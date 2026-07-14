Führerschein-Entzug für Rentner? ADAC spricht jetzt Klartext

Nach schweren Verkehrsunfällen mit älteren Autofahrerinnen und Autofahrern wird regelmäßig die Forderung laut, Senioren ab einem bestimmten Alter den Führerschein abzunehmen. Diskutiert werden verpflichtende Gesundheitsprüfungen, Sehtests oder Kontrollfahrten ab 70 oder 75 Jahren.

Der ADAC lehnt einen pauschalen Führerschein-Entzug allein aufgrund des Lebensalters ab. Auch die Angebote des ADAC in Nordrhein-Westfalen setzen auf freiwillige Überprüfungen und persönliche Beratung statt auf eine automatische Altersgrenze.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ältere Menschen ihre Fahrerlaubnis unter allen Umständen behalten dürfen. Sobald konkrete Zweifel an der körperlichen oder geistigen Fahreignung entstehen, kann die Fahrerlaubnisbehörde bereits nach geltendem Recht eingreifen.

ADAC hält verpflichtende Alterstests für unverhältnismäßig

Nach Auffassung des ADAC lässt sich die Fahreignung eines Menschen nicht zuverlässig anhand des Geburtsdatums beurteilen. Gesundheitszustand, Fahrerfahrung, tatsächliches Fahrverhalten und die Fähigkeit, altersbedingte Einschränkungen auszugleichen, unterscheiden sich von Person zu Person.

Viele ältere Fahrer vermeiden Fahrten bei Dunkelheit, bei starkem Verkehr oder unter schlechten Wetterbedingungen. Häufig fahren sie langsamer, halten mehr Abstand und wählen bekannte Strecken, um nachlassende Reaktionsgeschwindigkeit oder eine geringere Beweglichkeit auszugleichen.

Eine gesetzliche Pflicht zu regelmäßigen Fahreignungstests für Senioren hält der ADAC deshalb für nicht verhältnismäßig. Computerbasierte Reaktionsprüfungen könnten außerdem Menschen als ungeeignet einstufen, obwohl sie sich im realen Straßenverkehr weiterhin sicher und vorausschauend bewegen.

Ein bestandenes Testverfahren birgt nach Ansicht des Automobilclubs ebenfalls Risiken. Betroffene könnten das Ergebnis als langfristige Garantie verstehen und spätere gesundheitliche Veränderungen unterschätzen.

ADAC NRW setzt auf freiwillige Fahr-Fitness-Checks

Der ADAC in Nordrhein-Westfalen bietet älteren Autofahrern einen freiwilligen Fahr-Fitness-Check an. Dabei fährt ein qualifizierter Fahrlehrer etwa 45 Minuten im eigenen Fahrzeug mit und beobachtet das Verhalten im normalen Straßenverkehr.

Nach der Fahrt erhalten die Teilnehmer eine persönliche Einschätzung und Hinweise, wie sie ihre Fahrweise verbessern können. Das Ergebnis wird weder an die Fahrerlaubnisbehörde noch an die Polizei oder andere Stellen weitergegeben.

Ein ungünstiges Ergebnis führt deshalb nicht automatisch zum Verlust des Führerscheins. Der Check soll den Betroffenen eine ehrliche Einschätzung ermöglichen, ohne dass sie wegen der Teilnahme behördliche Folgen befürchten müssen.

Daneben gibt es das Programm „Sicher mobil“ für Menschen ab 65 Jahren. Es behandelt unter anderem Veränderungen im Straßenverkehr, neue Verkehrsregeln, technische Assistenzsysteme und Möglichkeiten, die eigene Mobilität möglichst lange sicher zu erhalten.

Keine Altersgrenze für den Pkw-Führerschein

Für private Autofahrer mit einer Fahrerlaubnis der Klasse B gibt es in Deutschland keine gesetzliche Altersgrenze. Weder mit dem 70. noch mit dem 75. oder 80. Geburtstag muss der Führerschein automatisch abgegeben werden.

Auch eine verpflichtende neue Fahrprüfung oder einen regelmäßigen medizinischen Check allein wegen des Alters gibt es derzeit nicht. Entsprechende Meldungen führen deshalb immer wieder zu Verunsicherung, wie auch der Beitrag „Rentner ab 70 dürfen bald kein Auto mehr fahren?“ zeigt.

Anders ist die Lage bei bestimmten Lkw- und Busfahrerlaubnissen. Für die Klassen C und D gelten zeitliche Befristungen sowie besondere medizinische Anforderungen, die unabhängig von der allgemeinen Debatte über Senioren am Steuer bestehen.

Führerschein und Fahrerlaubnis sind nicht dasselbe

Im Alltag werden die Begriffe Führerschein und Fahrerlaubnis häufig gleich verwendet. Rechtlich handelt es sich jedoch um zwei verschiedene Dinge.

Die Fahrerlaubnis ist die behördliche Berechtigung, ein Kraftfahrzeug zu führen. Der Führerschein ist lediglich das Dokument, mit dem diese Berechtigung nachgewiesen wird.

Eine ablaufende Führerscheinkarte oder der vorgeschriebene Umtausch alter Dokumente bedeutet deshalb nicht, dass die Fahrberechtigung neu erworben werden muss. Beim regulären Umtausch sind für Pkw-Fahrer weder eine neue Fahrprüfung noch ein altersabhängiger Gesundheitscheck vorgesehen.

Wann die Behörde trotzdem eingreifen darf

Das Lebensalter allein reicht für einen Fahrerlaubnis-Entzug nicht aus. Der Fahrerlaubnisbehörde müssen konkrete Tatsachen bekannt werden, die Zweifel daran begründen, dass eine Person noch sicher Auto fahren kann.

Solche Hinweise können sich beispielsweise nach einem Unfall, einer auffälligen Polizeikontrolle oder wiederholten gefährlichen Fahrmanövern ergeben. Auch erhebliche Orientierungsprobleme, Bewusstseinsstörungen oder andere gesundheitliche Auffälligkeiten können ein Prüfverfahren auslösen.

📚 Lesen Sie auch: BAG warnt vor weiteren Verschärfungen beim SGB II und SGB XII mit erheblichen Folgen

Nach Paragraf 2 Absatz 4 des Straßenverkehrsgesetzes ist zum Führen von Kraftfahrzeugen nur geeignet, wer die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen erfüllt. Diese Vorgabe gilt für junge und ältere Fahrer gleichermaßen.

Bestehen begründete Zweifel, darf die Behörde nach den Regelungen der Fahrerlaubnis-Verordnung ein ärztliches oder fachärztliches Gutachten verlangen. Abhängig vom Sachverhalt können weitere Untersuchungen oder eine praktische Überprüfung des Fahrverhaltens hinzukommen.

Ein angefordertes Gutachten sollte nicht ignoriert werden

Besonders ernst sollten Betroffene ein Schreiben nehmen, in dem die Fahrerlaubnisbehörde die Vorlage eines Gutachtens verlangt. Die darin gesetzte Frist darf nicht einfach verstreichen.

Nach Paragraf 11 Absatz 8 der Fahrerlaubnis-Verordnung darf die Behörde auf fehlende Fahreignung schließen, wenn sich die betroffene Person einer rechtmäßig angeordneten Untersuchung verweigert oder das Gutachten nicht rechtzeitig vorlegt. In diesem Fall kann der Führerschein verloren gehen, obwohl die gesundheitlichen Zweifel noch nicht durch ein negatives Gutachten bestätigt wurden.

Die Anordnung muss allerdings nachvollziehbar, anlassbezogen und verhältnismäßig sein. Ein bloßer Hinweis auf das hohe Alter genügt dafür nicht.

Wer ein solches Schreiben erhält, sollte daher prüfen lassen, welche Tatsachen die Behörde nennt, welches Gutachten verlangt wird und ob die Fragestellung rechtlich zulässig ist. Mehr zum bereits heute möglichen Verfahren erklärt der Beitrag „Senioren kann der Führerschein abgenommen werden“.

Entzug ist nicht immer die einzige Möglichkeit

Stellt eine Untersuchung fest, dass eine Person gar nicht mehr zum sicheren Fahren geeignet ist, muss die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis nach Paragraf 46 der Fahrerlaubnis-Verordnung entziehen. Die Behörde hat in diesem Fall keinen freien Entscheidungsspielraum.

Eine gesundheitliche Einschränkung muss jedoch nicht immer zum vollständigen Verlust der Fahrerlaubnis führen. Ist jemand noch bedingt geeignet, kommen Beschränkungen oder Auflagen in Betracht.

Denkbar sind beispielsweise eine notwendige Sehhilfe, Umbauten am Fahrzeug oder die Nutzung eines Fahrzeugs mit bestimmten technischen Einrichtungen. Entscheidend ist, ob die Einschränkung das festgestellte Risiko ausreichend ausgleichen kann.

Frage Stand für private Pkw-Fahrer Automatischer Führerschein-Entzug ab 70? Nein, eine solche Altersgrenze gibt es in Deutschland nicht. Pflichtprüfung ab 75? Nein, allein wegen des Alters ist keine neue Fahrprüfung vorgeschrieben. Gesundheitscheck bei jedem Umtausch? Für die gewöhnliche Pkw-Fahrerlaubnis ist derzeit kein altersabhängiger Pflichtcheck vorgesehen. Entzug bei einer Erkrankung? Ja, wenn die Erkrankung die Fahreignung ausschließt und dies im Einzelfall festgestellt wird. Auflagen statt Entzug? Ja, sofern die Fahreignung mit einer Auflage oder Beschränkung erhalten werden kann. Freiwilliger ADAC-Check mit Behördenmeldung? Nein, das Ergebnis des freiwilligen Fahr-Fitness-Checks bleibt vertraulich.

Unfallzahlen ergeben ein differenziertes Bild

Die Unfallstatistik bestätigt weder die Behauptung, ältere Menschen seien grundsätzlich gefährliche Autofahrer, noch lässt sie sämtliche Bedenken verschwinden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stellten Menschen ab 65 Jahren im Jahr 2024 rund 22,7 Prozent der Bevölkerung, aber nur 16 Prozent der an Pkw-Unfällen mit Personenschaden beteiligten Fahrer.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Ältere Menschen waren damit gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil seltener an solchen Unfällen beteiligt. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass viele Senioren weniger Kilometer fahren und nicht mehr täglich zum Arbeitsplatz pendeln.

Kam es jedoch zu einem Unfall mit Personenschaden, wurden Fahrer ab 65 Jahren in 68,4 Prozent der Fälle als Hauptverursacher eingestuft. Bei den 18- bis 24-Jährigen lag dieser Anteil mit 65,9 Prozent ebenfalls auf einem hohen Niveau.

Typische Fehler unterscheiden sich nach Altersgruppe. Bei Fahrern ab 65 Jahren wurden 2024 besonders häufig Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Einfahren oder Anfahren sowie das Missachten von Vorfahrt und Vorrang festgestellt.

Die im Juli 2026 veröffentlichte Unfallbilanz für 2025 zeigt außerdem, dass 56.100 Menschen ab 65 Jahren bei Verkehrsunfällen verletzt wurden. Insgesamt 1.115 Senioren kamen ums Leben, wobei diese Zahlen Autofahrer, Mitfahrer, Radfahrer, Pedelec-Fahrer und Fußgänger umfassen.

Die hohe Zahl der Todesopfer ist daher nicht mit der Zahl der von Senioren verursachten Autounfälle gleichzusetzen. Ältere Menschen tragen aufgrund ihrer körperlichen Verletzlichkeit bei einem Zusammenstoß häufiger besonders schwere oder tödliche Verletzungen davon.

Neue EU-Regeln bringen kein pauschales Fahrverbot

Auch die neue EU-Führerscheinrichtlinie 2025/2205 schreibt keinen europaweiten Zwangstest allein wegen eines bestimmten Alters vor. Frühere Vorschläge, nach denen ältere Fahrer ihre Fahrerlaubnis in kürzeren Abständen verlängern sollten, wurden in dieser Form nicht übernommen.

Die Richtlinie sieht unter anderem digitale Führerscheine, einheitlichere Regeln für Fahranfänger und eine begrenzte administrative Gültigkeit der Führerscheindokumente vor. Die Mitgliedstaaten müssen die Vorgaben zunächst in nationales Recht übertragen.

Eine zeitlich begrenzte Gültigkeit der Führerscheinkarte bedeutet auch künftig nicht automatisch, dass die Fahrprüfung wiederholt werden muss. Welche gesundheitlichen Erklärungen oder Untersuchungen Deutschland bei einer späteren Erneuerung verlangen wird, hängt von der nationalen Umsetzung ab.

Der derzeitige Stand und die Diskussion über freiwillige Beobachtungsfahrten werden auch im Beitrag „Kommen Feedback-Fahrten für Rentner?“ erläutert.

Ein Pflegegrad führt nicht zum Verlust des Führerscheins

Auch die Feststellung eines Pflegegrades führt nicht automatisch dazu, dass die Fahrerlaubnisbehörde informiert oder der Führerschein eingezogen wird. Pflegebedürftigkeit und Fahreignung werden nach unterschiedlichen Kriterien beurteilt.

Ein Mensch kann beispielsweise wegen Schwierigkeiten beim Waschen, Anziehen oder Treppensteigen einen Pflegegrad besitzen und dennoch sicher Auto fahren. Umgekehrt kann eine Person ohne Pflegegrad aufgrund einer schweren Sehschwäche, wiederholter Bewusstlosigkeit oder einer fortgeschrittenen kognitiven Erkrankung fahrungeeignet sein.

Weitere Einzelheiten enthält der Beitrag „Führerscheinverlust durch Pflegegrad: Was jetzt gilt“.

Warnsignale sollten nicht verdrängt werden

Unabhängig von gesetzlichen Pflichten sollten ältere Autofahrer Veränderungen ihrer Fahrfähigkeit ernst nehmen. Wiederholte Beinaheunfälle, neue Schrammen am Fahrzeug, Orientierungsprobleme auf bekannten Strecken oder Schwierigkeiten beim Schulterblick können auf eine zunehmende Unsicherheit hinweisen.

Auch starke Blendempfindlichkeit, Probleme bei Dämmerung, plötzlich auftretender Schwindel oder eine deutlich verlangsamte Reaktion sollten ärztlich abgeklärt werden. Das gilt ebenfalls nach der Einnahme neuer Medikamente, die Müdigkeit, Benommenheit oder Wahrnehmungsstörungen verursachen können.

Ein Gespräch mit dem Hausarzt, Augenarzt oder behandelnden Facharzt kann klären, ob eine Erkrankung oder ein Medikament die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt. Dabei sollte ausdrücklich danach gefragt werden, ob und unter welchen Bedingungen weiterhin gefahren werden darf.

Freiwillige Überprüfung kann die Mobilität erhalten

Eine freiwillige Beobachtungsfahrt ist nicht nur für Menschen sinnvoll, die über eine Führerscheinabgabe nachdenken. Sie kann auch zeigen, welche Gewohnheiten verbessert werden sollten, damit das Autofahren weiterhin möglich bleibt.

Manchmal reichen bereits ein besser eingestellter Sitz, zusätzliche Spiegel, ein Automatikfahrzeug oder moderne Assistenzsysteme aus, um körperliche Einschränkungen teilweise auszugleichen. Fahrtrainings können außerdem dabei helfen, Notbremsungen, Spurwechsel und unübersichtliche Verkehrssituationen sicherer zu bewältigen.

Der ADAC verbindet seine Ablehnung pauschaler Zwangstests daher mit einem Appell an die Eigenverantwortung. Wer Warnzeichen ignoriert, gefährdet nicht nur andere, sondern riskiert auch strafrechtliche, versicherungsrechtliche und persönliche Folgen.

Praxisbeispiel: Nach einem Parkrempler kommt der Behördenbrief

Der 79-jährige Herr K. verursacht innerhalb weniger Monate zwei kleinere Unfälle beim Rückwärtsfahren. Beim zweiten Vorfall bemerkt die Polizei, dass er Anweisungen nur verzögert versteht und sich beim Aussteigen kaum orientieren kann.

Die Polizei informiert die Fahrerlaubnisbehörde über ihre Beobachtungen. Die Behörde darf Herrn K. den Führerschein nicht allein wegen seines Alters entziehen, kann aufgrund der konkreten Auffälligkeiten jedoch ein fachärztliches Gutachten verlangen.

Die Untersuchung ergibt keine vollständige Fahruntauglichkeit, stellt aber erhebliche Sehprobleme fest. Nach einer augenärztlichen Behandlung, einer neuen Brille und einer erfolgreichen Fahrverhaltensbeobachtung darf Herr K. weiterfahren.

Das Beispiel zeigt, dass ein Behördenverfahren nicht zwangsläufig mit einem vollständigen Entzug enden muss. Es zeigt zugleich, warum angeordnete Untersuchungen nicht ignoriert werden sollten.

Häufige Fragen zum Führerschein-Entzug bei Senioren

1. Müssen Senioren ab 70 Jahren ihren Führerschein abgeben?

Nein. In Deutschland gibt es für private Pkw-Fahrer keine Altersgrenze, ab der die Fahrerlaubnis automatisch endet.

2. Plant der ADAC verpflichtende Fahrprüfungen für Senioren?

Nein. Der ADAC hält verpflichtende Fahreignungstests allein wegen des Lebensalters für nicht verhältnismäßig und setzt auf freiwillige Gesundheitskontrollen, Trainings und Fahr-Fitness-Checks.

3. Kann die Fahrerlaubnisbehörde wegen eines Unfalls ein Gutachten verlangen?

Ja, sofern sich aus dem Unfall oder weiteren Beobachtungen konkrete Zweifel an der Fahreignung ergeben. Ein gewöhnlicher Unfall ohne gesundheitliche Auffälligkeiten führt jedoch nicht automatisch zu einer medizinischen Untersuchung.

4. Was passiert, wenn ein angefordertes Gutachten nicht eingereicht wird?

War die Anordnung rechtmäßig und wurde auf die Folgen hingewiesen, darf die Behörde aus der verweigerten oder verspäteten Vorlage auf fehlende Fahreignung schließen. Dadurch kann die Fahrerlaubnis entzogen werden.

5. Meldet der ADAC das Ergebnis eines Fahr-Fitness-Checks an die Behörde?

Nein. Nach Angaben des ADAC NRW bleibt das Ergebnis vertraulich und wird weder an Behörden noch an andere Dritte weitergegeben.

6. Bedeutet der Umtausch eines alten Führerscheins eine neue Fahrprüfung?

Nein. Beim verpflichtenden Führerscheinumtausch wird grundsätzlich nur das alte Dokument durch eine aktuelle Karte ersetzt. Eine neue theoretische oder praktische Prüfung ist für private Pkw-Fahrer nicht vorgesehen.