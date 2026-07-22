Rentner aufgepasst: Mehrere Kfz-Neuerungen in 2026

Fristen und Mehrkosten rund um das Kraftfahrzeug können Rentner 2026 unnötig Geld kosten, sei es eine übersehene Hauptuntersuchung oder eine vorschnell akzeptierte Beitragserhöhung. Besonders wichtig ist der Führerscheinumtausch: Seit dem 19. Januar 2026 sind bestimmte Kartenführerscheine nicht mehr gültig.

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Allerdings betrifft diese Frist keineswegs alle älteren Autofahrer. Wer vor 1953 geboren wurde, hat unabhängig vom Ausstellungsjahr seines Führerscheins grundsätzlich noch bis zum 19. Januar 2033 Zeit.

Auch bei den Spritkosten lohnt ein genauer Blick: Der CO₂-Preis kann Kraftstoffe 2026 zwar verteuern, aber nicht mit in oft genannten Schreckensdimensionen.

Kfz-Änderungen 2026 im Überblick

Änderung Das sollten Betroffene wissen Führerscheinumtausch Kartenführerscheine aus den Jahren 1999 bis 2001 mussten grundsätzlich bis 19. Januar 2026 umgetauscht werden Ausnahme für Ältere Vor 1953 Geborene haben grundsätzlich bis 19. Januar 2033 Zeit Versäumte Umtauschfrist Fahrerlaubnis bleibt bestehen, aber das Dokument ist ungültig; möglich sind zehn Euro Verwarnungsgeld CO₂-Preis 2026 gilt ein Preiskorridor von 55 bis 65 Euro je Tonne Kraftstoffkosten Gegenüber 2025 verteuert der CO₂-Preis Benzin höchstens um knapp drei Cent, Diesel um gut drei Cent je Liter Kfz-Versicherung Neue Typ- und Regionalklassen können den Beitrag erhöhen oder senken Sonderkündigung Bei einer Beitragserhöhung ohne bessere Leistung ist häufig eine Kündigung innerhalb eines Monats möglich Hauptuntersuchung Fahrzeuge mit blauer HU-Plakette müssen 2026 zur Hauptuntersuchung

Diese Führerscheine mussten bis Januar 2026 umgetauscht werden

Betroffen sind grundsätzlich Kartenführerscheine, die zwischen dem 1. Januar 1999 und dem 31. Dezember 2001 ausgestellt wurden. Die Umtauschfrist endete am 19. Januar 2026. Entscheidend ist das Ausstellungsdatum auf der Vorderseite des Dokuments, nicht das Jahr, in dem die Fahrerlaubnis ursprünglich erworben wurde.

Für Kartenführerscheine aus den Jahren 2002 bis 2004 endet die nächste Frist am 19. Januar 2027. Wer einen solchen Führerschein besitzt, sollte den Antrag nicht erst kurz vor dem Stichtag stellen. Je nach Fahrerlaubnisbehörde können Warte- und Bearbeitungszeiten entstehen.

Vor 1953 Geborene haben länger Zeit

Für viele Rentner gilt eine wichtige Ausnahme: Wer vor 1953 geboren wurde, muss seinen alten Führerschein grundsätzlich erst bis zum 19. Januar 2033 umtauschen. Das gilt unabhängig davon, wann das Dokument ausgestellt wurde.

Beispiel: Herbert aus Gießen muss jetzt handeln

Herbert aus Gießen ist 68 Jahre alt und besitzt einen Kartenführerschein, der im Jahr 2000 ausgestellt wurde. Da Herbert nach 1952 zur Welt kam, musste er das Dokument bis zum 19. Januar 2026 umtauschen.

Herbert hat diese Frist aber übersehen. Seine Fahrerlaubnis ist deshalb zwar nicht erloschen, aber sein Führerscheindokument ist nicht mehr gültig. Er sollte den Umtausch jetzt unverzüglich beantragen besonders bei Auslandsfahrten vorsichtig sein, bis er den neuen Führerschein in der Hand hat.

Herberts 74-jährige Schwester Mareike besitzt ebenfalls einen Kartenführerschein aus dem Jahr 2000. Für sie gilt dagegen die Ausnahme für vor 1953 Geborene. Sie hat noch bis zum 19. Januar 2033 Zeit.

Das Beispiel ist fiktiv und zeigt, warum neben dem Ausstellungsdatum auch das Geburtsjahr geprüft werden muss.

Die Fahrerlaubnis bleibt trotz Fristversäumnis bestehen

Wer die Umtauschfrist versäumt, fährt nicht automatisch ohne Fahrerlaubnis. Lediglich das Führerscheindokument verliert seine Gültigkeit. Bei einer Kontrolle kann ein Verwarnungsgeld von zehn Euro anfallen.

Größere Schwierigkeiten können im Ausland entstehen. Polizeibehörden oder Mietwagenunternehmen müssen ein abgelaufenes deutsches Dokument nicht akzeptieren und tun dies in der Regel auch nicht.

Wer eine Reise plant oder im Ausland ein Auto mieten möchte, sollte den Umtausch deshalb vor der Abfahrt erledigen.

Eine neue Fahrprüfung oder eine ärztliche Untersuchung ist für den gewöhnlichen Umtausch eines Pkw-Führerscheins nicht erforderlich. Einschränkungen können allerdings bei bestimmten Lkw- und Busklassen gelten.

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Diese Unterlagen werden für den Umtausch benötigt

Für den Antrag brauchen Betroffene normalerweise den bisherigen Führerschein, einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und ein aktuelles biometrisches Lichtbild. Wurde der alte Führerschein nicht von der Behörde des heutigen Wohnorts ausgestellt, kann zusätzlich eine Karteikartenabschrift der früheren Fahrerlaubnisbehörde erforderlich sein.

Die Gebühren liegen je nach Behörde und Versandart meist bei ungefähr 25 bis 40 Euro. Der neue Führerschein ist 15 Jahre gültig. Danach muss lediglich das Dokument erneuert werden; die Pkw-Fahrerlaubnis wird dadurch nicht auf 15 Jahre befristet.

Keine neue Pflichtuntersuchung allein wegen des Alters

Mit dem Führerscheinumtausch wurde 2026 keine allgemeine Pflicht zu regelmäßigen Gesundheitsprüfungen für ältere Pkw-Fahrer eingeführt. Rentner müssen allein wegen ihres Lebensalters weder eine neue Fahrprüfung noch einen allgemeinen medizinischen Eignungstest absolvieren.

Wer gesundheitliche Veränderungen bemerkt, sollte die eigene Fahrtauglichkeit dennoch ernst nehmen. Sehvermögen, Beweglichkeit, Reaktionsfähigkeit und die Wirkung von Medikamenten können die Fahrsicherheit beeinflussen.

Eine freiwillige Beratung oder Testfahrt ist aber etwas anderes als eine gesetzlich vorgeschriebene Altersprüfung.

CO₂-Preis steigt 2026 höchstens auf 65 Euro

Im Jahr 2025 betrug der nationale CO₂-Preis 55 Euro je Tonne. Seit Januar 2026 werden die Zertifikate innerhalb eines Preiskorridors von 55 bis 65 Euro versteigert. Der Preis steigt daher nicht automatisch um zehn Euro; er kann auch bei 55 Euro liegen.

Die häufig genannte Verteuerung von ungefähr 16 bis 20 Cent je Liter bezeichnet annähernd die gesamte CO₂-Komponente im Kraftstoffpreis. Sie ist nicht mit der zusätzlichen Erhöhung gegenüber 2025 gleichzusetzen.

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Steigt der Zertifikatspreis tatsächlich von 55 auf 65 Euro, erhöht sich die CO₂-Belastung bei Benzin einschließlich Mehrwertsteuer um knapp drei Cent je Liter. Bei Diesel sind es etwas mehr als drei Cent. Auch die tatsächlich zum Jahresbeginn beobachtete CO₂-bedingte Verteuerung lag in dieser Größenordnung.

So hoch kann die zusätzliche Belastung ausfallen

Wer im Jahr 1.000 Liter Benzin verbraucht, zahlt bei einem Anstieg auf den Höchstpreis von 65 Euro allein durch die zusätzliche CO₂-Belastung ungefähr 28 Euro mehr als 2025. Bei 1.000 Litern Diesel sind es rund 32 Euro.

Die gesamte Entwicklung an den Tankstellen hängt allerdings nicht nur vom CO₂-Preis ab. Rohölpreise, Wechselkurse, Raffineriekosten, Nachfrage und der Wettbewerb vor Ort können Benzin und Diesel wesentlich stärker verteuern oder verbilligen.

So kommen die derzeit (Juli 2026) sehr hohen Benzinpreise daher, dass die iranische Regierung die Straße von Hormus blockiert, über die rund 20 Prozent der weltweiten Ölförderung transportiert wird.

Für Rentner mit geringem Einkommen bleibt selbst ein kleiner Aufschlag spürbar, wenn sie auf dem Land leben, Arzttermine wahrnehmen müssen oder Angehörige pflegen.

Die verbreitete Behauptung, der CO₂-Preis allein verteuere jeden Liter 2026 zusätzlich um 16 bis 20 Cent, ist also nicht gerechtfertigt.

Günstiger tanken senkt die Jahreskosten

Ältere Autofahrer können ihre Ausgaben verringern, indem sie Kraftstoffpreise vergleichen und möglichst zu günstigeren Tageszeiten tanken. Preisunterschiede zwischen Tankstellen und Tageszeiten können größer ausfallen als der reine CO₂-Aufschlag.

Wer nur noch wenige Kilometer fährt, sollte außerdem die gemeldete Jahresfahrleistung in seinem Versicherungsvertrag kontrollieren. Ist dort weiterhin eine deutlich höhere Kilometerzahl eingetragen, kann der Versicherungsbeitrag unnötig teuer sein.

Neue Typklassen treffen Millionen Fahrzeuge

2026 wurden zahlreiche Fahrzeugmodelle neu eingestuft. In der Kfz-Haftpflicht stiegen die Typklassen für rund 5,9 Millionen Autofahrer, während etwa 4,5 Millionen von einer niedrigeren Einstufung profitieren konnten. Für die große Mehrheit änderte sich die Typklasse nicht.

Auch die Regionalklassen wurden neu berechnet. Rund fünf Millionen Fahrzeughalter wurden in der Haftpflicht höher, etwa 5,3 Millionen günstiger eingestuft. Für rund 32 Millionen blieb die Regionalklasse unverändert. Maßgeblich ist die Schadenbilanz des Zulassungsbezirks, in dem der Halter wohnt.

Eine ungünstigere Typ- oder Regionalklasse führt nicht automatisch im gleichen Verhältnis zu einem höheren Beitrag. Versicherer berücksichtigen zusätzlich die Schadenfreiheitsklasse, das Fahrzeug, den Fahrerkreis, die jährliche Kilometerleistung, den Abstellplatz, die vereinbarte Selbstbeteiligung und die allgemeinen Reparaturkosten.

Versicherungsrechnung nicht ungeprüft bezahlen

Rentner sollten die neue Jahresrechnung mit dem Vorjahr vergleichen. Dabei zählt nicht nur der Endbetrag. Wichtig ist, ob sich der Versicherungsumfang, die Typklasse, die Regionalklasse oder persönliche Tarifmerkmale verändert haben.

Bei einem älteren Auto sollte geprüft werden, ob eine Vollkaskoversicherung wirtschaftlich noch sinnvoll ist oder eine Teilkasko ausreicht. Ein günstigerer Tarif ist nur dann ein echter Vorteil, wenn wichtige Leistungen erhalten bleiben.

Betroffene sollten deshalb Deckungssummen, Schutz bei grober Fahrlässigkeit, Wildschäden, Marderfolgeschäden, Werkstattbindung und Auslandsleistungen mitvergleichen.

Bei Beitragserhöhung kann ein Sonderkündigungsrecht bestehen

Erhöht der Versicherer den Beitrag, ohne den Schutz entsprechend zu verbessern, können Versicherte häufig innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung kündigen. Das kann auch gelten, wenn eine veränderte Typ- oder Regionalklasse zu einem höheren Gesamtbeitrag führt.

Kein entsprechendes Sonderkündigungsrecht entsteht jedoch, wenn sie selbst verantwortlich für die Preissteigerung sind, sei es durch häufigeres Fahren, einen zusätzlichen Fahrer, einen Umzug oder einen selbst verursachten Schaden.

Häufige Fragen zu den Kfz-Regeln 2026

Müssen alle Rentner ihren Führerschein 2026 umtauschen?

Nein. Die Frist zum 19. Januar 2026 betraf grundsätzlich Kartenführerscheine aus den Jahren 1999 bis 2001. Vor 1953 Geborene haben unabhängig vom Ausstellungsjahr grundsätzlich bis zum 19. Januar 2033 Zeit.

Ist die Fahrerlaubnis nach einer versäumten Umtauschfrist weg?

Nein. Die Fahrerlaubnis bleibt bestehen, lediglich das Dokument ist ungültig. Bei einer Kontrolle können zehn Euro Verwarnungsgeld und im Ausland zusätzliche Schwierigkeiten drohen.

Wird Benzin durch den CO₂-Preis 2026 um 20 Cent teurer?

Nicht gegenüber 2025. Die gesamte CO₂-Komponente liegt je nach Kraftstoff und Zertifikatspreis ungefähr in dieser Größenordnung. Die maximale zusätzliche Belastung gegenüber 2025 beträgt durch den höheren CO₂-Preis aber nur knapp drei Cent bei Benzin und gut drei Cent bei Diesel.

Quellenverzeichnis

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club: Informationen zum CO₂-Preis und zu den Kraftstoffkosten 2026.

Brennstoffemissionshandelsgesetz: Preiskorridor für Emissionszertifikate im Jahr 2026.

Bundesministerium für Verkehr: Informationen zum verpflichtenden Führerscheinumtausch.

Fahrerlaubnis-Verordnung: Anlage 8e zu den Umtauschfristen alter Führerscheine.

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft: Typklassen für das Versicherungsjahr 2026.

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft: Regionalklassen für das Versicherungsjahr 2026.

Versicherungsvertragsgesetz: Sonderkündigungsrecht bei Prämienerhöhungen.