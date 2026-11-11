Pflegebedürftige Kinder: Eltern werden im Stich gelassen

Bei rund 96 Prozent der pflegebedürftigen Kinder und Jugendlichen übernehmen die Eltern die Versorgung zu Hause. Die Linksfraktion macht mit einer neuen Bundestagsanfrage auf diese Belastung aufmerksam und fordert von der Bundesregierung konkrete Zahlen zu Pflegegraden, Anträgen und fehlender Unterstützung.

Die am 10. November 2026 veröffentlichte Parlamentsmeldung greift die Kleine Anfrage 21/9014 auf. Für betroffene Familien stellt sich dabei auch die Frage, ob der Pflegebedarf ihrer Kinder richtig bewertet wird und welche Leistungen ihnen zustehen.

Pflegebedürftige Kinder werden meist zu Hause versorgt

Nach den in der Anfrage angeführten Daten waren Ende 2021 rund 272.000 Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren pflegebedürftig. Bei etwa 96 Prozent übernehmen die Eltern selbst die Pflege und Versorgung.

Diese Zahlen beschreiben nicht die aktuelle Situation im Jahr 2026. Die Linksfraktion will deshalb genauer wissen, wie sich die Versorgung und die Anerkennung von Pflegebedürftigkeit entwickelt haben.

In insgesamt 25 Fragen verlangt sie unter anderem Angaben zu Erstanträgen und Höherstufungen in den Jahren 2023 bis 2025. Die Bundesregierung soll die Ergebnisse nach Bundesländern, Pflegegraden und Altersgruppen aufschlüsseln.

Besonders betrachtet werden Kinder unter sieben Jahren sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Außerdem geht es darum, wie viele Pflegebedürftige während des Kita- oder Schulbesuchs Unterstützung erhalten und wo geeignete Pflegedienste fehlen.

Die Antworten stehen noch aus. Aus der parlamentarischen Anfrage ergeben sich daher weder neue Leistungsansprüche noch bereits beschlossene Änderungen der Pflegegrade.

Pflegegrad bei Kindern: Der Vergleich mit Gleichaltrigen zählt

Bei Kindern gelten besondere Regeln für die Begutachtung. Entscheidend ist nicht allein, wie viel Zeit Eltern für die Versorgung benötigen, sondern welche gesundheitlich bedingten Einschränkungen gegenüber einem altersentsprechend entwickelten Kind bestehen.

Ein dreijähriges Kind benötigt beispielsweise auch ohne Erkrankung Hilfe beim Anziehen oder bei der Körperpflege. Zusätzlicher Pflegebedarf entsteht, wenn die Einschränkungen über das altersübliche Maß hinausgehen.

Bewertet werden unter anderem Selbstversorgung, Kommunikation, Verhaltensweisen, Mobilität und der Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen. Auch notwendige Anleitung und Beaufsichtigung können je nach Bewertungskriterium eine Rolle spielen.

Für Kinder bis zu 18 Monaten bestehen besondere Berechnungsregeln. Sie werden bei entsprechend festgestellter Pflegebedürftigkeit einen Pflegegrad höher eingestuft.

Seit dem 1. Oktober 2026 gelten zudem überarbeitete Begutachtungs-Richtlinien. Der Medizinische Dienst hat darin präzisiert, wie etwa die Unterstützung bei krankheitsbedingten Ängsten, medizinischen Maßnahmen oder besonderen Ernährungsanforderungen berücksichtigt werden muss.

Die Erstbegutachtung erfolgt als Hausbesuch. Bei Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist auch für weitere Begutachtungen ein Hausbesuch vorgesehen.

Pflegegeld und Entlastung: Diese Leistungen stehen Familien zu

Erhalten Kinder mindestens Pflegegrad 2 und wird ihre häusliche Pflege sichergestellt, kann Pflegegeld gezahlt werden. Im Jahr 2026 beträgt es monatlich 347 Euro bei Pflegegrad 2, 599 Euro bei Pflegegrad 3, 800 Euro bei Pflegegrad 4 und 990 Euro bei Pflegegrad 5.

Bei Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf monatliches Pflegegeld. Allerdings können bereits ab diesem Pflegegrad andere Leistungen genutzt werden.

Dazu gehört der Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich. Er ist zweckgebunden und kann für bestimmte anerkannte Unterstützungsangebote eingesetzt werden.

Familien mit Kindern ab Pflegegrad 2 können außerdem Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege nutzen. Dafür steht 2026 ein gemeinsamer Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro zur Verfügung.

Das Geld wird nicht pauschal ausgezahlt, sondern dient der Erstattung beziehungsweise Finanzierung entsprechender Pflegeleistungen. Bei Ersatzpflege durch nahe Angehörige gelten besondere Erstattungsgrenzen.

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Gerade für Familien mit pflegebedürftigen Kindern bleibt die Verfügbarkeit geeigneter Angebote ein Problem. Die Linksfraktion fragt deshalb ausdrücklich nach spezialisierten Pflegediensten und Versorgungslücken in Kitas und Schulen.

Pflegegrad abgelehnt: Was Eltern jetzt tun können

Wird ein Pflegegrad abgelehnt oder zu niedrig festgesetzt, sollten Eltern zunächst das Gutachten des Medizinischen Dienstes anfordern und prüfen.

Wichtig ist, ob die notwendigen Hilfen im Alltag vollständig erfasst wurden. Dazu gehören beispielsweise Unterstützung beim Essen, bei der Körperpflege, bei therapeutischen Maßnahmen oder beim Umgang mit gesundheitlich bedingten Verhaltensproblemen.

Gegen einen ablehnenden Bescheid der gesetzlichen Pflegekasse können Betroffene in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Eine ausführliche Begründung kann nachgereicht werden.

Hat sich der Unterstützungsbedarf seit der letzten Einstufung erhöht, können Eltern einen Antrag auf Höherstufung stellen. Dafür sollte nachvollziehbar dokumentiert werden, welche zusätzlichen Hilfen inzwischen erforderlich sind.

Hilfreich können ärztliche Unterlagen, Therapieberichte sowie konkrete Beobachtungen aus Kita, Schule und Familienalltag sein.

Bei Kindern mit Autismus ist besonders wichtig, dass nicht allein die Diagnose bewertet wird. Der Fachbeitrag Pflegegrad bei Autismus auf Autismus Wissen erläutert die besonderen Voraussetzungen und die Bewertung des tatsächlichen Unterstützungsbedarfs.

Auch Gegen-Hartz hat bereits erklärt, wann Kinder mit Autismus trotz einer abgelehnten Pflegegeldbewilligung Anspruch auf einen Pflegegrad haben können.

Häufige Fragen zum Pflegegrad bei Kindern

Können auch kleine Kinder einen Pflegegrad bekommen?

Ja. Auch Säuglinge und Kleinkinder können pflegebedürftig sein. Entscheidend sind die besonderen gesundheitlich bedingten Einschränkungen. Für Kinder bis zu 18 Monaten gelten spezielle Bewertungsregeln.

Wie viel Pflegegeld erhalten Eltern 2026?

Bei Pflegegrad 2 beträgt das monatliche Pflegegeld 347 Euro, bei Pflegegrad 3 sind es 599 Euro, bei Pflegegrad 4 insgesamt 800 Euro und bei Pflegegrad 5 schließlich 990 Euro. Die Voraussetzungen für häusliches Pflegegeld müssen erfüllt sein.

Was tun, wenn die Pflegekasse den Pflegegrad ablehnt?

Eltern sollten das Pflegegutachten prüfen und innerhalb der gesetzlichen Frist Widerspruch einlegen. Besonders wichtig ist, konkret zu benennen, welche gesundheitlich bedingten Einschränkungen oder notwendigen Unterstützungsleistungen nicht ausreichend berücksichtigt wurden.

Quellen

Deutscher Bundestag, Versorgung pflegebedürftiger Kinder und ihrer Familien, 10. November 2026

Deutscher Bundestag, Kleine Anfrage 21/9014 vom 5. November 2026

Medizinischer Dienst Bund, Neue Richtlinien zur Begutachtung von Pflegebedürftigkeit, 30. September 2026

Medizinischer Dienst Bund, Fragen und Antworten zur Pflegebegutachtung

Medizinischer Dienst, Pflegebegutachtung und Widerspruch gegen Pflegegradentscheidungen

Bundesgesundheitsministerium, Häusliche Pflege und Pflegeleistungen

Bundesgesundheitsministerium, Gemeinsamer Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege