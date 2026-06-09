Schwerbehinderung 2026: Drei Fehler kosten den Jahrgang 1964 dauerhaft Rente

Wer 1964 geboren und schwerbehindert ist, kann seit Anfang 2026 erstmals die Schwerbehindertenrente beantragen: frühestens mit 62 Jahren, mit dauerhaften Abschlägen von bis zu 10,8 Prozent. Wer bis 65 wartet, geht ohne Abzüge in Rente, frühestens 2029. Doch drei Planungsfehler führen dazu, dass der Anspruch beim Antrag scheitert oder dauerhaft niedriger ausfällt, als er sein müsste.

Schwerbehindertenrente Jahrgang 1964: Was ab 2026 gilt

Für alle ab dem 1. Januar 1964 Geborenen gilt seit 2026 ausschließlich § 37 SGB VI als Rechtsgrundlage für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Die Übergangsregelung für ältere Jahrgänge ist ausgelaufen. Abschlagsfrei geht nur, wer 65 ist; vorzeitig ab 62 möglich, aber mit einem dauerhaften Abschlag von 0,3 Prozent je Kalendermonat Vorbezug.

Bei maximal drei Jahren frühzeitigem Rentenbeginn sind das 10,8 Prozent weniger, lebenslang.

Bei einer Monatsrente von 1.500 Euro entspricht das 162 Euro Dauerverlust pro Monat. Der Abschlag wird nie zurückerstattet. Voraussetzungen: anerkannte Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50, eine Wartezeit von 35 Jahren mit rentenrechtlichen Zeiten sowie das Erreichen der jeweiligen Altersgrenze. Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und Anrechnungszeiten zählen zur Wartezeit mit.

Falle 1 beim Jahrgang 1964: Der GdB muss beim Rentenbeginn vorliegen, nicht beim Antrag

Die meisten gehen davon aus, dass der GdB beim Rentenantrag vorliegen muss. Das ist falsch. Das Gesetz verlangt, dass die Schwerbehinderteneigenschaft genau am Tag des Rentenbeginns anerkannt ist. Wer einen befristeten Schwerbehindertenausweis hat und ihn nicht rechtzeitig verlängert, riskiert an diesem Stichtag den Zugang zur Schwerbehindertenrente zu verlieren.

Das Versorgungsamt kann nach Auslaufen einer befristeten Anerkennung ein Nachprüfungsverfahren einleiten und nach den aktuell geltenden versorgungsmedizinischen Maßstäben neu bewerten. Kommt dabei ein GdB unter 50 heraus, ist der Rentenanspruch nach § 37 SGB VI weg. Gleichzeitig gilt: Ein abgelaufenes Datum auf dem Plastikausweis ist nicht dasselbe wie der Verlust des GdB.

Solange das Versorgungsamt keinen bestandskräftigen Herabsetzungsbescheid erlassen hat, bleibt der rechtliche Status bestehen. Liegt ein Herabsetzungsbescheid vor, endet der Schwerbehindertenstatus frühestens drei Monate nach Unanfechtbarkeit dieses Bescheids. Diese Frist kann entscheidend sein, wenn der Rentenbeginn knapp dahinter liegt.

Was zu tun ist: Wer in den nächsten zwei bis drei Jahren in Rente gehen will, prüft jetzt, ob der Ausweis befristet ist. Läuft die Anerkennung vor dem geplanten Rentenbeginn ab, stellt man den Verlängerungsantrag beim Versorgungsamt mindestens sechs bis zwölf Monate vorher, nicht kurz davor.

Falle 2: Der Verschlimmerungsantrag kann den GdB kosten

Wer kurz vor dem Rentenbeginn einen Verschlimmerungsantrag stellt, um den GdB anzuheben, öffnet die gesamte Akte für eine vollständige Neubewertung. Wer hofft, seinen GdB von 50 auf 60 anzuheben, riskiert, dass das Versorgungsamt stattdessen auf 30 absetzt. Bestandskräftige Bescheide genießen formalen Schutz:

Eine Herabsetzung ist nur bei wesentlicher Änderung der Verhältnisse möglich. Aber ein selbst gestellter Verschlimmerungsantrag gibt dem Versorgungsamt genau den Anlass, den es für eine vollständige Neubewertung benötigt.

Dieser Mechanismus ist nach der 6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung, die am 3. Oktober 2025 in Kraft trat (BGBl. 2025 I Nr. 228), noch relevanter. Die neuen Grundsätze stärken die sogenannte Teilhabeorientierung: Maßstab ist nicht mehr allein der medizinische Befund, sondern wie stark die Erkrankung die Alltagsteilhabe einschränkt.

Der VdK weist darauf hin, dass Gesamt-GdB-Werte bei mehreren Erkrankungen unter diesen Maßstäben restriktiver gebildet werden können als bisher. Wer einen Verschlimmerungsantrag erwägt, holt vorher Beratung bei einem Sozialverband oder Rentenberater ein.

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Wer gegen einen herabgesetzten Bescheid vorgehen will, legt innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich Widerspruch beim Versorgungsamt ein. Diese Frist läuft auch dann, wenn man den Bescheid erst später öffnet.

Falle 3: Den Abschlag akzeptieren, ohne die Ausgleichsoption zu kennen

Thomas K., 60, aus Bielefeld, Jahrgang März 1964, will mit 62 in Schwerbehindertenrente. Seine erwartete Rente liegt bei 1.500 Euro. Der Abschlag von 10,8 Prozent kostet ihn 162 Euro monatlich, lebenslang. Über 20 Jahre Rentenbezug summiert das auf rund 38.880 Euro.

Was er nicht weiß: Er kann diese Kürzung vor dem Rentenbeginn ganz oder teilweise ausgleichen, durch freiwillige Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung.

Die Deutsche Rentenversicherung berechnet auf Antrag die genaue Höhe dieser Ausgleichszahlung auf Basis einer besonderen Rentenauskunft. Die Beiträge können in einer Summe oder über mehrere Jahre in Raten geleistet werden.

Der steuerliche Vorteil ist erheblich: Die Zahlungen sind als Altersvorsorgeaufwendungen absetzbar. Wer sie auf zwei Steuerjahre aufteilt, optimiert die Steuerentlastung. Diese Option besteht ab dem 50. Lebensjahr und endet mit dem Rentenbeginn. Wer den Rentenbescheid ohne vorherige Prüfung unterschreibt, verliert sie endgültig.

Häufige Fragen zur Schwerbehindertenrente Jahrgang 1964

Kann ich die Schwerbehindertenrente beantragen, wenn mein Ausweis abgelaufen ist, aber noch kein Herabsetzungsbescheid vorliegt?

Ein abgelaufener Ausweis bedeutet nicht automatisch, dass der GdB weggefallen ist. Solange das Versorgungsamt keine Herabsetzung durch bestandskräftigen Bescheid festgestellt hat, besteht der anerkannte GdB fort. Entscheidend ist nicht das Datum auf dem Plastikausweis, sondern ob ein rechtswirksamer Herabsetzungsbescheid vorliegt. Den Verlängerungsantrag stellt man trotzdem rechtzeitig, um das Verfahren abgesichert zu haben.

Was passiert, wenn der GdB kurz vor dem Rentenbeginn auf 40 abgesenkt wird?

Ein GdB unter 50 zum Rentenbeginn schließt die Altersrente für schwerbehinderte Menschen aus. Wer dagegen vorgeht, legt innerhalb eines Monats Widerspruch beim Versorgungsamt ein. Solange der Bescheid nicht bestandskräftig ist, greift eine gesetzliche Schutzfrist:

Der Status endet frühestens drei Monate nach Unanfechtbarkeit. Das gibt Zeit, den Rentenbeginn auf ein späteres Datum zu verschieben und den Zugang zu sichern.

Lohnt sich die Ausgleichszahlung für jeden?

Das hängt von Rentenhöhe, Steuerbelastung, Lebenserwartung und persönlicher Liquidität ab. Die DRV kalkuliert intern mit einem neutralen Ergebnis nach etwa 17 bis 20 Jahren Rentenbezug. Wer früh stirbt, verliert; wer lang lebt, gewinnt. Die Entscheidung muss auf Basis der individuellen DRV-Rentenauskunft getroffen werden.

Gilt die Ausgleichszahlung auch für die Erwerbsminderungsrente?

Nein. Die Ausgleichszahlung bezieht sich ausschließlich auf Altersrenten bei vorzeitiger Inanspruchnahme. Die Erwerbsminderungsrente hat eigene Abschlagsregelungen. Wer eine Erwerbsminderungsrente bezieht und überlegt, später zur Altersrente zu wechseln, lässt sich von der DRV individuell beraten.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 37 SGB VI – Altersrente für schwerbehinderte Menschen (Fassung 16.01.2026)

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 37 SGB VI und § 236a SGB VI (rvRecht-Literatursystem)

Bundesministerium der Justiz: § 187a SGB VI – Zahlung von Beiträgen bei vorzeitiger Inanspruchnahme

Bundesanzeiger Verlag: BGBl. 2025 I Nr. 228 – 6. Verordnung zur Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung (in Kraft ab 3. Oktober 2025)

Sozialverband VdK: Renteneintritt für schwerbehinderte Menschen – Das ändert sich 2026