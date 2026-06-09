Rentensplitting statt Witwenrente: Vor- und Nachteile im Vergleich

Das Rentensplitting ist eine eher selten genutzte Alternative zur Witwenrente, kann für einzelne Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften aber finanziell interessant sein.

Während die Witwenrente nach dem Tod eines Partners einen Teil der Rente des Verstorbenen ersetzt, werden beim Rentensplitting die während der Ehe oder Lebenspartnerschaft erworbenen Rentenansprüche aufgeteilt. Die Entscheidung verlangt eine genaue Prüfung, weil sie bindend ist und den späteren Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente ausschließt.

Was bedeutet Rentensplitting?

Beim Rentensplitting werden die in der Ehezeit oder während einer eingetragenen Lebenspartnerschaft erworbenen gesetzlichen Rentenanwartschaften beider Partner rechnerisch zusammengeführt und hälftig verteilt. Wer in dieser Zeit weniger eigene Rentenansprüche aufgebaut hat, erhält dadurch zusätzliche Entgeltpunkte. Wer mehr Ansprüche erworben hat, gibt einen Teil davon ab.

Die Deutsche Rentenversicherung beschreibt das Modell als partnerschaftliche Teilung der in der gemeinsamen Zeit erworbenen Ansprüche. Es kommt sowohl für Ehepaare als auch für eingetragene Lebenspartnerschaften in Betracht. Voraussetzung ist in der Regel, dass das Erwerbsleben abgeschlossen ist, also etwa ein Anspruch auf volle Altersrente besteht oder die Regelaltersgrenze erreicht wurde.

Wie unterscheidet sich das von der Witwenrente?

Die Witwenrente ist eine Hinterbliebenenleistung der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie soll den wegfallenden Unterhalt nach dem Tod des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners teilweise ausgleichen. Anspruch besteht grundsätzlich nur, wenn der verstorbene Versicherte die allgemeine Wartezeit erfüllt hat und die Ehe im Regelfall mindestens ein Jahr bestand.

Die kleine Witwen- oder Witwerrente beträgt nach heutigem Recht 25 Prozent der Rente des verstorbenen Partners und ist in vielen Fällen auf zwei Jahre begrenzt.

Die große Witwen- oder Witwerrente beträgt 55 Prozent und wird gezahlt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, etwa das Erreichen der Altersgrenze, Erwerbsminderung oder Kindererziehung. Für ältere Rechtsfälle können abweichende Regeln gelten, unter anderem eine große Witwenrente von 60 Prozent.

Beim Rentensplitting entsteht dagegen kein abgeleiteter Anspruch aus der Rente des Verstorbenen. Die betroffene Person erhält eine höhere eigene Rente, wenn ihr durch die Teilung zusätzliche Entgeltpunkte zufallen. Das kann besonders dann attraktiv sein, wenn die Witwenrente wegen eigenen Einkommens stark gekürzt würde oder bei Wiederheirat entfallen würde.

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick

Rentensplitting Witwenrente Die während der Ehe oder Lebenspartnerschaft erworbenen Rentenansprüche werden hälftig geteilt. Der überlebende Partner erhält einen Anteil an der Rente des Verstorbenen. Die Leistung erhöht oder mindert die eigene Altersrente dauerhaft. Die Leistung hängt von den Voraussetzungen der Hinterbliebenenrente ab. Eine spätere Witwen- oder Witwerrente ist nach der Entscheidung ausgeschlossen. Der Anspruch kann bei Wiederheirat enden. Die erhöhte eigene Rente bleibt auch bei Wiederheirat bestehen. Eigenes Einkommen kann die Auszahlung mindern. Besonders interessant bei hohem eigenen Einkommen des Hinterbliebenen. Häufig günstiger, wenn wenig eigenes Einkommen vorhanden ist.

Vorteile des Rentensplittings

Ein Vorteil des Rentensplittings liegt in der Stärkung der eigenen Altersrente. Wer während der Ehe wegen Kindererziehung, Pflegearbeit, Teilzeit oder geringerer Erwerbseinkünfte weniger Rentenpunkte erworben hat, kann durch die Teilung dauerhaft besser gestellt werden. Die zusätzlichen Ansprüche gehören anschließend zur eigenen Rente und sind nicht vom Familienstand nach dem Todesfall abhängig.

Besonders wichtig ist, dass diese eigene Rente bei einer Wiederheirat bestehen bleibt.

Bei der Witwenrente endet der Anspruch dagegen grundsätzlich mit einer erneuten Ehe oder neuen eingetragenen Lebenspartnerschaft, wobei eine Abfindung möglich ist. Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass Rentensplitting vor allem dann lohnen kann, wenn eine Witwenrente wegen hohen eigenen Einkommens gar nicht oder nur teilweise ausgezahlt würde.

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Ein weiterer Vorteil zeigt sich bei Menschen, die durch das Rentensplitting überhaupt erst einen eigenen Rentenanspruch erreichen. In solchen Fällen kann die Teilung mehr bringen als eine Hinterbliebenenleistung, die wegen Einkommensanrechnung kaum zur Auszahlung käme. Entscheidend ist dabei immer die konkrete Rentenbiografie beider Partner.

Nachteile des Rentensplittings

Der größte Nachteil ist die Endgültigkeit der Entscheidung. Wer sich für Rentensplitting entscheidet, kann später keine Witwen- oder Witwerrente aus derselben Ehe oder Lebenspartnerschaft mehr erhalten. Die Deutsche Rentenversicherung warnt deshalb ausdrücklich davor, ohne vorherige Beratung zu entscheiden.

Finanziell kann das Rentensplitting ungünstig sein, wenn die Witwenrente höher ausfallen würde als der Zuwachs bei der eigenen Rente. Das betrifft vor allem Fälle, in denen der verstorbene Partner hohe Rentenansprüche hatte und der überlebende Partner nur geringe eigene Einkünfte bezieht. Dann kann die große Witwenrente mit 55 Prozent der Rente des Verstorbenen oft mehr bringen als die hälftige Teilung der Ansprüche aus der Ehezeit.

Hinzu kommt, dass die Berechnung komplex ist. Es zählen nicht einfach die gesamten Renten beider Partner, sondern die in der Ehezeit erworbenen Ansprüche. Auch Kindererziehungszeiten, Abschläge, Zugangsfaktoren, Einkommen und mögliche spätere Veränderungen können die Entscheidung beeinflussen.

Vorteile der Witwenrente

Die Witwenrente bietet vielen Hinterbliebenen eine direkte finanzielle Absicherung nach dem Tod des Partners. In den ersten drei Kalendermonaten nach dem Tod, dem sogenannten Sterbevierteljahr, wird die Rente des Verstorbenen grundsätzlich in voller Höhe gezahlt; eine Einkommensanrechnung findet in dieser Zeit nicht statt. Danach gelten die Regeln zur kleinen oder großen Witwenrente.

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Für Hinterbliebene mit geringem eigenen Einkommen kann die Witwenrente deutlich verlässlicher sein als das Rentensplitting. Sie knüpft an die Rente des Verstorbenen an und kann bei der großen Witwenrente dauerhaft gezahlt werden, solange die Voraussetzungen bestehen. Gerade für ältere Ehepartner, die kaum eigene Rentenansprüche aufgebaut haben, bleibt sie oft die naheliegendere Lösung.

Nachteile der Witwenrente

Die Witwenrente ist kein vollständig eigener Rentenanspruch. Sie hängt vom Tod des Partners, vom Familienstand und von gesetzlichen Voraussetzungen ab. Bei Wiederheirat endet der Anspruch grundsätzlich, auch wenn eine Abfindung vorgesehen ist. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Ein weiterer Nachteil ist die Einkommensanrechnung. Nach dem Sterbevierteljahr wird eigenes Einkommen oberhalb eines Freibetrags teilweise angerechnet; nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums werden 40 Prozent des verbleibenden Betrags auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Wer eine gute eigene Rente, Erwerbseinkommen oder andere anrechenbare Einkünfte hat, kann deshalb deutlich weniger erhalten als zunächst erwartet.

Wann kann Rentensplitting sinnvoll sein?

Rentensplitting kann sinnvoll sein, wenn der überlebende Partner ohnehin eine hohe eigene Rente oder andere Einkünfte hat. In solchen Fällen kann die Witwenrente wegen Anrechnung stark gekürzt werden oder ganz entfallen. Die dauerhaft erhöhte eigene Rente durch das Splitting kann dann günstiger sein.

Auch bei geplanter Wiederheirat kann das Rentensplitting vorteilhaft sein. Denn die durch das Splitting erhöhte eigene Rente bleibt bestehen, während die Witwenrente bei Wiederheirat grundsätzlich endet. Wer diese Möglichkeit prüft, sollte allerdings auch die Abfindung bei Wiederheirat einbeziehen.

Wann spricht mehr für die Witwenrente?

Die Witwenrente ist häufig günstiger, wenn der verstorbene Partner deutlich höhere Rentenansprüche hatte und der Hinterbliebene nur geringe eigene Einkünfte bezieht. Dann kann die große Witwenrente spürbar mehr ausmachen als die zusätzlichen Entgeltpunkte aus dem Splitting. Das gilt besonders, wenn keine Wiederheirat geplant ist und die Einkommensanrechnung wenig ins Gewicht fällt.

Auch die kleine Witwenrente kann in einer Übergangsphase wichtig sein, obwohl sie nach neuem Recht meist zeitlich begrenzt ist. Sie kann helfen, die finanzielle Situation nach dem Todesfall neu zu ordnen. Für eine langfristige Entscheidung reicht dieser kurzfristige Blick aber nicht aus.

Warum Beratung vor der Entscheidung unverzichtbar ist

Die Wahl zwischen Rentensplitting und Witwenrente lässt sich nicht pauschal treffen. Sie hängt von Rentenhöhe, Ehezeit, Entgeltpunkten, Einkommen, Alter, Familienplanung und Wiederheirat ab. Auch alte Rechtsregeln können den Vergleich verändern, wenn die Ehe vor bestimmten Stichtagen geschlossen wurde oder ein Partner vor 1962 geboren ist.

Vor einer Entscheidung sollte deshalb eine individuelle Berechnung durch die Deutsche Rentenversicherung oder eine qualifizierte Rentenberatung stehen. Besonders wichtig ist der Vergleich der monatlichen Beträge über mehrere Jahre. Nur so lässt sich erkennen, ob die höhere eigene Rente durch das Splitting den möglichen Verlust der Witwenrente ausgleicht.

Fazit: Keine pauschal bessere Lösung

Rentensplitting und Witwenrente verfolgen unterschiedliche Ansätze. Das Rentensplitting stärkt die eigene Rente und kann bei hohem Einkommen oder Wiederheirat Vorteile bringen. Die Witwenrente bietet dagegen vielen Hinterbliebenen mit geringem Einkommen eine höhere und besser planbare Absicherung.

Die Entscheidung sollte nie allein aus dem Bauch heraus fallen. Wer Rentensplitting wählt, verzichtet dauerhaft auf die Witwen- oder Witwerrente aus dieser Verbindung. Deshalb ist eine genaue Berechnung der sicherste Weg, um eine finanziell tragfähige Entscheidung zu treffen.

Beispiel aus der Praxis

Ein Ehepaar war 32 Jahre verheiratet. Die Ehefrau arbeitete viele Jahre in Teilzeit und hat eine eigene Altersrente von 950 Euro, der Ehemann bezieht 1.900 Euro. Nach seinem Tod hätte sie grundsätzlich Anspruch auf Witwenrente, allerdings wird ihr eigenes Einkommen nach den geltenden Regeln teilweise berücksichtigt.

Bei der Beratung zeigt sich, dass die Witwenrente trotz Anrechnung höher wäre als der Rentenzuwachs durch ein Rentensplitting. In diesem Fall spricht mehr für die Witwenrente. Anders könnte es aussehen, wenn die Ehefrau eine deutlich höhere eigene Rente hätte oder eine Wiederheirat konkret geplant wäre.

Häufige Fragen zum Rentensplitting

Was ist der wichtigste Unterschied zwischen Rentensplitting und Witwenrente?

Beim Rentensplitting werden die während der Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft erworbenen Rentenansprüche beider Partner hälftig aufgeteilt. Dadurch entsteht eine veränderte eigene Rente. Die Witwenrente ist dagegen eine Hinterbliebenenleistung, die nach dem Tod des Partners gezahlt wird.

Wann kann Rentensplitting günstiger sein als die Witwenrente?

Rentensplitting kann günstiger sein, wenn der überlebende Partner ein hohes eigenes Einkommen oder eine gute eigene Rente hat. In solchen Fällen kann die Witwenrente wegen der Einkommensanrechnung stark gekürzt werden. Auch bei einer späteren Wiederheirat kann Rentensplitting vorteilhaft sein, weil die erhöhte eigene Rente bestehen bleibt.

Warum sollte man sich vor der Entscheidung beraten lassen?

Die Entscheidung für Rentensplitting ist dauerhaft und schließt eine spätere Witwen- oder Witwerrente aus derselben Ehe oder Lebenspartnerschaft aus. Ob sich das lohnt, hängt von den Rentenansprüchen, dem Einkommen, der Ehezeit und der persönlichen Lebensplanung ab. Eine individuelle Berechnung durch die Deutsche Rentenversicherung oder eine qualifizierte Rentenberatung ist daher sehr wichtig.