Für die Jahrgänge 1966 und 1968 liegt die Regelaltersgrenze nach geltendem Recht bei 67 Jahren. Ein früher Arbeitsentwurf zur Rentenreform sah vor, sie ab Jahrgang 1968 an die Lebenserwartung zu koppeln. Ob sich daraus für diesen Jahrgang tatsächlich ein späterer Rentenbeginn ergibt, ist offen.

Heute gilt auch für Jahrgang 1968 die Rente mit 67

Nach geltendem Recht liegt die Regelaltersgrenze für alle ab 1964 Geborenen bei 67 Jahren. Der Jahrgang 1966 erreicht dieses Alter im Jahr 2033, der Jahrgang 1968 im Jahr 2035. Der genaue Rentenbeginn hängt vom Geburtstag, den erfüllten Anspruchsvoraussetzungen und der rechtzeitigen Antragstellung ab.

Woher die Grenze ab Jahrgang 1968 stammt

Der bei Table.Media veröffentlichte Arbeitsentwurf vom 21. August 2026 sah vor, die Regelaltersgrenze erstmals für den Jahrgang 1968 an die Lebenserwartung zu koppeln. Für die Jahrgänge 1964 bis 1967 sollte es bei 67 Jahren bleiben.

Nach einem Bericht der Berliner Zeitung bezeichnete das Arbeitsministerium das Papier als überholten Arbeitsstand. Welche Jahrgangsgrenzen in einem späteren Gesetz stehen würden, ist offen.

Die Hintergründe erläutert auch unser Beitrag über Jahrgänge, die von einer höheren Regelaltersgrenze verschont bleiben könnten. Für die persönliche Planung zählt bis zu einer gesetzlichen Änderung weiterhin das geltende Recht.

Regelaltersgrenze heute und im Arbeitsentwurf vom 21. August 2026 Geburtsjahr Regelaltersgrenze heute Früherer Arbeitsentwurf 1966 67 Jahre Weiterhin 67 Jahre 1967 67 Jahre Weiterhin 67 Jahre 1968 67 Jahre Kopplung an die Lebenserwartung vorgesehen, Zahl der zusätzlichen Monate offen 1974 67 Jahre Kopplung an die Lebenserwartung vorgesehen, konkrete Altersgrenze offen

Der August-Entwurf enthielt Ausnahmen. So sollte es für die Jahrgänge 1968 bis 1971 bei 67 Jahren bleiben, wenn die Betroffenen vor einem möglichen Kabinettsbeschluss Altersteilzeit vereinbart hätten. Eine weitere Ausnahme betraf bestimmte Beschäftigte der Kohlewirtschaft mit Anpassungsgeld.

Ein früher Rentenantrag sichert die heutigen Regeln nicht

Wer aus Sorge vor einer höheren Altersgrenze vorsorglich einen Rentenantrag stellt, sichert sich damit nicht automatisch die heutigen Bedingungen. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung ausdrücklich hin.

Sinnvoller ist es, den Versicherungsverlauf auf fehlende Zeiten zu prüfen und sich den frühestmöglichen sowie den abschlagsfreien Rentenbeginn nach geltendem Recht erläutern zu lassen. Besonders Kindererziehungszeiten und Zeiten der Angehörigenpflege sollten im Rentenkonto vollständig erfasst sein.

Wer einen festen Termin für den letzten Arbeitstag plant, sollte ihn mit dem Rentenbeginn in der aktuellen Rentenauskunft abgleichen. Die Auskunft zeigt auch, welche Altersrenten früher infrage kommen und wie hoch die Bezüge nach heutigem Recht voraussichtlich ausfallen.

So würde die Kopplung an die Lebenserwartung funktionieren

Die Rentenkommission empfiehlt eine Anpassung nach dem Verhältnis zwei zu eins: Steigt die fernere Lebenserwartung im Rentenalter um ein Jahr, sollen acht Monate auf eine höhere Regelaltersgrenze und vier Monate auf einen längeren Rentenbezug entfallen. Bleibt die Lebenserwartung unverändert, würde daraus auch keine weitere Anhebung folgen.

Nach der von der Deutschen Rentenversicherung erläuterten Modellrechnung könnte die Regelaltersgrenze zwischen 2031 und 2041 um ungefähr sechs Monate auf 67 Jahre und sechs Monate steigen. Diese Rechnung beruht auf Annahmen zur künftigen Lebenserwartung und legt keine persönliche Altersgrenze verbindlich fest.

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Wann ein Rentenbeginn mit 67 tatsächlich Abschläge auslösen würde

Ein Abschlag entsteht nicht allein dadurch, dass jemand mit 67 aufhört zu arbeiten. Er käme in Betracht, wenn die betreffende Person ihre Altersrente vor der für diese Rentenart geltenden abschlagsfreien Altersgrenze beginnt.

Die Regelaltersrente beginnt frühestens mit Erreichen der Regelaltersgrenze. Für einen früheren Bezug kommt beispielsweise die Altersrente für langjährig Versicherte mit einer Wartezeit von 35 Jahren infrage. Der Abschlag richtet sich nach der tatsächlich bezogenen Rentenart. Wer die Voraussetzungen für die abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder für besonders langjährig Versicherte erfüllt, kann diesen Rentenzugang prüfen.

Nach § 77 SGB VI beträgt die Minderung bei einem vorgezogenen Altersrentenbeginn grundsätzlich 0,3 Prozent je Monat. Der prozentuale Abschlag bleibt grundsätzlich lebenslang bestehen; sein Eurobetrag verändert sich mit späteren Rentenanpassungen.

Was ein um zwei, sechs oder zwölf Monate vorgezogener Rentenbeginn kosten könnte

Für eine Modellrechnung lassen sich der heutige Abschlagssatz und der seit Juli 2026 geltende Rentenwert von 42,52 Euro je Entgeltpunkt verwenden. 42 Entgeltpunkte ergeben damit 1.785,84 Euro monatliche Bruttorente vor Abschlägen, 40 Entgeltpunkte ergeben 1.700,80 Euro.

Eigene Modellrechnung mit heutigem Rentenwert und Abschlagssatz Annahme Bruttorente vor Abschlag Abschlag Monatlich weniger brutto 42 Entgeltpunkte, zwei Monate vorzeitig 1.785,84 Euro 0,6 Prozent 10,72 Euro 40 Entgeltpunkte, sechs Monate vorzeitig 1.700,80 Euro 1,8 Prozent 30,61 Euro 40 Entgeltpunkte, zwölf Monate vorzeitig 1.700,80 Euro 3,6 Prozent 61,23 Euro

Über angenommene 18 Bezugsjahre summieren sich die monatlichen Bruttodifferenzen von 30,61 Euro auf rund 6.600 Euro. Dabei bleiben Rentenanpassungen, Steuern, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie zusätzliche Entgeltpunkte durch längeres Arbeiten unberücksichtigt.

Ein vollständiger Vergleich müsste auch die Rentenzahlungen berücksichtigen, die beim früheren Beginn bereits in den ersten Monaten fließen. Auch die Kommission empfiehlt, die Höhe der Zu- und Abschläge regelmäßig zu überprüfen.

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Auch der früheste Rentenbeginn könnte nach hinten rücken

Nach geltendem Recht können Versicherte mit mindestens 35 Versicherungsjahren die Altersrente für langjährig Versicherte ab 63 Jahren mit Abschlägen beziehen. Die Kommission will diese Untergrenze zunächst auf 64 Jahre anheben und anschließend drei Jahre vor der jeweiligen Regelaltersgrenze halten.

Bei einer angenommenen Regelaltersgrenze von 67 Jahren und sechs Monaten wäre dieser Rentenzugang dann frühestens mit 64 Jahren und sechs Monaten möglich. Wer mit 63 aus dem Beruf ausscheiden wollte, müsste dadurch eine deutlich längere Zeit finanziell überbrücken.

Für die Rente nach 45 Jahren könnten andere Jahrgangsgrenzen gelten

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte besteht weiterhin: Wer ab 1964 geboren ist und die erforderlichen 45 Versicherungsjahre erreicht, kann nach § 38 SGB VI mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Die verbreitete Bezeichnung „Rente mit 63“ beschreibt diesen Zugang für jüngere Jahrgänge daher nicht zutreffend.

Die Kommission empfiehlt, diese Rentenart abzuschaffen; welche Übergänge und Ausnahmen ein späteres Gesetz vorsehen würde, ist offen. Für diese Rentenart werden eigene Übergänge diskutiert.

Der August-Entwurf sah vor, dass die Jahrgänge 1964 bis 1966 bei erfüllter Wartezeit weiter mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen könnten. Für die Jahrgänge 1967 bis 1971 hätte der Zugang unter anderem bei rechtzeitig vereinbarter Altersteilzeit bestehen bleiben können. Warum dadurch benachbarte Jahrgänge verschieden betroffen sein könnten, erklärt unser Beitrag „Ein Jahr jünger, gleich lang gearbeitet – und trotzdem droht weniger Rente“.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat beim Deutschlandtag der Jungen Union am 17. Oktober auf eine vollständige Umsetzung der Vorschläge der Rentenkommission gedrängt.

Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer hat dagegen in einem Interview weiteren Verständigungsbedarf betont, insbesondere bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren.

Am 25. November brachten Unionsabgeordnete einen Kompromissvorschlag ein. Wer im Erwerbsleben höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, soll nach ihrem Vorschlag bei erfüllter Wartezeit weiter abschlagsfrei früher in Rente gehen können. Für Entgeltpunkte oberhalb dieser Schwelle wären Abschläge vorgesehen.

Wer die Zeit bis zur abschlagsfreien Rente mit Arbeitslosengeld überbrücken möchte, sollte vorher prüfen lassen, ob die erforderlichen 45 Versicherungsjahre tatsächlich zusammenkommen.

Zeiten mit Arbeitslosengeld zählen in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn grundsätzlich nicht dafür mit. Eine Ausnahme gilt nach § 51 Absatz 3a SGB VI, wenn der Bezug von Arbeitslosengeld durch die Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt ist. Fehlen dadurch Versicherungsmonate, kann der geplante Rentenbeginn scheitern.

Für Schwerbehinderte sind andere Grenzen zu beachten

Für schwerbehinderte Menschen ab Jahrgang 1964 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze nach § 37 SGB VI heute bei 65 Jahren, ein vorzeitiger Beginn mit Abschlägen ist ab 62 möglich. Voraussetzung sind unter anderem 35 Versicherungsjahre und eine anerkannte Schwerbehinderung bei Rentenbeginn.

Der frühe Arbeitsentwurf wollte auch diese Altersgrenzen an die Regelaltersgrenze koppeln, enthielt aber eigene Übergänge: Für die Jahrgänge 1964 bis 1969 sollten die bisherigen Grenzen bestehen bleiben. Die Kopplung sollte bei dieser Rentenart grundsätzlich erst ab Jahrgang 1970 einsetzen.

Altersteilzeit und Härtefallrente bieten keine sichere Abkürzung

Nach den offiziell erläuterten Reformempfehlungen soll das Mindestalter für Altersteilzeit von 55 auf 58 Jahre steigen. Außerdem soll das Blockmodell entfallen, bei dem sich eine Arbeitsphase und eine anschließende Freistellungsphase ablösen.

Vorgeschlagen ist zugleich ein früherer Rentenzugang für Menschen, die kurz vor der Rente aus gesundheitlichen Gründen ihren langjährig ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben können. Bei 35 Versicherungsjahren sollen sie nach individueller Gesundheitsprüfung zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen können. Mit Abschlägen wäre der Zugang bis zu fünf Jahre vor der Regelaltersgrenze möglich.

Ob und unter welchen Voraussetzungen daraus ein Anspruch wird, entscheidet erst das Gesetz. Gerade für körperlich belastete Beschäftigte hängt viel davon ab, wie erreichbar ein solcher Schutz tatsächlich ausgestaltet wird.

Auch Beamte sollen nach den Vorschlägen einbezogen werden

Die Alterssicherungskommission empfiehlt in ihrem Bericht zur Rentenreform, Änderungen beim Rentenalter wirkungsgleich auf die Beamtenversorgung zu übertragen. Dafür wären Änderungen im Beamtenrecht von Bund und Ländern erforderlich.

Praxisbeispiel zur Planung des Rentenbeginns

Endet das Arbeitsverhältnis beispielsweise im Juni und beginnt die Rente erst im September, müssen Juli und August finanziell überbrückt werden. Vor der Vereinbarung des letzten Arbeitstags lohnt sich deshalb der Abgleich mit dem Rentenbeginn in der aktuellen Rentenauskunft.