Rentner aufgepasst: Sparkassen-Mails drohen mit Kontosperre – diese Fristen gelten nicht

Eine angebliche Bankmail verlangt eine schnelle Datenaktualisierung, andernfalls drohen Einschränkungen beim Kontozugriff. Wer aus Sorge um sein Geld den beigefügten Link nutzt, kann damit ausgerechnet Betrügern den Zugang zu vertraulichen Angaben ermöglichen.

Der “Phishing-Radar” der Verbraucherzentrale warnt aktuell vor einer Sparkassen-Fälschung und am 9. Oktober vor einer Nachricht im Namen der DKB. Die Mails setzen auf kurze Fristen und die Angst, das eigene Konto nicht mehr nutzen zu können.

So sehen die aktuellen Sparkassen- und DKB-Fälschungen aus

Die dokumentierten Nachrichten lassen sich an mehreren Merkmalen erkennen. Die folgende Gegenüberstellung zeigt die beschriebenen Varianten; abweichende Formulierungen machen eine ähnliche Mail nicht automatisch glaubwürdig.

Merkmal Gefälschte Sparkassen-Mail Gefälschte DKB-Mail Betreff „Ankündigung: Überprüfung Ihrer Daten ist erforderlich – Bitte jetzt durchführen.“ Dazu eine Vorgangs-ID mit sechs Ziffern. „+SPAM+ Information: DKB-Konto nicht aktualisiert“ Angeblicher Anlass Kontodaten sollen überprüft und aktualisiert werden. Eine Kontoaktualisierung sei trotz vorheriger Hinweise ausgeblieben. Behauptete Frist 48 Stunden 72 Stunden Auffällige Sprache Anrede „Guten Tag an Sie“ Wechsel zwischen Sie und Du; Abschluss mit „dein Team“ Weg zur Dateneingabe Schaltfläche „Daten aktualisieren“ Eingefügter Link zur angeblichen Aktualisierung

Die Drohung soll das Nachdenken abkürzen

Wer seine Miete überweisen muss oder auf die nächste Rentenzahlung angewiesen ist, nimmt eine angekündigte Kontosperre ernst. Genau diese nachvollziehbare Sorge machen sich die Absender zunutze: Eine vermeintlich kleine Formalität soll unter Zeitdruck erledigt werden.

Die behauptete Frist ist jedoch kein Beleg für einen echten Auftrag der Bank. Sie gehört zur Täuschung und sollte Anlass sein, die Nachricht unabhängig zu prüfen.

Ein ähnliches Muster zeigt die bereits beschriebene gefälschte AOK-Mail mit einem Erstattungsversprechen über 478,90 Euro. Dort soll die Angst vor dem Verlust einer angeblichen Auszahlung zum schnellen Klick führen.

Ein Banklogo beweist nichts

Schiefe Formulierungen und eine verdächtige Absenderadresse können helfen, eine Fälschung zu erkennen. Umgekehrt sind fehlerfreies Deutsch, ein vertrautes Logo und eine persönliche Anrede keine Entwarnung.

Die DKB beschreibt selbst, wie professionell Phishing-Nachrichten gestaltet sein können: Aussehen und Wortwahl können echten Bankmails ähneln. Entscheidend ist deshalb, ob eine unerwartete Nachricht dazu drängt, über einen zugesandten Link vertrauliche Daten einzugeben.

Auch ein freundlicher Ton ist kein Sicherheitsmerkmal. Die DKB stellt ausdrücklich klar, dass sie per E-Mail, Telefon oder SMS niemals nach PIN, Passwort oder anderen sensiblen Daten fragt.

So prüfen Kunden eine angebliche Banknachricht

Öffnen Sie die bereits installierte Banking-App direkt oder rufen Sie die bekannte Internetadresse Ihrer Bank selbst auf. Verwenden Sie dafür weder den Link aus der verdächtigen Mail noch eine dort angegebene Telefonnummer.

Prüfen Sie im geschützten Banking, ob eine entsprechende Mitteilung vorliegt, und fragen Sie bei verbleibenden Zweifeln über einen bekannten Kontaktweg nach. Eine Antwort an den Absender der fraglichen E-Mail schafft keine verlässliche Klärung.

Die Polizeiliche Kriminalprävention empfiehlt bei Phishing ausdrücklich, innezuhalten und den vermeintlichen Absender auf vertrauten Wegen zu kontaktieren. Wer unsicher ist, kann außerdem eine vertraute Person hinzuziehen, bevor er etwas bestätigt.

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Dasselbe Vorgehen schützt bei anderen vermeintlich offiziellen Nachrichten, etwa bei gefälschten Mails im Namen der Rentenversicherung. Ein bekannter Name ersetzt keine überprüfbare Herkunft.

Link angeklickt: Seite schließen und Gerät prüfen

Ein Klick allein beweist noch nicht, dass das Bankkonto übernommen wurde. Trotzdem sollten Betroffene die Seite schließen, nichts eingeben und keine angebotenen Dateien oder Programme öffnen.

Die Verbraucherschützer empfehlen nach einem Klick, den Computer mit aktueller Schutzsoftware zu untersuchen und die Updates von Browser und Betriebssystem zu prüfen. Bei Verdacht auf Schadsoftware sollte das betroffene Gerät bis zur Klärung nicht für Bankgeschäfte oder Passwortänderungen verwendet werden.

Bankdaten eingegeben: Jetzt muss die echte Bank eingeschaltet werden

Wer Zugangsdaten, Kartenangaben oder eine TAN auf einer verdächtigen Seite eingegeben hat, sollte sofort seine Bank informieren. Warten Sie damit nicht, bis auf dem Konto tatsächlich Geld fehlt.

Die DKB nennt für die Sperrung des Banking-Zugangs die Telefonnummer 030 120 300 00, die für Sperren rund um die Uhr erreichbar ist. Sie empfiehlt bei entsprechenden Betrugsfällen außerdem, das Überweisungslimit auf null Euro zu setzen und Karten zu sperren.

Solche Änderungen sollten nur über einen sicheren, selbst aufgerufenen Zugang erfolgen und den Anruf bei der Bank nicht verzögern. Sparkassenkunden sollten umgehend ihre eigene Sparkasse verständigen; für Kartensperren steht auch der Sperr-Notruf 116 116 zur Verfügung.

Eine Kartensperre ersetzt nicht automatisch die Sperrung des Online-Bankings. Beschreiben Sie deshalb genau, welche Angaben Sie eingegeben und welche Vorgänge Sie möglicherweise bestätigt haben.

Eine Freigabe kann mehr auslösen als eine Datenprüfung

Bei Phishing versuchen Täter mitunter zusätzlich, eine TAN oder eine Bestätigung in der Banking-App zu erschleichen. Dahinter kann beispielsweise eine Zahlung stehen, während gegenüber dem Betroffenen eine Sicherheitsprüfung vorgetäuscht wird.

Bestätigen Sie deshalb keinen Vorgang, den Sie nicht selbst veranlasst und dessen Angaben Sie nicht geprüft haben. Aus den aktuellen Warnungen lässt sich allerdings nicht ableiten, dass bei beiden beschriebenen Mailvarianten bereits eine solche zusätzliche Freigabe verlangt wird.

Verdächtige Buchungen sofort melden und Beweise sichern

Prüfen Sie nach einem möglichen Datenabgriff die Kontobewegungen und melden Sie unbekannte Zahlungen unverzüglich Ihrer Bank. Bei einem Betrug sollten Sie außerdem Strafanzeige erstatten und die ursprüngliche E-Mail sowie vorhandene Zahlungsnachweise aufbewahren.

Für Meldungen nimmt die Sparkassen-Finanzgruppe verdächtige Nachrichten unter warnung@sparkasse.de entgegen. Die DKB bittet darum, entsprechende Mails als Anhang an phishingverdacht@dkb.de weiterzuleiten.

Eine solche Meldung ersetzt bei einem gefährdeten Bankzugang nicht den sofortigen Kontakt zur Bank. Wer die Täuschung rechtzeitig erkannt und nichts weiter veranlasst hat, kann die Nachricht nach einer möglichen Meldung als Phishing markieren und löschen.