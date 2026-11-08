Rentner ohne Kinder sollen ab 2027 mehr Pflegebeitrag zahlen – diese Jahrgänge sind ausgenommen

Bei 1.800 Euro Bruttorente könnten ab Januar monatlich 5,40 Euro weniger auf dem Konto ankommen. Die Bundesregierung plant, den Pflegebeitrag für kinderlose Versicherte zu erhöhen, während der allgemeine Beitragssatz unverändert bleiben soll.

Betroffen wären grundsätzlich auch Rentnerinnen und Rentner in der sozialen Pflegeversicherung. Noch ist die Änderung nicht beschlossen, und für bestimmte Versicherte gilt eine Ausnahme.

Aus 4,2 Prozent sollen 4,5 Prozent werden

Der allgemeine Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung beträgt derzeit 3,6 Prozent. Kinderlose Mitglieder, für die keine Ausnahme gilt, zahlen zusätzlich einen Zuschlag von 0,6 Prozentpunkten und damit insgesamt 4,2 Prozent.

Nach dem Kabinettsentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes soll dieser Zuschlag zum 1. Januar 2027 auf 0,9 Prozentpunkte steigen. Bei unverändertem allgemeinen Beitragssatz ergäbe sich ein Gesamtbeitrag von 4,5 Prozent.

Die Erhöhung um 0,3 Prozentpunkte klingt zunächst gering. Auf das Jahr gerechnet wären es bei einer Bruttorente von 2.000 Euro aber 72 Euro zusätzliche Abzüge.

So viel würde von der Rente zusätzlich abgehen

Die folgende Modellrechnung zeigt ausschließlich die geplante Änderung des Pflegebeitrags. Sie unterstellt eine unveränderte, vollständig beitragspflichtige Monatsrente und einen kinderlosen Rentner ohne Ausnahme oder Beihilfeberechtigung.

Monatliche Bruttorente Pflegebeitrag bisher bei 4,2 Prozent Geplant bei 4,5 Prozent Mehrbelastung monatlich Mehrbelastung jährlich 1.000 Euro 42,00 Euro 45,00 Euro 3,00 Euro 36,00 Euro 1.200 Euro 50,40 Euro 54,00 Euro 3,60 Euro 43,20 Euro 1.500 Euro 63,00 Euro 67,50 Euro 4,50 Euro 54,00 Euro 1.800 Euro 75,60 Euro 81,00 Euro 5,40 Euro 64,80 Euro 2.000 Euro 84,00 Euro 90,00 Euro 6,00 Euro 72,00 Euro 2.500 Euro 105,00 Euro 112,50 Euro 7,50 Euro 90,00 Euro

Die Jahreswerte gelten für zwölf Monate mit derselben Bruttorente. Ändert sich die Rente im Laufe des Jahres, verändert sich auch die tatsächliche Belastung.

Rentner tragen den Pflegebeitrag allein

Bei Beiträgen zur Pflegeversicherung aus der gesetzlichen Rente gibt es keine hälftige Beteiligung der Rentenversicherung. Rentner tragen diese Beiträge vollständig selbst.

Bei gesetzlich pflichtversicherten Rentnern werden sie in der Regel direkt von der Rente einbehalten und an die Pflegeversicherung abgeführt. Ein höherer Beitrag würde deshalb bei ansonsten unveränderten Bedingungen den ausgezahlten Betrag mindern.

Das unterscheidet die Pflegeversicherung von der Krankenversicherung. An den Krankenversicherungsbeiträgen aus der gesetzlichen Rente beteiligt sich die Rentenversicherung unter den entsprechenden Voraussetzungen.

Wer vor 1940 geboren wurde, zahlt keinen Kinderlosenzuschlag

Für ältere Rentner ist das Geburtsdatum entscheidend. Mitglieder, die vor dem 1. Januar 1940 geboren wurden, sind nach § 55 SGB XI vom Kinderlosenzuschlag ausgenommen, auch wenn sie keine Kinder haben.

Für diese Gruppe würde eine bloße Erhöhung des Zuschlags keine zusätzliche Belastung auslösen. Wer ab dem 1. Januar 1940 geboren wurde, ist dagegen nicht allein wegen seines Alters oder Rentenbezugs befreit.

Die Befreiung betrifft nur den Zuschlag. Der allgemeine Pflegebeitrag bleibt grundsätzlich zu zahlen.

Erwachsene Kinder machen Eltern nicht wieder kinderlos

Wer Kinder hat, muss den Kinderlosenzuschlag nicht plötzlich zahlen, weil diese längst erwachsen sind oder nicht mehr im Haushalt leben. Die anerkannte Elterneigenschaft bleibt grundsätzlich lebenslang bestehen.

Das gilt auch, wenn ein Kind verstorben ist. Die Deutsche Rentenversicherung stellt ausdrücklich klar, dass der Wegfall des Kinderlosenzuschlags dadurch nicht endet.

Neben leiblichen Eltern können auch Pflegeeltern sowie unter bestimmten Voraussetzungen Adoptiv- und Stiefeltern vom Zuschlag befreit sein. Entscheidend ist, dass die erforderlichen Angaben beziehungsweise Nachweise vorliegen.

Davon zu unterscheiden sind zusätzliche Beitragsabschläge für mehrere Kinder unter 25 Jahren. Deren Altersgrenze bedeutet nicht, dass Eltern nach dem 25. Geburtstag ihrer Kinder wieder den Kinderlosenzuschlag zahlen müssen.

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Bei mehreren Renten kann die Belastung höher ausfallen

Die Tabelle betrachtet jeweils nur eine gesetzliche Monatsrente. Wer beispielsweise neben einer Altersrente auch eine Witwen- oder Witwerrente erhält, zahlt bei entsprechender Versicherungspflicht grundsätzlich aus beiden Renten Pflegebeiträge.

Deshalb sollte für die persönliche Rechnung nicht nur die größte Rentenzahlung betrachtet werden. Welche weiteren Einnahmen beitragspflichtig sind, hängt auch vom Versicherungsstatus ab.

Die beschriebenen Prozentsätze betreffen die soziale Pflegeversicherung. Auf privat pflegeversicherte Rentner lassen sie sich nicht übertragen.

Der Bundestag soll sich im November mit dem Entwurf befassen

Das Bundeskabinett hat den Entwurf am 30. September 2026 beschlossen. Nach der veröffentlichten Tagesplanung soll sich der Bundestag am 5. November 2026 in erster Lesung damit beschäftigen und ihn anschließend an die Ausschüsse überweisen.

Damit steht die endgültige gesetzliche Regelung noch aus. Der vorgesehene Beginn am 1. Januar 2027 ist bislang ein geplanter Termin.

Die Bundesregierung begründet die höheren Einnahmen mit der angespannten Finanzlage der Pflegeversicherung. Der allgemeine Beitragssatz soll bei 3,6 Prozent bleiben, während unter anderem Kinderlose stärker belastet würden.

Weitere Vorhaben erläutert unser Überblick zu den geplanten Änderungen bei Pflegebeiträgen und Pflegeleistungen. Für die eigene Haushaltsplanung sollte die mögliche Mehrbelastung vorgemerkt werden, ohne sie bereits als endgültig beschlossen zu behandeln.

FAQ zum geplanten Pflegebeitrag für kinderlose Rentner

Müssen alle kinderlosen Rentner künftig 4,5 Prozent zahlen?

Nein, die Planung betrifft Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung, für die der Kinderlosenzuschlag gilt und bei denen keine besondere Beitragsermäßigung greift. Vor dem 1. Januar 1940 Geborene sind vom Zuschlag ausgenommen.

Müssen Eltern den Zuschlag zahlen, wenn ihre Kinder erwachsen sind?

Nein, die anerkannte Elterneigenschaft befreit grundsätzlich lebenslang vom Kinderlosenzuschlag. Die Altersgrenze von 25 Jahren betrifft die zusätzlichen Abschläge für mehrere Kinder.

Wird die Erhöhung schon von der nächsten Rente abgezogen?

Nein, die Erhöhung ist noch nicht geltendes Recht. Der Kabinettsentwurf sieht den höheren Zuschlag erst für den 1. Januar 2027 vor, das Gesetzgebungsverfahren ist aber noch nicht abgeschlossen.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium – Kabinettsbeschluss zum Pflegeneuordnungsgesetz

Deutscher Bundestag – Geplante erste Beratung am 5. November 2026

§ 55 SGB XI – Beitragssatz und Kinderlosenzuschlag

Deutsche Rentenversicherung – Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner

Deutsche Rentenversicherung – Fragen zur sozialen Pflegeversicherung

Deutsche Rentenversicherung – Merkblatt zur Krankenversicherung der Rentner