Rückwirkende Schwerbehindertenrente: Wer den Satz weglässt, verliert 4 Jahre Rentennachzahlung

Wer beim Rentenantrag ein laufendes Verfahren zur Anerkennung der Schwerbehinderung nicht erwähnt, kann später keine rückwirkende Rentenerhöhung mehr verlangen. Das Bundessozialgericht hat 2007 entschieden, dass ein Rentenantrag auf die günstigste Rentenart gerichtet ist.

Ohne einen schriftlichen Vorbehalt im Antrag läuft dieses Recht ins Leere. Wer beim Rentenantrag noch keinen GdB-Bescheid hat, aber ein Anerkennungsverfahren läuft, verliert unter Umständen dauerhaft Tausende Euro.

Was die Altersrente für schwerbehinderte Menschen bedeutet

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nach § 236a SGB VI erlaubt es Versicherten mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50, früher und mit geringeren Abschlägen in Rente zu gehen.

Voraussetzung sind neben dem GdB 50 eine Wartezeit von 35 Jahren und das Erreichen einer jahrgangsspezifischen Altersgrenze. Für Jahrgang 1958 liegt die abschlagsfreie Grenze bei 64 Jahren, die vorzeitige Inanspruchnahme ist ab dem 61. Lebensjahr möglich. Die Regelung gilt nur für Versicherte, die vor dem 1. Januar 1964 geboren sind.

Der entscheidende Satz im Gesetz lautet, dass die Schwerbehinderung bei Beginn der Altersrente vorliegen muss. Nicht erst ein Jahr später, nicht zum Zeitpunkt des nächsten Bescheids. Die Deutsche Rentenversicherung stellt klar: Ein späterer Wegfall der Schwerbehinderung schadet nicht, ein späteres Entstehen hilft aber auch nicht, wenn der Rentenbeginn bereits zurückliegt.

Das Günstigkeitsprinzip schützt nur, wenn ein Antrag gestellt wurde

Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 29. November 2007 (Az. B 13 R 44/07 R) einen wichtigen Grundsatz festgelegt: Ein Rentenantrag richtet sich auf die günstigste Altersrentenart, die dem Versicherten rechtlich zusteht. Wer Altersrente für langjährig Versicherte beantragt, ist rechtlich nicht auf diese Rentenart festgelegt.

Wird die Schwerbehinderung rückwirkend vor dem Rentenbeginn anerkannt, ist die Rentenversicherung an dieses Datum gebunden und muss die günstigere Rentenart zugrunde legen.

Das klingt nach automatischer Nachzahlung. Es ist keiner. Denn das Günstigkeitsprinzip setzt voraus, dass die Anspruchsvoraussetzungen zum Rentenbeginn objektiv vorlagen. Das BSG hat dies zuletzt mit Urteil vom 27. Juni 2024 (Az. B 5 R 14/22 R) bestätigt: Eine Rente, auf die kein Anspruch bestand, kann nicht nachträglich aufgewertet werden.

Wer beim Rentenbeginn nicht schwerbehindert war und auch keine rückwirkende Anerkennung hatte, erfüllte die Voraussetzung schlicht nicht. Eine spätere Anerkennung ohne rückwirkendes Datum ändert daran nichts.

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Der systematische Fehler: Kein Vorbehaltsvermerk bei laufendem GdB-Verfahren

Genau hier liegt der Fehler, der in der Beratungspraxis immer wieder auftaucht. Das Versorgungsamt prüft den GdB-Antrag, das Verfahren zieht sich über Monate oder Jahre.

Betroffene, die in dieser Zeit das Rentenalter erreichen, beantragen eine andere vorgezogene Altersrente und notieren auf dem Formular nichts über das laufende GdB-Verfahren. Monate später wird der GdB 50 rückwirkend anerkannt, und sie erwarten, dass sich die Rente entsprechend ändert.

Werner K., 64, aus Hannover, Jahrgang 1961, hatte beim Rentenantrag 2025 ein GdB-Widerspruchsverfahren laufen. Er kreuzte auf dem Formular nur die Altersrente für langjährig Versicherte an. Vier Monate nach Rentenbeginn kam der Widerspruchsbescheid: GdB 50 rückwirkend zum 1. März 2025, also vor seinem Rentenbeginn am 1. April 2025.

Die Rentenversicherung lehnte die Umstellung auf die günstigere Rentenart ab: Das Formular enthalte keinen Vorbehalt, zum Antragszeitpunkt sei keine Schwerbehinderung eingetragen gewesen. Für Werner K. blieb rückwirkend nichts zu holen.

Die Rentenversicherung lehnt in solchen Fällen regelmäßig ab. Fehlt der Hinweis auf das laufende Verfahren im ursprünglichen Rentenantrag, fehlt die formale Grundlage für eine Neufeststellung ab dem ursprünglichen Rentenbeginn.

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Der Überprüfungsantrag bleibt zwar als Korrekturweg bestehen. Aber ohne nachgewiesene Rechtswidrigkeit des ursprünglichen Bescheids bringt er wenig: War beim Rentenbeginn kein GdB anerkannt, war der Bescheid nicht rechtswidrig, sondern korrekt.

Wie der Vorbehaltsvermerk Betroffene schützt

Die Lösung muss vor dem Rentenbeginn greifen: Wer beim Rentenantrag noch kein Ergebnis aus dem laufenden GdB-Verfahren hat, schreibt einen Satz in den Antrag. Dieser Satz hält fest, dass sich die antragstellende Person die Altersrente für schwerbehinderte Menschen vorbehält, sofern das laufende Feststellungsverfahren zum GdB 50 zu einem rückwirkenden Datum anerkannt wird.

Der SoVD empfiehlt diesen Vorbehaltsvermerk als Standardschutz in seiner Beratungspraxis ausdrücklich: Dafür reiche ein Satz, aber er müsse zu diesem Zeitpunkt gestellt werden.

Liegt dieser Vorbehalt vor und wird der GdB danach rückwirkend zum Rentenbeginn oder davor anerkannt, ist die Ausgangslage eine andere.

Die Rentenversicherung kann den ursprünglichen Bescheid ersetzen, weil der Rentenantrag von Anfang an auf die günstigste Rentenart gerichtet war. Eventuelle Differenzbeträge werden vollständig nachgezahlt. Nachgereichte Erklärungen nach Bescheiderlass helfen dagegen nur noch eingeschränkt.

Was Betroffene jetzt konkret tun können

Wer sich noch im Rentenantragsprozess befindet und gleichzeitig ein GdB-Verfahren läuft, fügt folgenden Satz in den Antrag ein oder legt ihn als separates Schreiben bei: „Ich behalte mir den Anspruch auf Altersrente für schwerbehinderte Menschen für den Fall vor, dass der Grad der Behinderung von mindestens 50 rückwirkend zum Rentenbeginn oder davor anerkannt wird.” Damit bleibt der Anspruch offen, egal wie lange das GdB-Verfahren noch dauert.

Wer bereits Rente bezieht und jetzt einen GdB-Bescheid mit rückwirkendem Datum erhalten hat, prüft zunächst: Liegt das rückwirkende Datum vor dem Rentenbeginn?

Wenn ja, stellt er bei der Deutschen Rentenversicherung schriftlich einen Überprüfungsantrag und legt den Schwerbehindertenbescheid mit dem rückwirkenden Datum bei. Der Antrag sollte schnellstmöglich gestellt werden: Eine Nachzahlung ist nur für maximal vier Jahre rückwirkend möglich, und diese Frist beginnt mit dem Tag der Antragstellung.

Wer bereits Rente bezieht, dessen GdB aber erst nach dem Rentenbeginn ohne rückwirkendes Datum anerkannt wurde, hat keine Grundlage für eine Nachzahlung. Ab dem Monat der Anerkennung kann die günstigere Rentenart für die Zukunft geprüft werden.

Häufige Fragen zur Schwerbehindertenrente nach rückwirkender Anerkennung

Gilt das auch, wenn das GdB-Verfahren bereits beim Sozialgericht liegt?

Ja. Entscheidend ist, dass das laufende Verfahren im Rentenantrag erwähnt wird, solange der Rentenantrag noch nicht beschieden ist. Auch Klageverfahren vor dem Sozialgericht gelten als laufende Verfahren.

Wer bereits Rente bezieht und noch auf einen Gerichtsentscheid wartet, sollte sofort nach Vorliegen des Urteils mit rückwirkendem GdB-Datum den Überprüfungsantrag stellen, um die Vierjahresfrist nicht zu versäumen.

Macht es einen Unterschied, ob der GdB genau auf den Rentenbeginn-Monat oder früher rückwirkt?

Ja, dieses Datum ist entscheidend. Die Schwerbehinderung muss bei Beginn der Altersrente vorliegen. Wird der GdB rückwirkend auf den Monat des Rentenbeginns oder früher festgestellt, ist die Voraussetzung formal erfüllt. Beginnt die rückwirkende Anerkennung erst im Monat nach dem Rentenbeginn, lag keine Schwerbehinderung bei Rentenbeginn vor.

Der Bescheid des Versorgungsamts muss deshalb mit dem Rentenbeginn-Datum abgeglichen werden, bevor ein Überprüfungsantrag gestellt wird.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 29.11.2007, Az. B 13 R 44/07 R – Günstigkeitsprinzip bei Rentenanträgen

Bundessozialgericht: Urteil vom 27.06.2024, Az. B 5 R 14/22 R – Grenzen der rückwirkenden Rentenkorrektur

Deutsche Rentenversicherung: Altersrente für schwerbehinderte Menschen – Voraussetzungen und Antragstellung