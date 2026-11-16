Neue Sozialleistung statt Wohngeld und Kinderzuschlag: Die meisten verlieren dabei

Wohngeld, Kinderzuschlag und Grundsicherung könnten künftig in einem einheitlichen Sozialleistungssystem zusammengeführt werden. Doch eine solche Reform könnte ausgerechnet für Menschen mit geringem Einkommen finanzielle Nachteile bringen. Besonders Rentner mit Wohngeld sowie bestimmte Familien könnten zu den Verlierern gehören.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat gemeinsam mit dem ifo Institut insgesamt 84 Reformvarianten untersucht. Die Ergebnisse zeigen: Während der Staat in vielen Modellen Milliarden einsparen könnte, müssten zahlreiche Haushalte mit weniger Geld auskommen. Beschlossen sind die untersuchten Änderungen bislang nicht.

84 Reformvarianten: Was sich bei den Sozialleistungen ändern könnte

Die Wissenschaftler untersuchten im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zwei grundlegende Reformansätze. Im ersten Modell würden Wohngeld und Kinderzuschlag vollständig in einer neu gestalteten Grundsicherung aufgehen. Im zweiten Modell würden beide Leistungen zu einer gemeinsamen Unterstützung zusammengelegt, während die Grundsicherung bestehen bliebe.

Ziel ist es, Sozialleistungen einfacher zu gestalten und zusätzliche Erwerbsarbeit finanziell attraktiver zu machen. Der IAB-Forschungsbericht 10/2026 zeigt allerdings, dass die verschiedenen Modelle sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Einkommen der Leistungsberechtigten haben.

Rentner mit Wohngeld könnten besonders betroffen sein

Eine überraschende Erkenntnis betrifft ältere Menschen, die bereits eine Rente beziehen und zusätzlich Wohngeld erhalten. Sie könnten bei einer vollständigen Zusammenlegung der Leistungen besonders häufig schlechtergestellt werden.

Der Grund liegt in den unterschiedlichen Regeln zur Einkommensanrechnung. Während Erwerbstätige von verbesserten Hinzuverdienstfreibeträgen profitieren könnten, gilt das für Rentner ohne Erwerbseinkommen nicht. Das IAB stellt ausdrücklich fest, dass Rentnerhaushalte mit Wohngeldbezug einen wesentlichen Teil der möglichen Einsparungen verursachen würden.

Um diese Nachteile zu vermeiden, wären zusätzliche Freibeträge für Renteneinkommen erforderlich. Ohne entsprechende Regelungen könnten ältere Menschen trotz unveränderter Rente künftig weniger staatliche Unterstützung erhalten.

Familien könnten in einem Modell bis zu 1.000 Euro verlieren

Auch Familien mit Kindern und Alleinerziehende müssten bei bestimmten Reformvarianten finanzielle Nachteile befürchten. Besonders deutlich wird dies bei einem vom IAB untersuchten Modellhaushalt mit zwei Kindern und einem erwerbstätigen Elternteil.

Würden Wohngeld und Kinderzuschlag abgeschafft, ohne die bisherigen Hinzuverdienstregeln der Grundsicherung zu verbessern, könnte das monatliche Nettoeinkommen dieses Haushalts in bestimmten Einkommensbereichen um bis zu 1.000 Euro sinken. Der konkrete Betrag hängt unter anderem vom Einkommen und den angenommenen Wohnkosten ab.

Die 1.000 Euro sind ausdrücklich kein pauschaler Verlust für alle Familien, sondern das Ergebnis einer bestimmten Modellrechnung. Dennoch zeigen auch die umfassenderen Berechnungen Risiken: Bei einer vollständigen Zusammenlegung sinkt das durchschnittliche verfügbare, nach Haushaltsgröße gewichtete Einkommen der untersuchten Transferhaushalte je nach Variante um 0,6 bis 4,7 Prozent.

Besonders Alleinstehende, Alleinerziehende und Paare mit Kindern könnten betroffen sein. Andere Modelle mit stärker auf die Haushaltsgröße abgestimmten Freibeträgen schneiden dagegen günstiger ab.

Staat könnte Milliarden sparen – aber die Arbeitsanreize sinken

Die Studie zeigt einen deutlichen Zielkonflikt zwischen staatlichen Einsparungen und finanziellen Anreizen zur Erwerbsarbeit. Bei einer Abschaffung von Wohngeld und Kinderzuschlag ohne weitere Änderungen errechneten die Wissenschaftler zunächst Einsparungen von 4,6 Milliarden Euro.

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Berücksichtigt man allerdings, dass Menschen aufgrund geringerer finanzieller Vorteile ihr Arbeitsangebot verändern könnten, sinken die erwarteten Einsparungen auf rund 1,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig würde das angebotene Arbeitsvolumen in dieser Simulation um rechnerisch 91.000 Vollzeitstellen zurückgehen.

Es handelt sich dabei nicht um eine Vorhersage von 91.000 tatsächlichen Kündigungen, sondern um eine modellierte Veränderung der insgesamt angebotenen Arbeitsstunden.

Andere Reformvarianten könnten die Arbeitsanreize verbessern. Besonders deutliche positive Effekte wären nach den Forschern jedoch häufig nur erreichbar, wenn der Staat dafür wesentlich mehr Geld ausgibt.

Eine Zusammenlegung von Wohngeld und Kinderzuschlag zu einer eigenständigen Leistung könnte dagegen moderate Verbesserungen ermöglichen, ohne sämtliche Empfänger in die Grundsicherung zu überführen. Auch hier entscheiden die konkreten Freibeträge und Anrechnungsregeln über mögliche Gewinner und Verlierer.

Noch keine Leistungskürzungen beschlossen

Die Bundesregierung arbeitet an einer Neuordnung der Sozialleistungen. Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums sollen Zuständigkeiten gebündelt und Antragsverfahren vereinfacht werden.

Die Ergebnisse der IAB-Studie sind jedoch keine Regierungsentscheidung. Die 84 Varianten wurden wissenschaftlich simuliert, um mögliche Folgen unterschiedlicher Regelungen sichtbar zu machen. Welche gesetzlichen Änderungen tatsächlich kommen, steht damit noch nicht fest.

Für Rentner mit Wohngeld und Familien mit Kinderzuschlag gelten deshalb weiterhin die bestehenden Anspruchsvoraussetzungen. Niemand verliert diese Leistungen allein aufgrund der Veröffentlichung einer Studie.

Die Untersuchung macht aber deutlich, worauf es bei einer späteren Reform ankommen wird: Eine vereinfachte Verwaltung darf nicht mit einer finanziellen Verbesserung für alle Betroffenen verwechselt werden.

Häufige Fragen zur Sozialstaatsreform

Werden Wohngeld und Kinderzuschlag abgeschafft?

Eine Zusammenlegung wird im Rahmen der Sozialstaatsreform vorbereitet und untersucht. Eine Abschaffung entsprechend einer der 84 untersuchten Modellvarianten wurde bislang nicht beschlossen.

Wer könnte durch die Zusammenlegung Geld verlieren?

Besonders betroffen könnten Rentnerhaushalte mit Wohngeld sowie bestimmte Familien und Alleinerziehende sein. Ob tatsächlich Verluste entstehen, hängt von den späteren gesetzlichen Freibeträgen und Anrechnungsregeln ab.

Müssen Wohngeldempfänger jetzt etwas unternehmen?

Nein. Aus der Studie ergeben sich keine neuen Antragspflichten oder unmittelbaren Leistungskürzungen. Bestehende Wohngeld- und Kinderzuschlagsbescheide gelten nach den jeweiligen gesetzlichen Regelungen weiter.

Quellen

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung – Forschungsbericht 10/2026: Simulationsrechnungen zur Reform von Wohngeld, Kinderzuschlag und Grundsicherung

IAB – Politikbrief November 2026: Reform von Wohngeld, Kinderzuschlag und Grundsicherung

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Sozialleistungen und Verfahren neu ordnen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Forschungsbericht 681: Reformoptionen steuerfinanzierter Sozialleistungen