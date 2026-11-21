Menschen mit Behinderung, die wegen fehlender Unterstützung am Flughafen ihren Flug verpassen, bekommen künftig einen klaren Ansprechpartner für ihre Ansprüche.

Ab dem 23. Oktober 2027 muss die ausführende Fluggesellschaft unter den gesetzlichen Voraussetzungen Ausgleichszahlungen leisten, eine anderweitige Beförderung organisieren und für die notwendige Betreuung sorgen. Das gilt auch dann, wenn der Fehler beim Flughafen liegt.

Die neue Regelung wurde mit der EU-Verordnung 2026/2202 bereits beschlossen und am 2. Oktober 2026 veröffentlicht. Die Fluggesellschaft kann sich die entstandenen Kosten anschließend vom Flughafenbetreiber erstatten lassen. Betroffene müssen den Zuständigkeitsstreit zwischen beiden Unternehmen damit nicht selbst führen.

Wenn die Rollstuhl-Hilfe ausbleibt und das Flugzeug ohne den Passagier startet

Menschen mit eingeschränkter Mobilität sind bei Flugreisen teilweise auf Unterstützung angewiesen. Sie benötigen beispielsweise Hilfe auf dem Weg durch das Terminal, bei der Sicherheitskontrolle oder beim Einsteigen. Wird die zugesagte Assistenz nicht rechtzeitig bereitgestellt, kann der Flug starten, obwohl der betroffene Reisende rechtzeitig am Flughafen erschienen ist.

Schon heute verpflichtet die EU-Verordnung 1107/2006 Flughafenbetreiber dazu, Menschen mit Behinderung und eingeschränkter Mobilität die vorgesehenen Unterstützungsleistungen ohne zusätzliche Kosten bereitzustellen. Die neue Vorschrift regelt nun ausdrücklich, wer gegenüber dem Fluggast für Ausgleich, anderweitige Beförderung und Betreuung verantwortlich ist, wenn eine Pflichtverletzung des Flughafens dazu führt, dass der Flug verpasst wird.

Airline muss künftig zahlen und eine Weiterreise ermöglichen

Nach dem neuen Artikel 11 Absatz 7 der EU-Fluggastrechteverordnung ist künftig die ausführende Fluggesellschaft verpflichtet, die vorgesehenen Leistungen zu erbringen. Dazu gehören eine Ausgleichszahlung nach Artikel 7, eine anderweitige Beförderung nach Artikel 8 sowie Unterstützungsleistungen nach Artikel 9.

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Je nach Situation kann das bedeuten, dass die Airline einen Ersatzflug organisieren und während der Wartezeit Mahlzeiten und Getränke bereitstellen muss. Wird eine Übernachtung notwendig, können auch Hotelunterbringung und der Transport zwischen Flughafen und Unterkunft dazugehören.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen muss die Fluggesellschaft auch für eine Begleitperson eine anderweitige Beförderung und Betreuung ermöglichen. Der Flughafenbetreiber muss der Airline anschließend die durch die neue Regelung entstandenen Kosten erstatten.

Bis zu 600 Euro Ausgleichszahlung möglich

Wie hoch die Ausgleichszahlung ausfällt, richtet sich nach der Entfernung der Flugreise. Die neue EU-Verordnung sieht dafür drei Beträge vor.

Entfernung der Flugreise Ausgleichszahlung Bis 1.500 Kilometer 250 Euro Über 1.500 Kilometer innerhalb der EU sowie andere Reisen zwischen 1.500 und 3.500 Kilometern 400 Euro Sonstige längere Reisen 600 Euro

Die Beträge sind nicht in jedem Fall vollständig geschuldet. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Ausgleichszahlung reduziert werden, beispielsweise wenn Reisende durch eine anderweitige Beförderung nur vergleichsweise geringfügig später am Ziel ankommen.

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Voraussetzung für den neuen Anspruch ist insbesondere, dass der Flughafenbetreiber seine gesetzlichen Assistenzpflichten verletzt hat und der Fluggast deshalb seinen Flug verpasst. Nicht jede Verzögerung oder jeder verpasste Flug führt daher zu einer Entschädigung.

Auch Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen brauchen Unterstützung

Barrieren beim Fliegen betreffen nicht ausschließlich Menschen im Rollstuhl. Auch Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen können auf Unterstützung angewiesen sein. Bei manchen Menschen mit Autismus erschweren beispielsweise Menschenmengen, starke Geräusche, Sicherheitskontrollen oder unübersichtliche Abläufe die Reise.

Wie sich solche Belastungen auswirken und welche Vorbereitungen helfen können, erläutert das Informationsportal Autismus Wissen im Beitrag über Öffentlichkeit, Einkaufen und Reisen. Ob die besonderen europäischen Assistenzrechte im Einzelfall greifen, hängt vom tatsächlichen Unterstützungsbedarf und den rechtlichen Voraussetzungen ab. Eine Autismus-Diagnose allein begründet keinen Anspruch auf eine Ausgleichszahlung.

Unterstützung möglichst 48 Stunden vorher anmelden

Menschen mit Behinderung können bereits nach geltendem EU-Recht kostenlose Unterstützung bei Flugreisen beanspruchen. Damit Flughafen und Fluggesellschaft die erforderlichen Hilfen organisieren können, sollte der Assistenzbedarf möglichst schon bei der Buchung, spätestens jedoch 48 Stunden vor dem veröffentlichten Abflug angemeldet werden.

Auch bei einer späteren Anmeldung müssen Flughafenbetreiber angemessene Anstrengungen unternehmen, damit die betroffene Person ihren Flug antreten kann. Reisende sollten zudem rechtzeitig am vereinbarten Treffpunkt erscheinen und die Bestätigung ihrer Assistenzanmeldung aufbewahren.

Was Betroffene bei einem verpassten Flug tun sollten

Bleibt die benötigte Unterstützung aus, sollten Betroffene den Vorfall möglichst unmittelbar beim Flughafenpersonal und bei der Fluggesellschaft melden. Wichtig sind die Buchungsbestätigung, die Anmeldung der Assistenz, die vereinbarte Meldezeit sowie eine möglichst genaue Dokumentation des Ablaufs.

Besonders hilfreich ist eine schriftliche Bestätigung darüber, dass die notwendige Unterstützung nicht rechtzeitig bereitgestellt wurde. Betroffene sollten außerdem dokumentieren, wann sie am Flughafen eingetroffen sind und welche Mitarbeiter sie angesprochen haben.

Ab dem 23. Oktober 2027 können Reisende bei Vorliegen der neuen gesetzlichen Voraussetzungen ihre Ansprüche auf Ausgleich, anderweitige Beförderung und Betreuung unmittelbar gegenüber der ausführenden Fluggesellschaft geltend machen.

Bis dahin gelten die bereits bestehenden europäischen Fluggastrechte und die besonderen Assistenzpflichten für Menschen mit Behinderung. Die neu geschaffene Haftungsregel darf nicht auf frühere Vorfälle übertragen werden.

Quellen