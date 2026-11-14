Das darf man beim Pflegegrad 2 alles nicht mehr können – Aktualisierte Tabelle 2026

Die Frage wird oft so gestellt, als gäbe es bei Pflegegrad 2 eine feste Liste von Fähigkeiten, die jemand „nicht mehr können“ darf. So ist das deutsche Pflegerecht jedoch nicht aufgebaut. Entscheidend ist vielmehr, ob eine erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten vorliegt und in welchen Bereichen des Alltags Unterstützung nötig wird.

Pflegegrad 2 bedeutet also nicht, dass jemand vollständig hilflos sein muss. Viele Betroffene können noch einzelne Tätigkeiten allein ausführen, brauchen aber bei alltäglichen Anforderungen spürbare Hilfe. Welche Einstufung daraus folgt, ergibt sich aus der Bewertung des individuellen Unterstützungsbedarfs.

Worauf bei der Begutachtung geschaut wird

Bei der Begutachtung wird nicht nur gefragt, was eine Person überhaupt nicht mehr kann. Es geht ebenso darum, was nur noch teilweise, nur mit Erinnerung oder nur unter Aufsicht gelingt. Auch geistige, psychische und krankheitsbedingte Einschränkungen zählen mit.

Wer eine Tätigkeit lediglich langsamer oder mithilfe eines Hilfsmittels ausführt, gilt deshalb nicht automatisch als unselbstständig. Entscheidend ist bei der Bewertung der Selbstständigkeit, ob Unterstützung durch eine andere Person erforderlich ist. Wer beispielsweise mit einem Rollator ohne personelle Hilfe in der Wohnung unterwegs ist, kann bei dieser Tätigkeit weiterhin als selbstständig gelten. www.medizinischerdienst.de

Geprüft werden mehrere Lebensbereiche des Alltags. Dazu gehören die Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, die Selbstversorgung, der Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen sowie die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.

Wer sich zum Beispiel noch alleine waschen kann, aber Medikamente nicht zuverlässig einnimmt, Termine nicht versteht, nachts Orientierung verliert oder den Tagesablauf nicht mehr selbst organisiert, kann dennoch einen anerkannten Pflegebedarf haben.

Was bei Pflegegrad 2 häufig nicht mehr zuverlässig gelingt

Bei Menschen mit Pflegegrad 2 können alltägliche Dinge häufig nicht mehr durchgehend sicher und ohne personelle Hilfe bewältigt werden. Das betrifft etwa das Aufstehen, Gehen in der Wohnung, Treppensteigen oder das selbstständige Umlagern im Bett. Auch das Duschen, Anziehen, die Körperpflege oder das mundgerechte Vorbereiten von Mahlzeiten können Unterstützung erfordern.

Hinzu kommen Fälle, in denen körperliche Bewegungen noch teilweise möglich sind, die eigenständige Organisation des Alltags aber nachlässt. Dann erinnern Betroffene sich etwa nicht mehr zuverlässig an Medikamente, verwechseln Tageszeiten, können Anweisungen nur eingeschränkt verstehen oder brauchen Unterstützung bei Arztbesuchen und bei der Behandlung einer Erkrankung.

Auch psychische Beeinträchtigungen können zur Einstufung beitragen. Wer wegen Ängsten, Unruhe, Antriebslosigkeit oder Verwirrtheit im Alltag regelmäßig Unterstützung braucht, wird ebenfalls bei der Begutachtung berücksichtigt. Pflegegrad 2 ist deshalb keineswegs nur ein Thema für Menschen mit Gehproblemen oder Schwierigkeiten bei der Körperpflege.

Es geht um die Bewertung des gesamten Hilfebedarfs

Eine einzelne Schwierigkeit führt nicht automatisch zu Pflegegrad 2. Entscheidend ist, wie viele gewichtete Punkte sich aus den festgestellten Einschränkungen ergeben. Dabei müssen nicht zwingend mehrere Lebensbereiche betroffen sein: Auch ausgeprägte Einschränkungen in einem einzigen Bereich, etwa bei der Selbstversorgung, können für Pflegegrad 2 ausreichen. www.gesetze-im-internet.de

Wer ausschließlich beim Putzen Hilfe braucht, erhält dadurch allein noch keinen Pflegegrad 2. Schwierigkeiten bei der Haushaltsführung werden zwar erfasst, fließen aber nicht unmittelbar in die Punkteberechnung ein. Bewertet werden die gesundheitlich bedingten Einschränkungen anhand der Kriterien der sechs Begutachtungsbereiche. www.medizinischerdienst.de

Eine vorübergehende Schwäche nach einer kurzen Erkrankung genügt meist nicht. Die Pflegebedürftigkeit muss voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen. Betroffene müssen jedoch nicht erst sechs Monate abwarten, bevor sie einen Antrag stellen können. www.gesetze-im-internet.de

Welche Einordnung hinter Pflegegrad 2 steckt

Pflegegrad 2 steht für erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten. Bei Erwachsenen entspricht das einem Gesamtpunktwert von 27 bis unter 47,5 Punkten. Damit liegt die Einstufung über Pflegegrad 1, der geringe Beeinträchtigungen beschreibt, aber unter den Pflegegraden für schwere oder schwerste Beeinträchtigungen. www.gesetze-im-internet.de

Diese Einordnung zeigt, dass Betroffene weiterhin vieles selbstständig erledigen können. Entscheidend ist, wie stark ihre Selbstständigkeit oder ihre Fähigkeiten nach den festgelegten Kriterien eingeschränkt sind.

Typische Beispiele aus dem Alltag

Pflegegrad 2 kommt etwa bei älteren Menschen vor, die sich in der Wohnung noch bewegen können, aber beim Duschen, Anziehen und bei der Medikamenteneinnahme Hilfe brauchen. Ebenso kann er Menschen nach einem Schlaganfall, mit beginnender Demenz, mit neurologischen Erkrankungen oder mit chronischen Leiden betreffen. Eine bestimmte Diagnose allein begründet allerdings noch keinen Pflegegrad.

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Nicht selten wirken Betroffene auf den ersten Blick noch recht selbstständig. Beim näheren Hinsehen zeigt sich dann aber, dass viele Tätigkeiten nur mit Anleitung, Kontrolle oder Unterstützung gelingen. Genau deshalb ist die Selbsteinschätzung vieler Familien zunächst unsicher.

In diesen Bereichen werden Einschränkungen geprüft

Die folgende Übersicht nennt mögliche Einschränkungen. Sie müssen weder alle vorliegen, noch lässt sich aus einem einzelnen Beispiel bereits Pflegegrad 2 ableiten.

Bereich der Begutachtung Was beispielsweise Unterstützung erfordern kann Mobilität Aufstehen, Umsetzen, Fortbewegen im Wohnbereich oder Treppensteigen erfordern personelle Hilfe oder Beaufsichtigung aus Sicherheitsgründen. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten Orientierung, Erinnern, Verstehen von Anweisungen oder das Einschätzen von Risiken sind eingeschränkt. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen Wiederkehrende personelle Unterstützung ist nötig, etwa bei Unruhe, Angst, Aggression oder ausgeprägter Antriebslosigkeit. Selbstversorgung Körperpflege, Duschen, Anziehen, Toilettengang, Essen oder Trinken können nicht mehr vollständig allein erledigt werden. Umgang mit Krankheit und Therapie Medikamente, Messungen, Verbände, Kompressionsstrümpfe oder andere Behandlungen müssen vorbereitet, überwacht oder übernommen werden; notwendige Arztbesuche erfordern Begleitung. Alltagsleben und soziale Kontakte Der Tagesablauf, die Beschäftigung oder soziale Kontakte können nicht mehr zuverlässig allein gestaltet werden.

Welche Leistungen häufig mit Pflegegrad 2 verbunden sind

Wer Pflegegrad 2 erhält, hat in der häuslichen Pflege unter anderem Anspruch auf Pflegegeld oder ambulante Pflegesachleistungen sowie auf den Entlastungsbetrag. Das ist für viele Familien wichtig, weil die Einstufung nicht nur eine formale Anerkennung darstellt, sondern auch konkrete Unterstützung im Alltag eröffnet.

Für Pflegegrad 2 gelten derzeit 347 Euro Pflegegeld pro Monat, bis zu 796 Euro monatlich für Pflegesachleistungen und ein Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro pro Monat. Welche Leistung im Einzelfall passt, hängt davon ab, ob Angehörige oder andere private Pflegepersonen die Pflege sicherstellen, ein Pflegedienst eingebunden ist oder beides miteinander kombiniert wird. Bei einer Kombination wird das Pflegegeld entsprechend dem ausgeschöpften Anteil der Pflegesachleistungen gekürzt. www.tk.de

Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden und wird grundsätzlich zur Erstattung geeigneter, nachgewiesener Aufwendungen eingesetzt. Er wird daher nicht wie das Pflegegeld frei ausgezahlt. www.soziales.bremen.de

Den tatsächlichen Hilfebedarf vor der Begutachtung festhalten

Zur Vorbereitung empfiehlt es sich, einige Tage lang konkrete Alltagssituationen aufzuschreiben: Wer muss beim Duschen sichern, an Medikamente erinnern oder beim Anziehen helfen, und wie häufig ist das nötig? Auch nächtliche Unterstützung und Unterschiede zwischen guten und schlechten Tagen sollten festgehalten werden. Eine vertraute Person, die regelmäßig hilft, kann diese Angaben beim Begutachtungstermin ergänzen. Beschrieben werden sollte der tatsächliche Unterstützungsbedarf im Alltag.

Beispiel aus der Praxis

Eine 79-jährige Frau lebt allein und kann sich in ihrer Wohnung noch fortbewegen. Beim Duschen benötigt sie eine Person, die sie gegen Stürze sichert, beim Anziehen braucht sie Unterstützung, und ihre Tabletten nimmt sie ohne Erinnerung nicht zuverlässig ein. Außerdem verwechselt sie häufiger Wochentage und braucht Hilfe, um Arzttermine und den Tagesablauf zu ordnen.

In so einem Fall ist nicht entscheidend, dass sie noch einzelne Dinge selbst kann. Bewertet wird, welche Einschränkungen bestehen und welche personelle Unterstützung erforderlich ist. Ob daraus Pflegegrad 2 oder eine andere Einstufung folgt, ergibt sich erst aus der vollständigen Begutachtung und dem errechneten Gesamtpunktwert.

Häufige Fragen zu Pflegegrad 2

Was bedeutet Pflegegrad 2 genau?

Pflegegrad 2 bedeutet, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten vorliegen. Bei Erwachsenen müssen dafür 27 bis unter 47,5 gewichtete Gesamtpunkte erreicht werden.

Muss man bei Pflegegrad 2 vollständig hilflos sein?

Nein, das ist nicht erforderlich. Viele Menschen mit Pflegegrad 2 können weiterhin zahlreiche Aufgaben selbst erledigen, benötigen aber bei bestimmten Tätigkeiten Unterstützung.

Welche Fähigkeiten sind bei Pflegegrad 2 oft eingeschränkt?

Häufig geht es um Probleme bei der Mobilität, der Körperpflege, dem Anziehen, der Medikamenteneinnahme oder der Alltagsorganisation. Auch Orientierungsschwierigkeiten oder psychische Beeinträchtigungen können berücksichtigt werden.

Reicht eine einzige Einschränkung für Pflegegrad 2 aus?

Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Eine einzelne Schwierigkeit führt nicht automatisch zu Pflegegrad 2. Ausgeprägte Einschränkungen in einem einzigen Begutachtungsbereich können jedoch ausreichen, wenn dadurch die erforderliche gewichtete Gesamtpunktzahl erreicht wird.

Wird bei der Einstufung nur auf körperliche Probleme geschaut?

Nein, es werden auch geistige, psychische und krankheitsbedingte Einschränkungen berücksichtigt. Dazu gehören beispielsweise Orientierungsschwierigkeiten, Ängste oder Probleme bei der eigenständigen Durchführung von Therapien.

Welche Unterstützung gibt es bei Pflegegrad 2?

Mit Pflegegrad 2 können unter den jeweiligen Voraussetzungen Leistungen der Pflegeversicherung beansprucht werden, etwa Pflegegeld, Pflegesachleistungen oder der Entlastungsbetrag. Welche Hilfe genutzt wird, hängt von der persönlichen Situation und dem Unterstützungsbedarf ab.