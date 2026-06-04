Grad der Behinderung ab 30: Was können behinderte Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern verlangen?

Ein Grad der Behinderung von 30 führt im Arbeitsleben nicht automatisch zu denselben Rechten wie eine anerkannte Schwerbehinderung. Dennoch kann er für Beschäftigte erhebliche Bedeutung haben, wenn eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen bewilligt wird. Diese Gleichstellung soll helfen, einen geeigneten Arbeitsplatz zu bekommen oder zu behalten. Zuständig ist die Agentur für Arbeit, nicht der Arbeitgeber.

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die Unterscheidung wichtig: Ein festgestellter GdB von 30 oder 40 allein reicht noch nicht aus.

Erst der Gleichstellungsbescheid eröffnet im Arbeitsverhältnis viele Schutzrechte, die sonst schwerbehinderten Menschen vorbehalten sind. Arbeitgeber müssen diese Rechte im betrieblichen Alltag beachten, sobald sie von der Gleichstellung wissen.

Was bedeutet Gleichstellung bei einem GdB ab 30?

Gleichgestellt werden können Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 30 und weniger als 50. Voraussetzung ist, dass sie wegen ihrer Behinderung ohne Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht bekommen oder ihren vorhandenen Arbeitsplatz gefährdet sehen. Der Antrag wird bei der Agentur für Arbeit gestellt.

Die Gleichstellung ist damit kein allgemeiner sozialer Vorteil, sondern ein arbeitsbezogenes Schutzinstrument. Sie soll Nachteile ausgleichen, die sich gerade im Zusammenhang mit Beschäftigung, Bewerbung oder Arbeitsplatzsicherung ergeben. Wer lediglich einen GdB von 30 hat, aber keine arbeitsbezogene Gefährdung darlegen kann, wird nicht automatisch gleichgestellt.

Was Arbeitgeber nach der Gleichstellung beachten müssen

Arbeitgeber müssen gleichgestellte Beschäftigte im Betrieb grundsätzlich wie schwerbehinderte Menschen nach dem Schwerbehindertenrecht behandeln, soweit das Gesetz keine Ausnahmen vorsieht. Dazu gehört vor allem, dass die Arbeit so organisiert wird, dass die Beschäftigung trotz gesundheitlicher Einschränkungen möglichst dauerhaft möglich bleibt.

Das betrifft etwa Arbeitsabläufe, technische Hilfen, Arbeitszeiten oder die Ausstattung des Arbeitsplatzes.

Das bedeutet nicht, dass jeder Wunsch des Arbeitnehmers erfüllt werden muss. Der Arbeitgeber muss aber ernsthaft prüfen, welche Anpassungen zumutbar sind. Eine pauschale Ablehnung mit dem Hinweis auf betriebliche Gewohnheiten genügt in der Regel nicht.

Anspruch auf behinderungsgerechte Beschäftigung

Ein wichtiger Anspruch betrifft die behinderungsgerechte Beschäftigung. Beschäftigte sollen so eingesetzt werden, dass sie ihre Fähigkeiten möglichst gut nutzen und weiterentwickeln können. Dazu kann gehören, bestimmte körperlich belastende Tätigkeiten zu reduzieren, Arbeitsmittel anzupassen oder Aufgaben anders zu verteilen.

Der Anspruch hat jedoch Grenzen. Er besteht nur, soweit die Anpassung für den Arbeitgeber zumutbar ist und nicht mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden wäre. Gerade deshalb ist eine sorgfältige Einzelfallprüfung wichtig.

Besonderer Kündigungsschutz: kein Kündigungsverbot, aber ein Schutzverfahren

Gleichgestellte Arbeitnehmer sind nicht unkündbar. Arbeitgeber müssen aber vor einer Kündigung grundsätzlich die Zustimmung des Integrationsamts einholen, wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht. Ohne diese Zustimmung kann eine Kündigung unwirksam sein.

Der besondere Kündigungsschutz soll verhindern, dass behinderungsbedingte Schwierigkeiten vorschnell zu einer Kündigung führen. Das Integrationsamt prüft, ob und in welchem Umfang die Behinderung mit dem Kündigungsgrund zusammenhängt. Außerdem wird geprüft, ob Hilfen oder Anpassungen eine Weiterbeschäftigung ermöglichen können.

Für Arbeitgeber bedeutet das: Eine Kündigung darf nicht allein als normale Personalentscheidung behandelt werden. Sie müssen rechtzeitig das vorgeschriebene Verfahren einhalten und die Beteiligungsrechte beachten. Für Arbeitnehmer bedeutet es: Der Schutz greift nicht automatisch gegen jede Kündigung, erhöht aber die Hürde deutlich.

Welche Unterstützung im Betrieb erwartet werden kann

Gleichgestellte Beschäftigte können erwarten, dass ihre gesundheitlichen Einschränkungen bei der Arbeitsorganisation berücksichtigt werden. Dazu zählen realistische Leistungsanforderungen, angepasste Arbeitsmittel und gegebenenfalls Änderungen am Arbeitsplatz. Auch eine Umsetzung auf einen besser geeigneten Arbeitsplatz kann in Betracht kommen, wenn ein solcher vorhanden ist.

In größeren Betrieben können Schwerbehindertenvertretung, Betriebsrat oder Personalrat wichtige Ansprechpartner sein. Sie können Betroffene unterstützen, wenn es um Arbeitsplatzgestaltung, Gespräche mit dem Arbeitgeber oder Konflikte im Betrieb geht. Arbeitgeber sollten diese Stellen frühzeitig einbeziehen, wenn Probleme auftreten.

Was bei Bewerbungen und internen Stellen gilt

Die Gleichstellung kann auch bei Bewerbungen Bedeutung haben. Arbeitgeber sind verpflichtet, bei freien Stellen zu prüfen, ob schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen beschäftigt werden können. Das gilt besonders, wenn Bewerberinnen oder Bewerber über die Agentur für Arbeit gemeldet sind.

Im bestehenden Arbeitsverhältnis kann die Gleichstellung auch bei innerbetrieblichen Maßnahmen relevant werden. Dazu gehören Fortbildungen, berufliche Entwicklung und die Frage, ob ein anderer Arbeitsplatz besser geeignet ist. Entscheidend ist jeweils, ob die Maßnahme hilft, die Beschäftigung zu sichern oder berufliche Nachteile auszugleichen.

Kein Anspruch auf Zusatzurlaub durch Gleichstellung

Ein häufiger Irrtum betrifft den Zusatzurlaub. Schwerbehinderte Menschen mit einem GdB von mindestens 50 haben bei einer Fünf-Tage-Woche Anspruch auf fünf zusätzliche Urlaubstage. Gleichgestellte Menschen mit einem GdB von 30 oder 40 erhalten diesen gesetzlichen Zusatzurlaub jedoch nicht.

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Auch weitere Nachteilsausgleiche bleiben an die Schwerbehinderteneigenschaft gebunden. Dazu zählen etwa die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr und die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Eine Gleichstellung ersetzt also keinen Schwerbehindertenausweis.

Übersicht: Was gilt bei Gleichstellung?

Bereich Was gleichgestellte Arbeitnehmer erwarten können Kündigungsschutz Vor einer Kündigung ist nach mehr als sechs Monaten Beschäftigung grundsätzlich die Zustimmung des Integrationsamts erforderlich. Arbeitsplatzgestaltung Der Arbeitgeber muss zumutbare Anpassungen prüfen, damit die Beschäftigung trotz Einschränkungen möglich bleibt. Beschäftigungssicherung Umsetzung, technische Hilfen, geänderte Arbeitsabläufe oder passende Aufgaben können in Betracht kommen. Bewerbung und interne Stellen Arbeitgeber müssen prüfen, ob freie Stellen mit schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen besetzt werden können. Zusatzurlaub Der gesetzliche Zusatzurlaub gilt nicht für gleichgestellte Beschäftigte mit GdB 30 oder 40. Schwerbehindertenausweis Eine Gleichstellung führt nicht zu einem Schwerbehindertenausweis und nicht automatisch zu allen Nachteilsausgleichen.

Was Arbeitnehmer dem Arbeitgeber mitteilen sollten

Beschäftigte müssen ihre Behinderung nicht in jeder Situation offenlegen. Wer aber Schutzrechte aus der Gleichstellung geltend machen will, muss den Arbeitgeber in der Regel informieren. Ohne Kenntnis kann der Arbeitgeber weder Anpassungen prüfen noch besondere Verfahren einhalten.

In der Praxis empfiehlt sich eine sachliche Mitteilung mit Nachweis der Gleichstellung. Dabei müssen medizinische Diagnosen nicht im Detail offengelegt werden. Wichtig ist vielmehr, welche Einschränkungen sich auf die Arbeit auswirken und welche Anpassungen helfen könnten.

Was Arbeitgeber nicht erwarten dürfen

Arbeitgeber dürfen Gleichstellung nicht als Belastung oder Sonderstatus behandeln, der Beschäftigte stigmatisiert. Benachteiligungen wegen einer Behinderung sind arbeitsrechtlich hoch problematisch. Entscheidungen über Aufgaben, Entwicklung oder Kündigung müssen sachlich begründet sein.

Ebenso wenig dürfen Arbeitgeber die Gleichstellung ignorieren, sobald sie bekannt ist. Wer Hinweise auf gesundheitliche Einschränkungen erhält, sollte klären, ob Unterstützung, Prävention oder eine Anpassung des Arbeitsplatzes erforderlich ist. Ein offenes Gespräch kann Konflikte verhindern, ersetzt aber nicht die gesetzlichen Pflichten.

Warum eine gute Dokumentation wichtig ist

Für Arbeitnehmer ist es sinnvoll, Einschränkungen und berufliche Auswirkungen nachvollziehbar zu dokumentieren. Dazu können ärztliche Einschätzungen, Arbeitsplatzbeschreibungen oder Hinweise auf wiederkehrende Belastungssituationen gehören. Diese Unterlagen können sowohl beim Gleichstellungsantrag als auch im Gespräch mit dem Arbeitgeber helfen.

Auch Arbeitgeber sollten ihre Prüfungen dokumentieren. Dazu gehört, welche Anpassungen erwogen wurden, welche Maßnahmen möglich waren und warum bestimmte Wünsche nicht umgesetzt werden konnten. Eine saubere Dokumentation schafft Transparenz und kann bei späteren Streitigkeiten entscheidend sein.

Fazit: Gleichstellung schafft Schutz, aber keine Sonderrechte ohne Grenzen

Ein GdB ab 30 kann im Arbeitsleben viel bewirken, wenn die Agentur für Arbeit eine Gleichstellung bewilligt. Gleichgestellte Arbeitnehmer können vom Arbeitgeber erwarten, dass ihre Situation ernst genommen und der Arbeitsplatz zumutbar angepasst wird. Besonders wichtig sind der Schutz vor vorschneller Kündigung und die Prüfung geeigneter Beschäftigungsmöglichkeiten.

Gleichzeitig bleibt die Gleichstellung begrenzt. Sie bringt keinen gesetzlichen Zusatzurlaub, keinen Schwerbehindertenausweis und keine automatische Unkündbarkeit. Ihr Nutzen liegt vor allem darin, Beschäftigung zu sichern und Benachteiligungen im Arbeitsleben zu verringern.

Beispiel aus der Praxis

Eine Sachbearbeiterin hat wegen einer chronischen Wirbelsäulenerkrankung einen GdB von 30. Längeres Sitzen, häufiges Heben von Akten und starre Arbeitszeiten führen dazu, dass sie wiederholt ausfällt. Weil sie befürchtet, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, beantragt sie bei der Agentur für Arbeit die Gleichstellung.

Nach der Bewilligung informiert sie ihren Arbeitgeber und legt dar, welche Tätigkeiten problematisch sind. Der Arbeitgeber prüft daraufhin einen höhenverstellbaren Arbeitsplatz, digitale Aktenführung und eine andere Verteilung körperlich belastender Aufgaben.

Eine Kündigung wegen der Fehlzeiten wäre nach mehr als sechs Monaten Beschäftigung nicht ohne vorherige Beteiligung des Integrationsamts möglich.

Häufige Fragen und Antworten zur Gleichstellung bei einem GdB ab 30

1. Bedeutet ein GdB von 30 automatisch eine Gleichstellung?

Nein. Ein Grad der Behinderung von 30 oder 40 führt nicht automatisch zur Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen. Dafür muss ein Antrag bei der Agentur für Arbeit gestellt und bewilligt werden. Entscheidend ist, ob die Gleichstellung notwendig ist, um einen geeigneten Arbeitsplatz zu bekommen oder den bestehenden Arbeitsplatz zu behalten.

2. Welche Vorteile hat die Gleichstellung im Arbeitsverhältnis?

Gleichgestellte Arbeitnehmer erhalten vor allem einen besseren Schutz im Arbeitsleben. Dazu gehören der besondere Kündigungsschutz, die Möglichkeit einer behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung und die Unterstützung bei der Sicherung der Beschäftigung. Arbeitgeber müssen prüfen, welche zumutbaren Anpassungen im Betrieb möglich sind.

3. Haben gleichgestellte Arbeitnehmer Anspruch auf Zusatzurlaub?

Nein. Der gesetzliche Zusatzurlaub gilt nur für schwerbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50. Gleichgestellte Arbeitnehmer mit einem GdB von 30 oder 40 erhalten diesen Zusatzurlaub nicht automatisch. Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder freiwillige Regelungen des Arbeitgebers können im Einzelfall aber günstigere Regelungen enthalten.

4. Sind gleichgestellte Arbeitnehmer unkündbar?

Nein. Auch gleichgestellte Arbeitnehmer können gekündigt werden. Allerdings muss der Arbeitgeber vor einer Kündigung in der Regel die Zustimmung des Integrationsamts einholen, wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht. Dadurch wird geprüft, ob die Kündigung mit der Behinderung zusammenhängt und ob eine Weiterbeschäftigung möglich ist.

5. Muss der Arbeitgeber den Arbeitsplatz anpassen?

Der Arbeitgeber muss prüfen, ob eine behinderungsgerechte Beschäftigung möglich und zumutbar ist. Dazu können technische Hilfen, angepasste Arbeitszeiten, eine andere Aufgabenverteilung oder ein geeigneter Arbeitsplatz gehören. Ein Anspruch besteht jedoch nicht unbegrenzt, sondern nur im Rahmen des Zumutbaren.

6. Muss ein Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Gleichstellung mitteilen?

Eine allgemeine Pflicht zur Offenlegung besteht nicht in jeder Situation. Wer jedoch Rechte aus der Gleichstellung nutzen möchte, sollte den Arbeitgeber darüber informieren. Nur dann kann der Arbeitgeber besondere Schutzvorschriften beachten und mögliche Anpassungen am Arbeitsplatz prüfen.