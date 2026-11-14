Viele Rentner bekommen eine Mahnung über 41,60 Euro von der “Bundesnetzagentur” – Was steckt dahinter?

Eine vermeintliche Mahnung der Bundesnetzagentur sorgt bei Betreibern von Photovoltaikanlagen für Verunsicherung. In dem Schreiben werden 41,60 Euro verlangt und bei ausbleibender Zahlung deutlich höhere Folgen angedroht. Die Bundesnetzagentur stellt jedoch klar: Diese Briefe sind gefälscht und stammen nicht von der Behörde.

Besonders gefährlich ist die Masche, weil die Täter ihre Forderung mit einer tatsächlich bestehenden Pflicht für Betreiber von Solaranlagen verbinden. Dadurch kann das Schreiben auf den ersten Blick glaubwürdig wirken und Betroffene zu einer schnellen Überweisung verleiten.

Gefälschte Mahnung verlangt 41,60 Euro

In ihrer Warnung vom 12. Mai 2026 berichtet die Bundesnetzagentur über gefälschte Schreiben, in denen den Empfängern eine nicht ordnungsgemäße Registrierung ihrer Photovoltaikanlage im Marktstammdatenregister vorgeworfen wird. Wegen dieses angeblichen Verstoßes werde ein Verfahren eröffnet und eine Zahlung verlangt.

Die Empfänger sollen 41,60 Euro auf ein angebliches Konto der Bundesnetzagentur überweisen. Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb von 14 Tagen, drohen die Verfasser mit einer angeblichen Forderung von 208 Euro und weiteren rechtlichen Schritten.

Diese Mischung aus relativ niedrigem Ausgangsbetrag, kurzer Zahlungsfrist und deutlich höherer Drohung kann Menschen dazu bringen, vorschnell zu zahlen. Die Bundesnetzagentur warnt ausdrücklich davor, die geforderte Summe zu überweisen oder persönliche Daten an die Absender zu schicken.

Betrüger greifen eine tatsächlich bestehende Pflicht auf

Betreiber von Photovoltaikanlagen haben tatsächlich Pflichten gegenüber dem Marktstammdatenregister. Neue Solaranlagen müssen grundsätzlich innerhalb eines Monats nach der Inbetriebnahme registriert werden.

Wer eine neue Anlage besitzt, sollte deshalb prüfen, ob die Registrierung erfolgt ist. Eine möglicherweise versäumte Anmeldung macht die Forderung aus dem gefälschten Schreiben jedoch nicht berechtigt.

Echte EEG-Sanktionen laufen anders ab

Nach den Erläuterungen der Bundesnetzagentur zu EEG-Sanktionszahlungen sind gesetzlich vorgesehene Zahlungen wegen bestimmter Pflichtverstöße an den zuständigen Netzbetreiber zu leisten. Das ist von der Zahlungsaufforderung im gefälschten Behördenbrief zu unterscheiden.

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Eine fehlende Registrierung allein löst nach der von der Behörde erläuterten aktuellen EEG-Regelung noch keine entsprechende Sanktionszahlung aus. Dafür muss zusätzlich die vorgeschriebene EEG-Jahresmeldung gegenüber dem Netzbetreiber versäumt worden sein. Die Bundesnetzagentur spricht deshalb von einem „Doppelverstoß“.

Die fehlende Registrierung kann allerdings dazu führen, dass EEG-Förderzahlungen zunächst nicht ausgezahlt werden. Wer einen tatsächlichen Meldeverstoß feststellt, sollte diesen deshalb beheben und offene Fragen über die offiziellen Kontaktwege mit dem Netzbetreiber oder der Bundesnetzagentur klären.

An diesen Angaben lässt sich der falsche Brief erkennen

Die Bundesnetzagentur nennt mehrere Auffälligkeiten der bisher bekannten Schreiben. Empfänger sollten allerdings nicht davon ausgehen, dass spätere Varianten dieselben Fehler enthalten müssen.

Merkmal Was beim gefälschten Schreiben auffällt Geforderter Betrag Zunächst werden 41,60 Euro verlangt. Bei ausbleibender Zahlung werden 208 Euro angedroht. Absenderadresse Genannt wird eine angebliche Außenstelle der Bundesnetzagentur in Sömmerda, die nicht existiert. Telefonnummern Die Vorwahl für Bonn wird fälschlich mit 0229 beziehungsweise 0223 angegeben. E-Mail-Adresse Die Adresse „bnetza@mail.de“ gehört nicht zur Bundesnetzagentur. Unterzeichnung Die bekannten Fälschungen nennen keine unterzeichnende Person. Dieses Merkmal allein beweist allerdings noch keinen Betrug. Zahlungsdruck Eine Frist von 14 Tagen und die Androhung weiterer rechtlicher Schritte sollen zu einer schnellen Überweisung drängen.

Eine fehlende handschriftliche Unterschrift bedeutet nicht grundsätzlich, dass ein Behördenbrief gefälscht ist. Entscheidend ist die Prüfung des gesamten Schreibens, insbesondere des tatsächlichen Absenders und der behaupteten Forderung.

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Nicht über die Kontaktdaten aus dem Brief reagieren

Wer ein solches Schreiben erhält, sollte weder die dort angegebene Telefonnummer anrufen noch die genannte E-Mail-Adresse verwenden. Eine Überprüfung sollte ausschließlich über selbst aufgerufene offizielle Internetseiten oder bereits bekannte Kontaktdaten erfolgen.

Die Betrüger fordern außerdem dazu auf, die Registrierung der Anlage und eine EEG-Jahresmeldung an ihre gefälschte E-Mail-Adresse zu schicken. Auch dieser Aufforderung sollten Empfänger nicht folgen.

Das gilt ebenso, wenn im Schreiben persönliche Informationen oder Angaben zur Photovoltaikanlage enthalten sind. Solche Daten allein beweisen nicht, dass ein Brief tatsächlich von einer Behörde stammt.

Ähnliche Methoden werden auch bei anderen gefälschten Behördenbriefen eingesetzt. Gegen-Hartz berichtete beispielsweise bereits über gefälschte Schreiben im Namen von Jobcentern, bei denen ebenfalls der Eindruck eines offiziellen Behördenkontakts erweckt wurde.

Was Empfänger mit dem Schreiben machen sollten

Die Bundesnetzagentur empfiehlt ausdrücklich, kein Geld auf das angegebene Konto zu überweisen und keine persönlichen Daten wie die IBAN mitzuteilen. Betroffene können die örtliche Polizei informieren und Strafanzeige gegen Unbekannt erstatten.

Das Schreiben und der Briefumschlag sollten aufbewahrt werden. Angaben zum Empfängerkonto, zur E-Mail-Adresse oder zum angeblichen Absender können für die Ermittlungen hilfreich sein.

Registrierungsbestätigung statt bloßer Zusicherung prüfen

Wer die Anmeldung dem Installationsbetrieb überlassen hat, sollte sich die Registrierungsbestätigung für seine Anlage geben lassen. Im eigenen Benutzerkonto des Marktstammdatenregisters lässt sich die Bestätigung bei der betreffenden Einheit jederzeit herunterladen. Eine bloße Benutzeranmeldung ist noch kein Nachweis dafür, dass auch die Solaranlage vollständig registriert wurde. Die Bestätigung hilft deshalb, den tatsächlichen Eintrag unabhängig vom gefälschten Brief zu prüfen und für die eigenen Unterlagen zu dokumentieren.

Wer bereits gezahlt hat, sollte schnell handeln

Wurde das Geld bereits überwiesen, sollte die eigene Bank möglichst sofort verständigt werden. Die Polizeiliche Kriminalprävention empfiehlt bei einem Betrugsverdacht, umgehend zu versuchen, die Überweisung stoppen beziehungsweise rückgängig machen zu lassen.

Ob das noch gelingt, hängt unter anderem davon ab, ob die Zahlung bereits ausgeführt und dem Empfängerkonto gutgeschrieben wurde. Eine Garantie für die Rückholung gibt es deshalb nicht.

Zusätzlich sollte Strafanzeige erstattet werden. Neben dem Brief sollten auch der Überweisungsbeleg, die Kontodaten des Empfängers und weitere Nachrichten gesichert werden.

Praxisbeispiel: Anmeldung prüfen, Betrugsforderung nicht bezahlen

Ein Rentner erhält einen Brief, der wegen einer angeblich fehlenden Registrierung seiner Dachsolaranlage 41,60 Euro verlangt. Weil der Installationsbetrieb die Anmeldung übernehmen sollte, ist er zunächst verunsichert. Er bezahlt die Forderung nicht und bittet den Betrieb über dessen bekannte Kontaktdaten um die Registrierungsbestätigung.

Die Bestätigung zeigt, dass die Anlage bereits eingetragen ist. Den gefälschten Brief bewahrt er für eine Strafanzeige auf. Wäre die Registrierung tatsächlich versäumt worden, müsste er diese unabhängig vom Betrugsbrief nachholen.