Ein Grad der Behinderung von 50 kann den Weg in die Altersrente öffnen, lange bevor die Regelaltersgrenze erreicht ist. Allgemein wird sie auch Schwerbehindertenrente genannt.

Ob sich der Wechsel 2027 lohnt, hängt aber auch davon ab, ob bislang eine volle oder nur eine teilweise Erwerbsminderungsrente gezahlt wird.

Wer eine volle EM-Rente ohne Kürzung wegen Hinzuverdienstes bezieht, kann beim Wechsel trotz Besitzschutz beim selben Bruttobetrag landen. Bei einer teilweisen EM-Rente kann die Altersrente dagegen deutlich höher ausfallen: Ihr Rentenartfaktor beträgt 1,0 statt 0,5, und der bisherige Abschlag wird nicht auf alle Punkte übertragen.

GdB 50: Wann die Altersrente 2027 beginnen kann

Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen müssen zu Beginn der Rente eine anerkannte Schwerbehinderung mit einem GdB von mindestens 50 und eine Wartezeit von 35 Jahren vorliegen. Ein GdB von 30 oder 40 mit Gleichstellung reicht nicht aus; auch eine EM-Rente ersetzt den Nachweis der Schwerbehinderung nicht.

Für den Jahrgang 1962 liegt die Altersgrenze ohne neuen Abschlag bei 64 Jahren und acht Monaten, für den Jahrgang 1963 bei 64 Jahren und zehn Monaten. Ab Jahrgang 1964 gelten 65 Jahre ohne und frühestens 62 Jahre mit Abschlag; für die älteren Jahrgänge gibt es ebenfalls einen bis zu drei Jahre früheren Einstieg.

Die jeweiligen Grenzen stehen in § 236a SGB VI und § 37 SGB VI. Die 35 Jahre sind nicht mit 35 Arbeitsjahren gleichzusetzen: Je nach Versicherungsverlauf können etwa Kindererziehungs-, Pflege- und bestimmte Anrechnungszeiten mitzählen.

Warum der alte Abschlag nicht einfach verschwindet

Wer vor der abschlagsfreien Altersgrenze beginnt, muss nach § 77 SGB VI für jeden vorgezogenen Monat mit 0,3 Prozent Abschlag auf die neu zu bewertenden Punkte rechnen.

Bei 36 Monaten sind das höchstens 10,8 Prozent; auf bereits berücksichtigte Punkte kommt dieser Abschlag beim direkten Wechsel nicht noch einmal obendrauf.

Für Punkte, die eine frühere Rente bereits getragen haben, gilt grundsätzlich der bisherige Zugangsfaktor weiter. Deshalb kann ein Abschlag aus der EM-Rente auch dann in der Altersrente stecken, wenn diese erst an der für Schwerbehinderte geltenden abschlagsfreien Altersgrenze beginnt.

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Bei einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung gibt es eine wichtige Ausnahme: Für die Hälfte der zugrunde liegenden Entgeltpunkte wird der Zugangsfaktor neu bestimmt. Die Deutsche Rentenversicherung erläutert diese Berechnung anhand eigener Beispiele.

Besitzschutz: Was die 24 Monate tatsächlich sichern

Beginnt die Altersrente spätestens innerhalb von 24 Kalendermonaten nach dem Ende des EM-Rentenbezugs, greift nach § 88 SGB VI grundsätzlich der Besitzschutz. Die Rentenversicherung prüft, ob die Summe der neu berechneten persönlichen Entgeltpunkte unter der geschützten Summe aus der Vorrente liegt.

Persönliche Entgeltpunkte sind Punkte, in denen der Zugangsfaktor bereits steckt. Der Schutz bezieht sich auf ihre Summe, nicht auf einzelne Versicherungszeiten, einen festen Nettobetrag oder eine Zahlung während einer Lücke zwischen beiden Renten.

Die Rentenversicherung addiert die alten und neuen Rentenpunkte nicht einfach. Sie vergleicht die Berechnungen; Details zur Vorrente, etwa eine Kürzung wegen Hinzuverdienstes, können die Prüfung verändern, wie die amtliche Erläuterung zum Besitzschutz zeigt.

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Praxisbeispiel: Derselbe Rentenbeginn, zwei verschiedene Ergebnisse

Für beide fiktiven Verläufe gilt: geboren am 15. März 1963, GdB 50, mindestens 35 Versicherungsjahre und durchgehender EM-Rentenbezug bis Januar 2027. Der Wechsel zum 1. Februar 2027 liegt zwölf Monate vor dem abschlagsfreien Beginn am 1. Februar 2028.

Für beide Fälle unterstellen wir 40 Entgeltpunkte vor Anwendung des Zugangsfaktors, sowohl in der EM-Rente als auch in der neu berechneten Altersrente. Die EM-Rente hat in beiden Fällen 10,8 Prozent Abschlag, es gibt keine Hinzuverdienstkürzung und keine gesonderten Zuschläge.

Zwei vereinfachte Rentenverläufe zum 1. Februar 2027 Berechnung Bisher volle EM-Rente Bisher teilweise EM-Rente Bruttorente vor dem Wechsel 1.517,11 Euro 758,56 Euro Punkte in der Altersrente, nach Zugangsfaktor 40 × 0,892 = 35,6800 20 × 0,892 + 20 × 0,964 = 37,1200 Brutto-Altersrente 1.517,11 Euro 1.578,34 Euro Unterschied gegenüber der bisherigen Rente 0,00 Euro +819,78 Euro

Alle Beträge sind Monatswerte vor Abzügen und mit dem von Juli 2026 bis Juni 2027 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro gerechnet. Im Fall der teilweisen EM-Rente ergeben zwölf Monate Vorziehung 3,6 Prozent Abschlag und damit den Zugangsfaktor 0,964 für die neu zu bewertende Hälfte.

Im ersten Fall bringt der Wechsel in diesem Modell keinen höheren Monatsbetrag, kann aber Sicherheit geben, wenn die volle EM-Rente befristet ist und ausläuft. Im zweiten Fall wäre der Bruttobetrag sofort höher; wer wartet, vermeidet dafür bei einem späteren abschlagsfreien Start den Abschlag von 3,6 Prozent auf die neu zu bewertende Hälfte.

Vor dem Antrag: Zwei Termine rechnen lassen

Für die Entscheidung zählt nicht nur der Monatsbetrag aus dem Rentenbescheid, sondern auch, was bis zum späteren Rentenbeginn insgesamt zufließt. Wer teilweise erwerbsgemindert ist und arbeitet, sollte besonders prüfen, ob das Arbeitsentgelt beim Wechsel gleich bleibt oder wegfällt und was nach Beiträgen und Steuern übrig bleibt.

Am besten lässt man sich den gewünschten frühen Termin und einen späteren Termin von der Rentenversicherung schriftlich durchrechnen. Dabei sollte sie offenlegen, welche bisherigen persönlichen Entgeltpunkte geschützt sind und welche Entgeltpunkte mit einem neuen Zugangsfaktor bewertet werden.

Ein Blick auf die Alternativen lohnt sich vor dem Antrag: Ist eine Altersrente bindend bewilligt oder wurde sie bereits bezogen, ist der Wechsel zurück in die EM-Rente oder in eine andere Altersrente grundsätzlich ausgeschlossen (§ 34 Abs. 2 SGB VI). Mehr zum Übergang steht im Gegen-Hartz-Beitrag Früher mit der EM-Rente in die Altersrente?

Wer aus medizinischen Gründen nur teilweise erwerbsgemindert ist, aber eine volle EM-Rente wegen des verschlossenen Teilzeitarbeitsmarktes erhält, sollte vom Betrag der tatsächlich bewilligten Rente ausgehen. Die Arbeitsmarktrente ist keine teilweise EM-Rente.

Fünf Fragen und Antworten zum Wechsel

Bekomme ich die Altersrente automatisch, sobald ich alt genug bin?

Die vorgezogene Altersrente für schwerbehinderte Menschen müssen Sie beantragen; die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt etwa drei Monate Vorlauf. Läuft die EM-Rente dagegen bis zur Regelaltersgrenze, folgt grundsätzlich die Regelaltersrente, sofern Sie nichts anderes bestimmen (§ 115 Abs. 3 SGB VI).

Reicht es, wenn ich den GdB 50 erst nach dem gewünschten Rentenbeginn nachweise?

Ein später ausgestellter Bescheid kann ausreichen, wenn er die Schwerbehinderung bereits für den gewünschten Rentenbeginn feststellt. Gilt der GdB 50 erst ab einem späteren Datum, kann die Altersrente nicht schon für den früheren Termin beginnen.

Muss ich bei einem frühen Wechsel zweimal Abschlag hinnehmen?

Nein, beim direkten Wechsel werden die Abschläge nicht auf denselben Punkten zusammengerechnet. Für bereits berücksichtigte Punkte gilt grundsätzlich der alte Faktor, für neu zu bewertende Punkte gegebenenfalls der Abschlag der vorgezogenen Altersrente.

Kann ich EM-Rente und Altersrente gleichzeitig ausgezahlt bekommen?

Nein, treffen mehrere Renten aus eigener Versicherung für denselben Zeitraum zusammen, wird nach § 89 SGB VI nur eine ausgezahlt. Grundsätzlich ist es die höhere; bei gleichem Betrag hat die Altersrente für schwerbehinderte Menschen Vorrang vor der EM-Rente.

Verdoppelt sich meine teilweise EM-Rente beim Wechsel immer?

Nein, der Rentenartfaktor steigt zwar von 0,5 auf 1,0, aber die Rentenversicherung berechnet auch die für die Altersrente anzusetzenden persönlichen Entgeltpunkte. Wie groß der Unterschied ausfällt, hängt unter anderem vom Rentenbeginn, von den bisherigen Abschlägen und vom Versicherungsverlauf ab.