Schwerbehindertenrecht. Die Verwaltung soll künftig strenger, differenzierter und stärker an den realen Folgen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung prüfen. Für Betroffene bedeutet das mehr Anforderungen, aber nicht zwingend nur Nachteile.

Wer seine funktionellen Einschränkungen präzise darlegt und gut belegt, kann von einer sachgerechteren Bewertung profitieren. Wer sich dagegen auf Diagnoselisten und allgemeine Atteste verlässt, riskiert eine ungünstigere Einstufung.

Besonders bedeutsam ist die Reform für Menschen, die auf rentenrechtliche Vorteile, Kündigungsschutz oder steuerliche Nachteilsausgleiche angewiesen sind. Für sie kann die neue Bewertungspraxis erhebliche Folgen haben. Der Antrag auf Feststellung oder Änderung eines Grades der Behinderung wird damit noch stärker zu einer Frage sorgfältiger Vorbereitung und durchdachter Darstellung.

Fest steht: Ab 2026 reicht es noch weniger aus, eine Erkrankung nachzuweisen. Entscheidend wird sein, wie nachvollziehbar belegt werden kann, was diese Erkrankung im wirklichen Leben bedeutet. Genau darin liegt die neue Linie der Reform – und genau daraus ergeben sich die Chancen und Risiken für alle Betroffenen.